Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19: включили дексаметазон, - Степанов
В Украине внесли изменения в национальный протокол лечения COVID-19.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера под моим председательством прошло заседание рабочей группы с нашими передовыми специалистами, самыми лучшими врачами относительно обновления стандартов медицинской помощи при COVID-19. В том числе был рассмотрен вопрос внесения дополнительных лекарственных средств., то есть расширения этого протокола, которое базируется на нашем опыте, на клинических испытаниях и на опыте других стран. Например, было принято решение о включении в наш клинический протокол такого препарата как дексаметазон. Национальный протокол это такая детальная инструкция, в какой способ применять, при каких схемах лечения. Она направлена на одно – на то, чтобы лечение было более эффективным", - рассказал Степанов.
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все равно деньги украдут а давать больним будут таблетки с мелом
Протоколы составляют не просто тупые, а вогнутые.