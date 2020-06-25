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Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19: включили дексаметазон, - Степанов

Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19: включили дексаметазон, - Степанов

В Украине внесли изменения в национальный протокол лечения COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера под моим председательством прошло заседание рабочей группы с нашими передовыми специалистами, самыми лучшими врачами относительно обновления стандартов медицинской помощи при COVID-19. В том числе был рассмотрен вопрос внесения дополнительных лекарственных средств., то есть расширения этого протокола, которое базируется на нашем опыте, на клинических испытаниях и на опыте других стран. Например, было принято решение о включении в наш клинический протокол такого препарата как дексаметазон. Национальный протокол это такая детальная инструкция, в какой способ применять, при каких схемах лечения. Она направлена на одно – на то, чтобы лечение было более эффективным", - рассказал Степанов.

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еще пурген можно включить и ношпу
все равно деньги украдут а давать больним будут таблетки с мелом
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25.06.2020 09:33 Ответить
Він ніразу не лікар. Діє методом втику.
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25.06.2020 09:35 Ответить
Більшість лікарів діє таким методом. Є протокол, за яким призначають перелік певних ліків керуючись симптомами та аналізами. Потім в процесі лікування спостерігають за хворим та корегують цей перелік вже індивідуально. Така практика майже скрізь. І дай Боже, щоб лікар переглянув картку хворого на предмет протипоказаннь до певних ліків.
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25.06.2020 09:59 Ответить
Вызвал когда то скорую бабушке. Вопрос: что вы ей давали? Валерианку. А кто вам ее прописал.?
Протоколы составляют не просто тупые, а вогнутые.
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25.06.2020 09:37 Ответить
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25.06.2020 11:28 Ответить
А хинины исключили?
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25.06.2020 09:37 Ответить
хто буде нести відповідальність за смерті людей через лікування понаддозами гідроксіхлорохіну?
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25.06.2020 10:25 Ответить
Я впевнений, що аби не пічкали такими дозами, то багато б хто зараз жив на цьому світі.
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25.06.2020 11:30 Ответить
 
 