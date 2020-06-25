За сутки в Киеве 81 случай COVID-19, среди заболевших трое медиков, - Кличко

За сутки в столице 81 человек заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили заболевание коронавирусом, увеличилось на 81 человека. На сегодняшний день в столице уже 4 609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших: 51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет, 23 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет, а также 3 девочки от 2 до 14 лет и 4 мальчика от 7 до 17 лет.

Заболели в том числе и трое медиков. В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус побороли 1 473 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 13. В Оболонском и Соломенском - по 12. В Шевченковском районе - 9 случаев.

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