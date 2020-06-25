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Конституция (2005) паспорт (1155) россия (92987) Донецкая область (8719)

"ДНР" хочет свозить жителей ОРДО в Ростовскую область для голосования за поправки в российскую конституцию

Боевики группировки "ДНР" предложили владельцам российских паспортов, живущих на захваченной ими территории Донбасса, проголосовать за поправки к российской конституции в Ростовской области России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Свозить желающих проголосовать на участке планируют специальными рейсовыми автобусами из оккупированных Донецка, Ясиноватой, Горловки, Новоазовска, Снежного и Шахтерска с 25 июня по 1 июля.

Сообщается, что планируют везти людей к избирательным участкам в Таганроге, а также в селах Авило-Успенка, Покровское, Куйбышево.

Украинские власти официально пока не комментировали эти сообщения.

По данным российских властей, паспорта Российской Федерации в прошлом году оформили более 300 000 человек с территорий, подконтрольных сепаратистам на востоке Украины. В апреле 2020 года президент России Владимир Путин освободил жителей Донбасса на неподконтрольных Киеву территориях от уплаты пошлины за российский паспорт.

Голосование за изменения в Конституцию России запланировано на 1 июля. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают принять закрепление статуса русского языка как "языка государствообразующего народа", добавить упоминание Бога и возможность создания федеральных территорий, запретить "умалять подвиг защитников Отечества" - всего 206 поправок и уточнений.
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Топ комментарии
+16
А кто будет лишать их гражданства Украины ? Еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски которые ненавидят Украину ? 🤣🤣🤣
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25.06.2020 09:50
+15
Треба відомості про тих, хто проголосував і потім позбавити українського громадянства.
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25.06.2020 09:41
+8
П"янь повезуть голосити за пляшку воткі.
"ДНР" хочет свозить жителей ОРДО в Ростовскую область для голосования за поправки в российскую конституцию - Цензор.НЕТ 5266
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25.06.2020 09:48
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Треба відомості про тих, хто проголосував і потім позбавити українського громадянства.
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25.06.2020 09:41 Ответить
А кто будет лишать их гражданства Украины ? Еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски которые ненавидят Украину ? 🤣🤣🤣
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25.06.2020 09:50 Ответить
Зараз це важко, але часи змінюються. Після зехвороби прийде одужання.
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25.06.2020 09:53 Ответить
Какие есть основание , что после 29 лет евреи отдадут управлять Украиной украинцам ? Это же смешно 😂
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25.06.2020 09:55 Ответить
треба в Конституцію поправки вносити,зараз складна процедура виходу з громадянства.
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25.06.2020 10:56 Ответить
В целом согласен на 100%. Только сейчас это афишировать нельзя, т.к. сразу получим приток "добровольцев" в их банды.
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25.06.2020 12:23 Ответить
Все стандартно, выборные карусели, дулы автоматов итд
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25.06.2020 09:44 Ответить
предлагаю всё это быдло везти сразу на колыму !
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25.06.2020 09:44 Ответить
Съездить в Ростов можно, но разве жители оккупированных территорий на столько дурные, что станут голосовать за Путина, который превратил их цветущий край в руины.
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25.06.2020 09:45 Ответить
Так, вони проголосують за путіна.
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25.06.2020 09:46 Ответить
еще и как будут
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25.06.2020 09:47 Ответить
"ДНР" хоче звозити жителів ОРДО в Ростовську область для голосування за поправки в російську конституцію - Цензор.НЕТ 3228
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25.06.2020 09:52 Ответить
вже пішла на концерт кобздона.
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25.06.2020 09:56 Ответить
"ДНР" хоче звозити жителів ОРДО в Ростовську область для голосування за поправки в російську конституцію - Цензор.НЕТ 9490
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25.06.2020 10:26 Ответить
"ДНР" хоче звозити жителів ОРДО в Ростовську область для голосування за поправки в російську конституцію - Цензор.НЕТ 4420
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25.06.2020 10:48 Ответить
ну за рыгоаналов же голосовали, те тоже позакрывали и разорили предприятия, но у бычар виновата Украина
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25.06.2020 10:05 Ответить
Те, кто добровольно взяли паспорт РФ не проживая на ее территории, точно проголосуют.
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25.06.2020 10:18 Ответить
и кто-то еще будет говорить, что "тамженашилюди"
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25.06.2020 09:48 Ответить
будут, а шо тут такого, хуже не будет
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25.06.2020 10:06 Ответить
Как здорово-к нам детей на учёбу,а в рашку-за поправками
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25.06.2020 09:48 Ответить
П"янь повезуть голосити за пляшку воткі.
"ДНР" хочет свозить жителей ОРДО в Ростовскую область для голосования за поправки в российскую конституцию - Цензор.НЕТ 5266
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25.06.2020 09:48 Ответить
А ты бы погуглил насчёт этого (как его в своё время назвали) "чумазика". Соцсети сначала тоже *********** ржали, а потом выяснилось что это больной человек. Не стыдно?
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25.06.2020 10:04 Ответить
а що він на тому підприємстві робив?
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25.06.2020 11:01 Ответить
Блин, ну я вот фигею, людям уже лень гуглить...
Это не производство, это шахта. Попробуйте просто так взять и зайти на шахту, или просто пошастать там туда-сюда. Ни на какие мысли не наводит о причинах его нахождения в данном месте?
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25.06.2020 11:07 Ответить
все,я зрозумів,то не підприємство, то просто дірка в землі.
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25.06.2020 11:21 Ответить
Тебя бы в эту дырку, это не в офисике сидеть под кондёром...
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25.06.2020 11:22 Ответить
2035 год. - Нет у тебя,сынок, двора. Теперь там база НАТО
Дно дна, - https://www.facebook.com/100025355664221/videos/692482101606972/?t=122 Реклама кацо- "референдума"
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25.06.2020 09:56 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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25.06.2020 10:07 Ответить
Разом з окупантом з РФ самі себе загнали в кріпатство, що б визнати своїм царем обнулєнца Путіна. Олігофрени з Донбасу.
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25.06.2020 10:06 Ответить
В кацапском дурдоме веселуха каждый день.
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25.06.2020 10:13 Ответить
Та хай не повертаються.
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25.06.2020 10:20 Ответить
Так шо, говорите, там наши граждане да?

Это вот говно кацапское надо непременно в Украину интегрировать?
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25.06.2020 11:10 Ответить
Через КПП проходят каждый день граждане рефии. Их нужно пропускать как иностранцев соблюдая все правила таможенного досмотра.
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25.06.2020 11:20 Ответить
А яке нам до цього діло? Ну нехай звозять. В Ростов чи навіть підвал. Вони цього хотіли. Мене більше цікавить доки ця дебільна Україна буде платити в ОРДЛО пенсії та поставляти туди безплатно воду та електроенергію.
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25.06.2020 11:37 Ответить
то може було би краще, щоб їх односторонньо вивезли, без повернення назад. )
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25.06.2020 12:28 Ответить
А восени будуть возити до нас голосувати?
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25.06.2020 12:46 Ответить
 
 