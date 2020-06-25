"ДНР" хочет свозить жителей ОРДО в Ростовскую область для голосования за поправки в российскую конституцию

Боевики группировки "ДНР" предложили владельцам российских паспортов, живущих на захваченной ими территории Донбасса, проголосовать за поправки к российской конституции в Ростовской области России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Свозить желающих проголосовать на участке планируют специальными рейсовыми автобусами из оккупированных Донецка, Ясиноватой, Горловки, Новоазовска, Снежного и Шахтерска с 25 июня по 1 июля.

Сообщается, что планируют везти людей к избирательным участкам в Таганроге, а также в селах Авило-Успенка, Покровское, Куйбышево.

Украинские власти официально пока не комментировали эти сообщения.

По данным российских властей, паспорта Российской Федерации в прошлом году оформили более 300 000 человек с территорий, подконтрольных сепаратистам на востоке Украины. В апреле 2020 года президент России Владимир Путин освободил жителей Донбасса на неподконтрольных Киеву территориях от уплаты пошлины за российский паспорт.

Голосование за изменения в Конституцию России запланировано на 1 июля. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают принять закрепление статуса русского языка как "языка государствообразующего народа", добавить упоминание Бога и возможность создания федеральных территорий, запретить "умалять подвиг защитников Отечества" - всего 206 поправок и уточнений.