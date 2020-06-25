Макрон и Путин по видеоконференции обсудят вопросы безопасности в Украине, Ливии и Иране

Президент Франции Эмманюэль Макрон с президентом России Владимиром Путиным 26 июня обсудят в ходе видеоконференции вопросы безопасности, включая Украину, Ливию и Иран.

Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По ее данным, предметом обсуждения будут вопросы безопасности, включая ситуацию на востоке Украины, в Ливии и Иране.

"Необходим дальнейший прогресс по повестке, касающейся кризисов, особенно в Украине", - указали в пресс-службе.

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