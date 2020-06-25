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Макрон и Путин по видеоконференции обсудят вопросы безопасности в Украине, Ливии и Иране

Макрон и Путин по видеоконференции обсудят вопросы безопасности в Украине, Ливии и Иране

Президент Франции Эмманюэль Макрон с президентом России Владимиром Путиным 26 июня обсудят в ходе видеоконференции вопросы безопасности, включая Украину, Ливию и Иран.

Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По ее данным, предметом обсуждения будут вопросы безопасности, включая ситуацию на востоке Украины, в Ливии и Иране.

"Необходим дальнейший прогресс по повестке, касающейся кризисов, особенно в Украине", - указали в пресс-службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вся территория Франции объявлена "зеленой зоной". Это первая победа в борьбе с коронавирусом, - Макрон

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Топ комментарии
+14
помните как хрипатый рассказывал как "кулаки держал за канаду" когда голосование было в совбез? так вот. всплывают подробности "держания". велкам

Канада завжди підтримувала Україну, а сьогодні ЗЕлена гнида плюнула в нашого союзника Канаді не вистачило всього одного голосу, щоб стати непостійним членом Радбезу ООН. Україна Канаді голосу НЕ ДАЛА. Буратіно хриплим голосом "дякую, дуже дякую" Анатолій Мицкан
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25.06.2020 09:46
+13
Макрон з ****** вирішують за Україну без України. Де заява бубочки і МЗС з цього приводу?
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25.06.2020 09:49
+7
він в чатах далекобійників шариться, це більш важливіше.
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25.06.2020 09:51
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Правила форума Совет форумчан
помните как хрипатый рассказывал как "кулаки держал за канаду" когда голосование было в совбез? так вот. всплывают подробности "держания". велкам

Канада завжди підтримувала Україну, а сьогодні ЗЕлена гнида плюнула в нашого союзника Канаді не вистачило всього одного голосу, щоб стати непостійним членом Радбезу ООН. Україна Канаді голосу НЕ ДАЛА. Буратіно хриплим голосом "дякую, дуже дякую" Анатолій Мицкан
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25.06.2020 09:46 Ответить
Почему гнида украинская ? Он же не украинец
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25.06.2020 09:58 Ответить
Як казав один мій кумпель - Бьють жи ні по паспорту бьют по роже )
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25.06.2020 10:09 Ответить
АлЁ! Рассия?! Проверка связи! Три-два-раз - путин -******...
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25.06.2020 09:48 Ответить
Макрон з ****** вирішують за Україну без України. Де заява бубочки і МЗС з цього приводу?
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25.06.2020 09:49 Ответить
він в чатах далекобійників шариться, це більш важливіше.
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25.06.2020 09:51 Ответить
Макрон з ****** вирішують за Україну без України.

Плохо, что это соответствует реальному весу Украины в международной политике - она уже объект, решают без нее, потом ставят в известность.

Де заява бубочки і МЗС з цього приводу?
А если это не поможет? Напишем в Спортлото?
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25.06.2020 10:10 Ответить
собрались как-то вместе геронтофил и педофил и решили, меж обсуждением своих пристрастий, Украину обсудить... а тут из табакерки чертенок сиплый выпрыгивает, и давай свою страну с немецкой порноактрисой сравнивать... и так, и сяк рожи корчит, лишь бы геронтофил и педофил рассмеялись, по щеке клоуна потрепали...
Проститутка не страна... проститутка - президент страны... принимает унижения ото всюду... какая разница откуда... мразь, ****, презираю...
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25.06.2020 10:24 Ответить
Интересна цена Макрона
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25.06.2020 15:07 Ответить
Позорище
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25.06.2020 09:51 Ответить
А почему Пеца не пригласят,а потому что он уже давно политический лузер,да и ище с десятками подозрений
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25.06.2020 09:52 Ответить
ти б якісь пігулки поприймав, що покращують мозкову діяльність
або помовчав, бо дебілам треба більше слухать і менше базікати
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25.06.2020 09:56 Ответить
"вы должны только слушать и молчать,слушать и молчать"
как был прав профессор Преображенский
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25.06.2020 10:27 Ответить
Покращити можна лише те, що взагалі є.
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25.06.2020 10:48 Ответить
здохни, падло...
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25.06.2020 09:57 Ответить
Договариваться за спиной Украины? Опускали Украину ещё когда либо так сильно , как это делают еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски? 😡
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25.06.2020 09:53 Ответить
Договариваться за спиной Украины? Опускали Украину ещё когда либо так сильно , как
Как Порох сдал независимость Украины, так оно и пошло. Вполне логично: какой смысл договариваться с туземцами, если независимости у них нет и решать будут не они? Так что теперь реальные управляющие Украиной - "западные партнеры" - напрямую обсуждают с реал управляющими ЛНДР - РФ. Ничего личного...
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25.06.2020 10:19 Ответить
якщо вже дійшло, що про Україну говорять без України, то нехай надають ще зеленій шмарклі щиглів та підсрачників, чого вже скіснятись
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25.06.2020 09:54 Ответить
Ну да.Пеца замутил,а расхлебываться Зеленскому
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25.06.2020 09:55 Ответить
Вірно, що "расхльобиваться". Це означає, що він розхльобує своє лайно.
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25.06.2020 09:57 Ответить
шкода, що ти не здатне збагнути, яке ти тупе
разом би посміялися
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25.06.2020 09:57 Ответить
краткое содержание разговора:
- дядя володя, не пускай желтых жилетов больше на улицы-делай с Украиной, Ливией и Ираном что хочешь. Я, макрон, разрешаю. В Украине уже год нет президента, я за него.
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25.06.2020 09:55 Ответить
Бред Порохобота
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25.06.2020 09:57 Ответить
Клоун видосик может запостить только для своих и обозвать засранцами а на пуйла рот не открывается подобное сказать и не упоминает слова агрессор,российская агрессия что можна подумать война идёт между своими,так как даже президент не винит никого публично,а западу сша оно нахрен не нужно если сам президент страны окупированной никого не обвиняет и не называет название страны которая напала,и надо это делать постоянно тыкать при любой встречи чтоб не забывали
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25.06.2020 09:57 Ответить
Путин руководил террористической группой «Фракция Красной Армии» в ФРГ. По его указанию совершались теракты

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/06/25/119057/putin-rukovodil-terroristicheskoj-gruppoj-fraktsiya-krasnoj-armii-v-frg--po-ego-ukazaniyu-sovershalis-terakty.shtml
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25.06.2020 09:57 Ответить
C 2018 года Макрон резко стал лоялен к Путину.. Как думает Пионтковский, Макрону сообщили о его прошлых шалостях и попросту вербанули.
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25.06.2020 10:06 Ответить
!Как же это достало,что всякое говно нас обсуждает,а у нас даже президента нет!
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25.06.2020 10:07 Ответить
***** та під*****вик
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25.06.2020 10:08 Ответить
Ці два довбні ще б курва Пушиліна запросили на ту конхверенцію
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25.06.2020 10:12 Ответить
Волк и лиса обсудят безопасность в курятнике
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25.06.2020 10:17 Ответить
бандіт путін будєт обсуждать вопроси бєзопасності с простітуткой макроном. мір ідьот в пду.
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25.06.2020 10:22 Ответить
Там где сами насрали теперь станут над дымящейся кучей и будут обсуждать. Твари
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25.06.2020 10:23 Ответить
Что Макарон, уже *желтые жилеты* тебе не досаждают погромами? Уже договорился с ними, тоесть с ******? Договорись еще с Алькаидой.
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25.06.2020 10:24 Ответить
А хто це такий Макарон?
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25.06.2020 10:29 Ответить
немецко- французкие и рашистские хозяева минского сходняка, которые имеют рашистскую цель федерализации Украины,недопущения ее ни в ЕС ни в НАТО ,путем созданного ими кровопролития со "слугами" которых они пропихнули в Украину не советуются,они свои решения к выполнению им донесут
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25.06.2020 10:59 Ответить
Надо провести конференцию Украина- Гондурас по вопросам безопасности раисии и *********
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25.06.2020 11:56 Ответить
Читаю новость и представляю лет 20 назад...
"Буш и бен Ладен обсудят вопросы безопасности в Афганистане"
Мир перевернулся.
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25.06.2020 12:12 Ответить
Оба знатные пи.ары !
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25.06.2020 13:45 Ответить
 
 