Макрон и Путин по видеоконференции обсудят вопросы безопасности в Украине, Ливии и Иране
Президент Франции Эмманюэль Макрон с президентом России Владимиром Путиным 26 июня обсудят в ходе видеоконференции вопросы безопасности, включая Украину, Ливию и Иран.
Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По ее данным, предметом обсуждения будут вопросы безопасности, включая ситуацию на востоке Украины, в Ливии и Иране.
"Необходим дальнейший прогресс по повестке, касающейся кризисов, особенно в Украине", - указали в пресс-службе.
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Пожалуйста, подождите...
Канада завжди підтримувала Україну, а сьогодні ЗЕлена гнида плюнула в нашого союзника Канаді не вистачило всього одного голосу, щоб стати непостійним членом Радбезу ООН. Україна Канаді голосу НЕ ДАЛА. Буратіно хриплим голосом "дякую, дуже дякую" Анатолій Мицкан
Плохо, что это соответствует реальному весу Украины в международной политике - она уже объект, решают без нее, потом ставят в известность.
Де заява бубочки і МЗС з цього приводу?
А если это не поможет? Напишем в Спортлото?
Проститутка не страна... проститутка - президент страны... принимает унижения ото всюду... какая разница откуда... мразь, ****, презираю...
або помовчав, бо дебілам треба більше слухать і менше базікати
как был прав профессор Преображенский
Как Порох сдал независимость Украины, так оно и пошло. Вполне логично: какой смысл договариваться с туземцами, если независимости у них нет и решать будут не они? Так что теперь реальные управляющие Украиной - "западные партнеры" - напрямую обсуждают с реал управляющими ЛНДР - РФ. Ничего личного...
разом би посміялися
- дядя володя, не пускай желтых жилетов больше на улицы-делай с Украиной, Ливией и Ираном что хочешь. Я, макрон, разрешаю. В Украине уже год нет президента, я за него.
http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/06/25/119057/putin-rukovodil-terroristicheskoj-gruppoj-fraktsiya-krasnoj-armii-v-frg--po-ego-ukazaniyu-sovershalis-terakty.shtml
"Буш и бен Ладен обсудят вопросы безопасности в Афганистане"
Мир перевернулся.