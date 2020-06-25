В Украине за 10 дней количество активных больных COVID-19 увеличилось с 37 до 50 на 100 тыс. населения, - Степанов
В Украине резко выросло количество активных больных COVID-19.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, объясняя логику Минздрава об определении показателя в 40 больных на 100 тыс. населения для разделения стран на "зеленую" и "красную" зоны, передает Цензор.НЕТ.
"Когда мы определялись с этим критерием, мы уже находились в условиях адаптативного карантина. Уже работала наша стратегия сдерживания. Этот показатель активных больных составлял около 37 на 100 тыс. населения. Сегодня он составляет около 50 на 100 тыс. населения. Все это у нас произошло буквально за 10 дней. Мы прошли это путь от 37 до 50. Мы выбирали тот критерий заболеваемости, который есть в Украине. Это отвечает практике других стран", - рассказал Степанов.
Напомним, по данным СНБО в Украине по состоянию на утро 25 июня болеют COVID-19 21 183 человека. Отметим, что ранее в Минздраве заявили, что критическим является показатель в 60 активных больных на 100 тыс. населения. Вместе с тем, МОЗ использует для рассчетов численность населения страны в 43,74 млн человек, однако по данным Госстата, наличное население Украины составляет 41,83 млн, а постоянное – 41,66 млн. А по данным электронной переписи, озвученной при прошлом правительстве тогдашним министром Кабинета Министров Дмитрием Дубилетом, население Украины еще меньше – 37,29 млн. Опора на эти данные выводит на показатель заболеваемости COVID-19 в стране на 50,85 и 56,81 соответственно.
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на всі запити МОЗ відмовчується
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто просто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів (випадків зараження).
16 травня - 8960 тестів - 528 позитивних (5,9%)
18 червня - 21204 тести - 829 позитивних (3,9%)
Тобто ситуація очевидно покращилась в порівнянні з травнем місяцем.
Ось чому всі, хто вірить політикам типу Степанова, - дурники безмозкі. А на дурниках і дрова можна возити безкоштовно.
А по герпесу цыфры есть ?