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Новости Коронавирус и карантин
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карантин (16728) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В Украине за 10 дней количество активных больных COVID-19 увеличилось с 37 до 50 на 100 тыс. населения, - Степанов

В Украине за 10 дней количество активных больных COVID-19 увеличилось с 37 до 50 на 100 тыс. населения, - Степанов

В Украине резко выросло количество активных больных COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, объясняя логику Минздрава об определении показателя в 40 больных на 100 тыс. населения для разделения стран на "зеленую" и "красную" зоны, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы определялись с этим критерием, мы уже находились в условиях адаптативного карантина. Уже работала наша стратегия сдерживания. Этот показатель активных больных составлял около 37 на 100 тыс. населения. Сегодня он составляет около 50 на 100 тыс. населения. Все это у нас произошло буквально за 10 дней. Мы прошли это путь от 37 до 50. Мы выбирали тот критерий заболеваемости, который есть в Украине. Это отвечает практике других стран", - рассказал Степанов.

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Напомним, по данным СНБО в Украине по состоянию на утро 25 июня болеют COVID-19 21 183 человека. Отметим, что ранее в Минздраве заявили, что критическим является показатель в 60 активных больных на 100 тыс. населения. Вместе с тем, МОЗ использует для рассчетов численность населения страны в 43,74 млн человек, однако по данным Госстата, наличное население Украины составляет 41,83 млн, а постоянное – 41,66 млн. А по данным электронной переписи, озвученной при прошлом правительстве тогдашним министром Кабинета Министров Дмитрием Дубилетом, население Украины еще меньше – 37,29 млн. Опора на эти данные выводит на показатель заболеваемости COVID-19 в стране на 50,85 и 56,81 соответственно.

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Топ комментарии
+2
Результат предидущих фальсификаций. Судить вас надо, жулики...
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25.06.2020 09:59
+2
Такие цифры получаются потому, что в число "активных больных" засчитывают даже тех, кто вовсе не болеет, а таких 80%.
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25.06.2020 10:16
+1
Ще раз про причину "антирекордів" коронавірусної статистики.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто просто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів (випадків зараження).

16 травня - 8960 тестів - 528 позитивних (5,9%)
18 червня - 21204 тести - 829 позитивних (3,9%)
Тобто ситуація очевидно покращилась в порівнянні з травнем місяцем.

Ось чому всі, хто вірить політикам типу Степанова, - дурники безмозкі. А на дурниках і дрова можна возити безкоштовно.
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25.06.2020 10:21
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Правила форума Совет форумчан
да здравствует ляшко и муудрое превентивное...
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25.06.2020 09:54 Ответить
Результат предидущих фальсификаций. Судить вас надо, жулики...
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25.06.2020 09:59 Ответить
где по-Вашему были фальсификации?
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25.06.2020 10:05 Ответить
В тестированиях. Ожидание результата по две недели, так как лабы делали ограниченое количество тестов.
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25.06.2020 10:11 Ответить
тести - фуфло фальшиве, що не має сертифікату якості
на всі запити МОЗ відмовчується
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25.06.2020 10:22 Ответить
Во-первых, статистику проверить невозможно - у общества нет никакого контроля над нею. Во-вторых, правительство засекретило всю статистику по причинам смертности в Украине, - это официальное заявление Минстата.
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25.06.2020 10:24 Ответить
Такие цифры получаются потому, что в число "активных больных" засчитывают даже тех, кто вовсе не болеет, а таких 80%.
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25.06.2020 10:16 Ответить
99%
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25.06.2020 10:21 Ответить
Ще раз про причину "антирекордів" коронавірусної статистики.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто просто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів (випадків зараження).

16 травня - 8960 тестів - 528 позитивних (5,9%)
18 червня - 21204 тести - 829 позитивних (3,9%)
Тобто ситуація очевидно покращилась в порівнянні з травнем місяцем.

Ось чому всі, хто вірить політикам типу Степанова, - дурники безмозкі. А на дурниках і дрова можна возити безкоштовно.
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25.06.2020 10:21 Ответить
Ужас.
А по герпесу цыфры есть ?
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25.06.2020 11:06 Ответить
Поо канонам вирусологии надо в 10 раз больше чтоб обьявить эпидемию не говоря уже об карантине. Ты прохиндей степаша и неуч.
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25.06.2020 11:49 Ответить
Карантин та епідемія адаптувалися ...
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25.06.2020 14:23 Ответить
 
 