На Одесчине зафиксирован резкий всплеск новых случаев COVID-19: за сутки заболели 95 человек

В Одесской области за последнюю неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось вдвое, ежедневно лаборатория подтверждала диагноз у более 30 пациентов, а за минувшие сутки антирекорд 95 новых случаев.

Такие данные обнародовал в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Значительный скачок заболеваемости и тревожный антирекорд зафиксировал ГУ "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Как вы знаете, за последнюю неделю количество новых случаев увеличилось вдвое, по сравнению с предыдущим. Ежедневно лаборатория подтверждала диагноз у более чем 30 пациентов", - написал он.

Он напомнил, что эпидемиологи все это время призывали население соблюдать простые санитарные правила: носить маски, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей.

"Но, к сожалению, не все прислушались к советам и рекомендациям Минздрава. Поэтому за прошедшие сутки имеем 95 новых случаев. Этот антирекорд на 10% больше пика заболеваемости, который был в начале мая!" - написал Куцый.

Также он добавил, что подавляющее большинство (39 случаев) зафиксировано в Болградском районе, есть многие из Одессы (15), Измаильского (16), Овидиопольского (6) районов.

Общее количество подтвержденных случаев составляет 1466, "активных" - 50%.

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"Я обращаюсь ко всем жителям Одесской области: носите маски, избегайте мест большого скопления людей. Требуйте, чтобы водители общественного транспорта и продавцы в магазинах и на рынках использовали средства индивидуальной защиты. В случае нарушения санитарных норм - звоните 102. Полиция будет реагировать на нарушения и случаи подвержения окружающих опасности заболевания. Соблюдайте рекомендации Министерства здравоохранения Украины. Осознанные и сплоченные действия могут остановить распространение инфекции, поэтому каждый должен сделать свой сознательный вклад", - резюмировал глава ОГА.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 25 июня в Украине лабораторно подтверждены 40 008 случаев COVID-19. За сутки - 994 новых случая. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 16 человек умерли от болезни. Общее количество случаев коронавирусной болезни в Украине превысило 40 тыс.