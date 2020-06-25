Садовый об ослаблении карантина во Львове: Вы посмотрите, что в области делается, мы в городе хоть порядок держим
Есть решение областной комиссии, которое позволяет людям собираться группами до 10 человек. Следовательно, решение о возобновлении работы спортивных учреждений и кафе в городе с таким же количественным ограничением является оправданным.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом заявил мэр Андрей Садовый.
"Нужно понимать, что нам с этим жить, ведь Львовская область находится на границе. Самолеты уже летают, поезда ездят, маршрутки из области курсируют. Куда мы спрячемся? Надо просто беречь себя и близких и быть максимально внимательными", - отметил мэр Львова.
"Владельцы спортивных клубов спрашивают: "А если к нам зайдут 10 человек, то они имеют право заниматься?" И что я им должен сказать? Почему, скажем, в супермаркете можно, в Эпицентре можно, а в спортзале - нельзя? Это бред. Должен быть здравый смысл. Нельзя делить спортивные заведения на элитные, в которые люди и так ходили за закрытыми дверями, и такие, которые вежливо ждали. Поэтому сейчас, я думаю, мы сбалансировали ситуацию. То же касается, если кто-то зашел в кафе и сел за столик. Это будет контролируемо. Вы посмотрите, что в области делается Поедьте в Оброшино, ресторанные комплексы возле Львова. Там свадьбы, игры, гулянья! Кто это контролирует? И мы во Львове хоть порядок держим", - подчеркнул Садовый.
Мэр также обратился к львовянам с просьбой сообщать о любых случаях нарушения карантинных ограничений, в частности - отсутствии маски у пассажиров транспорта.
"Звонить надо в полицию, на "горячую" линию. Можно водителю сделать замечание. Мы должны быть ответственнымии и следить за порядком", - подытожил Садовый.
Напомним, ранее Львов решил ослабить карантин, открыв рестораны и спортклубы.
Позже в Львовской ОГА возмутились снятием ограничений в городе.
Пожалуйста, подождите...
Смотря, чем и как.
Сьогодні багатьох людей (перевізників, продавців і навіть поліцейських, охоронців, медиків тощо) фактично взяли у заручники та шантажують грошима: будеш діяти згідно з наказом чи внутрішнім розпорядженням (носити маску, кошмарити людей тощо) - отримаєш премію, не будеш - залишишся без зарплатні та засобів до існування та ще й оштрафують на додачу. Ті, хто кілька місяців не отримував зарплатню через "карантин", живучи при цьому в звичайних умовах від зарплатні до зарплатні, вимушені погодитись на такі умови, і насправді мені дуже важко їх критикувати, бо втрата роботи зараз призведе до дуже сумних наслідків. Це така собі грошова "голка", залежність, якою дуже впевнено та нахабно користуються.
До того ж вони вважають, що це тимчасово, "доки вірус не зникне". Але змушений їх розчарувати: це не тимчасово, це назавжди! Особливо якщо нічого не робити та просто погоджуватись. І не тільки тому, що віруси нікуди не зникають, а завжди живуть серед нас. Ще ніколи в історії раба не було випущено на волю тільки тому, що він цього просто дуже сильно чекав та багато про це мріяв. Тому що у панів інші плани на його життя.
Хоча, що цікаво, деякі з них "не на камеру" кажуть, що вже не можуть дочекатися, коли той "дурний карантин" закінчиться, а вони зможуть зняти з себе маски та перчатки, які ніяк не впливають на поширення вірусів, проте вже призводять до проблем зі здоров'ям.
На жаль, у більшості з цих залежних, заляканих людей (в першу чергу не вірусом, а ймовірністю померти від голоду, якщо в них заберуть гроші) вже виник синдром того самого заручника або так званий стокгольмський синдром, коли вони обирають підтримати терористів, а не тих, хто бореться із ними (а сьогодні цими терористами є організатори надшкідливого з будь-якого кута зору карантину). І перші ладні задушити борців із злом, із очевидно злочинними та нелюдськими постановами, називаючи їх злочинцями і навіть вбивцями, бо вони маску не одягли, а не політиків, які лише наживаються на неіснуючій епідемії, розкрадаючи мільярди з "Фонду на боротьбу з коронавірусом" і не тільки з нього.
Замість того, щоб відстоювати елементарні конституційні права разом та посадити за грати тих, хто на це заслуговує.