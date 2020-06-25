Садовый об ослаблении карантина во Львове: Вы посмотрите, что в области делается, мы в городе хоть порядок держим

Есть решение областной комиссии, которое позволяет людям собираться группами до 10 человек. Следовательно, решение о возобновлении работы спортивных учреждений и кафе в городе с таким же количественным ограничением является оправданным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом заявил мэр Андрей Садовый.

"Нужно понимать, что нам с этим жить, ведь Львовская область находится на границе. Самолеты уже летают, поезда ездят, маршрутки из области курсируют. Куда мы спрячемся? Надо просто беречь себя и близких и быть максимально внимательными", - отметил мэр Львова.

"Владельцы спортивных клубов спрашивают: "А если к нам зайдут 10 человек, то они имеют право заниматься?" И что я им должен сказать? Почему, скажем, в супермаркете можно, в Эпицентре можно, а в спортзале - нельзя? Это бред. Должен быть здравый смысл. Нельзя делить спортивные заведения на элитные, в которые люди и так ходили за закрытыми дверями, и такие, которые вежливо ждали. Поэтому сейчас, я думаю, мы сбалансировали ситуацию. То же касается, если кто-то зашел в кафе и сел за столик. Это будет контролируемо. Вы посмотрите, что в области делается Поедьте в Оброшино, ресторанные комплексы возле Львова. Там свадьбы, игры, гулянья! Кто это контролирует? И мы во Львове хоть порядок держим", - подчеркнул Садовый.

Мэр также обратился к львовянам с просьбой сообщать о любых случаях нарушения карантинных ограничений, в частности - отсутствии маски у пассажиров транспорта.

"Звонить надо в полицию, на "горячую" линию. Можно водителю сделать замечание. Мы должны быть ответственнымии и следить за порядком", - подытожил Садовый.

Напомним, ранее Львов решил ослабить карантин, открыв рестораны и спортклубы.

Позже в Львовской ОГА возмутились снятием ограничений в городе.

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