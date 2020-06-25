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авто (4068) ПДД (531) скорость (98) камера (73) Геращенко Антон (1438)

За два года планируем установить 1000 камер автофиксации по всей Украине, - Геращенко

За два года планируем установить 1000 камер автофиксации по всей Украине, - Геращенко

В Украине за два года планируют установить около 1000 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, за два года планируется установить около тысячи камер по всей стране.

"Всего система рассчитана на 6 тысяч камер, она месяцами хранит информацию, и каждый, кто получает штраф, может посмотреть, где он нарушил. Мы подключаем к ней все банки, и если человек согласен с тем, что он нарушил, он за 30 секунд со своего смартфона может рассчитаться. Наша цель – не сбор денег, а безопасность на дорогах", - сказал он.

В то же время он отметил, что в Украине выбрали порядка 1200 опасных мест, начали устанавливать там камеры.

"Сейчас установлено около 50. Мы обратились к мэрам крупнейших городов, чтобы они изучили и прислали список мест с наибольшей концентрацией ДТП. Методика такая: камера ставится в опасном месте, например, на перекрестках. Места расположения камеры известны всем, нам не надо это скрывать, наоборот: пусть водитель знает, что там стоит камера, и если он не притормозит, он получит штраф", - сообщил замминистра МВД.

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Также он напомнил, что в первый день работы системы было 68 тысяч нарушений зафиксировано, а уже 18 июня – 13 с половиной тысяч: "То есть динамика идет четко вниз, мы хотим, чтобы она дошла почти до нуля. Мы отослали более 300 тысяч писем нарушителям. Но мы не хотим слать письма, мы хотим, чтобы люди не нарушали. В этом году 220 камер закупаются Минтрансом и устанавливаются на опасных местах на автомагистралях".
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Топ комментарии
+6
бабло попьорло
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25.06.2020 10:16
+6
Ты лизоблюдина жирная лучше над детскими атракционами и качелями камеры установи которые ты порезало и сдало в металолом чтобы заплатить проституткам и наркобарыгам долги
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25.06.2020 10:19
+5
Наша цель - не сбор денег, а безопасность на дорогах
*** Ага, це йа с дєвушкамі так знакомлюсь: йа нє такой как всє - моя цель нє трахнуть тібя, а только одаріть цівєтамі, канхвєтамі, духамі
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25.06.2020 10:19
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бабло попьорло
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25.06.2020 10:16 Ответить
За два роки плануємо встановити 1000 камер автофіксації по всій Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7750
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25.06.2020 10:38 Ответить
Это их способ наполнения бюджета.
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25.06.2020 10:18 Ответить
За два роки плануємо встановити 1000 камер автофіксації по всій Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9695
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25.06.2020 10:24 Ответить
Наша цель - не сбор денег, а безопасность на дорогах
*** Ага, це йа с дєвушкамі так знакомлюсь: йа нє такой как всє - моя цель нє трахнуть тібя, а только одаріть цівєтамі, канхвєтамі, духамі
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25.06.2020 10:19 Ответить
Ты лизоблюдина жирная лучше над детскими атракционами и качелями камеры установи которые ты порезало и сдало в металолом чтобы заплатить проституткам и наркобарыгам долги
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25.06.2020 10:19 Ответить
По три камери на день? Геращнко сам їх хоче встановлювати, йому помічники не потрібні? Ці 1000 камер можна встановити за три дні, Геращенко!!!
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25.06.2020 10:21 Ответить
Було б бажання.
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25.06.2020 10:22 Ответить
Оптимист вы, батенька) Насчет "двух лет" - выглядит так, что все кончится для вас намного раньше....
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25.06.2020 10:22 Ответить
Камеры - это безопасность. Когда люди начнут не бросать мусор на тротуар, ездить по правилам, выбирать не клоуна, а политика с программой - тогда наступит в вашей жизни "Европа". С себя надо начинать.
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25.06.2020 10:26 Ответить
Здесь это не работает. Для этого нужно, чтоб работала неотвратимость наказания. У нас закон только для простых людей. "Блатные" по правилам не ездят.
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25.06.2020 12:04 Ответить
камеры-это обдиралово.
1 зарплаты хватит на 3 штрафа
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25.06.2020 13:49 Ответить
Будемо сподівадитися що через два рокі тебе разом з сабаковим не буде..
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25.06.2020 10:29 Ответить
ооо аж 1000 камер! це звісно дохера!!!
антон, харе тут літь пургу, їдь вже
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25.06.2020 10:30 Ответить
1000 камер установите , сколько ментов " властелинов перекрестка " выгонят ?
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25.06.2020 10:31 Ответить
Сегодня по пути на работу я стал свидетелем5 грубых нарушений подрезание, нарушения рядности, левый поворот с крайнего правого ряда только реакция водителя в левом ряду предотвратила столкновения. Я так понял, что все нарушения узакониваются кроме превышения скорости?
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25.06.2020 10:39 Ответить
цель как раз бабло, не надо кривить душой. Куча населенных пунктов вдоль междугородних трасс с раздельной полосой и оборудованными переходами, а ограничение в 50кмч. Сборщики снова начали прятаться за кустами и поворотами. Либо же вообще выносить камеры подальше за поворот.
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25.06.2020 10:44 Ответить
Были бы за безопасность - не наделяли бы опричников-ментов сверх полномочиями. Опять же остановка без причины - повсевместно, а это превышение полномочий.
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25.06.2020 10:45 Ответить
За два года планируем установить 1000 камер автофиксации по всей Украине, - Геращенко



ооо аваков наварился на 100500% на каждой божией камере -
сынок поставляет камеры - не иначе




и сколько бабок собрали с камер за прошлый месяц??

нольцелых хрендесятых - адвокаты отбили все в суде

как ездили так и ездят
ахахаха
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25.06.2020 10:52 Ответить
не все идут к адвокатам) услуги адвоката чтобы он написал иск будут стоить дороже - чем сам штраф
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25.06.2020 12:38 Ответить
За наши деньги они будут за нами следить.Следующий шаг-камеры наблюдения в каждой квартире.
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25.06.2020 10:58 Ответить
И максимальная скорость 0.5 метра в секунду))
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25.06.2020 12:39 Ответить
Остается одна надежда - через два года вы иве будете в Лондоне.
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25.06.2020 11:12 Ответить
Він думає ще довго працювати з Рюкзаковим? Що і після Зелі буде? Що то вже буде за справа на замовлення новій владі? Мабуть вбивство Гітлера розкриють?
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25.06.2020 11:28 Ответить
Больше ж нечем бюджет наполнять, все разворовали, остались только поборы. Не забудьте ограничение скорости 5кмч поставить.
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25.06.2020 11:54 Ответить
Наглая ложь, рассчитанная на то что все дебилы, а они самые умные. Какая, нах, "концентрация ДТП"! Вы ставите камеры только там где хорошая дорога и можно разогнаться. Никакого отношения к ДТП это не имеет. Вы всегда скрываете места концентрации ДТП! Ваши любимые места "концентрации ДТП" там где знак "40" и хорошая дорога.
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25.06.2020 12:14 Ответить
 
 