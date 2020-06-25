За два года планируем установить 1000 камер автофиксации по всей Украине, - Геращенко

В Украине за два года планируют установить около 1000 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, за два года планируется установить около тысячи камер по всей стране.

"Всего система рассчитана на 6 тысяч камер, она месяцами хранит информацию, и каждый, кто получает штраф, может посмотреть, где он нарушил. Мы подключаем к ней все банки, и если человек согласен с тем, что он нарушил, он за 30 секунд со своего смартфона может рассчитаться. Наша цель – не сбор денег, а безопасность на дорогах", - сказал он.

В то же время он отметил, что в Украине выбрали порядка 1200 опасных мест, начали устанавливать там камеры.

"Сейчас установлено около 50. Мы обратились к мэрам крупнейших городов, чтобы они изучили и прислали список мест с наибольшей концентрацией ДТП. Методика такая: камера ставится в опасном месте, например, на перекрестках. Места расположения камеры известны всем, нам не надо это скрывать, наоборот: пусть водитель знает, что там стоит камера, и если он не притормозит, он получит штраф", - сообщил замминистра МВД.

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Также он напомнил, что в первый день работы системы было 68 тысяч нарушений зафиксировано, а уже 18 июня – 13 с половиной тысяч: "То есть динамика идет четко вниз, мы хотим, чтобы она дошла почти до нуля. Мы отослали более 300 тысяч писем нарушителям. Но мы не хотим слать письма, мы хотим, чтобы люди не нарушали. В этом году 220 камер закупаются Минтрансом и устанавливаются на опасных местах на автомагистралях".