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Германия (6724) избиение (9754) дальнобойщики (55)

Польские дальнобойщики в Германии избили украинских за отказ выпить водки: один водитель госпитализирован

Польские дальнобойщики в Германии избили украинских за отказ выпить водки: один водитель госпитализирован

Вблизи немецкого Мюнхена польские дальнобойщики избили двух украинских из-за отказа выпить с ними водки.

Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали 47-летний и 60-летний водители из Украины.

Они сидели в зоне отдыха на скамейке. К ним подошел 40-летний поляк и предложил вместе выпить водки. Украинцы отказались от предложения. В ответ поляк напал на них с арматурой.

Дальнобойщики убежали от агрессивного мужчины в свой транспорт. Однако на подмогу нападавшему пришел его приятель. Вместе они вытащили из кабины одного из украинских водителей. А потом избили его ногами и пытались задушить полотенцем.

Пострадавшего украинца госпитализировали. Злоумышленников задержали, сейчас они находятся под стражей. По предварительной версии, во время нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Смотрите также: Зеленский призвал дальнобойщиков соблюдать весовые ограничения: "Вы, ребята, засранцы. Мы вас найдем, и будет больно". ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
Надеюсь, наш МИД проконтролирует, чтобы состоялся суд, и преступники получили несколько лет за нанесение телесных повреждений, за групповое избиение, за попытку убийства....И моральный ущерб пусть оплатят - от 1млн. евро.....
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25.06.2020 10:29
+9
Бухие молодые отморозки избили арматурами пожилых людей. А сюда уже хотят политику к этому инциденту приписать.
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25.06.2020 10:35
+8
Поляки уже совсем оскотинились, пьют как кацапы.
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25.06.2020 10:53
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Брехня и фейк. Побили верю, а за причину - вранье.
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25.06.2020 10:27 Ответить
Забрали пляшку зубрівки і втікли? Отут поляки й осатаніли....
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25.06.2020 10:31 Ответить
Вот, ЗАСРАНЦЫ, побрезговали польской водкой.
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25.06.2020 10:34 Ответить
Польська горілка - лайно)
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25.06.2020 10:43 Ответить
не согласен. грушовица очень и очень
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25.06.2020 10:47 Ответить
Поляки уже совсем оскотинились, пьют как кацапы.
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25.06.2020 10:53 Ответить
В выходные дни пьют действительно как кацапы.Знакомый поляк шутил:"В субботу у нас трезвые только пожарники,скорая помощь и полиция".
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25.06.2020 11:08 Ответить
в тебе малий досвід, мабуть
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25.06.2020 10:58 Ответить
Моє перше відрядження в Польшу, початок 2000-х. Підігнали нам поляки презент, їхня "краща" горілка, в круглій коробці, - на вигляд дорога і крута. І дуже цокали язиками, мовляв клас. Тільки дома прочитав що та горєлка зроблена в Білорусі) До речі теж паршивенька. А от наша чорносмородинова, яка тоді була популярна в нас, - була фурором. Для поляків оці смакові добавки мають велике значення.
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25.06.2020 11:13 Ответить
Первопричина)
Польські далекобійники в Німеччині побили українських за відмову випити горілки: одного водія госпіталізовано - Цензор.НЕТ 4484
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25.06.2020 10:47 Ответить
Пшеки наших работяг ненавидят -- считают что перебили им заработок
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25.06.2020 10:33 Ответить
"Ненавидят" так що бігали і заставляли з ними випить? Говорю ж брехня
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25.06.2020 10:45 Ответить
ти як мале дитя, що таке провокація чув? Могли цигарку попросити, а міг колір шкарпеток не сподобатись...
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25.06.2020 10:59 Ответить
Я здається про це й пишу)
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25.06.2020 11:18 Ответить
вибач, лапки не побачив)
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25.06.2020 16:15 Ответить
Поляки алкаши как и русские,так что правдоподобно.
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25.06.2020 10:35 Ответить
тебе сложно поверить что можно отказаться пить - видать молодой ишо, здоровья навалом...
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25.06.2020 12:12 Ответить
Надеюсь, наш МИД проконтролирует, чтобы состоялся суд, и преступники получили несколько лет за нанесение телесных повреждений, за групповое избиение, за попытку убийства....И моральный ущерб пусть оплатят - от 1млн. евро.....
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25.06.2020 10:29 Ответить
Kurwa mać!
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25.06.2020 10:30 Ответить
Jesteś polskim dziwakiem
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25.06.2020 11:00 Ответить
С таким же успехом могло бы быть наоборот. Так себе новость.
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25.06.2020 10:31 Ответить
В НЛ провели опрос на тему "с кем из понаехавших вы бы не хотели жить по соседству?". С большим отрывом победили поляки, обогнав даже традиционных фаворитов этого вида спорта - мароканцев и турков.
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25.06.2020 10:32 Ответить
а румынские цыгане в забеге не участвовали?
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25.06.2020 10:51 Ответить
Видимо тут их мало. Климат тут суровый. Дожди...
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25.06.2020 12:35 Ответить
че такое В НЛ?
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25.06.2020 11:48 Ответить
Видимо Нижние Поля (НидерЛанды) ))
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25.06.2020 12:27 Ответить
Бухие молодые отморозки избили арматурами пожилых людей. А сюда уже хотят политику к этому инциденту приписать.
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25.06.2020 10:35 Ответить
Тільки не приплітайте сюди велику політику , звичайна битовуха
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25.06.2020 10:37 Ответить
Забыли дописать, что "поляка" звали Иван Попов
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25.06.2020 10:43 Ответить
На паркингах постоянно такая муйня ,5 лет себе напили
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25.06.2020 10:52 Ответить
Сколько можно скулить Бьют давайте сдачи Или нам ещё к дальнобойщикам волонтёров приставлять с носовыми платочками
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25.06.2020 10:54 Ответить
ой, а вы там был?
может нашим уже не лезло, или у них был червоно-чорний флажок, а у поляков это "харам" уже пару лет как.
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25.06.2020 11:30 Ответить
Слабаки!
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25.06.2020 11:25 Ответить
Засранцы.
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25.06.2020 11:37 Ответить
Бьют значит любят.
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25.06.2020 11:26 Ответить
мало дали! Не*й шастать, надо дома седеть и восхвалять зеленого пенисограя!
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25.06.2020 11:28 Ответить
Ни чего удивительного. У нас даже президент 73% умственно отсталых в своём развити людей, наших дальнобойщиков назвал засранцами и пообещал, что им сделают больно. Вот поляки и поняли, что можно сделать засранцам (по словам ЗЕ) больно. И сделали.
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25.06.2020 11:37 Ответить
..на підмогу нападнику поляку, прийшов його приятель, а на підмогу потерпілому українцю приятель не прийшов...
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25.06.2020 11:40 Ответить
Украина не расийа))))
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25.06.2020 11:44 Ответить
...забавляє інше. Чи є хоч одна новина на Цензорі, куди заполошні коментатори не притулятьЗе-73%?)
Можна конкурс проводити...)
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25.06.2020 11:46 Ответить
Это, к сожалению, сейчас тренд на Цензоре (((
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25.06.2020 12:22 Ответить
Нет конечно, всё беды в стране (и за её пределами тоже), "от списания молока до потери потенции"-от него. Научным мютоком это называется песен имеет. Ваш Кэп.
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25.06.2020 12:39 Ответить
Ресентимент т.е.
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25.06.2020 12:39 Ответить
надо было горилки предлагать
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25.06.2020 12:07 Ответить
... расскажите мне, как можно ВЫТЯНУТЬ водителя из ЗАКРЫТОЙ ченжарувки класса Евро 5 или Евро 6, пока он сам не захочет выйти.
Кто-то в этой новости манипулирует ))))
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25.06.2020 12:24 Ответить
 
 