Польские дальнобойщики в Германии избили украинских за отказ выпить водки: один водитель госпитализирован
Вблизи немецкого Мюнхена польские дальнобойщики избили двух украинских из-за отказа выпить с ними водки.
Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали 47-летний и 60-летний водители из Украины.
Они сидели в зоне отдыха на скамейке. К ним подошел 40-летний поляк и предложил вместе выпить водки. Украинцы отказались от предложения. В ответ поляк напал на них с арматурой.
Дальнобойщики убежали от агрессивного мужчины в свой транспорт. Однако на подмогу нападавшему пришел его приятель. Вместе они вытащили из кабины одного из украинских водителей. А потом избили его ногами и пытались задушить полотенцем.
Пострадавшего украинца госпитализировали. Злоумышленников задержали, сейчас они находятся под стражей. По предварительной версии, во время нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения.
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может нашим уже не лезло, или у них был червоно-чорний флажок, а у поляков это "харам" уже пару лет как.
Можна конкурс проводити...)
Кто-то в этой новости манипулирует ))))