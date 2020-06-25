Польские дальнобойщики в Германии избили украинских за отказ выпить водки: один водитель госпитализирован

Вблизи немецкого Мюнхена польские дальнобойщики избили двух украинских из-за отказа выпить с ними водки.

Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали 47-летний и 60-летний водители из Украины.

Они сидели в зоне отдыха на скамейке. К ним подошел 40-летний поляк и предложил вместе выпить водки. Украинцы отказались от предложения. В ответ поляк напал на них с арматурой.

Дальнобойщики убежали от агрессивного мужчины в свой транспорт. Однако на подмогу нападавшему пришел его приятель. Вместе они вытащили из кабины одного из украинских водителей. А потом избили его ногами и пытались задушить полотенцем.

Пострадавшего украинца госпитализировали. Злоумышленников задержали, сейчас они находятся под стражей. По предварительной версии, во время нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Смотрите также: Зеленский призвал дальнобойщиков соблюдать весовые ограничения: "Вы, ребята, засранцы. Мы вас найдем, и будет больно". ВИДЕО