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Денисова (996) дети (6331) Третьякова Галина (118)

Денисова - "слуге народа" Третьяковой: Решительно осуждаю деление на качественных и некачественных детей

Денисова -

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила высказывания "слуги народа" Галины Третьяковой о том, что у получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества".

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Денисова подчеркнула, что присоединяясь к основным международным документам в области прав человека, в том числе Конвенции ООН о правах ребенка, Украина признала, что во всех странах мира есть дети, которые в тяжелых условиях и требуют особого внимания со стороны государства.

"Согласно статье 6 Конвенции о правах ребенка Украина признала, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, а государство должно обеспечить в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка.

Поэтому решительно осуждаю любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация человека, заявления о делении на качественных и некачественных детей", - написала омбудсмен.

Денисова также обратилась к председателю парламента, народным депутатам Украины с призывом принять все возможные меры, направленные на недопущение посягательств на основополагающие права человека, отступления от демократических ценностей, и не допускать дискриминационных призывов.

Смотрите также: У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова. ВИДЕО

Денисова - слуге народа Третьяковой: Решительно осуждаю деление на качественных и некачественных детей 01
Денисова - слуге народа Третьяковой: Решительно осуждаю деление на качественных и некачественных детей 02
Денисова - слуге народа Третьяковой: Решительно осуждаю деление на качественных и некачественных детей 03
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Топ комментарии
+16
Денисова - "слуге народа" Третьяковой: Решительно осуждаю деление на качественных и некачественных детей - Цензор.НЕТ 724
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25.06.2020 10:49
+15
https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1275755723331375104 7 ч

На фоні зеленого сміття античні розмови Гепи і Допи вже виглядають як бесіди Платона і Аристотеля.
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25.06.2020 10:51
+10
Следующая фишка от Третьяковой измерение черепов ,🤫🤦🙄
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25.06.2020 10:55
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Так вони по собі і судять. Є якісні "слуги народу" а є і "прислужники слуг народу". Вибрали внуків кухарок на свою голову
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25.06.2020 10:49 Ответить
https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t

@5AllanLeVito

·https://twitter.com/5AllanLeVito/status/1275828598679756801 1 ч

То есть, по мнению Третьяковой - Зеленский Допьош это "реб&нок низкого качества".
Так получается?
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25.06.2020 10:52 Ответить
Денисова - "слуге народа" Третьяковой: Решительно осуждаю деление на качественных и некачественных детей - Цензор.НЕТ 724
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25.06.2020 10:49 Ответить
... как мне кажется, она сама НУ ОЧЕНЬ НЕКАЧЕСТВЕННАЯ, крапка! нормальный индивидуум, ни когда, ни в каком случае не выскажет оскорблений в адрес другого человека ... а то что она депутат от зеленых, так этим все уже сказано - примеров масса!
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25.06.2020 11:02 Ответить
а кацапів можна ?
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25.06.2020 14:31 Ответить
Завів кацап християнина,
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток: Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата: Та все промовляє:
«Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо: Как трепаться будєт!» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Степан Руданський )
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25.06.2020 14:32 Ответить
Две корабельных сосны поругались!
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25.06.2020 10:49 Ответить
і при чому тут Денисова? вона цілком адекватні речі каже, на відміну від моральної уродки третьякової
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25.06.2020 10:50 Ответить
Адекватный людей среди Слуг Народа нет!
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25.06.2020 10:52 Ответить
Згоден повністю. Але Денисова до тих Сосен не має жодного відношення.
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25.06.2020 10:55 Ответить
ФАШИЗОЇДИ ЗЕЛЕНІ .
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25.06.2020 14:16 Ответить
У тебя бред. Какое отношение Денисова имеет к сборищу засранцев и корабельных сосен? Удали свою херню сам
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25.06.2020 11:01 Ответить
та слуги народа єто днище днищенское, позорное пятно на человечестве
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25.06.2020 10:49 Ответить
До кого ви звертаєтесь...? До цих блазнів...? Це марна трата часу. Там в головах повний квартал.
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25.06.2020 10:49 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1275755723331375104 7 ч

На фоні зеленого сміття античні розмови Гепи і Допи вже виглядають як бесіди Платона і Аристотеля.
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25.06.2020 10:51 Ответить
Самое примечательное в этой истории то, что фашистка Третьякова всю жизнь отмывала бабло дл Суркиса и Рабиновича.
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25.06.2020 10:52 Ответить
хорошо хоть не коммунистка и не для Путина.
ты хоть в курсе шо фашисты даже лиц иудейской национальности не преследовали, более того, их в фашистской партии было больше(питомое или как там кол-во на тысячу членов) чем итальянцев
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25.06.2020 11:12 Ответить
Я так понимаю, что ты выстригаешь себе на голове свастику и зигуешь на сходках, раз такой тонкий ценитель.
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25.06.2020 11:32 Ответить
Исхожу из того что не Муссолини сгноил тут в мирное время миллионы просто по велению своей левой пятки. Я демократ и мне любая диктатура не айс, но я различаю разбитое окно и взорванную хату, умник. А ты выстриги се не только на голове - серпок и молоток. Я так понимаю, вчера бахнул за Путина?
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25.06.2020 11:36 Ответить
Ты, провакатор сраный, фашист недобитый, урод моральный, слуга козлов, мне, украинцу, не досуг разбираться в сортах фашизма. Что фашизм, что нацизм - одно суть. И пойди спроси у 6 миллионов расстреляных, удушенных газом и сожженных евреев, что друзья-фашисты из Италии были добрее. Третьякова - фашистка, и этим все сказано. И если есть мрази, которые считают итальянский фашизм еврейским раем, то это провокаторы, пытающиеся выставить всех украинцев толи глупыми, не знающими истории, толи фашистами... Не дадим мразям, коммунистическо-путинским козлам марать нас в этом говне!
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25.06.2020 11:32 Ответить
1. Добитый, я просто против лицемерия и совка.
2. С совками не общаюсь, иди накати за парадец, "бедитель"
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25.06.2020 11:34 Ответить
ТРЕТЯКОВА ЗЕЛЕНА ФАШИСТКА, ЯКА РОЗПОВІЛА ПРОГРАМУ СВОЄЇ ПАРТІЇ ПО ВІДНОШЕНЮ ДО ОБЕЗДОЛЕНИХ ЛЮДЕЙ ЯКИХ ВОНИ СПОЧАТКУ РОБЛЯТЬ НИЩИМИ А ПОТІМ ПЛАНУЮТЬ ФІЗИЧНО ЗНИЩИТИ.
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25.06.2020 14:37 Ответить
ты ролик слушал?
она например наводила факты.

и зацени там, было уже чет 6 страниц гневных реплик, а потом - найди как тут же писали под новостью шо "ромы" ограбили женщину ну и прочие проделки их.

а теперь задумайся - почти все под новостью про проделки - говорят что не только лишь стерилизовать надо, мало кто вступается за "ромов".

Так чего тут на эту героиню новости, кто бы она ни была то, все так же дружно набросились клеймить?
Я просто за правду, но вчера чуть не обосрался, прочитав с 2 стр. коментов - и это ведь не кацапы пишут, это пишут те кто "ромов геть", а вчера - "Третьякова - муссолинистка"(даже и сегодня просрались)
Так что я и говорю - либо крестик, либо семицветный зонтик. Ну просто выглядит как на кацапии - православные коммунисты - и сцаря расстрелять - и Вошьдь нашефсе.
Я в первый раз тут такое лицемерие вижу. И это все не боты, повторяю.

Более того - я даже Мертвечука в паре вопросов бы поддержал, не отменяя того что он путинист, но только тогда если бы была ситуация как сейчас, что сегодня - кричат одно, а завтра, на почти тот же вопрос - совсем другое. Не знаю, на выборы крайние три не ходил и не пойду уже, так как именно потому что сказал выше - не люблю лицемерие.
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25.06.2020 14:34 Ответить
Курица кращенная. Аты хоть знаешь , что большинство выдающихся ученых вышли именно из малообеспеченных людей? Хотя откуда это знать зеленым. Они учебных заведений не посещали, а все больше по помойкам шарились, откуда их Зеленский и притащил.
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25.06.2020 10:52 Ответить
https://censor.net/user/411043 гадаю вона хотіла донести до вас думку про неохайність ідеї народжувати дітей заради грошей
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25.06.2020 11:01 Ответить
я вчора написав - якщо проти "ромів"(ну, там щось знуву зробили як завжди), то тут - Гав-ГАв-ГАВ.

А якщо хтось з влади приблизно таке ж зказав, то тут - ой, оЙ, ОЙ.

я просто порівняв - ну виходить що всі у нас православні(лицеміри). бо "ботів" не дуже бачу.
так що - Путін переважно правий("братья")
Нє, ну сам подивись за вчора, я все й не перечитав - аж написав що думаю. Може тому що не православний(лицемір).
Але реально дивно - то кричать що циганів мало не в (видалено Сталіним) гнать то, а тепер кричать що їх мало не в(видалено Гітлером) цілувать то.
парадокс якийсь, не знаходиш?(ну, по кацапськи звучить - "не находите"?)
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25.06.2020 13:09 Ответить
Путін ПНХ а взгагалі дотепно
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30.06.2020 18:30 Ответить
Діти низької якості? Стерилізувати!

Денисова - "слуге народа" Третьяковой: Решительно осуждаю деление на качественных и некачественных детей - Цензор.НЕТ 1272
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25.06.2020 10:55 Ответить
Хорошо шо не в Гулаг, это как бы отрезать мизинец - либо 2 ноги и руку.
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25.06.2020 11:15 Ответить
Денісова - "слузі народу" Третьяковій: Рішуче засуджую поділ на якісних і неякісних дітей - Цензор.НЕТ 3376
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25.06.2020 11:16 Ответить
Следующая фишка от Третьяковой измерение черепов ,🤫🤦🙄
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25.06.2020 10:55 Ответить
А какой она национальности эта третьякова?
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25.06.2020 10:58 Ответить
Зеленої.
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25.06.2020 11:14 Ответить
ЩОСЬ СХОЖЕ НА ФІШКУ ЗЕЛЕНСЬКОГО.
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25.06.2020 15:34 Ответить
Все правильно,ведь некачественных у нас целых 73%.
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25.06.2020 10:55 Ответить
Одобряешь стерилизацию ?
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25.06.2020 11:02 Ответить
Да Третьякова - натуральный урод . Это она про себя коммент дала 😳😳😀
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25.06.2020 10:56 Ответить
щось гебістсько-вертухайське прорвалося в "хазяйкі жизні":
цікаво, хто з її родичів сидів, а хто стеріг у целіноградскіх таборах гулагу
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25.06.2020 12:45 Ответить
Третьякова просто фашистка. Кстати - а какой она национальности? Явно она не украинка и не русская.
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25.06.2020 10:57 Ответить
хорошо не коммунистка, т.к. Дуче против Сралина - ягненок против тиранозавра.
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25.06.2020 11:13 Ответить
От як би в нас була цивілізована політика! За подібні зашквари вони мали б самі піти з посад та скласти мандати. Але ж тоді в "СН" депутан ніц не лишиться... Хто ж тоді "рятувати" країну від бариг, олігархів та хабарників буде? "Сосна" сама не впорається, навіть якщо 300 разів за 4 дні відпрацьовувати буде!
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25.06.2020 10:57 Ответить
ЗЕфашизм...
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25.06.2020 11:00 Ответить
Среди избирателей ,слуг народа, так же нет адекватных 😠
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25.06.2020 11:01 Ответить
Казала і кажу ще раз - це піар хід політтехнологів Зеленого, щоби відволікти увагу від висловів про айкосики і неадекватний відосик про дальнобійників! Вона висловила думку цілої партії! Чому вона мовчала цілий рік - де логіка???? Тому, що зараз треба терміново найти цапа відбувайла. Цікаво, що їй пообіцяли за це - гроші, авто, нову посаду??? Скоро дізнаємося!
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25.06.2020 11:15 Ответить
А, ОК.
тоді виходить шо нас розвести може навіть табуретка - побачивши табуретку тут же почнемо битись - подібна вона на продукт з дерева, чи на москаля

До речі ви певно праві - я все дивувався - як дикуни могли нас таких працьовитих та вмілих воєваків, в рабстві тримати століттями і так знущатись.... ну приблизно ось так і могли.

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25.06.2020 11:19 Ответить
Категорично не погоджуюсь. Це може подіяти лише на зебільних виборців, і то в негативний бік. Адекватні люди все це знали вже більш ніж рік тому.
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25.06.2020 11:29 Ответить
По Слугам можно изучать все психиатрические отклонения и инфантилизм...
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25.06.2020 11:16 Ответить
Осуждать такое сам бог велел но статистику не исправишь
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25.06.2020 11:20 Ответить
Це та третякова що казала що "контрактники заробітчани"?
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25.06.2020 11:24 Ответить
Наскільки пам'ятаю, так. Хоча за цей час кожного дня по декілька зашкварів від "слуг", тому неможливо тримати у пам'яті усі шизофренічні зашквари "зелених".
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25.06.2020 11:47 Ответить
"Слуги" планують стерилізувати своїх хазяїв - "кожного з нас президента" (с)? Згідно голосування, в нас президентів не залишиться. Роботи непочатий край.
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25.06.2020 11:32 Ответить
Всех депутатов - на стерилизацию! Создадим фракцию "Евнухи народа"!
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25.06.2020 11:33 Ответить
А что, Третьякова еще депутат?
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25.06.2020 11:35 Ответить
Рабы выбрали себе хозяев...
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25.06.2020 11:38 Ответить
Может Третьякова и права по поводу "не качественных". А то смотришь на этих слуг-уродов, так там уже и клейма качества негде ставить.
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25.06.2020 12:08 Ответить
 
 