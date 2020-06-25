Денисова - "слуге народа" Третьяковой: Решительно осуждаю деление на качественных и некачественных детей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила высказывания "слуги народа" Галины Третьяковой о том, что у получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества".

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Денисова подчеркнула, что присоединяясь к основным международным документам в области прав человека, в том числе Конвенции ООН о правах ребенка, Украина признала, что во всех странах мира есть дети, которые в тяжелых условиях и требуют особого внимания со стороны государства.

"Согласно статье 6 Конвенции о правах ребенка Украина признала, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, а государство должно обеспечить в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка.

Поэтому решительно осуждаю любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация человека, заявления о делении на качественных и некачественных детей", - написала омбудсмен.

Денисова также обратилась к председателю парламента, народным депутатам Украины с призывом принять все возможные меры, направленные на недопущение посягательств на основополагающие права человека, отступления от демократических ценностей, и не допускать дискриминационных призывов.

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