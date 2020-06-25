Денисова - "слуге народа" Третьяковой: Решительно осуждаю деление на качественных и некачественных детей
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила высказывания "слуги народа" Галины Третьяковой о том, что у получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества".
Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Денисова подчеркнула, что присоединяясь к основным международным документам в области прав человека, в том числе Конвенции ООН о правах ребенка, Украина признала, что во всех странах мира есть дети, которые в тяжелых условиях и требуют особого внимания со стороны государства.
"Согласно статье 6 Конвенции о правах ребенка Украина признала, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, а государство должно обеспечить в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка.
Поэтому решительно осуждаю любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация человека, заявления о делении на качественных и некачественных детей", - написала омбудсмен.
Денисова также обратилась к председателю парламента, народным депутатам Украины с призывом принять все возможные меры, направленные на недопущение посягательств на основополагающие права человека, отступления от демократических ценностей, и не допускать дискриминационных призывов.
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@5AllanLeVito
·https://twitter.com/5AllanLeVito/status/1275828598679756801 1 ч
То есть, по мнению Третьяковой - Зеленский Допьош это "реб&нок низкого качества".
Так получается?
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток: Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата: Та все промовляє:
«Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо: Как трепаться будєт!» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Степан Руданський )
@eternalrailway
·https://twitter.com/eternalrailway/status/1275755723331375104 7 ч
На фоні зеленого сміття античні розмови Гепи і Допи вже виглядають як бесіди Платона і Аристотеля.
ты хоть в курсе шо фашисты даже лиц иудейской национальности не преследовали, более того, их в фашистской партии было больше(питомое или как там кол-во на тысячу членов) чем итальянцев
2. С совками не общаюсь, иди накати за парадец, "бедитель"
она например наводила факты.
и зацени там, было уже чет 6 страниц гневных реплик, а потом - найди как тут же писали под новостью шо "ромы" ограбили женщину ну и прочие проделки их.
а теперь задумайся - почти все под новостью про проделки - говорят что не только лишь стерилизовать надо, мало кто вступается за "ромов".
Так чего тут на эту героиню новости, кто бы она ни была то, все так же дружно набросились клеймить?
Я просто за правду, но вчера чуть не обосрался, прочитав с 2 стр. коментов - и это ведь не кацапы пишут, это пишут те кто "ромов геть", а вчера - "Третьякова - муссолинистка"(даже и сегодня просрались)
Так что я и говорю - либо крестик, либо семицветный зонтик. Ну просто выглядит как на кацапии - православные коммунисты - и сцаря расстрелять - и Вошьдь нашефсе.
Я в первый раз тут такое лицемерие вижу. И это все не боты, повторяю.
Более того - я даже Мертвечука в паре вопросов бы поддержал, не отменяя того что он путинист, но только тогда если бы была ситуация как сейчас, что сегодня - кричат одно, а завтра, на почти тот же вопрос - совсем другое. Не знаю, на выборы крайние три не ходил и не пойду уже, так как именно потому что сказал выше - не люблю лицемерие.
А якщо хтось з влади приблизно таке ж зказав, то тут - ой, оЙ, ОЙ.
я просто порівняв - ну виходить що всі у нас православні(лицеміри). бо "ботів" не дуже бачу.
так що - Путін переважно правий("братья")
Нє, ну сам подивись за вчора, я все й не перечитав - аж написав що думаю. Може тому що не православний(лицемір).
Але реально дивно - то кричать що циганів мало не в (видалено Сталіним) гнать то, а тепер кричать що їх мало не в(видалено Гітлером) цілувать то.
парадокс якийсь, не знаходиш?(ну, по кацапськи звучить - "не находите"?)
цікаво, хто з її родичів сидів, а хто стеріг у целіноградскіх таборах гулагу
тоді виходить шо нас розвести може навіть табуретка - побачивши табуретку тут же почнемо битись - подібна вона на продукт з дерева, чи на москаля
До речі ви певно праві - я все дивувався - як дикуни могли нас таких працьовитих та вмілих воєваків, в рабстві тримати століттями і так знущатись.... ну приблизно ось так і могли.