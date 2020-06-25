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За сутки в ВСУ подтверждены 7 случаев COVID-19, всего болеют 146 человек, - Командование Медсил

За сутки в ВСУ подтверждены 7 случаев COVID-19, всего болеют 146 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 25 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 146 человек острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки зафиксировано 7 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона на лечений находится 2 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 5 человек (Львовская область - 4 военнослужащих и Днепропетровская - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 290 человек, летальных случаев - 5.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 498 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 104 человека.

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Простудой не болеют ? Гепатитом не болеют ?
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25.06.2020 10:57 Ответить
на запити, чи мають плр-тести на коронавірус сертифікат якості, хто їх перевіряв, на що вони насправді реагують, яка їх в реальності точність, МОЗ відмовчується
тобто єдиним доказом статистики по ковіду є фальшиві фуфлотести
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25.06.2020 11:15 Ответить
 
 