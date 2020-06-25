За сутки в ВСУ подтверждены 7 случаев COVID-19, всего болеют 146 человек, - Командование Медсил
По состоянию на 10.00 25 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 146 человек острой респираторной болезнью COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, передает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки зафиксировано 7 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона на лечений находится 2 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 5 человек (Львовская область - 4 военнослужащих и Днепропетровская - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего за время пандемии выздоровели - 290 человек, летальных случаев - 5.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 498 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 104 человека.
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тобто єдиним доказом статистики по ковіду є фальшиві фуфлотести