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Новости Убийство Шеремета
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Геращенко об убийстве Шеремета: "Мое личное мнение - преступление было совершено по патриотическим мотивам"

Геращенко об убийстве Шеремета:

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета – одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Какая главная цель расследования дела Шеремета? Установить всех причастных, вплоть до заказчиков. Можно ли всегда раскрыть все преступления? Нет, не все и не всегда. Убийцу Улофа Пальме вот на днях только установили. Убийство Кеннеди до сих пор вызывает вопросы и споры. Дело Шеремета – одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно.

В случае обычного убийства, как правило, все проще. Например, на камеры попадает машина, можно зацепиться за номера и дальше раскручивать, телефоны проверять и т.д. Что было здесь: все были без телефонов, лица прятали, потому что была проведена разведка маршрута, ходили пешком, пути отхода были продуманы так, что эта пара вышла и ушла в никуда, не села в машину или метро и т.д.", - сказал он.

По словам Геращенко, во время расследования дела Шеремета изучалась масса версий, отслеживались люди, за ними следили, проверяли их походки и т.д.

"Когда в деле появились семья Пумы и Бучи, по ним сделали экспертизу, потому что, мягко говоря, один шесть раз судимый и хвастался, что умеет собрать бомбу за 15 минут даже в тюремных условиях. Но эксперты определили, что это не они, они ходят по-другому. И когда в результате оперативных комбинаций вышли на группу людей, в которой был так называемый Пистолет, которому прислали сообщение с призывом прийти и дать показания по делу Шеремета, эта группа распереживалась. Пистолет застрелился, а группа запереживала. Мы подумали: зачем порядочным людям переживать, если они никак не причастны к этому делу?

Вы слышали прослушку, там Кузьменко переживает, что у нее будут обыски. У меня вопрос: почему детский врач должна переживать из-за обысков по делу Шеремета? Где она и где дело Шеремета?" - отметил замглавы МВД.

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Вместе с тем, он подтвердил, что все это является косвенными уликами, однако в комплексе это является доказательной базой: "Когда одно совпадение, два, пять – это одно дело. Но когда таких совпадений многие десятки, то тогда это наводит на мысль, что есть достаточно оснований предъявить подозрения".

"Задача полиции – найти виновных, задача прокуратуры – не допустить преследования невиновных. Поэтому дело Шеремета – это не дело Авакова, это дело, в котором есть группа полиции, порядка 15 человек.

Была группа прокуроров из шести человек, все, кстати, уволены Рябошапкой во время переаттестации. И только тогда, когда прокуроры, подчиненные Рябошапке, дали согласие на предъявление обвинения, стал вопрос: как объяснить обществу, что детский врач, музыкант и медсестра-волонтер, возможно, причастны к этому делу? Поэтому был сделан брифинг.

Если бы подозреваемые были бы трижды судимые криминальные авторитеты, мы бы их просто загребли, дали короткое сообщение и все. А здесь надо было объяснить", - сообщил Геращенко.

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Говоря о мотиве преступления, замминистра отметил, что в МВД считают что эти люди являются исполнителями, которых вдохновили их кураторы.

"Мое личное мнение – данное преступление было совершено по патриотическим мотивам. Людям часто вносят в голову мысль: это враг, его надо ликвидировать, потому что он враг", - сказал он.

Говоря о том, кто "внес" эту мысль, у следствия есть десятки разных версий, в которых изучаются разные люди, и публичные, и непубличные.

"Пока уверенно можно сказать, что есть трое подозреваемых. Ставя свою подпись под подозрением, следователь несет, в том числе уголовную ответственность по статье о преследовании заведомо невиновного лица",  - сказал Геращенко.

Также он добавил, основная версия относительно того, кому понадобалось убить Шеремета, изложена в материалах дела – возбуждение социально-политической ситуации в стране. "Те, кто это задумал, смотрели: было дело Гонгадзе, к этому была причастна милиция, это привело к акциям "Украина без Кучмы" и к изменению геополитического вектора страны.

То же самое и здесь: убивают Шеремета, не просто убивают в подъезде, а специально, у всех на виду, идет резонанс и так далее. Мы же не работаем такими методами, как в Кагарлыке, если бы работали, то Пума и Буча уже давным-давно бы все рассказали".

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Топ комментарии
+66
Твоя особиста думка нікого не цікавить аваківський подонок. Жирна цвіня..лізоблюд.
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25.06.2020 10:58
+55
Кому он сдался, этот журналист? Для убийства из патриотических побуждений хватает более значимых и враждебных для Украины целей.
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25.06.2020 11:00
+43
Если грохнут Антошку - это будет патриотический мотив, без вопросов.
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25.06.2020 11:00
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як воно може думати, якщо воно на своїй одній звивині сидить?
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25.06.2020 12:20 Ответить
У них тепер два шляхи: або лікарки з музикантом ідуть до в'язниці, або до в'язниці чеше тоха з арсєнєй.
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25.06.2020 12:25 Ответить
А щодо "версій" з "мотивами" - жити схочеш, і не таке вигадаєш!
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25.06.2020 12:27 Ответить
А другого от Антоши никто и не ожидал. Пойдешь ты Антоша на политическую свалку вместе со своим шефом.
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25.06.2020 12:34 Ответить
Чи то в їжу щось підмішали, чи якийсь вірус повально валить "зелених" і "позеленілих" бо вже межує зі здоровим глуздом.
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25.06.2020 12:58 Ответить
Рюкзаков пинкертон уев, сначала назначил убийц бузины, а теперь убийц Шеремета.
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25.06.2020 13:08 Ответить
Ликвидаторов бузины надо найти обязательно! Согласен.
Найти и наградить.
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25.06.2020 13:27 Ответить
БальшОй спеціаліст в любій сфері, особливо в юриспруденції і роботі МВС.
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25.06.2020 13:09 Ответить
стопудов, когда вокруг бегает живой Шуфрич, Медведчук, Бойко и еще куча сепарни - патриоты решили начать почему то с какого то Шеремета. ***** на постном масле, которую вылизывает с тарелки Антоша
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25.06.2020 13:10 Ответить
гАнтоша, так ты определись, они действовали по плану "шатун" или из патриотических побуждений?
Да и нафиг он кому упал из патриотических побуждений,тем более чтоб очень тщательно готовится к нему, когда в Киеве реального сепарского кала и без него хватает?
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25.06.2020 13:12 Ответить
Версія щодо дестабілізації ситуації в Україні логічна. Кому, - яким силам, - тоді це могло бути вигідно? А виконавців могли використати в темну справді "по патриотическим мотивам" - це один з прийомів спецслужб і охранки. Чужими руками. Руками полєзних ідіотів. Чому ми автоматично займаємо ту чи іншу сторону ? Переважно, обвинувачувальну. Можливо, замість суддівсько - прокурорсько - поліцейскої притримуватися сторони незалежного аналітика? Можливо, знаючи нашу схильність квапитися займати суддівсько - прокурорсько - поліцейско - ката позицію, нас використовують, втягують в політичні ігри, натравляють - маніпулюють нами як стадом? Почитайте "Никто не знал, до какой низости способны дойти люди, которым дали абсолютную власть над другим человеком." https://www.cosmo.ru/lifestyle/stil-zhizni/ona-pozvolila-delat-s-soboy-vse-strashnyy-performans-mariny-abramovich/
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25.06.2020 13:29 Ответить
бредятина от антошки.
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25.06.2020 13:33 Ответить
пора гере на Миротворец...там где сепарня явная и скрытая.
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25.06.2020 13:53 Ответить
карусель, ****, пропил, аваков отмазал, теперь за него жопу рвет..
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25.06.2020 14:00 Ответить
я вибачаюсь, але скажу, де ви бачили журналістів-патріотів??? Це явище зникло десь приблизно у 2015-му році. А у 2020-му взагалі стало масовим та тотальним. Шеремет патріот? Хто так вважає? Він патріот свого рейтингу, свого гаманця. Не хочу ображати покійного, але це ж і не образи. Це проста констатація. Людина має на це право. Тим більше він навіть не громадянин України, і не зобов"язаний бути патріотом чужої для нього країни. Висосані з пальця аргументи просто як посміховисько. Муссують цю тему, навіть коли вона в суспільства не викликає розбрату та зацікавленості. Наскільки я розумію, в нас є набагато важливіші питання на порядку денному. Та аваківцям чогось взагалі не до цих питань. Самі маніпуляції, з будь якого приводу.
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25.06.2020 14:25 Ответить
Интересная логика у этого умника - зачем, мол, порядочному человеку, ветерану АТО, добровольцу, которого подозревают всего лишь в организации убийтсва журналиста, переживать, особенно на фоне жирного русско-рыговского реванша на уровне Президента и начальника СБУ и высосаных из пальца уголовных дел против Пороха? Хм, не надо переживать, а то только подозрительно становится!
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25.06.2020 14:26 Ответить
"чому повинна переживати через обшуки у справі" - бо можуть підкинути "докази", щоб заробити зірочку на погони. особливо після присутності президента на брифінгу,
Про Гонгадзе - "до цього була причетна міліція, це призвело до акцій "Україна без Кучми" і до зміни геополітичного вектору країни". Це взагалі шедевр. То може, це команда Зе вбивством Шеремета хотіла дестабілізувати, усунути Порошенка і осідлати владу? Геращенко, ти що нюхаєш? Чи не нюхаєш, а просто проговорився?

Геращенко про вбивство Шеремета: "Моя особиста думка - злочин було скоєно з патріотичних мотивів" - Цензор.НЕТ 8993
Геращенко про вбивство Шеремета: "Моя особиста думка - злочин було скоєно з патріотичних мотивів" - Цензор.НЕТ 7746
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25.06.2020 14:42 Ответить
Записки сумасшедшего. Т.V
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25.06.2020 15:01 Ответить
"...Была группа прокуроров из шести человек, все, кстати, уволены Рябошапкой во время переаттестации...." Были демоны, но они самоликвидировались. (-с). Питаю просто з цікавості: чи хоч один злочин аваківською поліцію розкритий? Може я забув просто нагадайте, люди. Не розумію, нащо такі шалені гроші на цю структуру витрачаються, коли результату НУЛЬ.

Пис, а шо там з стрільцем з Новоселиці, який атовців розстріляв на ставку? Цензоре, чому не повертаєтесь до цієї теми та не викладаєте новини про хід слідства? Чи воно хоч є те слідство????
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25.06.2020 15:38 Ответить
Редчайший пестопол...
Даже не понимающий, что сама операция ликвидации Шеремета - настолько ювелирная работа, что Дугарь, Кузьменко, Антоненко, Пуме и Буче - 5 жизней надо прожить, что бы мочь совершить подобное!
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25.06.2020 15:42 Ответить
Надя Савченко тоже собиралась разнести Раду из патриотических соображений!
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25.06.2020 16:18 Ответить
Абсолютна маячня щодо патріотичної мотивації. Жах.
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25.06.2020 17:12 Ответить
Не могу терпеть этого Геращенко, тупо галимый рабочий рот.
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25.06.2020 19:43 Ответить
"Мое личное мнение - данное преступление было совершено по патриотическим мотивам. Людям часто вносят в голову мысль: это враг, его надо ликвидировать, потому что он враг", - сказал он.
===============
гера кретин?
Шеремет был проукраинским человеком и другом Немцова, его мог убить только убийца Немцова, т.е. явно враги АТОшников.
Геращенко лучше облизывай тарелки - у тебя в башке искрит и глючит.
Все твои версии - детсадовские, поэтому нравится Бубочке и его кремлевскому куратору. который заказал "нагнуть" атошников
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25.06.2020 22:21 Ответить
итак, контрразведка сбу убила Шеремета руками волонтёров.
потому, что считала его русским шпионом.
интересно...
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26.06.2020 02:40 Ответить
"Те, кто это задумал, смотрели: было дело Гонгадзе, к этому была причастна милиция, это привело к акциям "Украина без Кучмы" и к изменению геополитического вектора страны.
То же самое и здесь"
Где то же самое??? - Бред какой-то.
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26.06.2020 02:45 Ответить
Мы же не работаем такими методами, как в Кагарлыке, если бы работали, то Пума и Буча уже давным-давно бы все рассказали". - Это вообще жесть.
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26.06.2020 02:52 Ответить
як для заступника міністра то абсолютно безвідповідальна заява. ще раз засвідчив про повну службову невідповідність. але це вже перетнуло всілякі межі. вже очевидна злочинна діяльність. скажену псятину приборкати неможливо. тільки ліквідація.
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26.06.2020 09:56 Ответить
мотивы: обострение ситуации, патриотический ... что еще изобретут эти последователи итальянский фемиды? лично я не знал Шеремета до убийства и в чем было бы "обострение" я не понимаю. что касается "патриотичного" мотива ... тут вообще ничего не понятно, даже рассматривать это нет смысла. а по поводу переживаний насчет обыска, я бы тоже не считал обыск у себя приятным событием, хотя знаю, что у меня искать нечего.
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05.07.2020 06:43 Ответить
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