Геращенко об убийстве Шеремета: "Мое личное мнение - преступление было совершено по патриотическим мотивам"

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета – одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Какая главная цель расследования дела Шеремета? Установить всех причастных, вплоть до заказчиков. Можно ли всегда раскрыть все преступления? Нет, не все и не всегда. Убийцу Улофа Пальме вот на днях только установили. Убийство Кеннеди до сих пор вызывает вопросы и споры. Дело Шеремета – одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно.

В случае обычного убийства, как правило, все проще. Например, на камеры попадает машина, можно зацепиться за номера и дальше раскручивать, телефоны проверять и т.д. Что было здесь: все были без телефонов, лица прятали, потому что была проведена разведка маршрута, ходили пешком, пути отхода были продуманы так, что эта пара вышла и ушла в никуда, не села в машину или метро и т.д.", - сказал он.

По словам Геращенко, во время расследования дела Шеремета изучалась масса версий, отслеживались люди, за ними следили, проверяли их походки и т.д.

"Когда в деле появились семья Пумы и Бучи, по ним сделали экспертизу, потому что, мягко говоря, один шесть раз судимый и хвастался, что умеет собрать бомбу за 15 минут даже в тюремных условиях. Но эксперты определили, что это не они, они ходят по-другому. И когда в результате оперативных комбинаций вышли на группу людей, в которой был так называемый Пистолет, которому прислали сообщение с призывом прийти и дать показания по делу Шеремета, эта группа распереживалась. Пистолет застрелился, а группа запереживала. Мы подумали: зачем порядочным людям переживать, если они никак не причастны к этому делу?

Вы слышали прослушку, там Кузьменко переживает, что у нее будут обыски. У меня вопрос: почему детский врач должна переживать из-за обысков по делу Шеремета? Где она и где дело Шеремета?" - отметил замглавы МВД.

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Вместе с тем, он подтвердил, что все это является косвенными уликами, однако в комплексе это является доказательной базой: "Когда одно совпадение, два, пять – это одно дело. Но когда таких совпадений многие десятки, то тогда это наводит на мысль, что есть достаточно оснований предъявить подозрения".

"Задача полиции – найти виновных, задача прокуратуры – не допустить преследования невиновных. Поэтому дело Шеремета – это не дело Авакова, это дело, в котором есть группа полиции, порядка 15 человек.

Была группа прокуроров из шести человек, все, кстати, уволены Рябошапкой во время переаттестации. И только тогда, когда прокуроры, подчиненные Рябошапке, дали согласие на предъявление обвинения, стал вопрос: как объяснить обществу, что детский врач, музыкант и медсестра-волонтер, возможно, причастны к этому делу? Поэтому был сделан брифинг.

Если бы подозреваемые были бы трижды судимые криминальные авторитеты, мы бы их просто загребли, дали короткое сообщение и все. А здесь надо было объяснить", - сообщил Геращенко.

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Говоря о мотиве преступления, замминистра отметил, что в МВД считают что эти люди являются исполнителями, которых вдохновили их кураторы.

"Мое личное мнение – данное преступление было совершено по патриотическим мотивам. Людям часто вносят в голову мысль: это враг, его надо ликвидировать, потому что он враг", - сказал он.

Говоря о том, кто "внес" эту мысль, у следствия есть десятки разных версий, в которых изучаются разные люди, и публичные, и непубличные.

"Пока уверенно можно сказать, что есть трое подозреваемых. Ставя свою подпись под подозрением, следователь несет, в том числе уголовную ответственность по статье о преследовании заведомо невиновного лица", - сказал Геращенко.

Также он добавил, основная версия относительно того, кому понадобалось убить Шеремета, изложена в материалах дела – возбуждение социально-политической ситуации в стране. "Те, кто это задумал, смотрели: было дело Гонгадзе, к этому была причастна милиция, это привело к акциям "Украина без Кучмы" и к изменению геополитического вектора страны.

То же самое и здесь: убивают Шеремета, не просто убивают в подъезде, а специально, у всех на виду, идет резонанс и так далее. Мы же не работаем такими методами, как в Кагарлыке, если бы работали, то Пума и Буча уже давным-давно бы все рассказали".

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.