"Велике Будівництво" в Николаевской области на трассе Н-14 Кропивницкий - Николаев продолжается даже ночью

В Николаевской области проходит капитальный ремонт трассы национального значения Н-14 Кропивницкий – Николаев.

Работы на этом объекте ведутся круглосуточно, о чем в Facebook сообщает Юрий Голик.





Отремонтированный участок в пределах Николаевской области будет бетонным. В текущем году по Программе "Велике Будівництво", инициатором которой выступил Президент Владимир Зеленский, будет восстановлено 60 км этой трассы.





Всего же по Программе "Велике Будівництво" в 2020 году будет построено и отремонтировано 6500 км дорог как национального, так и местного значения. На выполнение этой Программы предусмотрено рекордное финансирование около 100 млрд гривен.

Напомним, в Украине бетонная дорога строится также в Полтавской области на трассе Н-31 Днепр-Решетиловка. Полтавский участок трассы станет первым украинским бетонным автобаном.