"Велике Будівництво" в Николаевской области на трассе Н-14 Кропивницкий - Николаев продолжается даже ночью
В Николаевской области проходит капитальный ремонт трассы национального значения Н-14 Кропивницкий – Николаев.
Работы на этом объекте ведутся круглосуточно, о чем в Facebook сообщает Юрий Голик.
Отремонтированный участок в пределах Николаевской области будет бетонным. В текущем году по Программе "Велике Будівництво", инициатором которой выступил Президент Владимир Зеленский, будет восстановлено 60 км этой трассы.
Всего же по Программе "Велике Будівництво" в 2020 году будет построено и отремонтировано 6500 км дорог как национального, так и местного значения. На выполнение этой Программы предусмотрено рекордное финансирование около 100 млрд гривен.
Напомним, в Украине бетонная дорога строится также в Полтавской области на трассе Н-31 Днепр-Решетиловка. Полтавский участок трассы станет первым украинским бетонным автобаном.
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дощі в Миколаївській області день-через-день..
https://www.facebook.com/kukushkind7/posts/2645982588955649?__cft__[0]=AZWPmCbnG7qSMIntOJz2-U6fcnzmmsNCZQWmFMmjZ1HMnmMPLAn77B-5gWvLlA3108MyNBXuxx6TpuyYeya1jYBypdn47fqmSjSemR-WbN9hg1OqxKEdn49ZCrTzzEZtB1u0m2dFveMIlTfNd2FBP_of&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 ч. ·
Все посмеялись, как Зеленский обозвал дальнобойщиков "засранцами" в чате?
По сети гуляет пост о том, как делают дороги в Чехии. Дороги далекие от идеала, я считаю что в Германии делают лучше (местами), но нам хватает. А теперь слушайте.
Каждый автоперевозчик, который зарабатывает на дорогах хоть копейку, моментально начинает платить автомобильный налог (это не те "виньетки" на стекло, которые местные и туристы берут на платные автобаны для личных машинок, это отдельно). Дальнобойщики платят налог с тоннажа, например если компания владеет 3 фурами общей грузоподъемностью в 32 тонны, налог составит 1600 евро в год. Никаких "левых" перевозчиков не бывает, все грузовики регулярно контролируются дорожными патрулями и таможней (таможня в Шенгене часто устраивает "внутреннее" патрулирование), поэтому "откосить" от налога - себе дороже.
Если водитель превышает заявленную или техническую нагрузку транспортного средства, он моментально получает 150 евро штрафа на месте просто за факт, что сел за руль, а компания - еще 1300. Последний штраф всегда проходит через суд, и у компании могут легко отобрать лицензию, иногда даже при первом нарушении. А поскольку лицензия не свободная - просто "перебросить" фуры на новую компанию не получится. Придётся искать новых директоров, а часто и новый персонал, потому что после отзыва лицензии вся банда окажется в черном списке.
Чехия - страна в самом центре Европы, первая в мире по объему логистики грузов, конкуренция автоперевозчиков просто сумасшедшая. Лицензией тут очень дорожат, и никто за "засранцами" по чатам не бегает. Штраф - суд - на улицу. Если нарушение было серьезным, и тем более из-за этого есть жертвы - в тюрьму.
Потому и дороги нормальные. А большинство аварий совершается не местными, а "заезжими" дальнобойщиками, которых к счастью не так много.
Дороги всегда и везде должны строиться на налоги тех, кто ими пользуется, в первую очередь - тех, кто на них зарабатывает. Иначе они будут строиться на ваши, даже если у вас из транспорта только велосипед. Да, и автобаны в Европе - везде платные. Последняя страна "халявы" - Германия, но в октябре закончится и там.