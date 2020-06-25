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дороги (2472) Николаевская область (2059)

"Велике Будівництво" в Николаевской области на трассе Н-14 Кропивницкий - Николаев продолжается даже ночью

В Николаевской области проходит капитальный ремонт трассы национального значения Н-14 Кропивницкий – Николаев.

Велике Будівництво в Николаевской области на трассе Н-14 Кропивницкий - Николаев продолжается даже ночью 01

Работы на этом объекте ведутся круглосуточно, о чем в Facebook сообщает Юрий Голик.

Велике Будівництво в Николаевской области на трассе Н-14 Кропивницкий - Николаев продолжается даже ночью 02
Велике Будівництво в Николаевской области на трассе Н-14 Кропивницкий - Николаев продолжается даже ночью 03

Отремонтированный участок в пределах Николаевской области будет бетонным. В текущем году по Программе "Велике Будівництво", инициатором которой выступил Президент Владимир Зеленский, будет восстановлено 60 км этой трассы.

Велике Будівництво в Николаевской области на трассе Н-14 Кропивницкий - Николаев продолжается даже ночью 04
Велике Будівництво в Николаевской области на трассе Н-14 Кропивницкий - Николаев продолжается даже ночью 05

Всего же по Программе "Велике Будівництво" в 2020 году будет построено и отремонтировано 6500 км дорог как национального, так и местного значения. На выполнение этой Программы предусмотрено рекордное финансирование около 100 млрд гривен.

Напомним, в Украине бетонная дорога строится также в Полтавской области на трассе Н-31 Днепр-Решетиловка. Полтавский участок трассы станет первым украинским бетонным автобаном.
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Топ комментарии
+3
Ничего твоей евробляхе не будет, она и так уже развалилась😂
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25.06.2020 11:27
+2
Фуфлостройка...единственное ее назначение это тырить деньги...для этого ее зеленое стадо и придумало...
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25.06.2020 11:34
+2
Не путайте бетонное покрытие с покрытием из бетонных плит.
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25.06.2020 12:03
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25.06.2020 11:01 Ответить
Еще как повлияет! Ты ночью лучше работаешь или хуже?
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25.06.2020 11:10 Ответить
Блин набить бы морду тому проектировщику кто придумал бетонку делать но не годится бетонка в Украине где континентальный климат!
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25.06.2020 11:12 Ответить
Настроят бетонных дорог потом всю дорогу трусит как по грунтовке едешь. Уже не говорю что пздц будет для ходовой легковых машин
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25.06.2020 11:25 Ответить
Ничего твоей евробляхе не будет, она и так уже развалилась😂
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25.06.2020 11:27 Ответить
От брукивкы трясет похлеще!И ничего не разваливается,я по варшавке ездил и нихера не трясет,а в Германии бетонки такие же!Может вопрос в твоем авто маде ин чина?
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25.06.2020 11:31 Ответить
Чем Вам мадэ ин чина не нравится ? Я на своей кукушке 12 лет отъездил и не развалилась . Мадэ ин раисся - те сыпятся , это и до годалки не ходи .
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25.06.2020 13:53 Ответить
Не,ну чистая мадэ ин чина может еще норм,но сборка маде ин ЗАЗ это что то!Был А15 у меня ну это жоп,да лучше риссянских,но жоп!
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25.06.2020 19:26 Ответить
Не путайте бетонное покрытие с покрытием из бетонных плит.
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25.06.2020 12:03 Ответить
Посмотрите как делают дороги В Германии.В Кропивницком по таким же технологиям.https://www.youtube.com/watch?v=wqXtfDL_rXE
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25.06.2020 12:53 Ответить
це літо аномальне по кількості опадів,
дощі в Миколаївській області день-через-день..
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25.06.2020 11:34 Ответить
Фуфлостройка...единственное ее назначение это тырить деньги...для этого ее зеленое стадо и придумало...
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25.06.2020 11:34 Ответить
так вони вже сказали,що вкрадуть 30%
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25.06.2020 12:37 Ответить
Вообще-то этот контракт - дело рук "расхитителя" Омеляна и "предателей" Порошенко и Гройсмана, а не зеленых у%бков.
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25.06.2020 11:49 Ответить
Следующей весной посмотрим!
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25.06.2020 11:52 Ответить
Бетонные дороги уже давно есть и строятся по всему миру, в том числе в Беларуси и РФ. "Бетонки" дороже, но качественнее и долговечнее.
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25.06.2020 12:39 Ответить
https://www.facebook.com/kukushkind7?__cft__[0]=AZWPmCbnG7qSMIntOJz2-U6fcnzmmsNCZQWmFMmjZ1HMnmMPLAn77B-5gWvLlA3108MyNBXuxx6TpuyYeya1jYBypdn47fqmSjSemR-WbN9hg1OqxKEdn49ZCrTzzEZtB1u0m2dFveMIlTfNd2FBP_of&__tn__=-UC%2CP-y-R Konstantin Kukushkin

https://www.facebook.com/kukushkind7/posts/2645982588955649?__cft__[0]=AZWPmCbnG7qSMIntOJz2-U6fcnzmmsNCZQWmFMmjZ1HMnmMPLAn77B-5gWvLlA3108MyNBXuxx6TpuyYeya1jYBypdn47fqmSjSemR-WbN9hg1OqxKEdn49ZCrTzzEZtB1u0m2dFveMIlTfNd2FBP_of&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 ч. ·

Все посмеялись, как Зеленский обозвал дальнобойщиков "засранцами" в чате?

По сети гуляет пост о том, как делают дороги в Чехии. Дороги далекие от идеала, я считаю что в Германии делают лучше (местами), но нам хватает. А теперь слушайте.

Каждый автоперевозчик, который зарабатывает на дорогах хоть копейку, моментально начинает платить автомобильный налог (это не те "виньетки" на стекло, которые местные и туристы берут на платные автобаны для личных машинок, это отдельно). Дальнобойщики платят налог с тоннажа, например если компания владеет 3 фурами общей грузоподъемностью в 32 тонны, налог составит 1600 евро в год. Никаких "левых" перевозчиков не бывает, все грузовики регулярно контролируются дорожными патрулями и таможней (таможня в Шенгене часто устраивает "внутреннее" патрулирование), поэтому "откосить" от налога - себе дороже.

Если водитель превышает заявленную или техническую нагрузку транспортного средства, он моментально получает 150 евро штрафа на месте просто за факт, что сел за руль, а компания - еще 1300. Последний штраф всегда проходит через суд, и у компании могут легко отобрать лицензию, иногда даже при первом нарушении. А поскольку лицензия не свободная - просто "перебросить" фуры на новую компанию не получится. Придётся искать новых директоров, а часто и новый персонал, потому что после отзыва лицензии вся банда окажется в черном списке.

Чехия - страна в самом центре Европы, первая в мире по объему логистики грузов, конкуренция автоперевозчиков просто сумасшедшая. Лицензией тут очень дорожат, и никто за "засранцами" по чатам не бегает. Штраф - суд - на улицу. Если нарушение было серьезным, и тем более из-за этого есть жертвы - в тюрьму.

Потому и дороги нормальные. А большинство аварий совершается не местными, а "заезжими" дальнобойщиками, которых к счастью не так много.

Дороги всегда и везде должны строиться на налоги тех, кто ими пользуется, в первую очередь - тех, кто на них зарабатывает. Иначе они будут строиться на ваши, даже если у вас из транспорта только велосипед. Да, и автобаны в Европе - везде платные. Последняя страна "халявы" - Германия, но в октябре закончится и там.
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25.06.2020 13:35 Ответить
 
 