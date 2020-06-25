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Слуга народа (2620) Третьякова Галина (118) Мошинец Елена (16)

"Слуга народа" Мошенец объяснила заявление Третьяковой о "детях низкого качества": Она использовала цитаты, чтобы наполнить свою мысль иностранным опытом. ВИДЕО

Депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец объяснила слова главы парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, своей коллеги по фракции Галины Третьяковой, за которые ее раскритиковали в сети.

Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

В частности, Третьякова ранее сказала, что в бедных семьях рождаются дети "очень низкого качества".

"Кажется, что госпожа Третьякова привела цитату, которая бы подчеркнула ее мысль, из контекста я так понимаю. Я так понимаю, что она имела в виду детей с низким уровнем образования, а вышло так, что дети низкого качества", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денисова - "слуге народа" Третьяковой: Решительно осуждаю деление на качественных и некачественных детей

Мошенец принесла извинения за свою коллегу и рассказала, какими будут последствия.

"Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за госпожу Третьякову и нашу политсилу за некоректную формулировку. Она использовала определенные цитаты, чтобы подчеркнуть, наполнить свою мысль иностранным опытом, историческим опытом. Но к сожалению не могу оправдывать: за формой - да, но за сутью - не могу, к сожалению. Я думаю, что вопрос (увольнения с должности главы парламентского комитета. - Ред.) будет решаться на фракции, должны быть извинения и пояснения этой формулировки", - сказала она.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила: У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства".

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Топ комментарии
+67
Где они таких олигофренов в партию насобирали? На каких помойках и в каких дурках их нашли?
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25.06.2020 11:42
+53
гнилі відмазки....
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25.06.2020 11:39
+53
Сосны из "Сосен народа" отмазывают друга друга.
Круговая порука в борделе.
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25.06.2020 11:40
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Вам не дают покоя лавры Третьяковой? Морализаторством вы тут сами и занялись.
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25.06.2020 12:38 Ответить
У нас сейчас в стране власть такого низкого качества, которой еще не было за 30 лет.
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25.06.2020 12:35 Ответить
Это при том, что у власти были клинический олигофрен Киля и енакиевский полудурок, который прыгал по пеньках... Это о многом говорит...
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25.06.2020 12:38 Ответить
Но даже они выглядели адекватнее, чем зеленые. Они просто были не проукраинскими. А нынешние и не проукраинские и по сравнению с Азировым и Януком просто необразованные клоуны
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25.06.2020 12:42 Ответить
Когда зеленые дебилы начинают выгораживать своих подельников из ОПГ Слуга Народа, то зарываются еще сильнее...
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25.06.2020 12:36 Ответить
блін, вони всі там *********?
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25.06.2020 12:37 Ответить
.....повторюсь : СЛУГИ НАРОДА это ПРОВОКАТОРЫ , которые толкают росию на АГРЕССИЮ против Украины !!! это ПРЕСТУПЛЕНИЕ !!! так просто им не должно сойти ЭТО с рук !!! иначе МЫ умоемся СВОЕЙ КРОВЬЮ и потеряем страну НАВСЕГДА !!!
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25.06.2020 12:39 Ответить
https://uainfo.org/ Вся правда з блогосфери » https://uainfo.org/blognews Новини блогосфери » Кущ: Социорасизм - это новое политическое дно
25.06.2020, 12:29 • 45 • https://uainfo.org/blognews/1593075414-kushch-sotsiorasizm-eto-novoe-politicheskoe-dno.html#mc-container 0

Как только произошел скандал с заявлением главы социального комитета Рады о "не качественности детей" из определенных семей, я мысленно назвал это социорасизмом.
Расизм - это идея, согласно которой человек не формируется под воздействием внешних событий жизни и внутренней самоорганизации, а представляет собой пассивный "жесткий диск", на который записан некий набор его навыков и способностей и все, что от него требуется - это просто воспроизводить полученное. Культура и социальная наследственность как нечто неизменное и врожденное.
Что опровергает всю эволюцию человечества, когда гении рождались, в том числе и в неблагополучных семьях и среди бедняков, а "элиты" почему-то вырождались.
Социальная эволюция - это шанс для каждого и его отнимает биорасизм как составная часть некрополитики, определяющей кому жить, а кому умирать, кому пить чистую воду и дышать чистым воздухом и есть "экопродукты", а кому довольствоваться "фастфудом" во всем.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593012766--sluga-narodu-tretyakova-zayavila-shcho-bezrobitni-***********.html "Слуга народу" Третьякова заявила, що безробітні народжують дітей "дуже низької якості"
Более того, социорасизм - это и новое политическое дно, когда под сомнение ставиться право ребенка на жизнь, а ведь оно безусловно не взирая на обстоятельства появления на свет. Никто не имеет право ставить у этого появления какие-либо фильтры.
Сам термин биорасизма изобретен не мной. Он родом из временного стыка 19 и 20 веков. Помните, "голубая кровь", "белая кость". Потом были "некачественные нации".
Такие идеи являются "хорошим" строительным материалом для расширения "дискурса". Ведь сегодня говорят о неполноценности социальных групп, завтра - возрастных, запрещая женщинам после 30 лет рожать детей, послезавтра заявят о неполноценности неких национальных групп, которые "делают некачественных детей".
Заявление депутата фракции "Слуги народа" можно было списать на эмоциональность, мол, сама проблема существует, просто неудачная риторика вышла. На этом строят и ее защиту некоторые "апологеты" таких идей.
Но нет. Сама постановка дискуссии была глубоко не профессиональна. В Украине количество семей, в которых воспитывается три и больше ребенка ничтожно мало - на уровне 3%. Если даже использовать логический аппарат социорасизма, выходит, что доля многодетных "не таких семей" априори еще меньше, в разы.
То есть депутатам провластной коалиции костью в горле стали менее 1% "социально неблагополучных" украинских семей, которые оказывается "съели бюджет" и нарожали "не качественных детей"... Но их логика "понятна": финансовые потоки должны получать 1% "социально благополучных".
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593059766-bilshist-lyudey-v-nashiy-*******-pidtrimuyut-tsey-fashizm-.html Більшість людей в нашій країні підтримують цей фашизм, - Маляр про заяву політика щодо дітей "дуже низької якості"
В Украине не проведено ни одного исследования касательно того, насколько социальная интеграция из "не таких семей" отличается от "таких", и нет статистики касательно влияния государственных выплат на решение женщины родить ребенка.
Именно поэтому, все заявления, подобные прозвучавшему - это махровый субъективизм, оценочное суждение, типа "она так думает". За этим нет ничего объективного.
Хотя недавние нобелевские лауреаты Баннерджи и Дюфло как раз получили премию за изучение проблемы бедности. Они четко показали, что государство может успешно социализировать детей из бедных семей, инвестируя в их образование не такие уж и большие деньги.
Примечательный факт: значительное число "оправдателей" заявлений депутата нашлось в среде представителей "вульгарного либерализма", которые поддерживали предыдущего президента и все сплошь "патриоты". Но этот феномен объясним: дискурс социальной сегрегации и формирования новых кастовых ограничений зародился не в Украине. Это все звенья одной цепи: голосуют на выборах те, кто платит налоги, пенсионеров должны содержать дети и т.д.
В этом плане Украина - уникальная страна. Весь так называемый патриотический фланг (кроме националистов) буквально нашпигован сторонниками вульгарного либерального дискурса, целью которого является ликвидация национальных государств как таковых и переформатирование тысячелетней морально-этической доктрины.
Правильно отметил наш мудрец Вячеслав Ильченко - это обычные "окна Овертона", тест на реакцию общества. Ведь изменения моральных красных линий происходят не по готовности политиков, а по готовности людей их принять. Мы сейчас на первой стадии - не допустимо. Затем будет вторая - радикальная идея, затем - допустимая идея, после - возможно, потом - популярно и в финале - норма, закрепленная актами государства.
Я не верю в оговорки. Я считаю, что это был тест общества на восприятие бациллы социорасизма. Если пройдет, социальная сегрегация ускорится с скоростью снежного кома. И завтра мы проснемся в стране, где только депутаты имеют социальные права. А для остальных: налоги или кастрация.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593070054-kazarin-ideya-s-postupleniem-v-ukrainskie-vuzy-detey-s-okkupirovannyh.html Казарин: Идея с поступлением в украинские ВУЗы детей с оккупированных территорий открыла в стране ящик Пандоры
Случившееся - это и результат безумной кадровой политики провластной фракции. Галина Третьякова - известный специалист в сфере финансов, особенно в страховом бизнесе. На кой ее занесло "на эти галеры" в социальный комитет, думаю известно лишь узкому кругу лиц.
Ну а пока Слуги народа, когда их защищают латентные и открытые сторонники Петра Порошенко, выглядят как бледная моль на бледном.
Сила власти не умаляется ошибками. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Сила власти ослабляется неумением их признавать. Ждем искреннее покаяние. А Галине Третьяковой я бы посоветовал провести один день с "некачественными детьми".
Все попытки оправдать сказанное ею, предлагаю считать переходом к третьей стадии "окон Овертона" - допустимое. И запомните, политики не остановят сокращение красных линий, это может сделать лишь общество с помощью законного гражданского сопротивления.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3026012587479113&id=100002112044676 Алексей КУЩ
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25.06.2020 12:42 Ответить
"Все попытки оправдать сказанное ею, предлагаю считать переходом к третьей стадии "окон Овертона" - допустимое." "Слуга народу" Мошенець пояснила заяву Третьякової: Вона використала цитати, щоб наповнити свою думку іноземним досвідом - Цензор.НЕТ 3893
"И запомните, политики не остановят сокращение красных линий, это может сделать лишь общество с помощью законного гражданского сопротивления." - Истинно так!
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25.06.2020 13:21 Ответить
чому ви, пліснява зелена, не розповідєте людям, чому така величезна кількість українських родин змушена виживати на ті ваші довбані дотації? Хіба не тому, що ви, виродки, вже знищили за рік все, навіть те, що вдалося зберегти в найгарячішу фазу українсько-російської війни? Це ж з вашою ганебною політикою за три місяці 70 % українців стали жебраками, втратили роботу, зарплатню, втратили свій невеличкий бізнес, і просто не мають змоги прогодувати тих дітей "низкого качества".. То вони і стали "низкого качества", бо ваші підступні дії скоро зроблять все суспільство людьми "низкого качества". В 90-х було легше, ніж зараз, у 2014-му 2015-му було легше ніж зараз. Годі виправдовуватись, худоба ви зелена. Йдіть геть з Ради, з міністерств, з влади, бо ви - НІКЧЕМ!!, Абсолютні нулі. Рукожопі та жопоголові.
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25.06.2020 12:43 Ответить
Треба зазначити, що третьяковій вдалось наповнити думку
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25.06.2020 12:45 Ответить
Это уже не сосны а целый сосновый бор.А на дрогущем обучении депутатов они изучали исключительно,- межфракционную феню.
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25.06.2020 12:48 Ответить
Иностранный опыт слуг народа - Бухенвальд и Саласпилс?
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25.06.2020 12:49 Ответить
....исторический !!!не иностранный ((((
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25.06.2020 13:26 Ответить
Який раз попадаються на таких висловлюваннях, що волосся дибам стає і знаходяться ще такі, що їх виправдовують. То ви там всі колетеся? Всі на коксі? Чи всі закінчили допоміжні школи-інтернати з відсталісю? Одні малороси, гвалтувальники, шкіродери, мародери, бариги, корабельні сосни, шифери, юзики... ні одного нормального.
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25.06.2020 12:54 Ответить
..... если бы ЯНУКОВОЩ был бы самим собой , то приехал бы к СТУДЕНТАМ с киевскими тортами и с чаем и по ОТЕЧЕСКИ все ОБЬЯСНИЛ и ПОПРОСИЛ его понять , то НИЧЕГО бы не было .....то что потом случился МАЙДАН и последующее все это РОСИЙСКАЯ МНОГОХОДОВКА !!! Сегодня от ЭТИХ больше ЗЛА ИСХОДИТ как для СТРАНЫ так и ее НАРОДА !!! кравчук и кучма СЕГОДНЯ признается , что им ЕЛЬЦИН угрожал еще тогда , а что ж вы АРМИЮ тогда свою ПРОХЕРИЛИ и АТОМНОЕ ОРУЖИЕ отдали за ДОЛГИ !!! ????УКРАИНУ продали как свои так и ЕВРОПЕЙЦЫ это ОЧЕВИДНЫЙ факт !!! Кто то ЭТО знает , а нам глядя на ФАКТЫ приходится только об этом ДОГАДЫВАТЬСЯ ((((
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25.06.2020 12:54 Ответить
То за газ предлагают собаками платить, то пенсионеров от COVID-19 не лечить, то дети у них низкого качества, а после оправдываются. https://kp.ua/politics/650018-mylovanov-ya-ne-skryvaui-chto-ya-debyl Милованов: «Я не скрываю, что я дебил»
В каких психбольницах Зеленский фракцию собирал?
"Слуга народу" Мошенець пояснила заяву Третьякової: Вона використала цитати, щоб наповнити свою думку іноземним досвідом - Цензор.НЕТ 1846
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25.06.2020 12:54 Ответить
"Слуга народу" Мошенець пояснила заяву Третьякової: Вона використала цитати, щоб наповнити свою думку іноземним досвідом - Цензор.НЕТ 3071
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25.06.2020 12:55 Ответить
"ПАРТІЯ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ"

кого пыталась цитировать служка Третьякова ?
"Еврея Зюса" ?

напишите когда нужно будет зиговать "арийским" служкам
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25.06.2020 13:19 Ответить
Г. Третьякова ,а вы знаете ,что за распространение фашистской идеологии ,есть уголовная статья. Похоже вы попали ,будем настаивать на подозрении😡 Это уже не смешно ,вам же не 5-ть лет ,и даже не 18-ть😡
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25.06.2020 12:56 Ответить
Янкл піґістань сваіх ґлупастєф нацизм і фашизм це "2і великі разніци" як казали ваші в Одесі от коли хтось стверджує що воно "боґообране" а інші "неякісні" то це нацизм.. а коли пукін(шаломов) захоплює теріторії сусідів і примушує до"мишибратства"то це фашизм .. Стаття 436-1. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
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25.06.2020 13:16 Ответить
"Слуга народу" Мошенець пояснила заяву Третьякової: Вона використала цитати, щоб наповнити свою думку іноземним досвідом - Цензор.НЕТ 8033
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25.06.2020 12:57 Ответить
Им как раз не сложно жить без мозгов.
Гораздо сложнее жить рядом с ними, людям с мозгами.
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25.06.2020 13:12 Ответить
как бы цинично это не звучало или оговорка, но факт остается фактом - большое количество магиналок рожает детей для получения пособия и пробухивания оного, и во время беременности также...при нашем в стране уровне зрелости...такую возможность нужно исключать...ибо это ад, для рожденных ради пособия деток, какой процент из них вообще доживает до совершеннолетия?
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25.06.2020 12:57 Ответить
Странный ник https://censor.net/user/386030. Подписались бы просто - Эва Юстин.
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25.06.2020 13:30 Ответить
А что тут циничного...если это правда!!!Рядом со мной живут много семей бухариков...у которых "кучи" детей!И к сожалению все дети у них ( не зависимо от возраста) завистливые и воровитые дегенераты!!! Но другое дело,зачем Третьякова выносит на обсуждение проблему,которую (даже в принципе)решить нельзя-а только можно "закрыть на неё глаза" или откупится от неё деньгами!?И потом... если все люди будут умными-то тогда не найдётся 73х%-которые выберут очередных зелёных слуг!!!
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25.06.2020 15:20 Ответить
Подібне породжує подібне. Одни пашуть в 3 роботи годуючи одну дитину, інші народжують 5 і чхати на них хотіли. Так хто кому винен?
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25.06.2020 12:57 Ответить
А как насчёт ее высказывания по поводу стерилизации малоимущих? Ну предлагаю сделать пилотный проект : изъять все имущество у Третьяковой и стерелизовать ее и всю ее семью в плоть до 5 поколения и потом спросить её ещё раз...
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25.06.2020 13:00 Ответить
таке Ж буде називатися "антісємітізьмом"
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25.06.2020 13:23 Ответить
какой антисемитизм - это воплощение в жизнь ее же проектов , а по сути ее нужно лишать мандата и открывать уголовное дело - мне будет интересна реакция на ее высказывания - ну со стороны оппозиции понятно но как будут отгавкиваться слуги
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25.06.2020 13:59 Ответить
Дня не проходит без зеленого "зашквара")))) По сути, народ Украины сегодня уже не зритель еженедельного 95-го квартала, а участник и уже ежедненвный. Избиратели "зе", - вы дебилы, извините, я корректный и терпимый человек, но поверьте , я это максимально мягко передал свои впечатления о вас.
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25.06.2020 13:02 Ответить
А всётаки хорошо, что выбрали этих дебилов. Один раз веселят, когда творят идиотизм, а потом ещё долго веселят пока оправдываются.
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25.06.2020 13:07 Ответить
еще одна сосёнка.
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25.06.2020 13:09 Ответить
Да с Третьяковой всё понятно как белый день,судя с её биографии-- "основа мировоззрения - правая фашиствующая философия", --а если глубже смотреть(не под юбку) на это,--такое себе, жалкое подражание известному "фюреру",--осталось только снять юбку и нацепить "стильные" усики--получается "высококачественное" говно.
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25.06.2020 13:11 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1275791622115123207 20 ч

Нардепка-слуга та голова Комітету ВР з питань соц політики Третьякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості" Вочевидь, наступним законопроектом від Зеленського має бути обов'язкове вимірювання у дитсадках форми черепа
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25.06.2020 13:18 Ответить
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y


https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

·https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1276069936360800256 1 ч

Зеленський почав загравати з лохторатом - вимагає від фарбованої лахудри зняти повноваження.Та там всіх"слуг" треба розігнати,бо ці зашквари ніколи не припиняться І ще, дуже хочу подивитись на дітей самої Третьякової,шоб дізнатись, що таке справжня якість,бо вона сама це неліквід
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25.06.2020 13:20 Ответить
Кадрова політика Зе-команди, якщо це він - то засранець, якщо це вона - то сосна корабельна, а разом, в цілому це - слуги народу низької якості. Ліс із корабельних сосен, засраний слугами народу низької якості
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25.06.2020 13:21 Ответить
*****!!! Молчите, не говорите уже ничего! Вообще, ****, ни слова!!!
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25.06.2020 13:29 Ответить
....так они с ПОЛ ГОДА молчали , а потом стали ГОВОРИТЬ и о УЖАС все узнали кто они на самом деле , как сказал вчера БЕРЕЗА --- ЗАСРАНЮКИ !!!! )))
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25.06.2020 13:51 Ответить
Она сказала правду, которую сейчас не любят.
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25.06.2020 13:30 Ответить
У вишкребків й відмазки підплінтусного рівня...
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25.06.2020 13:36 Ответить
каждый шаг слуг народа пораждает у народа большую и большую ненависть к ним!!!
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25.06.2020 13:39 Ответить
"Слуга народу" Мошенець пояснила заяву Третьякової: Вона використала цитати, щоб наповнити свою думку іноземним досвідом - Цензор.НЕТ 487
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25.06.2020 13:41 Ответить
че-то очень похожа улыбкой на Лукаш - та же змеиная улыбка-ухмылочка. они все там такие - наглые даунбасовки, вырвавшиеся из грязи...в князи из провинции
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25.06.2020 21:50 Ответить
"Слуга народу" Мошенець пояснила заяву Третьякової: Вона використала цитати, щоб наповнити свою думку іноземним досвідом - Цензор.НЕТ 4422
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25.06.2020 21:54 Ответить
те що існують потвори які народжують лише за для того щоб на дитячі гроші бухати-ширятися та не нести відповідпльність за НЕСПЛАТУ КЖП.. - ФАКт медичний.
І те що та трєтьякова ДУРЕПА недорікувата теж - ФАКт медичний.
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25.06.2020 13:43 Ответить
.....слуг народа на СОСНУ )))) ????
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25.06.2020 13:53 Ответить
"Слуга народу" Мошенець пояснила заяву Третьякової: Вона використала цитати, щоб наповнити свою думку іноземним досвідом - Цензор.НЕТ 6472
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25.06.2020 13:55 Ответить
Ее судить надо за такое! такие психически нездоровые люди не имеют права занимать такие должности! Весь народ требует уволить ее и отправить в психиатрическую лечебницу! Она сумасшедшая на всю голову!
https://censor.net/comments/locate/3204265/019214de-44c3-7298-a50f-4455b8124c38
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25.06.2020 13:59 Ответить
:-o Принудительная стерилизация в истории Швеции.

За период с 1935-го по 75-й год в Швеции было стерилизовано, 60 тысяч человек, в Норвегии 40 тысяч, в Дании 6 тысяч.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=6391182
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25.06.2020 14:06 Ответить
******* кацапи розповідати про те як то було на Заході, але тупо мовчать про те що, така сама практика існувала в СРСР, а на роSSії і досі регулярно трапляються випадки примусової стерилізації десятків психічно хворих.
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25.06.2020 15:47 Ответить
Потому как дуры набитые...
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25.06.2020 14:08 Ответить
О!!!

Так неисчерпаемый кладезь иностранного опыта - выступления Гитлера, Геббельса и законы нацистской Германии про ликвидацию неполноценных.
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25.06.2020 14:16 Ответить
Заметьте, ни одна мать из СОСЕН НАРОДА не осудила идиотку. Всей фракцией дружно отмазывают. Не потому, что стыдно, потому, что там все такие.
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25.06.2020 14:36 Ответить
"Слуга народу" Мошенець пояснила заяву Третьякової: Вона використала цитати, щоб наповнити свою думку іноземним досвідом - Цензор.НЕТ 3892
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25.06.2020 14:38 Ответить
Ну ті дурники вважають народ за дурних? Нє?
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25.06.2020 14:49 Ответить
вони вважають себе за вищу касту, а решта не правильні.
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25.06.2020 15:28 Ответить
З вищих завжди можна зробити нижчих, аж на цілу голову
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25.06.2020 23:21 Ответить
Прийдеться везти цю звізду йододехвіцитну в нюренберг2 - трибуналити по суті за фашизм!
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25.06.2020 14:51 Ответить
Внешне мошенец тоже не высокого качества
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25.06.2020 14:56 Ответить
Слуги народа тоже невысокого качества, однако сидят на государственной шее
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25.06.2020 15:02 Ответить
Та ладно вам викручуватися, ми всі розуміємо ваше високе положення та соціальний статус. Також розуміємо ваше ставлення до робочої худоби. Незрозуміло тільки, нащо вельмишановним панянкам опускатися до виправдовувань?
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25.06.2020 15:13 Ответить
За час зеленого правління стало зрозуміло, що в Україні не діти народжуються низької якості, а Зе набрав депутатів та міністрів низької якості,які довели народ України до зубожіння своїм бездарним керівництвом.
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25.06.2020 15:33 Ответить
Вони такими були завжди, там половина папєрєднікі.
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25.06.2020 15:51 Ответить
2 января 2020 в интервью https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/v-sluge-naroda-schitayut-chto-v-ordlo-imeyut-pravo-na-dve-pensii заявила , что пенсионеры на оккупированных Россией территориях имеют право на две пенсии.


24 июня 2020 года https://news.liga.net/politics/news/glava-komiteta-sotspolitiki-v-bednyh-semyah-rojdayutsya-deti-nizkogo-kachestva заявила , что считает детей, родившихся в малообеспеченных семьях, детьми "очень низкого качества", и привела в пример Сингапур, где была практика стерилизации "малообразованных" женщин.
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25.06.2020 15:36 Ответить
В "лихие" 90-е руководители и крупные акционеры донецкой компании "АСКА" вынуждены были, как и многие другие, искать "крышу".
Гендиректор донецкого отделения http://fbi.media/aleksandr-sosis-finansovyj-shemshhik-ahmetova-chast-1/ Александр Сосис , естественно, выбрал группу Брагина-Ахметова.
Директор киевского офиса Галина ТРЕТЬЯКОВА СДЕЛАЛА СТАВКУ НА ГРУППИРОВКУ БОРИСА САВЛОХОВА ("СОЛОХУ") и через него получила выход на киевский УБОП.

В 2001 году Сосис "вторговал" 51% акций "АСКА" компаниям Рината Ахметова "АРС" и "Данко".
Из-за этого Третьякова попала под Ахметовский "пресс" с предложениями продать свой пакет акций буквально за бесценок. ПОСЛЕ СМЕРТИ САВЛОХОВА В 2004 ГОДУ ПОЗИЦИИ ТРЕТЬЯКОВОЙ СУЩЕСТВЕННО ОСЛАБЛИ...
https://file.liga.net/persons/tretyakova-galina
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25.06.2020 15:46 Ответить
Ну я ще розумію чому голосували за зе , ну тіпа проти пороха , а чого голосували за все остальне зелене г...но .Вони всі поголовно імбіцили
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25.06.2020 16:03 Ответить
В 1992-м ТРЕТЬЯКОВА приехала в Киев и жила на съемной квартире, сразу подрядив соседку в качестве домработницы.
Через пару лет она выкупила и снимаемую квартиру, и соседскую (по доброй ли воле?), соединила их в одну и превратила в хоромы - по меркам того времени.
Имела частную охрану, и даже нянечкой к своим детям приставила бывшую телохранительницу.
Такие меры предосторожности были обоснованы: в 90-х купающаяся в легких деньгах «АСКА» имела непосредственные деловые отношения с полукриминальным и криминальным бизнесом.
Без наличия собственной «крыши» компания бы сразу прогорела или перешла в другие руки, потому что уже в 1993-м её пытались «разводить на страховку»: официально застрахованный груз якобы пропадал, а бандиты требовали с компании страховую сумму.
Тогда Третьякова, Сосис и другие топ-менеджеры «АСКА» подключали свою «крышу», с помощью которой и «разруливали» ситуацию, после чего «пропавший» груз чудесным образом обнаруживался целым и невредимым.
По информации источников SKELET-info, таких «крыш» было несколько: Третьякова обращалась за помощью к одной из киевских ОПГ, а также к коррумпированному столичному УБОПу (подробнее о связях «оборотней в погонах с бандитами можно почитать в материале о Геннадии Ильине), а вот Сосис наладил контакты с «земляками», сблизившись с группировкой Брагина-Ахметова.
Таким образом, внутри «АСКА» образовалось как бы два центра влияния: в Киеве (опирающийся на Третьякову и «АСКА-Жизнь») и в Донецке (Сосис) https://genshtab.info/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 https://genshtab.info
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25.06.2020 16:05 Ответить
очередное "обосрамшись" от слуг нарИда.....
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25.06.2020 19:08 Ответить
А чё вы развонялись?
Всё правильно она сказала, маи политкаректные!
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26.06.2020 15:33 Ответить
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