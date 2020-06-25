"Слуга народа" Мошенец объяснила заявление Третьяковой о "детях низкого качества": Она использовала цитаты, чтобы наполнить свою мысль иностранным опытом. ВИДЕО

Депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец объяснила слова главы парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, своей коллеги по фракции Галины Третьяковой, за которые ее раскритиковали в сети.

Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

В частности, Третьякова ранее сказала, что в бедных семьях рождаются дети "очень низкого качества".

"Кажется, что госпожа Третьякова привела цитату, которая бы подчеркнула ее мысль, из контекста я так понимаю. Я так понимаю, что она имела в виду детей с низким уровнем образования, а вышло так, что дети низкого качества", - сказала она.

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Мошенец принесла извинения за свою коллегу и рассказала, какими будут последствия.

"Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за госпожу Третьякову и нашу политсилу за некоректную формулировку. Она использовала определенные цитаты, чтобы подчеркнуть, наполнить свою мысль иностранным опытом, историческим опытом. Но к сожалению не могу оправдывать: за формой - да, но за сутью - не могу, к сожалению. Я думаю, что вопрос (увольнения с должности главы парламентского комитета. - Ред.) будет решаться на фракции, должны быть извинения и пояснения этой формулировки", - сказала она.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила: У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства".