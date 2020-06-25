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Детские лагеря и оздоровительные учреждения в период карантина работать не будут, - КГГА

Детские лагеря и оздоровительные учреждения в период карантина работать не будут, - КГГА

Учитывая распространение заболеваемости острой респираторной болезни COVID-19, принято решение о нецелесообразности открытия детских заведений оздоровления и отдыха. Это означает, что на период действия карантина, до 31 июля 2020 года, запрещается деятельность этих заведений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Однако на соответствующих территориях будут обеспечивать безопасные условия, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий для дальнейшего открытия.

На территории Киева насчитывается 8 учреждений, расположенных в загородной зоне. По информации их руководителей, к дальнейшему открытию готовы 7 заведений, а именно: МДЦ "Артек", ДОУ "Волна", ДОЛ "Сокол", ДОК "Антей", ОЛ "Лидер", ДОЛ "Лесной", ДЗЗОО "Пуща-Водица ". ДЗСТ "Жовтень", которое является подразделением дочернего предприятия "Клинический санаторий" Жовтень", открываться в 2020 году не планирует.

Учитывая установление режима чрезвычайной ситуации в Киеве и стране, принято решение о проверке указанных заведений после поступления от Министерства здравоохранения Украины официальных разъяснений и временных рекомендаций по функционированию детских учреждений оздоровления и отдыха, а также соответствующих алгоритмов действий работников этих учреждений после снятия карантинных ограничений.

Также читайте: Открытие кафе и кинотеатров в Киеве на фоне роста случаев COVID-19 не противоречит постановлению Кабмина, - советник Кличко Бондаренко

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БРЕД и ДЫБИЛИЗМ!
Рестораны/кафе, где каждый день новые посетители - открывают.
А лагеря и оздоровительные комплексы, где посетители и персонал, сидят месяц практически в изоляции - "опасно" открывать.
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25.06.2020 11:19 Ответить
переводжу на людську мову: "нам, злочинцям із влади, конче необхідно, щоб Ваші діти не були здоровими та не мали природного імунітету, але 2 місяців домашнього арешту в березні та квітні недостатньо"
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25.06.2020 11:19 Ответить
клоЗє!т

Детские лагеря и оздоровительные учреждения в период карантина работать не будут, - КГГА - Цензор.НЕТ 4372
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25.06.2020 11:20 Ответить
Какрантин нужен приступной власти, чтобы усилить полицейские полномочия и, чтобы не случился Майдан.
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25.06.2020 11:28 Ответить
ЗЕбилоиды тупорылые! оно все работает с июня!!!!
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25.06.2020 11:55 Ответить
 
 