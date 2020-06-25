Детские лагеря и оздоровительные учреждения в период карантина работать не будут, - КГГА
Учитывая распространение заболеваемости острой респираторной болезни COVID-19, принято решение о нецелесообразности открытия детских заведений оздоровления и отдыха. Это означает, что на период действия карантина, до 31 июля 2020 года, запрещается деятельность этих заведений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Однако на соответствующих территориях будут обеспечивать безопасные условия, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий для дальнейшего открытия.
На территории Киева насчитывается 8 учреждений, расположенных в загородной зоне. По информации их руководителей, к дальнейшему открытию готовы 7 заведений, а именно: МДЦ "Артек", ДОУ "Волна", ДОЛ "Сокол", ДОК "Антей", ОЛ "Лидер", ДОЛ "Лесной", ДЗЗОО "Пуща-Водица ". ДЗСТ "Жовтень", которое является подразделением дочернего предприятия "Клинический санаторий" Жовтень", открываться в 2020 году не планирует.
Учитывая установление режима чрезвычайной ситуации в Киеве и стране, принято решение о проверке указанных заведений после поступления от Министерства здравоохранения Украины официальных разъяснений и временных рекомендаций по функционированию детских учреждений оздоровления и отдыха, а также соответствующих алгоритмов действий работников этих учреждений после снятия карантинных ограничений.
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Рестораны/кафе, где каждый день новые посетители - открывают.
А лагеря и оздоровительные комплексы, где посетители и персонал, сидят месяц практически в изоляции - "опасно" открывать.