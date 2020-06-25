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За сутки в РФ 7,1 тыс. случаев COVID-19, 92 человека умерли, всего 613 тыс. инфицированных
За сутки в РФ зарегистрированы 7 113 заболевших коронавирусом, при этом с уменьшением количества выявляемых случаев снижается и количество бессимптомных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Всего в РФ зарегистрировано 613 994 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За сутки зафиксированы 92 летальных исхода, общее число умерших достигло 8 605. Выздоровели 6 342 человека, всего вылечившихся уже 375 164.
Отмечается, что число новых случаев по России также продолжает снижаться: в среду их было 7 176, во вторник - 7,4 тыс., в понедельник - 7,6 тыс., в воскресенье - 7,7 тыс.
Топ комментарии
+3 Small Jerboa
показать весь комментарий25.06.2020 11:27
+1 Андрей Яковлев 46ec7505
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+1 Frol Fedoroff
показать весь комментарий25.06.2020 11:24
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https://www.bbc.com/russian/news-53161720
дуже чекаємо спалаху через 2 тижні але не так мляво, як в США після масових акцій протесту
Я о другом. Как вам невеста вся в белом и в чёрном наморднике? Только что смотрел по France info.
В самом деле мир сошёл с ума...
https://www.google.com/amp/s/mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-supporter-le-masque-quand-il-fait-chaud_4021361.amp