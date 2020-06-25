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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в РФ 7,1 тыс. случаев COVID-19, 92 человека умерли, всего 613 тыс. инфицированных

За сутки в РФ 7,1 тыс. случаев COVID-19, 92 человека умерли, всего 613 тыс. инфицированных

За сутки в РФ зарегистрированы 7 113 заболевших коронавирусом, при этом с уменьшением количества выявляемых случаев снижается и количество бессимптомных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Всего в РФ зарегистрировано 613 994 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки зафиксированы 92 летальных исхода, общее число умерших достигло 8 605. Выздоровели 6 342 человека, всего вылечившихся уже 375 164.

Отмечается, что число новых случаев по России также продолжает снижаться: в среду их было 7 176, во вторник - 7,4 тыс., в понедельник - 7,6 тыс., в воскресенье - 7,7 тыс.

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Топ комментарии
+3
Кацапской статистике веры меньше, чем кацапским договорам.
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25.06.2020 11:27
+1
парад без масок
https://www.bbc.com/russian/news-53161720

дуже чекаємо спалаху через 2 тижні але не так мляво, як в США після масових акцій протесту
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25.06.2020 11:21
+1
Хоть одна хорошая новость за все утро
За сутки в РФ 7,1 тыс. случаев COVID-19, 92 человека умерли, всего 613 тыс. инфицированных - Цензор.НЕТ 2619
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25.06.2020 11:24
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парад без масок
https://www.bbc.com/russian/news-53161720

дуже чекаємо спалаху через 2 тижні але не так мляво, як в США після масових акцій протесту
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25.06.2020 11:21 Ответить
В США негроїдам не роблять тести, нехай дохнуть, хоча москалі теж можуть.
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25.06.2020 11:25 Ответить
звідки інфа,що темношкірим не роблять тести?
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25.06.2020 11:26 Ответить
Так вони в більшості свідки невизнання короновіруса, самі не йдуть. Негри, аміші, старовери і деякі наші одна секта.
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25.06.2020 11:29 Ответить
Хоть одна хорошая новость за все утро
За сутки в РФ 7,1 тыс. случаев COVID-19, 92 человека умерли, всего 613 тыс. инфицированных - Цензор.НЕТ 2619
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25.06.2020 11:24 Ответить
в расеюшке изобрели вакцину от вируса. и хто? якутский скульптор! )) вакцинация с чипизацией будет проходит инкогнито. под видом "мороженок" будут продавать ))
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25.06.2020 11:27 Ответить
Кацапской статистике веры меньше, чем кацапским договорам.
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25.06.2020 11:27 Ответить
Да чёрт с ними, с росияками. Я не исключаю что среди них есть нормальные люди, правда в последние десятилетия мне такие не встречались.
Я о другом. Как вам невеста вся в белом и в чёрном наморднике? Только что смотрел по France info.
В самом деле мир сошёл с ума...
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25.06.2020 11:29 Ответить
Дайте посилання, хоч подивимось.
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25.06.2020 11:30 Ответить
Искал в инете долго. 30 секунда репортажа.
https://www.google.com/amp/s/mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-supporter-le-masque-quand-il-fait-chaud_4021361.amp
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25.06.2020 11:38 Ответить
то ще поки ті не повернулися що забухали опісля параду і лежать під заборами і мозолєєм обригані дідами...
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25.06.2020 11:30 Ответить
а у нас почти 1000 за сутки. за это лучше беспокойтесь.
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25.06.2020 12:28 Ответить
Считаю, что эту новость можно укоротить до-умерло: столько-то
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25.06.2020 14:03 Ответить
 
 