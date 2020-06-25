За сутки в РФ 7,1 тыс. случаев COVID-19, 92 человека умерли, всего 613 тыс. инфицированных

За сутки в РФ зарегистрированы 7 113 заболевших коронавирусом, при этом с уменьшением количества выявляемых случаев снижается и количество бессимптомных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Всего в РФ зарегистрировано 613 994 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки зафиксированы 92 летальных исхода, общее число умерших достигло 8 605. Выздоровели 6 342 человека, всего вылечившихся уже 375 164.

Отмечается, что число новых случаев по России также продолжает снижаться: в среду их было 7 176, во вторник - 7,4 тыс., в понедельник - 7,6 тыс., в воскресенье - 7,7 тыс.

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