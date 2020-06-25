РФ осенью под прикрытием учений может попытаться захватить дамбу, перекрывающую подачу воды из Днепра в оккупированный Крым, - Ходжес

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 станут самым масштабным мероприятием боевой подготовки армии РФ в этом году.

В начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра в ранее оккупированный Крым. Кремль может оправдать новое вторжение гуманитарной катастрофой на полуострове, предостерег в эфире канала Дом экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ со сслыкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он говорит, что "все больше разговоров о нехватке воды в Крыму": там серьезная засуха из-за погоды и того, что Украина "правильно заблокировала воду" на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

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Неоднократно посещавший Украину по линии НАТО военный отметил, что рядом с Черным морем и Украиной в Южном военном округе ВС РФ "будет большое количество войск, военного потенциала".

"Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, сценарий, что это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым", – сказал отставной генерал-лейтенант армии США, добавив еще раз, что для России "это типично".