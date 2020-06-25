РФ осенью под прикрытием учений может попытаться захватить дамбу, перекрывающую подачу воды из Днепра в оккупированный Крым, - Ходжес
Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 станут самым масштабным мероприятием боевой подготовки армии РФ в этом году.
В начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра в ранее оккупированный Крым. Кремль может оправдать новое вторжение гуманитарной катастрофой на полуострове, предостерег в эфире канала Дом экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ со сслыкой на ЛигаБизнесИнформ.
Он говорит, что "все больше разговоров о нехватке воды в Крыму": там серьезная засуха из-за погоды и того, что Украина "правильно заблокировала воду" на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу.
Неоднократно посещавший Украину по линии НАТО военный отметил, что рядом с Черным морем и Украиной в Южном военном округе ВС РФ "будет большое количество войск, военного потенциала".
"Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, сценарий, что это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым", – сказал отставной генерал-лейтенант армии США, добавив еще раз, что для России "это типично".
Пожалуйста, подождите...
так что не надо нагнетать))))
"что будем делать с высшим командованием и руководством,когда начнётся?"
чи можна його перекрити прямо на вході з річки,тобто зробити його взагалі не функціональним.
А вот если убрать станцию подьема воды. Там стоят мощные насосы. Подстанция. Плотина. Вот без этого узла не будет никакой воды в Крыму.
Ну или если сбросить воду с Каховского водохранилища.
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потрiбно займатись обороною весь час i без iстерик.
нужны очень радостные и приятные сюрпризы для наступающих,чтобы от восторга у них ватники заворачивались..
Вообще-то этот канал в Украине всегда на зиму осушали, а наполняли водой в березне...
Справжній вояка - діло говорить
Кацапи то ШАКАЛИ до яких спиною повертатись не можна, бо нападуть зразу
Полагаю, непонимание того, что дальше делать с территорией после захвата. Те минусов много больше чем плюсов. Думаю, что именно похожие соображения удержали РФ от бОльший захватов в 2014, когда ВСУ были небоеспособны.
Насколько понял по карте Гугла, канал перекрыт дамбой в районе Каланчака, это где-то 30 км от границы (административной). Какой смысл захватывать эту дамбу, если канал можно перекрыть в любом месте другой дамбой, десятком дамб, вообще без проблем засыпать его на километры?
Смысл имеет только оккупация территории с Каховским водохранилищем, остальное бессмысленно.
Так что - экс-командующий силами США в Европе сделал вброс в форме: "Надеюсь, я ошибаюсь", " у меня есть видение"... Полагаю, чистое фэнтези