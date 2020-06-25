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Новости Агрессия России против Украины
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Днепр (421) Крым (26001) россия (92990) Херсонщина (4381) водоснабжение (719) Ходжес (160) вода (918)

РФ осенью под прикрытием учений может попытаться захватить дамбу, перекрывающую подачу воды из Днепра в оккупированный Крым, - Ходжес

РФ осенью под прикрытием учений может попытаться захватить дамбу, перекрывающую подачу воды из Днепра в оккупированный Крым, - Ходжес

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 станут самым масштабным мероприятием боевой подготовки армии РФ в этом году.

В начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра в ранее оккупированный Крым. Кремль может оправдать новое вторжение гуманитарной катастрофой на полуострове, предостерег в эфире канала Дом экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ со сслыкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он говорит, что "все больше разговоров о нехватке воды в Крыму": там серьезная засуха из-за погоды и того, что Украина "правильно заблокировала воду" на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ходжес призвал НАТО разместить новые базы, ракеты и корабли в Черном море: Нужно остановить "сирийский экспресс" РФ

Неоднократно посещавший Украину по линии НАТО военный отметил, что рядом с Черным морем и Украиной в Южном военном округе ВС РФ "будет большое количество войск, военного потенциала".

"Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, сценарий, что это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым", – сказал отставной генерал-лейтенант армии США, добавив еще раз, что для России "это типично".

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Топ комментарии
+42
Дружит с путиным? Зеля раб, а не друг. Друзей у путина нет.
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25.06.2020 11:32
+38
пребывание зешмаркли у власти становится опасным.
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25.06.2020 11:30
+23
при зеленском все что угодно
зеленский же дружит с путиним
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25.06.2020 11:29
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зебаран говорил что видел в глазах )(уйла мир))))
так что не надо нагнетать))))
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25.06.2020 12:14 Ответить
Да там проще простого все заминировать вместе с каналом. И любой прорыв закончится даже не начавшись другой вопрос что будет делать для этого высшее командование и руководство..
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25.06.2020 12:17 Ответить
немного не так
"что будем делать с высшим командованием и руководством,когда начнётся?"
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26.06.2020 09:56 Ответить
Хто спеціаліст в цій галузі,скажіть?Пістя такого простою порожньго каналу його реально запустити.І
чи можна його перекрити прямо на вході з річки,тобто зробити його взагалі не функціональним.
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25.06.2020 12:19 Ответить
Восстановить русло - дело не сложное. Несколько месяцев и как новый.
А вот если убрать станцию подьема воды. Там стоят мощные насосы. Подстанция. Плотина. Вот без этого узла не будет никакой воды в Крыму.
Ну или если сбросить воду с Каховского водохранилища.
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25.06.2020 12:27 Ответить
северо-крымский канал
РФ восени під прикриттям навчань може спробувати захопити дамбу, що перекриває подачу воду з Дніпра в окупований Крим, - Ходжес - Цензор.НЕТ 1024

...
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25.06.2020 12:27 Ответить
Эта страшилка гуляет в интернете уже месяца три, вот теперь её подхватил ЦН .... очередь подошла?
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25.06.2020 12:38 Ответить
Та могуть, могуть... А забезпечити охорону існуючої дамби та збудувати "запасеу" у нас могуть?
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25.06.2020 12:44 Ответить
Точно! И тут мы такие из-за бугра как выскажем озабоченность!
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25.06.2020 13:09 Ответить
....НАДО закрыть ВОПРОС с водой , а значит ЗАСЫПАТЬ его на..... до границы километров с 10 !!! крысчане ВЕРНУТЬСЯ в Украину и сами РАЗРОЮТ с УДОВОЛЬСТВИЕМ !!!
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25.06.2020 13:02 Ответить
....прикольно у ДЯДЬКИ стырили машину , а потом ВОРЫ приезжают к нему с просьбой ЗАПРАВИТЬ ее ))))) это какая то ХЕРНЯ , полная !!!
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25.06.2020 13:04 Ответить
народ , я уже КУПИЛ в хоз. магазине ВАГОН таблеток для СЛИВНОГО БАЧКА в туалете , такая херня СИНЯЯ -СИНЯЯ хер отмоешь когда !!!! короче КРЫСЧАНЕ с месяц будут пить СИНИЙ ЧАЙ и СИНИЙ БОРЩ !!! ))))) не доводите до греха !!!
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25.06.2020 13:07 Ответить
Вже вся робота в цьому напрамку ведеться. Я був в Криму, коли тупу масу зомбували перед захопленням піонерськими піснями по всіх радіостанціях і зливали картинки, як було добре жити в СРСР... Те саме зараз в Миколаєвській і Херсонській областях, знову "прекрасное дальоко..." і який смачний пломбір був в союзі". Ще проводять якісь опитування про жалість за дурдомом і тупа маса мріє вернутися в союз, хоча його вже давно немає і ніколи більше не буде. А ще якщо враховувати головнокомандувача, то я краще помовчу, що може бути.
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25.06.2020 13:11 Ответить
элементарно, во время и под видом этих учений (проводится провокация, с захватом и убийством ихтамнетами, переодетыми в форму ВСУ- крымских ихтамнетов), точно так же, как в 1939-м СБ СД съимитировала захват поляками радиостанции в Глейвице ...(т.е спецуриками нацистов, переодетыми в поляков) , и вот вам и инцидент и повод для начала интервенции, дальше высадка десанта при поддержке вертолётов, ночью, в район дамбы... не надо забывать ,что путло работал в Германии, а методам учился у нацистов
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25.06.2020 13:12 Ответить
Ещё вопрос кто у кого научился, да.
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25.06.2020 15:06 Ответить
РФ восени під прикриттям навчань може спробувати захопити дамбу, що перекриває подачу воду з Дніпра в окупований Крим, - Ходжес - Цензор.НЕТ 5716
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25.06.2020 14:27 Ответить
В Херсонской области достаточно ракет установлено ''для встречи русни''
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25.06.2020 14:35 Ответить
А Верховного главнокомандующего у нас, считай, нет.
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25.06.2020 14:44 Ответить
он появится,в момент,когда Украина будет купаться в своей крови..
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26.06.2020 12:04 Ответить
Кто-нибудь знает что это такое https://earth.google.com/web/search/%d0%b0%d0%b1%d1%85%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/@46.59094016,33.21569817,13.00302507a,1716.94872201d,35y,-0h,0t,0r/data=CigiJgokCVZjW9sCsU5AEUfqCozREE5AGcoab7asuV9AId_iP9Rih15A на спутниковом фото Новой Маячки (херсонская область)?
РФ восени під прикриттям навчань може спробувати захопити дамбу, що перекриває подачу воду з Дніпра в окупований Крим, - Ходжес - Цензор.НЕТ 8813
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25.06.2020 14:49 Ответить
Теплицы.
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25.06.2020 14:55 Ответить
Холодницы.
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25.06.2020 16:14 Ответить
то теплиці під пльонкою, там фермерів багато...
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25.06.2020 18:58 Ответить
РФ восени під прикриттям навчань може спробувати захопити дамбу, що перекриває подачу воду з Дніпра в окупований Крим, - Ходжес - Цензор.НЕТ 7994
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25.06.2020 20:22 Ответить
свихнувшаяся ботоксная бабушка-Сцарек. Интересно, пуйло только демонстрирует невменяемость и шизофрению или реально кукухой поехал?



РФ восени під прикриттям навчань може спробувати захопити дамбу, що перекриває подачу воду з Дніпра в окупований Крим, - Ходжес - Цензор.НЕТ 3793
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26.06.2020 17:38 Ответить
в Анталию никогда не летал?!
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26.06.2020 00:20 Ответить
Я не розумію, навіщо треба на весь світ нести цю маячню і наштовхувати ворога на такі дії. Цього не можна робити. Без шуму і галасу мовчки укріплювати наші південні кордони і бути готовими до будь яких дій з боку расії. От тоді, коли рашня несподівано отримає по козлячих рогах, вони дуже здивуються.
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25.06.2020 16:16 Ответить
100 вiдсоткiв. галас кожного разу- це неадкватнiсть.
потрiбно займатись обороною весь час i без iстерик.
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25.06.2020 18:36 Ответить
100%
нужны очень радостные и приятные сюрпризы для наступающих,чтобы от восторга у них ватники заворачивались..
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26.06.2020 10:00 Ответить
неплохо в єто же время на Херсонщине учения организовать со странами НАТО и думать об єто уже вчера надо!
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25.06.2020 16:53 Ответить
Проблемка в том что наши западные "друзья" не станут за нас вписываться, они то и за Прибалтику судя по всему не горят желанием воевать с кацапами.
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25.06.2020 21:40 Ответить
таки да, но подтянуть тех же прибалтов, поляков, турков вполне реально
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26.06.2020 00:19 Ответить
В Украине нет нефти как в Сирии или Ливии. Туркам тут не интересно.
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26.06.2020 09:31 Ответить
а разве Крым не у них в своё время Козлостан отжал ?
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26.06.2020 10:01 Ответить
Крымское ханство было само по себе. У них был договор с Османской империей об покровительстве и все.
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26.06.2020 10:05 Ответить
ну да - это как сейчас покровительство Козлостана дыынэр - вроде как дыра "независима "..
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26.06.2020 12:02 Ответить
А не про это ли Путя трындел - мол верните подарки от Расии?
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25.06.2020 16:59 Ответить
Пусть Таганрог, Белгород, Курск, Краснодар вернёт, а не ушёл с подарками от украинского народа!
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25.06.2020 20:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Q7PRO0FzFqA&t=50s Старий пєдофіл ***** про 0:50 граніцу імпєрії
РФ восени під прикриттям навчань може спробувати захопити дамбу, що перекриває подачу воду з Дніпра в окупований Крим, - Ходжес - Цензор.НЕТ 8405
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25.06.2020 20:39 Ответить
И Воронеж с Брянском.
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25.06.2020 20:48 Ответить
Пусть полезет. Коронавирус покажется легким насморком всему Крыму, а там глядишь начнём отсыпку дустом.
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25.06.2020 18:15 Ответить
а шо? ше не сунувся? Крим та Донбас у кого? Відхопити ше пів-України хто йому завадить, особливо коли в Україні при владі агєнти Кремля?
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25.06.2020 20:26 Ответить
кстаті, там наші військові проводять навчання: танкісти, артілєрісти, авіяція... але я запримітив шо спілкуюця вони йєзиком: команди, накази, розпорядження. Наша армія урускойєзична. Так от чи підуть на смертний бій оті елітні батальйони, а мо' чекатимуть поки їх не захоплять мокалі - бо вдруг сопротівлєнійє спровокує ворога на агресію?
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25.06.2020 20:31 Ответить
Ну ти як самий щирий патріот иожешь показати нашим неправильним бійцям як захищати Батьківщину. Ти з окопів мабуть пишешь?
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25.06.2020 21:42 Ответить
погодите! а как же мир в глазах *****???? нам зеля это обещал!
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25.06.2020 19:06 Ответить
он простіл всєм кому должєн і тєпєрь дважди нікаму нічєго нє должєн
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25.06.2020 20:19 Ответить
Это реально выполнимо и опасно . Путлер может за 1-3 недели закрыть половину Харьковской . Николаевской , Херсонской , Николаевской и Одесской областей. И что важно народ примет мокшан на ура . Нужно туда ориентировать оборону .Больше ***** при его жизни не нужно и будет время подумать о Сев Казахстане и стр Балтии .Беларусь уже у него в руках .
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25.06.2020 19:26 Ответить
что то зелень поганая затевает.неспроста последнее время столько разговоров о воде.хотя при зеле ***** вряд ли начнет боевые действия тот просто так отдаст и извинится.
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25.06.2020 19:35 Ответить
Уверен ЗЕ-слуги даже пальцем не шевельнут.
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25.06.2020 19:42 Ответить
США очень для нас удачно переводят свой контингент из Германии в Польшу. Там прекрасное вооружение.....Уверен, американцы в критической ситуации одолжат нам немножко оружия, чтобы превратить в мясной фарш путинских уродов...
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25.06.2020 19:57 Ответить
так повинен виконуватись етікєт і логіка - Зє! має попросити того оружія вже позавчора шоп получити його до осінніх військових навчань
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25.06.2020 20:18 Ответить
Ага, в 2014-м уже помогли сухпайками. Не нужно тешить себя иллюзиями, воевать с кацапами придется самим, вдобавок имея во главе страны вражескую агентуру.
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25.06.2020 21:54 Ответить
И санкциями......
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25.06.2020 22:53 Ответить
Санкции введенные США и западом в целом за нападение на Украину и аннексию Крыма действительно смешные и носят часто индивидуальный характер (типа запрета на въезд). При этом за отравление продажного ватника скрыпаля те же самые американцы ввели куда более жесткие санкции против парашки. Кроме того после нападения на нас кацапов запад ввел эмбарго на поставку нам летального вооружения и боеприпасов, и только после окончания активных боевых действий и перевода войны в окопную начались хоть какие-то поставки летального вооружения в нашу страну, да и то с оговорками, например те же самые джавелины нельзя использовать на Донбассе.
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26.06.2020 01:29 Ответить
давайте предварительно откроем Канал ....и будем спускать туда химикаты с фекалиями по Днепру ))) пускай пью всем Кримом )))))
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25.06.2020 19:59 Ответить
И это не бесплатно.... Из фекалий и мочи столько питательных элементов можно извлечь... Даже жалко такое богатство крысчаном по-дешёвке продавать....Будем отдавать по ценам "Роттердам +"
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25.06.2020 23:00 Ответить
Не стоит забывать, что истоки того же самого Днепра находятся на временно оккупированных кацапами украинских землях, так что кацапы и нам могут устроить подобную пакость.
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26.06.2020 01:31 Ответить
це сигнал від США, озвучений відставником, для того шоб українська влада попросила захисту і допомоги від США (та НАТО). Ну, не можуть штати просто так надати допомогу, про яку їх не просили - так тільки московія чинить. Але режим Зє!льоной плєсєні не збирається бити на сполох, бо про подачу води в Крим вже договорено з кремлем. Москалі захоплять дамбу, а Зє!лупа тільки дурнувато улибатимецця та заявлятиме шо ми за мир, Еуропа висловить стурбованність, а США вже все набридло - Трамп розділив сфери впливу, і Україна там в савєцкой зонє окупації
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25.06.2020 20:15 Ответить
Ходжес говорит реальные вещи. Хотелось бы услышать министра обороны ЗСУ, по этому поводу.
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25.06.2020 20:50 Ответить
Да, наши планы оооочень хотелось бы узнать Генеральному штабу РФ.
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25.06.2020 20:58 Ответить
Думаете у нас есть какие-то планы...!? Очень сильно сомневаюсь.
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26.06.2020 16:43 Ответить
Даже не сомневайтесь - их у нас нет
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26.06.2020 22:47 Ответить
Перепад высоты от шлюзов Каховского водохранилища, до Джанкоя на полуострове СТО метров. Если во время попытки силового захвата начала Северо-Крымского канала будут разрушены затворы плотины, то волна огромной высоты разрушит много населенных пунктов, повредит поля, но не наполнит водой канал.

Вообще-то этот канал в Украине всегда на зиму осушали, а наполняли водой в березне...
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25.06.2020 20:56 Ответить
Если может, значит так и будет. Знаю по своему опыту.
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25.06.2020 21:22 Ответить
Якщо зелені жабенята не піднімуть лапки, то нічого у окупантів не вийде.
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25.06.2020 21:36 Ответить
Теперь понимаете как создавался тоталитарный совок... Одевается кожаная тужурка и с маузером в чужую хату.
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25.06.2020 21:38 Ответить
Если РФ попробует пойти в Атаку со стороны Крыма, то там начнется война, как на Донбассе! И Украина в более выгодном положении! Потому что сразу новыми ракетами можно уничтожить Крымский мост и Крым будет отрезан! Также ракетами в миг можно потопить все корабли в Крым РФ! И Украина сможет пойти на быструю зачистку Крыма и взятие его обратно под свой контроль и захватить также вооружения РФ под свой контроль! Тут легче, чем на Донбассе будет потому что Крым - это территориально Украина и от РФ он отрезан и снабжать РФ не сможет никого! Можно будет ракетами топить любое продовольствие и припасы и вооружения на воде, а ПВО все может сбивать в воздухе! Украине нужно массированно группировку войск увеличивать возле Крыма. Потому что РФ может пойти там в Атаку в ближайшее время. Украине нужно увеличивать численность Армии до такой, как была в 1991 году - численностью в 1 миллион человек! Также Украина просто обязана создать свой Французский Легион, чтобы можно было обученных наемников брать со всего мира и воевать ими, а взамен им гражданство и укрытие и гарантию не выдачи за любые преступления, но нужно отвоевать минимум 3 года за Легион. Украине с вне блоковым статусом и Украина в крайне слабом положении от нападений! Украине, чтобы защитить себя - нужно или Ядерный статус вернуть или создавать большую Армию, которая будет готова дать отпор любой Армии Мира на равных! С Миллионной Армией - Донбасс можно освободить за 2-3 дня не больше!
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25.06.2020 21:41 Ответить
О каких таких новых ракетах ты вещаешь??? Что за переможный бред ?
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25.06.2020 21:52 Ответить
В Украине и так сейчас 1 млн. резервистов+250 тыс ВСУ + 250 тыс. МВД. А толку???
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26.06.2020 09:35 Ответить
Простите, что Вы читаете на ночь..!? Наверное, что то очень фантастическое.. Без обид .
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26.06.2020 17:00 Ответить
сейчас читаю - Фрэнсис Бэкон. Великое восстановление наук. Новый Органон.
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26.06.2020 17:36 Ответить
Кремль может оправдать новое вторжение гуманитарной катастрофой на полуострове, предостерег в эфире канала Дом экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес, Источник: https://censor.net/n3204273

Справжній вояка - діло говорить

Кацапи то ШАКАЛИ до яких спиною повертатись не можна, бо нападуть зразу
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25.06.2020 21:42 Ответить
С одной стороны мы имеем кацапскую неонацистскую орду в открытую заявляющую о своих намерениях нападать на своих соседей, а с другой Украину ослабленную войной, постоянной экономической стагнацией, разгулом олигархии, нищетой населения во главе которой стоит слабак, ватник и марионетка олигархов. И что вообще может помешать кацапам еще раз напасть на нашу страну? Озабоченные еврошлюхи или американцы, ведь мы же не черные и наши жизни для них не имеют значение? Похоже нам уже сейчас нужно мобилизировать как минимум тероборону, для того чтобы можно было перекидывать боевые части на юг.
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25.06.2020 21:50 Ответить
И что вообще может помешать кацапам еще раз напасть на нашу страну?

Полагаю, непонимание того, что дальше делать с территорией после захвата. Те минусов много больше чем плюсов. Думаю, что именно похожие соображения удержали РФ от бОльший захватов в 2014, когда ВСУ были небоеспособны.
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25.06.2020 22:15 Ответить
Да ладно, кацапы как раз знают что делать с оккупированными землями, просто в 2014-м они сами не были готовы к большой войне и не думали что запад так легко схавает аннексию и оккупацию части Украины. Кроме того был фактор газопроводов и в крайнем случае можно было расшевелить еврошлюх банально перекрыв им газ, а теперь когда северный поток фактически завершен, руки у кацапов развязаны, армия перевооружена, модернизирована и готова к наступательным операциям, еврошлюхи точно не станут ничего делать, а США заняты выборами президента и бунтами негров.
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26.06.2020 01:37 Ответить
Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым", - сказал отставной генерал-лейтенант армии США,

Насколько понял по карте Гугла, канал перекрыт дамбой в районе Каланчака, это где-то 30 км от границы (административной). Какой смысл захватывать эту дамбу, если канал можно перекрыть в любом месте другой дамбой, десятком дамб, вообще без проблем засыпать его на километры?
Смысл имеет только оккупация территории с Каховским водохранилищем, остальное бессмысленно.
Так что - экс-командующий силами США в Европе сделал вброс в форме: "Надеюсь, я ошибаюсь", " у меня есть видение"... Полагаю, чистое фэнтези
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25.06.2020 22:11 Ответить
В планах кацапов отрезать нас от моря вообще захватив весь юг и пробив коридор до приднестровья, а захват канала это просто как повод для вторжения, типа смотрите какие плохие бИндеры, не дают воду крысчанам.
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26.06.2020 01:40 Ответить
Срочно нужен видос, с какими-то засранцами!
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25.06.2020 22:26 Ответить
У Зеленского заявили, что воду в Крым дадут только после его деоккупации Россией, а потом подумали и тихо сказали ...МОЖЕТ И РАНЬШЕ как договаривались в Омане.
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25.06.2020 22:39 Ответить
Да, как видно этому генералу скучно на пенсии, вот он и выдает перлы. Дамба перекрывающая канал не имеет никакого значения, потому что вода из канала сбрасывается в море через специальные шлюзы, ну а во вторых канал заполнен водой уже третий год подряд круглогодично, начиная от границы Джанкойского района с Нижнегорским и до самой Керчи....Оказывается тупость генералов это не национальная черта, а приложение к большим звездам на погонах...НАТО оно такое НАТО....
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25.06.2020 22:57 Ответить
Воды из канала фермерам не хватает для полива, а ты тут про какие-то сбросы в море вещаешь. Остальной твой бред про заполненный днепровской водой канал в Керчи требует особенного внимания психиатра.
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26.06.2020 01:42 Ответить
Ага,тільки в рожевих мріях хворої на голову путлерасої лахти та поросекодли .Хрен вам,а не продовжувати бійню,в якій хрякція поросенчої гівності буде приписувати собі,а рашистська хунта собі "перемоги" "на крові"Хер вам,а не "гібридно-мирний" Мінський договірняк двох П-резів,який дозволив їм винищити непотрібних обом П-резам бандерівців та войовничу рашистську хунту.Вашими сепараристсько-партнерськими мутками вистелена дорога в ад,та й хто вам дозволить-петрило хотів військового стану,навіть катерки на забій відправив-не дали-ще й від корита відіпнули,а пупіну заборонили топити.Так,що-дуйте червоні шарики та їжте цукрову вату,вояки хренові,дожимали українського народу з 8-и до 28-и грн/дол. до батракування.
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26.06.2020 02:13 Ответить
РФ восени під прикриттям навчань може спробувати захопити дамбу, що перекриває подачу воду з Дніпра в окупований Крим, - Ходжес - Цензор.НЕТ 8679
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26.06.2020 08:14 Ответить
Не бойтесь, у Зеленского есть план. Когда кацапы придут на дамбу, там их встретят наши безоружные солдаты, которые спросят у оккупанта "Ребяты, чевойто вы? Давайте перестанем просто стрелять!" И кацапы такие посмотрят и им станет очень очень стыдно. Они скажут "А и правда, чевой-то мы... Как-то нехорошо получилось..." И все обнимутся и будут дружить. Вот такой мирный план нашего Главнокомандующего! Назло всем порохоботам остановим войну!
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26.06.2020 10:07 Ответить
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