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В борьбе с коронавирусом бизнес Украины и Китая взаимодействовали тесным образом, - Посол Китая в Украине Фань Сяньжун

Посол Китая в Украине Фань Сяньжун поблагодарил за содействие в доставке в Украину гуманитарного груза стоимостью более 1 млн долл. для борьбы с коронавирусной инфекцией украинское правительство и бизнес, в частности, группу "Метинвест", которая профинансировала перелет самолета, доставившего гумпомощь.

Об этом Фань Сяньжун заявил в ходе пресс-конференции в аэропорту "Борисполь", посвященной прибытию в Киев из Китая самолета с гуманитарной помощью, передает УНИАН. "В борьбе с новым коронавирусом бизнес Украины и бизнес Китая действительно тесным образом взаимодействовали. В этой общей борьбе участвуют усилия всех соответствующих сторон: и центрального правительства, и регионального правительства, и предприятий. Бизнес тут необходим", - отметил он.

В борьбе с коронавирусом бизнес Украины и Китая взаимодействовали тесным образом, - Посол Китая в Украине Фань Сяньжун 01

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что компания не смогла остаться в стороне и приняла решение помочь в доставке данного груза в Украину. "Это был жест солидарности с нашим Министерством иностранных дел, жест солидарности с нашим посольством в Китае, которое нам часто помогает, так как "Метинвест" является крупнейшим экспортером из Украины в Китай и одним из крупнейших импортеров из Китая. Поэтому наши связи с китайскими партнерами очень тесные. Сегодня компания "Метинвест" оплатила этот рейс для того, чтобы он смог доставить груз в Украину", - отметил он. Также гендиректор "Метинвеста" сообщил, что компания и ее акционеры и в дальнейшем намерены оказывать поддержку украинскому правительству и гражданам страны в борьбе с коронавирусом.

В борьбе с коронавирусом бизнес Украины и Китая взаимодействовали тесным образом, - Посол Китая в Украине Фань Сяньжун 02

Как сообщалось, 24 июня, в Киев из Китая прибыл военно-транспортный самолет Ил-76 с грузом гуманитарного назначения для противодействия распространению COVID-19 стоимостью более 1 млн долл. Груз объемом в 125 куб. м содержит более 1 миллиона защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления COVID-19. В состав гумпомощи также входят десять аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных президенту Украины Владимиру Зеленскому основателем Alibaba Group Джеком Ма. Группа "Метинвест" профинансировала доставку этого груза из Китая в Украину. Организация перелета обошлась компании в 250 тыс. долл.
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Топ комментарии
+2
Китай доволен:
Столько неликвида неЛОХАМ сплавить удалось!
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25.06.2020 11:33
+2
Если б на этом все и закончилось.
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25.06.2020 11:37
+1
Китай смог впарить много нелеквида )
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25.06.2020 11:36
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Китай доволен:
Столько неликвида неЛОХАМ сплавить удалось!
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25.06.2020 11:33 Ответить
Если б на этом все и закончилось.
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25.06.2020 11:37 Ответить
Ну как показывает статистика заболеваемости - в этом "неликвиде" сейчас есть потребность. Сейчас опять сделают более строгий карантин и все начнут жаловаться, что ничего нет в аптеках и на складах.
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25.06.2020 18:01 Ответить
а ось тісним образом з китайцями нізя тільки на відстані півтора метра а з кацапами на відстані польоту кулі
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25.06.2020 11:35 Ответить
С кацапьем да, так и нужно, а вот победить короновирус помогут совместный труд и опыт
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25.06.2020 18:21 Ответить
Китай смог впарить много нелеквида )
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25.06.2020 11:36 Ответить
Пусть и впарили, но то, что наши с китайцами хоть как-то поддерживают связи уже хорошо. Мы для китайцев как сомалийцы для красного креста. Может так, на подачках и протянем некоторое время?)))
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25.06.2020 18:24 Ответить
люди корабельной сосны рады китайским бусам
крууууута
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25.06.2020 11:41 Ответить
Надо не взаимодействовать, а В СУД ПОДАВАТЬ на Китай за распространение коронавируса. И требовать от него выплат репараций с целью возмещение убытков, нанесённых коронавирусом экономике Украины. Имперская Россия осуществила военную агрессию против Украины, аннексировала Крым и часть Донбасса. Тоталитарный коммунистический Китай - биологическую, распространив на территории Украины коронавирус. А значит, тоталитарный коммунистический Китай точно такой же агрессор, как имперская Россия.
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25.06.2020 11:56 Ответить
ой, да пошли вы вместе со своим бизнесом. Разнесли заразу по всей планете и радуются. Сколько уже заработали.
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25.06.2020 12:05 Ответить
Вопрос стоит не в барыжных прибылях от пандемии и истерии, а в мерах которые следуют, а это ужесточение контроля над пиплом под прикрытием опасности последующих заражений. Ну и мировой кризис уже есть на что спихнуть, заодно и зоны влияния пересмотреть.)))
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25.06.2020 18:20 Ответить
Хорошо хоть бизнес заботится о здоровье граждан, пока Кабмин пытается переложить ответственность за карантин на местные советы. К слову, нехватка ИВЛ тоже устранялась руками бизнеса и благотворительных фондов.
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25.06.2020 17:59 Ответить
Понравилось то, что в коментариях про рашу не упоминалось и не было намеков на то, что китайцы их союзники. Уже поднадоела вездесущая рука кремля.)))
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25.06.2020 18:22 Ответить
 
 