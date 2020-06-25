Утечка персональных данных: Проведено 36 обысков, объявлено 25 подозрений, задержан один человек, - МВД

По факту утечки информации о персональных данных граждан из анонимного Тelegram-канала уже подтверждена преступая деятельность 25 человек, один человек задержан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

"За последние полтора месяца была проведена очень масштабная работа с привлечением 400 представителей Нацполиции. Представители Нацполиции провели большое количество обысков, это 36 обысков. Подтверждена преступная деятельность 25 человек. Выдвинуты соответствующие подозрения и задержан один человек. По результатам указанной операции были изъяты из незаконного оборота копии 30 баз данных, и это не только государственные реестры", - сообщили замглавы МВД.

Гончаров отметил, что под угрозу вмешательства подпадают и данные информации о лицах частных реестров: "Это банки, операторы почтовой связи, телекомуникационные компании - почти каждый сегмент бизнеса, который содержит информацию о определенную деятельность определенных лиц".

И именно поэтому, по словам Горбенко, взаимодействие бизнеса и государства является залогом того, чтобы построить максимально защищенную систему хранения и обработки персональных данных.

Потому что сегодня "информация является товаром, и соответственно на этот товар есть соответствующий спрос. Это актуальный вопрос во всем мире", - добавил заместитель министра внутренних дел.

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Напомним, в мае 2020 года в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию.

Также 12 мая полиция открыла производство по факту утечки персональных данных граждан на одном из анонимных Telegram-каналов. 13 мая премьер-министр Денис Шмигаль во время Часа вопросов к правительству заявил, что утечка персональных данных украинцев, которые на днях появились в открытом доступе в одном из Telegram-каналов, произошла еще полгода назад и не имеет ничего общего с мобильным приложением для оцифрованных документов "Дія".

Государственное бюро расследований начало расследование причастности должностных лиц Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев.

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