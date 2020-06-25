Минцифры работает над тем, чтобы полностью исключить утечку данных из реестров для продажи, - Федоров

Министерство цифровой трансформации работает над защитой реестров, чтобы сделать невозможной утечку данных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время брифинга в "Укринформе" вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации первых результатов расследования утечки и распространения персональных данных граждан из государственных и частных баз данных.

"Мы сегодня работаем над защитой реестров, где хранятся персональные данные украинцев, мы работаем над тем, чтобы централизовать эти реестры, обновить и сделать так, чтобы у нас не было возможностей появления подобных ситуаций (утечки информации. - Ред.)", - сказал он.

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Федоров выразил надежду, что с помощью Минцифры, СБУ и киберполиции в течение года удастся навести порядок в этой сфере.

"Я буду объединять правоохранительные органы, чтобы системно бороться с людьми, которые зарабатывают на продаже баз данных", - добавил он.

Как сообщалось, председатель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Флёнц 11 мая заявил о том, что в Сети появился Тelegram-бот, который объявил о продаже персональных данных граждан Украины. Предполагается, что бот содержит данные 26 миллионов украинцев, зарегистрированных в приложении "Дія".

Однако со временем вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг фейки о продаже данных с "Дії".