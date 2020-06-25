Изнасилование в Кагарлыке: Полицейские за несколько часов до преступления "похитили" для следственных действий несовершеннолетнюю сестру потерпевшей

Адвокат девушки, изнасилованной работниками полиции в Кагарлыке, Елена Сотник сообщила, что эти правоохранители совершали незаконные действия в отношении несовершеннолетней сестры девушки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"У нас есть еще один фигурант по этому делу и мы заявление уже подали", - заявил Сотник.

По словам адвоката, это заявление о совершении преступления в отношении малолетней сестры девушки. В отношении нее эти же подозреваемые, за несколько часов до того как начались события с потерпевшей, совершали незаконные действия как с несовершеннолетней.

Она добавила, что фактически они ее похитили и совершали следственные действия без каких-либо оснований.

Адвокаты заявили, что сельские жители боятся полиции, потому что они там являются единственной властью и им не к кому обратиться в случае противоправных действий правоохранителей.

Читайте также: Следствие переквалифицировало подозрение полицейским из Кагарлыка, обвиняемым в изнасиловании, с "превышения власти" на "пытки"

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардеп Сотник стала адвокатом изнасилованной в Кагарлыке девушки: То, что мы знаем, лишь вершина айсберга. Все было еще страшнее