Изнасилование в Кагарлыке: Полицейские за несколько часов до преступления "похитили" для следственных действий несовершеннолетнюю сестру потерпевшей
Адвокат девушки, изнасилованной работниками полиции в Кагарлыке, Елена Сотник сообщила, что эти правоохранители совершали незаконные действия в отношении несовершеннолетней сестры девушки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
"У нас есть еще один фигурант по этому делу и мы заявление уже подали", - заявил Сотник.
По словам адвоката, это заявление о совершении преступления в отношении малолетней сестры девушки. В отношении нее эти же подозреваемые, за несколько часов до того как начались события с потерпевшей, совершали незаконные действия как с несовершеннолетней.
Она добавила, что фактически они ее похитили и совершали следственные действия без каких-либо оснований.
Адвокаты заявили, что сельские жители боятся полиции, потому что они там являются единственной властью и им не к кому обратиться в случае противоправных действий правоохранителей.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.
22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.
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Вот именно ИХ нельзя оскорблять и ругать!
А шмыгаль с бубочкой про великолепного незаменимого министра?
Их валить нужно,сразу,наглухо.
\\\\\\\\"У нас есть еще один фигурант по этому делу и мы заявление уже подали", - заявил Сотник. Источник: https://censor.net/n3204281\\\\\\\
Что-то как-то ..... Ну и живут же.... Если даже адвокат - то женщина, то не очень
И молчали до сих пор? Я не мусор, но когда буквально воют, значит кто-то где-то в это время ехидно посмеивается и поднимает бокал икры за Чечетова("развели как котят")
милицыя - хозяева жизни, имеют право убивать и насиловать
Украина государство безоружных скотов и хозяев жизни - Милиционеров
Не верится даже что у нас свой как там его, Дон Виссарионе.
Людям нужно право на самооборону, иначе в нашей стране никак. Мусора лоббируют запрет на самооборону людей не спроста. Именно изза беспредела что они творят.
Если ты имеешь ввиду зеленского - так он просто кукла, он не имеет веса ни в парламенте ни в народе(уже, когда увидели кто он и что он). Порох конечно вор, но страну он сохранил. А при этом... мусора превращают население в крепостных. Судьи закрепляют это законом. А депутаты... депутаты продаются налево и направо кто олигархам, а кто и рашке, как шлюхи.