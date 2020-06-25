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адвокат (1421) изнасилование (908) Киевская область (3916) Нацполиция (16187) Сотник Елена (24)

Изнасилование в Кагарлыке: Полицейские за несколько часов до преступления "похитили" для следственных действий несовершеннолетнюю сестру потерпевшей

Изнасилование в Кагарлыке: Полицейские за несколько часов до преступления

Адвокат девушки, изнасилованной работниками полиции в Кагарлыке, Елена Сотник сообщила, что эти правоохранители совершали незаконные действия в отношении несовершеннолетней сестры девушки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"У нас есть еще один фигурант по этому делу и мы заявление уже подали", - заявил Сотник.

По словам адвоката, это заявление о совершении преступления в отношении малолетней сестры девушки. В отношении нее эти же подозреваемые, за несколько часов до того как начались события с потерпевшей, совершали незаконные действия как с несовершеннолетней.

Она добавила, что фактически они ее похитили и совершали следственные действия без каких-либо оснований.

Адвокаты заявили, что сельские жители боятся полиции, потому что они там являются единственной властью и им не к кому обратиться в случае противоправных действий правоохранителей.

Читайте также: Следствие переквалифицировало подозрение полицейским из Кагарлыка, обвиняемым в изнасиловании, с "превышения власти" на "пытки"

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардеп Сотник стала адвокатом изнасилованной в Кагарлыке девушки: То, что мы знаем, лишь вершина айсберга. Все было еще страшнее

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Топ комментарии
+47
Вот такими кадрами гордиться и лелеет товарищьч Геращенко!!!
Вот именно ИХ нельзя оскорблять и ругать!
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25.06.2020 11:59
+26
Шо там толстая языката пихва авакяна пела про еденичные случаи и тд?
А шмыгаль с бубочкой про великолепного незаменимого министра?
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25.06.2020 12:02
+15
Пожиттєве цим виродкам. А всіх причетних покарати. Кажду паскудоту,кожну смердячу гниду, котра ЗНАЛА що ці виродки роблять
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25.06.2020 12:09
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Правила форума Совет форумчан
Вот такими кадрами гордиться и лелеет товарищьч Геращенко!!!
Вот именно ИХ нельзя оскорблять и ругать!
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25.06.2020 11:59 Ответить
ПРЕДЛАГАЮ НАБРАТЬ ПОЛИЦИЮ ИЗ АДВОКАТОВ! И у нас сразу наступит закон и порядок
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25.06.2020 12:13 Ответить
А что, вам, мусоркам не нравицца когда всплывает милицейское грязное белье? Куда удобнее заниматься любым беспределом но втихаря.
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25.06.2020 15:26 Ответить
бабло любит тишину
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25.06.2020 17:14 Ответить
Срочно надо ввести супер наказание за оскорбление мусаров!
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25.06.2020 12:44 Ответить
Беркутята Авакова....
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25.06.2020 12:01 Ответить
Шо там толстая языката пихва авакяна пела про еденичные случаи и тд?
А шмыгаль с бубочкой про великолепного незаменимого министра?
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25.06.2020 12:02 Ответить
надо ужесточить наказание за оскорбление полицейских...300 ударов розгами
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25.06.2020 12:03 Ответить
А их не нужно оскорблять...
Их валить нужно,сразу,наглухо.
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25.06.2020 12:07 Ответить
у вас опечатка - полицейскиМ
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25.06.2020 12:56 Ответить
деградована аваківська падаль, злочинці..Вони хочуть поваги до себе..
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25.06.2020 12:04 Ответить
Пожиттєве цим виродкам. А всіх причетних покарати. Кажду паскудоту,кожну смердячу гниду, котра ЗНАЛА що ці виродки роблять
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25.06.2020 12:09 Ответить
Печерский суд знает что делать, судья Вовк разберется...
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25.06.2020 12:12 Ответить
Так ви нікаво нє найдьотє на работу в паліцію.
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25.06.2020 17:12 Ответить
ничо, надо повысить им зарплату и мусора сразу станут полициянтами!
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25.06.2020 12:10 Ответить
И довести их количество до 600000, вот это будет эффективность, а держава не обеднеет...
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25.06.2020 12:13 Ответить
и каждому по новенькому Приусу , из наших налогов ....
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25.06.2020 12:31 Ответить
Адназначна...
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25.06.2020 14:32 Ответить
В Харькове у метро транспортная милиция снимает мзду со стихийных продавцов цветов.Никак не остановятся мздоимцы.Сколько волка не корми,всё равно в лес смотрит.Наше общество прогнило насквозь!Нет честных людей.Даже в Раду не найдёшь бессеребряника.
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25.06.2020 12:11 Ответить
Это не дно, это бездна.
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25.06.2020 12:11 Ответить
Адвокат девушки, изнасилованной работниками полиции в Кагарлыке, Елена Сотник сообщила Источник: https://censor.net/n3204281\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\"У нас есть еще один фигурант по этому делу и мы заявление уже подали", - заявил Сотник. Источник: https://censor.net/n3204281\\\\\\\

Что-то как-то ..... Ну и живут же.... Если даже адвокат - то женщина, то не очень

И молчали до сих пор? Я не мусор, но когда буквально воют, значит кто-то где-то в это время ехидно посмеивается и поднимает бокал икры за Чечетова("развели как котят")
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25.06.2020 12:12 Ответить
быдло/лохи должно горбатиться и платить налоги
милицыя - хозяева жизни, имеют право убивать и насиловать
Украина государство безоружных скотов и хозяев жизни - Милиционеров
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25.06.2020 12:14 Ответить
Посм. ролики Шапошникова 2 крайних - про Коваля, и перед этим что уже открыли дело на Авакова.
Не верится даже что у нас свой как там его, Дон Виссарионе.
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25.06.2020 12:16 Ответить
А вы удивляетесь, что после взрыва в многоэтажке менты начали выламывать дверь и жрать еду из кастрюли
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25.06.2020 12:23 Ответить
єта іхь сістра пахітіла і взєла в заложнікі...ві исчо не понялі?
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25.06.2020 12:33 Ответить
Мусора - это последние люди в украине к которым обратишься апомощью.. защитники куевы.
Людям нужно право на самооборону, иначе в нашей стране никак. Мусора лоббируют запрет на самооборону людей не спроста. Именно изза беспредела что они творят.
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25.06.2020 12:53 Ответить
Геращенко защищает Авакова и свою кормушку,типа им мешают реформировать полицию.....КТО????....вы сами!!!....такой кагарлык почти в каждом райотделе.
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25.06.2020 12:54 Ответить
Таку мерзоту має судити народ на площі.
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25.06.2020 12:57 Ответить
Не довели до конца революцию в 2014м... рашка помешала.
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25.06.2020 13:19 Ответить
Как помешала? Выбрала Украине олигарха в президенты?
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25.06.2020 13:48 Ответить
А у нас есть не олигархи президенты? между прочим прочита требования по подачи завявления на пост - туда могут попасть люди с далеко не зарплатой учителя. есть так называемый президенсткий взнос.
Если ты имеешь ввиду зеленского - так он просто кукла, он не имеет веса ни в парламенте ни в народе(уже, когда увидели кто он и что он). Порох конечно вор, но страну он сохранил. А при этом... мусора превращают население в крепостных. Судьи закрепляют это законом. А депутаты... депутаты продаются налево и направо кто олигархам, а кто и рашке, как шлюхи.
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25.06.2020 14:19 Ответить
Ага, Порошенко злодій. Тільки зберіг він не країну, а Систему. Отих мусорів, які перетворюють населення на кріпостних, і отих суддів, які це підкріплюють законом теж він зберіг.
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25.06.2020 17:05 Ответить
Вал лайна в країні наростає...Суцільні безбашенні відморожені...
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25.06.2020 13:31 Ответить
Все вірно, "патчиняйся, а потом опротестовуй". Здається так наставляв великий правознавець Сабакав?
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25.06.2020 17:01 Ответить
 
 