Украинцы задолжали за коммуналку более 63 млрд грн, - Министерство развития громад и территорий

По состоянию на 1 мая 2020 года общая задолженность за коммунальные услуги в Украине превысила 63 млрд грн.

Об этом заявила заместитель министра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская, сообщает "Урядовий кур'єр", передает Цензор.НЕТ.

Из них за газ — 25,5 млрд, электроснабжение — 5,9 млрд, за услуги по отоплению помещений — 20 млрд, поставки холодной воды — 5 млрд, содержание домов и придомовых территорий — 4,9 млрд, вывоз бытовых отходов — млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цена на газ для населения в июне снизится на 5,9% до 2,14 грн/куб. м

По словам Хоцяновской, решить проблему задолженности должен зарегистрированный 9 июня 2020 года законопроект № 3613 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг". Документ предлагает обязательную реструктуризацию долгов за жилищно-коммунальные услуги для населения, которые накопятся на 1 октября 2020 года на срок до пяти лет.

С начала 2020 года общая сумма долгов за услуги ЖКХ почти не изменилась.

Так, по данным Госстата по состоянию на 1 января 2020 года задолженность населения за коммунальные услуги составила 63,7 млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для населения платежку за электроэнергию разделят на две, - НКРЭКУ

Из них долги за поставку природного газа составили 27,9 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей воды – 20,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 5,1 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотведение – 4,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,8 млрд грн, за поставки электрической энергии – 5,4 млрд грн.