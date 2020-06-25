Украинцы задолжали за коммуналку более 63 млрд грн, - Министерство развития громад и территорий
По состоянию на 1 мая 2020 года общая задолженность за коммунальные услуги в Украине превысила 63 млрд грн.
Об этом заявила заместитель министра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская, сообщает "Урядовий кур'єр", передает Цензор.НЕТ.
Из них за газ — 25,5 млрд, электроснабжение — 5,9 млрд, за услуги по отоплению помещений — 20 млрд, поставки холодной воды — 5 млрд, содержание домов и придомовых территорий — 4,9 млрд, вывоз бытовых отходов — млрд грн.
По словам Хоцяновской, решить проблему задолженности должен зарегистрированный 9 июня 2020 года законопроект № 3613 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг". Документ предлагает обязательную реструктуризацию долгов за жилищно-коммунальные услуги для населения, которые накопятся на 1 октября 2020 года на срок до пяти лет.
С начала 2020 года общая сумма долгов за услуги ЖКХ почти не изменилась.
Так, по данным Госстата по состоянию на 1 января 2020 года задолженность населения за коммунальные услуги составила 63,7 млрд грн.
Из них долги за поставку природного газа составили 27,9 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей воды – 20,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 5,1 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотведение – 4,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,8 млрд грн, за поставки электрической энергии – 5,4 млрд грн.
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Так, по данным Госстата по состоянию на 1 января 2020 года задолженность населения за коммунальные услуги составила 63,7 млрд грн.Источник: https://censor.net/n3204284 І ніякий карантин тому не винен .
платите засранцы, а то всех вас найдем и сделаем вам больно мрази....
по ходу неплательщики то больше приносят вреда чем дальнебойщики...
який же дурень платитиме?
содрать деньги по задолжности с тех, хто ещё платит.
А кто не платил , тот и не будет. Вспомним предыдущего
премьера, который не платил за последние годы.
Не списание, не отключение от отопления ненужного.
Долой фашистскую гадину!
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