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долг (1139) ЖКХ (1332) тарифы (1790) Министерство развития громад и территорий (73)

Украинцы задолжали за коммуналку более 63 млрд грн, - Министерство развития громад и территорий

Украинцы задолжали за коммуналку более 63 млрд грн, - Министерство развития громад и территорий

По состоянию на 1 мая 2020 года общая задолженность за коммунальные услуги в Украине превысила 63 млрд грн.

Об этом заявила заместитель министра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская, сообщает "Урядовий кур'єр", передает Цензор.НЕТ.

Из них за газ — 25,5 млрд, электроснабжение — 5,9 млрд, за услуги по отоплению помещений — 20 млрд, поставки холодной воды — 5 млрд, содержание домов и придомовых территорий — 4,9 млрд, вывоз бытовых отходов — млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цена на газ для населения в июне снизится на 5,9% до 2,14 грн/куб. м

По словам Хоцяновской, решить проблему задолженности должен зарегистрированный 9 июня 2020 года законопроект № 3613 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг". Документ предлагает обязательную реструктуризацию долгов за жилищно-коммунальные услуги для населения, которые накопятся на 1 октября 2020 года на срок до пяти лет.

С начала 2020 года общая сумма долгов за услуги ЖКХ почти не изменилась.

Так, по данным Госстата по состоянию на 1 января 2020 года задолженность населения за коммунальные услуги составила 63,7 млрд грн.

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Из них долги за поставку природного газа составили 27,9 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей воды – 20,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 5,1 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотведение – 4,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,8 млрд грн, за поставки электрической энергии – 5,4 млрд грн.

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Топ комментарии
+14
и самый большой долг на депутатах и олигархах, как ни странно
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25.06.2020 12:10
+14
У меня дом не жилой. За 3 года там 2 раза чайник на газу разогрели и все! Пришла платежка 160 грн за газ. Вы там считать сразу научитесь, может и долгов меньше станет.
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25.06.2020 12:13
+11
Вот Зеленский свои айкосы скурит,потом "дорогу" задует на каждую ноздрю и будет звонить лично всем должникам с обещанием сделать больно,петух цирковой ***..
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25.06.2020 12:13
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и самый большой долг в Киеве как ни странно
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25.06.2020 12:10 Ответить
и самый большой долг на депутатах и олигархах, как ни странно
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25.06.2020 12:10 Ответить
ПОДНИМИТЕ ЕЩЕ ЦЕНЫ!.Если не будет привязки цен монополистов к з/п в следующем году буде 630 долга
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25.06.2020 12:18 Ответить
Грошима за комуналку добре маніпулювати, - прокрутить з ними десь операцію а потім тіпа знайти. "Гроші роблять гроші".
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25.06.2020 12:21 Ответить
А не подскажешь почему за последний год так цены на коммуналку и долги выросли? Ведь бубочка же обещал. Или пошутил?

Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд грн, - Міністерство розвитку громад і територій - Цензор.НЕТ 2996
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25.06.2020 12:32 Ответить
цены на коммуналку в последнее время не выросли. а подскочили они при пепе и гросе до небес. при зеле не снизились особо, но и не поднялись. нафтогаз нужно разгонять.
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25.06.2020 12:48 Ответить
А посмотреть помесячную статистику сверху религия не позволяет или врожденное скудоумие? И цифры сравнить 15,1 с 19,5?

Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд грн, - Міністерство розвитку громад і територій - Цензор.НЕТ 2371
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25.06.2020 12:53 Ответить
Враховуючи борги?
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25.06.2020 12:56 Ответить
В графике сверху есть и уровень оплат.
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25.06.2020 13:41 Ответить
я сужу по своим платежкам. мне плевать, кто там что по заказу написал. А ты, видать, коммуналку не платишь, если не знаешь и опираешься только на сомнительные публикации.
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25.06.2020 13:57 Ответить
Да неужели? Т.е. госстат у нас типа сомнительная контора? А ты у нас типа истина последней инстанции? А может все-таки наоборот?
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25.06.2020 14:07 Ответить
Какая разница...
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25.06.2020 12:10 Ответить
Если будут списывать долги у населения, то народ совсем перестанет платить...
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25.06.2020 12:11 Ответить
Уже

Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд грн, - Міністерство розвитку громад і територій - Цензор.НЕТ 8739
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25.06.2020 12:33 Ответить
С начала 2020 года общая сумма долгов за услуги ЖКХ почти не изменилась.
Так, по данным Госстата по состоянию на 1 января 2020 года задолженность населения за коммунальные услуги составила 63,7 млрд грн.Источник: https://censor.net/n3204284 І ніякий карантин тому не винен .
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25.06.2020 12:12 Ответить
Ну, все закономерно. Это же Вовочка сказал "Я вам ничего не должен". Вот нарид и живет "по приколу".
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25.06.2020 12:12 Ответить
У меня дом не жилой. За 3 года там 2 раза чайник на газу разогрели и все! Пришла платежка 160 грн за газ. Вы там считать сразу научитесь, может и долгов меньше станет.
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25.06.2020 12:13 Ответить
Аналогично, потребление ноль, а за доставку этого нуля - плати.
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25.06.2020 12:17 Ответить
декому і 50 тис.грн платіжки приходили при нульовому споживанні,Україна-країна парадоксів .
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25.06.2020 12:19 Ответить
Вот Зеленский свои айкосы скурит,потом "дорогу" задует на каждую ноздрю и будет звонить лично всем должникам с обещанием сделать больно,петух цирковой ***..
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25.06.2020 12:13 Ответить
Как там Вовочка говорил дальнобойщикам? А ну-ка Бубочка запили такой же видосик об этих неплательщиках
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25.06.2020 12:14 Ответить
ага...

платите засранцы, а то всех вас найдем и сделаем вам больно мрази....
по ходу неплательщики то больше приносят вреда чем дальнебойщики...
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25.06.2020 12:20 Ответить
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов.... В нормальных странах чиновники и др. имея миллионы полученные от коррупции или от ...не могут купить дорогие вещи пока не покажут происхождение денег и пока не уплатят налог.
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25.06.2020 12:15 Ответить
Це ублюдочні закони.
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25.06.2020 12:55 Ответить
это те самые, у которых некачественные дети?
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25.06.2020 12:15 Ответить
Ринат недополучает за электроэнергию! Суркис,Бойко, Коломойский, Левочкина и ,внезапно, Порошенко. А вместе с ними матушка-Россия в лице своих граждан вроде Григоришина, Гинера, Бабакова и Воеводина. Тариф- РАБ придумали, рабы не платят.
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25.06.2020 12:16 Ответить
я что-то пропустил. а где у порошенко взялся бизнес в электроэнергии? давай источник этой информации. или ты так перднул, лишь бы было?
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25.06.2020 12:20 Ответить
і це буде тільки погіршуватись, бо по-перше, кінець епохи бідності поглиблюється, а по-друге - довбоуряд списує населенню борги
який же дурень платитиме?
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25.06.2020 12:20 Ответить
Так и ежовый хрен вам на воротник! Пока газ в Европе по 50 евро, с нас только за доставку берут от 30 до 60 евро!!!
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25.06.2020 12:21 Ответить
Я так понимаю, что для улучшения ситуации, они собираются реприватизировать квартирки неплательщиков, тем самым увеличив количество тех, кому платить больше не нужно. Вот интересно, надо ли платить за место у мусорного бака? Не бывает же так, чтобы столько добра пропадало зря? Или бывает? Что скажете, зебилята?
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25.06.2020 12:27 Ответить
И кончится всё это новым поднятием цен, с целю

содрать деньги по задолжности с тех, хто ещё платит.
А кто не платил , тот и не будет. Вспомним предыдущего
премьера, который не платил за последние годы.
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25.06.2020 12:30 Ответить
Вчера на дверях подъезда повесили список должников за поставку воды Общая задолженность около 500 тысяч .Я даже ох..ел сначала .Как такое может быть? Оказывается очень даже может!. Сосед должен 26 штук, а кое кто и по 40-45. и прекрасно с этим живут.
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25.06.2020 12:32 Ответить
дивно як по водопостачанню можна наростити таке,позовна давність по стягненню боргу три роки,по штрафам та пені всього один рік.
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25.06.2020 12:54 Ответить
Да такие случаи случаются, особенно у тех кто не установил счетчик а ему считают по установленным местным водоканалом "нормам" ( которые реально раз в 10 ( не меньше) выше реального потребления)
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25.06.2020 12:57 Ответить
читайте по буквам - обязательную реструктуризацию, то есть насильно заставят платить долг, просто растянув его по времени.
Не списание, не отключение от отопления ненужного.
Долой фашистскую гадину!
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25.06.2020 12:32 Ответить
Поетому по логике властей нужно еще поднять тарифы и сразу оплата пойдет веселей?
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25.06.2020 12:39 Ответить
Нет. Они новую "фишку" запустят, установят на все общедомовые счетчики ( тепло, газ, вода, эл. энергия) и будут выставлять счета" за того парня", тем кто регулярно оплачивает свои счета, мотивируя это тем, что дом это ваша общая собственность.
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25.06.2020 13:00 Ответить
https://dilo.net.ua/novyny/u-lypni-dlya-ukrayintsiv-rizko-podorozhchaye-gaz/ У липні для українців різко подорожчає газ
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25.06.2020 12:49 Ответить
А напомните если нет денег за отопление платить то от него можно отказаться?
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25.06.2020 12:51 Ответить
А наказывать будут всех и кто должен эти 60 миллиардов и тех кто вдруг по какой то причине задолжает 100 гр. уже в эти времена кризиса и пандемии. Ну а может как прошлый раз спишут эти долги за давностью лет. И тогда те кто платил, опять поймут что "лохи".
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25.06.2020 12:54 Ответить
а сколько задолжали Украине на оккупированных территориях? Тарифы будут только расти.
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25.06.2020 13:00 Ответить
Я ходила в мокрых стертых кроссовках (других на сменку нет и посушить негде отключили и батареи и гор. воду с полотенце сушителем) весь дождливый апрель и май с воспаленными голеностопными суставами на работу на пол. ставки мыла в магазине полы дыша хлоркой и рискуя подхватить корону в 63года, но за коммуналку платила последние копейки, а к 2000грн пенсии за 3мес. карантина дали 1000. Почти уверена ,что Монтянша адвокатша не платила и теперь вместо добавить к нищенской пенсии, которая меньше официального прожиточного минимума, позычени в МВФ гроши отдадут олигархам за таких вот адвокатш.
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25.06.2020 13:08 Ответить
НАКАЗЫВАТЬ БУДУТ ЛОХОВ!! Правильным пацанам все долги спишут! А ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ! Ничего личного просто такой бизнесс!! НА ЛОХАХ!!
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25.06.2020 13:10 Ответить
уже зарегистрировали законопроект о списании боргов по коммуналке, олигархи взяли за горло.
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25.06.2020 13:11 Ответить
https://twitter.com/durdominua
https://twitter.com/durdominua

durdom.in.ua

@durdominua

·https://twitter.com/durdominua/status/1275754566953267200 22 ч

Есть чем гордиться... ЗЕбилы. https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом

Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд грн, - Міністерство розвитку громад і територій - Цензор.НЕТ 9716
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25.06.2020 13:22 Ответить
пора починати потрошити тих українців ...виставляти їх на аукціон ...може кому раби пригодяться ...малюська прикупить з пару сіл ...
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25.06.2020 15:07 Ответить
на протяжении последних 30 лет я только и читал о увеличивающихся долгах населения за коммунальные услуги... но, проходя мимо ненавязчивых предприятий комунальщиков, особенно возле автостоянок теплокомуненерго, вижу "рассвет" новейших иномарок... и вот вопрос: каким образом предприятия которые должны быть давным-давно банкротами, до сих пор живы-здоровы, и отдельные из них выглядят круче приватбанковского офиса в Днепре?!
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25.06.2020 15:20 Ответить
Газовые долги составляют 80% всех долгов, долги тепломережам - тоже долги за газ, и это только долги по неплатежам населения, а долги коммунальных служб, предприятий, там мама не горюй, в общем вся инфраструктура обеспечения населения теплом, водой, газом, эл. энергией поделена, удивительно, но все предприятия коммунальной собственности принадлежащие громадам - хронические должники, а все частные компании, владеющие облэнерго, облгаз - прибыльны, несмотря на задолженность населения, и до сих пор остаются привлекательными объектами купли\продажи. Сам нак нафтогаз несмотря на ужасающую задолженность перед ним - весьма доходное предприятие. То бишь главный должник в этой стране - граждане Украины и принадлежащая им же коммунальная собственность (коммунальные предприятия), по другую сторону прибыльные предприятия, - формально государственный нак нафтогаз обслуживающий интересы вовлеченного бизнеса и частный сектор, компании ахметова, фирташа, бойко, суркисов, григоришина... Почему так происходит? Вопрос риторический, кабмин работает на олигархов, ВР работает на олигархов, все что произошло с страной за 20 лет результат деятельности олигархов. Олигархократия в чистом виде, демократией здесь и не пахнет...
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25.06.2020 15:26 Ответить
 
 