Следователь СБУ сообщил, что расследование по моему делу завершено. Турборежим в действии, - Стерненко. ДОКУМЕНТ
Служба безопасности Украины завершила расследование по делу активиста Сергея Стерненко. Материалы дела открыли для ознакомления стороне защиты.
Об этом в Фейсбуке сообщил Стерненко, передает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, СБУ завершила досудебное расследование по делу о нарушениях предусмотренных ч.1 ст. 115, ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины в четверг, 25 июня.
"Больше ада! Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащиты завершено! Это произошло по поручению прокурора Бозовуляка, подконтрольного Венедиктовой", - написал Стерненко.
"Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (мы даже не успели обжаловать ни меры, ни само подозрение) "следствие" завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд. В город, которым руководит заказчик нападения на меня. За это время не было проведено никаких следственных действий. При том что, когда прокурор просил мне дать арест, он ссылался как раз на то, что есть разные риски, потому что им нужно было провести ряд следственных действий. Уже все, не надо", - добавил Стерненко.
"А за 12 дней до сообщения мне о подозрении Генпрокурор Венедиктова на канале Ахметова "Украина24" заявила, что дело против меня надо передавать в суд, а там уже пусть разбираются. В тот же самый предвзятый одесский суд. И это прямо свидетельствует о том, что Венедиктова противоправно вмешивалась в ход следствия и давила на прокуроров. Турборежим в действии. Что означает такая спешка и противоречивость позиций прокурора? Это означает, что ОГПУ при содействии Авакова планируют менякак можно быстрее осудить за то, что я не умер. Ну что же, эту войну они проиграют. А каждый, кто причастен к этому фарсу будет нести ответственность. Напоминаю, что уже завтра, 26 июня в 11:00 в Киевском апелляционном суде по адресу ул. Соломенская, 2А будет рассмотрение жалоб нашей стороны на решение судьи Майдана Бугиля относительно моего домашнего ареста. Увидимся!" - резюмировал Стерненко.
Пожалуйста, подождите...
КТО РАСПУСТИТ РАДУ ?
меньше кацапский телевизор смотреть надо.
Чтобы власть очистить от олигархических помоев, ведро надо почаще выливать. К сожалению, не факт, что через год в это же ведро не попадут те же самые помои, через списки, которые, кстати, тоже необходимо отменять.
а во вторых, тут на 5 лет к ЗЕ ни кто не хочет идти маратся из управленцев и за год с этой властью жопа и представь через каждый год новые лица !!!!!!
пока я смотрю что попередники ВОРОВАЛИ и разваливали страну меньше чем эти "новые лица" ...
Спасайте Сережу, не давите на суд.
народ выбрал эту власть. ты хочешь сказать, что миллионы людей ошиблись, а ты сейчас правду говоришь?
Когда мы за чиновников голосовали?
ні, неправда - наріт голосував саме за це. А якщо здіснилося, начебто, не те - "...то, разочарование только кажущееся - сбылось именно то"(с)
Умные люди вас предупреждали.
Хотелки, хныкалки и хрюкалки.
Путём выборов?
Такой разгром партии евросолидарности по всей Украине не подделаешь.
СБУ - озброєне злочинну угрупування, вороже до України.
Значит, что?
Правильно.
Ценных агентов СБУ прикрывает, а балласт сливает.
за такую мелочь любая районная прокуратура по тихому сажает на долгие годы,
а тут шоу на всю страну в центральном СБУ под тысячи микрофонов и камер.
А заявление от партии ЕС в поддержку Стерененко с трибуны ВР - это для чего?
А если Порошенко придёт под суд, чтобы поддержать Стерененко?
и оттянул на следующих выборах на себя часть антикремлёвского электората
Я о том, что он пока не претендует на депутатство и т.п.
Гражданский активист - это тот кто не молчит, видя преступления власти, но сегодня главным врагом должен быть агрессор и коллаборанты. Пока не вижу особых отклонений...
И в вопросах государственного устройства юрист Стерненко разбирается точно так же, как и юрист Зеленский.
Поэтому и обвинения в адрес Пороха у Стерненко точно такие же, как у Зеленского.
Обвинения в адрес Пороха совпадают? Какие? По катерам, по ПЦУ, "обогащению в 82 раза"?
Каждый президент Украины выходил за рамки полномочий, отведённых ему Конституцией - через свою фракцию (коалицию) в Раде, через договорняки и т.д., но то что Стерненко ставил Авакова и мусоров в вину Порошенко - для меня некорректно.
это немножко разные вещи.
Но сравнение Савченко и Стерненко - некорректно.
а только методику их раскрутки
особенно если сама власть делает из этого шитого белыми нитками дела максимальную огласку, в отличие от десятков других дел по активистам,
точно так же, как кремлёвская власть делала из дела савченко максимальную огласку, в отличие от десятков других дел по украинским политзаключённым.
В итоге кремлёвцы получили двоих спецназовцев по обмену и тупого агента Савченко, который никому уже не интересен.
Слабоумным это в мозг выдолбили им понравилось и этого не исправить.
Критиковать Порошенко - это было его право.....
Кстати, а почему при Порошенко не сцапали ментов и не закончили расследование?
и, следовательно, не выписал ордер на арест ментов.
Почему ты не пошел работать следователем ?
Ты против Стерненко ? !
И никто бы сейчас не трогал Сергея!
П.С. Его действия поддерживаю! Я бы второго нападавшего с пистолетом - дострелил бы....
я спросил, почему лично ты не взял на себя ответственность выписать арест ментам.
Зєлю геть. Дострокові. Зєля вже мільон разів заслуговує поганої мітли і смітника. Вже з осені його треба було гнати геть. Нам треба узгодити нормальну кандидатуру на дострокові і потім всім гуртом вимагати йому відставку.
Томас Джефферсон
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