Следователь СБУ сообщил, что расследование по моему делу завершено. Турборежим в действии, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины завершила расследование по делу активиста Сергея Стерненко. Материалы дела открыли для ознакомления стороне защиты.

Об этом в Фейсбуке сообщил Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, СБУ завершила досудебное расследование по делу о нарушениях предусмотренных ч.1 ст. 115, ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины в четверг, 25 июня.

"Больше ада! Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащиты завершено! Это произошло по поручению прокурора Бозовуляка, подконтрольного Венедиктовой", - написал Стерненко.

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"Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (мы даже не успели обжаловать ни меры, ни само подозрение) "следствие" завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд. В город, которым руководит заказчик нападения на меня. За это время не было проведено никаких следственных действий. При том что, когда прокурор просил мне дать арест, он ссылался как раз на то, что есть разные риски, потому что им нужно было провести ряд следственных действий. Уже все, не надо", - добавил Стерненко.

"А за 12 дней до сообщения мне о подозрении Генпрокурор Венедиктова на канале Ахметова "Украина24" заявила, что дело против меня надо передавать в суд, а там уже пусть разбираются. В тот же самый предвзятый одесский суд. И это прямо свидетельствует о том, что Венедиктова противоправно вмешивалась в ход следствия и давила на прокуроров. Турборежим в действии. Что означает такая спешка и противоречивость позиций прокурора? Это означает, что ОГПУ при содействии Авакова планируют менякак можно быстрее осудить за то, что я не умер. Ну что же, эту войну они проиграют. А каждый, кто причастен к этому фарсу будет нести ответственность. Напоминаю, что уже завтра, 26 июня в 11:00 в Киевском апелляционном суде по адресу ул. Соломенская, 2А будет рассмотрение жалоб нашей стороны на решение судьи Майдана Бугиля относительно моего домашнего ареста. Увидимся!" - резюмировал Стерненко.

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