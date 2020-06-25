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расследование (3018) СБУ (19456) Стерненко (393)

Следователь СБУ сообщил, что расследование по моему делу завершено. Турборежим в действии, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Следователь СБУ сообщил, что расследование по моему делу завершено. Турборежим в действии, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины завершила расследование по делу активиста Сергея Стерненко. Материалы дела открыли для ознакомления стороне защиты.

Об этом в Фейсбуке сообщил Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, СБУ завершила досудебное расследование по делу о нарушениях предусмотренных ч.1 ст. 115, ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины в четверг, 25 июня.

"Больше ада! Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащиты завершено! Это произошло по поручению прокурора Бозовуляка, подконтрольного Венедиктовой", - написал Стерненко.

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"Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (мы даже не успели обжаловать ни меры, ни само подозрение) "следствие" завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд. В город, которым руководит заказчик нападения на меня. За это время не было проведено никаких следственных действий. При том что, когда прокурор просил мне дать арест, он ссылался как раз на то, что есть разные риски, потому что им нужно было провести ряд следственных действий. Уже все, не надо", - добавил Стерненко.

"А за 12 дней до сообщения мне о подозрении Генпрокурор Венедиктова на канале Ахметова "Украина24" заявила, что дело против меня надо передавать в суд, а там уже пусть разбираются. В тот же самый предвзятый одесский суд. И это прямо свидетельствует о том, что Венедиктова противоправно вмешивалась в ход следствия и давила на прокуроров. Турборежим в действии. Что означает такая спешка и противоречивость позиций прокурора? Это означает, что ОГПУ при содействии Авакова планируют менякак можно быстрее осудить за то, что я не умер. Ну что же, эту войну они проиграют. А каждый, кто причастен к этому фарсу будет нести ответственность. Напоминаю, что уже завтра, 26 июня в 11:00 в Киевском апелляционном суде по адресу ул. Соломенская, 2А будет рассмотрение жалоб нашей стороны на решение судьи Майдана Бугиля относительно моего домашнего ареста. Увидимся!" - резюмировал Стерненко.

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Следователь СБУ сообщил, что расследование по моему делу завершено. Турборежим в действии, - Стерненко 01
Следователь СБУ сообщил, что расследование по моему делу завершено. Турборежим в действии, - Стерненко 02
Следователь СБУ сообщил, что расследование по моему делу завершено. Турборежим в действии, - Стерненко 03

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Топ комментарии
+25
Не звезди. Народ не голосовал за сегодняшних чиновников. Зеленский балотируясь на выборах показывал совсем другую команду. Не было ни Венедиктовой, ни Шмыгаля ни Геращенкани ни вернувшихся портновых и беркутовцев и других тварей. Даже Авакова ЗЕ представил как временного чиновника, которого обещал поменять. Сегодня же после нескольких замен во власть вернулись рыговские твари и петины отбросы. Так что я имею право утверждать что власть захвачена бандитами, за которых народ не голосовал.
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25.06.2020 12:47
+21
Следователь СБУ сообщил, что расследование по моему делу завершено. Турборежим в действии, - Стерненко - Цензор.НЕТ 9149
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25.06.2020 12:31
+21
Банда захватившая власть торопится. А ето уже априори означает что бандиты боятся что вылезет ихняя ложь. Нужно обращаться в Европейский суд и привлекать максимально журналистов для мирового разглашения, что в стране мусора и чиновники ето бандиты и терористы убивающие мирных граждан.
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25.06.2020 12:37
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Следователь СБУ сообщил, что расследование по моему делу завершено. Турборежим в действии, - Стерненко - Цензор.НЕТ 9149
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25.06.2020 12:31 Ответить
начнем с первого пункта.

КТО РАСПУСТИТ РАДУ ?
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25.06.2020 13:15 Ответить
И закона про импичмент нет и не будет, ребята все пребывают в ЗЕленых фантазиях...
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25.06.2020 14:25 Ответить
народ его отправит в импичмент - если сам не уйдет вместе со своей зрадой
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25.06.2020 15:11 Ответить
У нарида как всегда язык в жопе и тельце на диване. Опять придется 2 - 3% свидомых подниматься, и вычищать дерьмо за быдлом...
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26.06.2020 10:50 Ответить
я бы с большим интересом посмотрел на подпись народа на каком-нибудь документе
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26.06.2020 12:39 Ответить
при януковиче тоже не было и где он !
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26.06.2020 01:01 Ответить
при януковиче никто Раду не распускал.

меньше кацапский телевизор смотреть надо.
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26.06.2020 12:31 Ответить
Мне больше нравится вариант изменения в Конституции, что Президента Украины и в ВР мы избираем каждый год.
Чтобы власть очистить от олигархических помоев, ведро надо почаще выливать. К сожалению, не факт, что через год в это же ведро не попадут те же самые помои, через списки, которые, кстати, тоже необходимо отменять.
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25.06.2020 13:19 Ответить
ну во первых интересно а ты знаешь сколько СТОЯТ выборы и от куда берут деньги на них ?
а во вторых, тут на 5 лет к ЗЕ ни кто не хочет идти маратся из управленцев и за год с этой властью жопа и представь через каждый год новые лица !!!!!!
пока я смотрю что попередники ВОРОВАЛИ и разваливали страну меньше чем эти "новые лица" ...
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25.06.2020 14:34 Ответить
Вообще цена очень сильно зависит от процедуры и того что оплачивает бюджет Если все сделать правильно, то можно уложиться в смешную сумму...
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25.06.2020 16:49 Ответить
- Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. (с)
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25.06.2020 15:46 Ответить
Банда захватившая власть торопится. А ето уже априори означает что бандиты боятся что вылезет ихняя ложь. Нужно обращаться в Европейский суд и привлекать максимально журналистов для мирового разглашения, что в стране мусора и чиновники ето бандиты и терористы убивающие мирных граждан.
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25.06.2020 12:37 Ответить
Помните Маркива и итальянский суд? Так вот из-за давления на суд тому бедалаге припаяли еще годы.
Спасайте Сережу, не давите на суд.
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25.06.2020 12:39 Ответить
Давити на суд? Як можна давити на те чого немає. Рішення по Стерненку вже написано під диктовку з Москви. Ціль? ЩОб люди пішли на протест а це може створити хаос. А тоді прийде час на російських іхтамнетув.
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25.06.2020 13:26 Ответить
На нет и суда нет.
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26.06.2020 00:02 Ответить
зачем ты врешь про захват власти? выборы были честными, демократическими.
народ выбрал эту власть. ты хочешь сказать, что миллионы людей ошиблись, а ты сейчас правду говоришь?
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25.06.2020 12:42 Ответить
Не звезди. Народ не голосовал за сегодняшних чиновников. Зеленский балотируясь на выборах показывал совсем другую команду. Не было ни Венедиктовой, ни Шмыгаля ни Геращенкани ни вернувшихся портновых и беркутовцев и других тварей. Даже Авакова ЗЕ представил как временного чиновника, которого обещал поменять. Сегодня же после нескольких замен во власть вернулись рыговские твари и петины отбросы. Так что я имею право утверждать что власть захвачена бандитами, за которых народ не голосовал.
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25.06.2020 12:47 Ответить
Ты в курсе, как власть формируется?
Когда мы за чиновников голосовали?
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25.06.2020 12:49 Ответить
ты за рябошапку голосовал?
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25.06.2020 12:53 Ответить
Он голосовал против Венедиктовой.
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25.06.2020 12:57 Ответить
Смешные оправдания лохонутого зебила )))
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25.06.2020 13:18 Ответить
Классная позиция, человека, избравшего клована и сего слуг во власть! Я не я, и хата не моя!
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25.06.2020 13:38 Ответить
"...власть захвачена бандитами, за которых народ не голосовал."
ні, неправда - наріт голосував саме за це. А якщо здіснилося, начебто, не те - "...то, разочарование только кажущееся - сбылось именно то"(с)
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25.06.2020 15:47 Ответить
Вас просто кинули. Как лохов развели...
Умные люди вас предупреждали.
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25.06.2020 16:25 Ответить
Вас дурачков снова макнули в лайно.Наголосовали "паприколу",а теперь обосрались по уши со своим наркоманом Оманским и пытаетесь переобуваться в прыжке.Намазывайте на хлеб))
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25.06.2020 16:36 Ответить
Там в голове полный бардак.
Хотелки, хныкалки и хрюкалки.
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25.06.2020 12:50 Ответить
Правильно,народ голосовал за...ложь,за переиначивание Конституциии,за антигосударственние подходи в управлению государством, за привлечение людей у управлению гос-ва,которие зарекомендовали ранеее как ортодоксальние противники Государственности, беглецов и дизертиров,диверсантов и сепаратистов по своим жизненним позициям. Ну,вообщем за...сброд. Уже все поняли,что Украине ДЕМОКРАТИЯ идет,как корове седло. Особенно,когда вибори. Вспомните,как вибирают. В начале, государственника,затем московского директора, затем опять патриотического бухгалтера, а за ним откровенного антигосударственника и прохиндея, и,слава Богу, Опять в часи войни уже идущей патриотического умницу и государственника,а за ним снова беспредел и полная изоляционно-управляемая ...хламида соедененного сиониско-кремлевского тандема. Удивительно,не правда ли?
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25.06.2020 13:57 Ответить
Каким образом банда власть захватила?
Путём выборов?
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25.06.2020 12:48 Ответить
У тебя есть доказательства фальсификации?
Такой разгром партии евросолидарности по всей Украине не подделаешь.
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25.06.2020 12:56 Ответить
СБУ - філія ФСБ, наступниця КГБ. В дальніх кабінетах у них стоять бюстики Фелікса Едмундовича.
СБУ - озброєне злочинну угрупування, вороже до України.
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25.06.2020 12:42 Ответить
Так, Стерненко с СБУ сотрудничал.
Значит, что?
Правильно.
Ценных агентов СБУ прикрывает, а балласт сливает.
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25.06.2020 12:53 Ответить
Ну так что, эта новая надя савченок хотела? Это не Порошенко грязью обливать, привел новые лица, отвечай по новому...
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25.06.2020 12:45 Ответить
Новая Савченко? Это та которая добровольно сдалась в плен без единого выстрела? Стеренко не сдался, за это и судят.
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25.06.2020 12:57 Ответить
от тока ни нада.

за такую мелочь любая районная прокуратура по тихому сажает на долгие годы,

а тут шоу на всю страну в центральном СБУ под тысячи микрофонов и камер.
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25.06.2020 13:18 Ответить
А "шоу" для того чтобы что?
А заявление от партии ЕС в поддержку Стерененко с трибуны ВР - это для чего?
А если Порошенко придёт под суд, чтобы поддержать Стерененко?
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25.06.2020 13:39 Ответить
Шоу для того, чтобы Стерненко попал во всякие рейтинги

и оттянул на следующих выборах на себя часть антикремлёвского электората
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25.06.2020 13:42 Ответить
Пока он говорит, что в политику не собирается, если не так - значит балабол.
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25.06.2020 13:44 Ответить
он УЖЕ с 18 лет в политике
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25.06.2020 14:06 Ответить
Мы все в политике, кроме амёб конечно.
Я о том, что он пока не претендует на депутатство и т.п.
Гражданский активист - это тот кто не молчит, видя преступления власти, но сегодня главным врагом должен быть агрессор и коллаборанты. Пока не вижу особых отклонений...
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25.06.2020 14:22 Ответить
Стерненко типа юрист. Насколько я понял по его высказываниям, юрист из него точно такой же, как из Зеленского.

И в вопросах государственного устройства юрист Стерненко разбирается точно так же, как и юрист Зеленский.

Поэтому и обвинения в адрес Пороха у Стерненко точно такие же, как у Зеленского.
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25.06.2020 14:27 Ответить
Стерненко на юриста учится и практика у него хорошая. Даже не знаю, как можно сравнивать его и Зеленского (особенно речь), не говоря уже о том, что Стерненко в два раза моложе.
Обвинения в адрес Пороха совпадают? Какие? По катерам, по ПЦУ, "обогащению в 82 раза"?
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25.06.2020 14:47 Ответить
ну так посмотри на обвинения Стерненко в адрес Пороха и на основании этих обвинений оцени, сколько раз этот юрист открывал Конституцию и как он выучил, кто за что в Украине отвечает.
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25.06.2020 14:50 Ответить
Стерненко сейчас расхлёбывает, в том числе и результат своих слов против Пороха, но это не повод бросать его, типа - это не наш, можете его съесть.
Каждый президент Украины выходил за рамки полномочий, отведённых ему Конституцией - через свою фракцию (коалицию) в Раде, через договорняки и т.д., но то что Стерненко ставил Авакова и мусоров в вину Порошенко - для меня некорректно.
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25.06.2020 15:16 Ответить
кстати, ЕС и Порошенко не Стерненко поддержали, а выступили против произвола власти.

это немножко разные вещи.
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25.06.2020 13:43 Ответить
Так и я не (конкретно) Стерненко поддерживаю, я против бл#дства которое твориться.
Но сравнение Савченко и Стерненко - некорректно.
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25.06.2020 13:49 Ответить
так и я не Савченко и Стерненко отождествляю,

а только методику их раскрутки
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25.06.2020 14:05 Ответить
Максимальная огласка и массовая поддержка - это обычный алгоритм борьбы с беспределом власти и политическими репрессиями. Когда дело закончится мы забудем о Стерненко, почти так же как о Савченко. С той оговоркой, что Стерненко намного умнее Савченко, но за ней стоит ОПЗЖ.
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25.06.2020 14:30 Ответить
ага,

особенно если сама власть делает из этого шитого белыми нитками дела максимальную огласку, в отличие от десятков других дел по активистам,

точно так же, как кремлёвская власть делала из дела савченко максимальную огласку, в отличие от десятков других дел по украинским политзаключённым.
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25.06.2020 14:35 Ответить
Дело о праве защищать свою жизнь.
В итоге кремлёвцы получили двоих спецназовцев по обмену и тупого агента Савченко, который никому уже не интересен.
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25.06.2020 14:55 Ответить
Он слишком ограниченный, чтоб это понять.
Слабоумным это в мозг выдолбили им понравилось и этого не исправить.
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25.06.2020 16:30 Ответить
Это пиар и не более.Батькивщина и Голос-такой же пиар.
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25.06.2020 16:38 Ответить
https://censor.net/user/361728

Критиковать Порошенко - это было его право.....
Кстати, а почему при Порошенко не сцапали ментов и не закончили расследование?
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25.06.2020 13:16 Ответить
ну ты ж не пошёл работать следователем при Порошенко

и, следовательно, не выписал ордер на арест ментов.

Почему ты не пошел работать следователем ?

Ты против Стерненко ? !
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25.06.2020 13:21 Ответить
Я за то, чтобы СБУ и Прокуратура при Порошенко, закончила расследование и посадила заказчиков, исполнителей и ментов-крышивателей!
И никто бы сейчас не трогал Сергея!
П.С. Его действия поддерживаю! Я бы второго нападавшего с пистолетом - дострелил бы....
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25.06.2020 13:27 Ответить
а я не проводил опрос по вопросу за что ты.

я спросил, почему лично ты не взял на себя ответственность выписать арест ментам.
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25.06.2020 13:29 Ответить
Только очень ограниченные люди могут сравнивать раскрутку Гади с историей Стерненко.
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25.06.2020 16:31 Ответить
Согласен, сейчас раскрутка более тонкая.
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26.06.2020 10:09 Ответить
https://dilo.net.ua/novyny/min-yust-hoche-skasuvaty-lyustratsiyu-usih-komunistiv/ Мін'юст хоче скасувати люстрацію усіх комуністів
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25.06.2020 12:45 Ответить
Шо там с расследованием ментовской ОПГ, которая организовывала и прикрывала все заказные нападения на Стерненко???
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25.06.2020 12:49 Ответить
Сейчас всех придурков-маргиналов, которые срали на украинскую власть все пять лет, тихо уничтожат.
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25.06.2020 13:23 Ответить
так что ему не нравится-то?"хуженебудет" и "лишьбынепорох" наступило,а оно бровки дужит???оно же этого хотело,нет?
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25.06.2020 13:50 Ответить
Слідчий СБУ повідомив, що розслідування у моїй справі завершено. Турборежим у дії, - Стерненко - Цензор.НЕТ 3793
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25.06.2020 14:30 Ответить
Справою Антоненка, Кузьменка і Стерненка російський шпигун Зєля з шоблою прищеплює українцям терпимість до його зрад. Промовчимо - Зєля ще підтягне зашморг у нас на шиї. І так до тих пір, поки не удавить.
Зєлю геть. Дострокові. Зєля вже мільон разів заслуговує поганої мітли і смітника. Вже з осені його треба було гнати геть. Нам треба узгодити нормальну кандидатуру на дострокові і потім всім гуртом вимагати йому відставку.
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25.06.2020 13:51 Ответить
Я вам скажу откровення,яке зараз вже нікому не потрібне. МИ ВСІ ЛЕТИМО в БЕЗОДНЮ,як і РОСІЯ. Все це ******** політично-реваншиське обирали люди по своїм мізкам не розвиненим. Просто люди захотіли Сиру, а попали в Мишеловку на брехні. Вчителям-4000 дол., лікарям- кінець реформ Супрунши, мир на планеті "Україна" любою ціною ( за втрату державного іміджу, капітулянство у всьому, загравання з ворогом при знищенні оборонки та патріотів, тиск на все,що рухається по державним коліям), перетворення держави у могилу і відстойник, жодного руху вперед до цивілізації, відкидання на 25-30 років назад. Ось що ми маємо!
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25.06.2020 14:13 Ответить
А, что же ТЫ - СТЕРНЕНКО, так орал вместе с Правым Сектором и другими ПАТРИОТАМИ в ВЫШИВАНКАХ - ПОРОХА ГЕТЬ. Теперь посиди лет 8 и подумай, что к чему.
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25.06.2020 14:39 Ответить
Порошенку це, вже не допоможе.
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25.06.2020 17:21 Ответить
https://youtu.be/lMoL9gB0A_g
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25.06.2020 14:45 Ответить
Ідіть ви всі в дупу - йа за вас гинути вже не піду - досить поломала мою долю моя соціально-політична активність!!! Нового майдану не буде! Люди - справжні герої - відважні та готові на самопожертву - загинули, а іншим наука - вашу жертву покладуть під ноги негідникам, які пройдуть по трупам до влади та фінансово-політичних успіхів, а нас викинуть на сміття
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25.06.2020 15:47 Ответить
" Дерево свободи має час від часу орошуватися кров'ю патріотів і тиранів. Це його природнє добриво."
Томас Джефферсон
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25.06.2020 17:24 Ответить
не нужно быть крутым юристом или адвокатом, чтобы открыть сайт rada.gov.ua и найти там закон про службу безпеки. внимательно посмотреть там перечень дел которые в компетенции сбу и сделать вывод, что СБУ не имеет права расследовать уголовное дело с покушением на стерненко. поэтому я никогда не поверю в обьективность расследования. тут чистой воды заказуха сверху с уже выписанным приговром. зеленского - на нары!

https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.%D0%B3%D0%BE%D0%B2&rlz=1C1GCEU_ruUA843UA843&oq=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.%D0%B3%D0%BE%D0%B2&aqs=chrome..69i57j0l8.2663j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wDnju0lVm9gJ:https://www.rada.gov.ua/+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
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25.06.2020 16:27 Ответить
Нынешняя власть- ставленники Кремля, некто Ермак, является агентом ФСБ по кличке "Козырь". Поэтому идет преследование патриотов Украины.
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25.06.2020 16:34 Ответить
а чому патріоти України не переслідують агентів ФСБ?
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25.06.2020 17:26 Ответить
порушено питання підслідності цієї справи - СБУ не може розслідувати справи за статтями 263 та 115 КК України! У статті 36 п.8 КПК нічого не зазначено про зміну підслідності. У разі неефективного розслідування ппрокурор має поставити питання про зміну слідчого, але не органу досудового розслідування!
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25.06.2020 17:26 Ответить
Фигурант давно поменял имидж,при галстуке ,пинджак,изучает юриспруденцию,берёт уроки риторики и по прежнему в кармане финка.Не надо было гадить в песочнице под домом Венедиктовой.Омельченко,бывший мэр Киева несколько человек задавил в разное время и ни разу не сидел.Почему? Потому что власть была другая.А теперь такое не прокатит.Фигуранту светит дорога дальняя,казённый дом.Предчуствие у меня
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25.06.2020 19:17 Ответить
 
 