Кабмин Шмыгаля могут отправить в отставку еще до осени, - "слуга народа" Дануца
Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дануца считает, что правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку еще до осени. По его словам, опыт предыдущего Кабмина Алексея Гончарука доказал, что правительства "быстро ломаются".
Об этом Дануца заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Как показала история с экс-премьером Алексеем Гончаруком, любой Кабмин может очень быстро поломаться. Поэтому и Кабмин Шмыгаля тоже очень быстро может поломаться. Могут даже не ждать осени. Может возникнуть какая-то ситуация, как с Гончаруком, и тогда это все быстро закончится", — заявил он.
Дануца напомнил, что в первый раз Кабмин Шмыгаля направил в парламент программу деятельности правительства, которая была некачественно написана.
"На 12 страниц. Но не суть. Она была написана наспех - такие документы вообще нельзя приносить в парламент. По моему мнению, это неуважение к высшему законодательному органу. Сейчас ее переписали. Она стала значительно более качественной. Но, во-первых, осадочек, как говорят остался. А во-вторых, она не стала той программой, которая дает достаточно ответов на глобальные вызовы, перед которыми стоит Украина. Это не только мое мнение, это мнение многих народных депутатов нашей фракции. Мне нравятся некоторые министры в Кабмине Шмыгаля. Я надеюсь, что они проявят себя и мы получим синергию", — добавил он.
Пожалуйста, подождите...
ви друззя, як нє садітєсь...
ой, Дануца.
26.06. Макрон проведет переговоры ,с Хлом, Будут говорить про Украину.
29.06. Макрон едет в Берлин где встретится с Меркель. Снова будут говорить про Украину Три страны с Нормандской четверки ведут активный диалог.
А где же наш "величайший"? А оно едет открывать футбольное поле, построенное кстати не за средства бюджета и еще по программе децентрализации Пороха.
Если следующих зе-лядей будет выбирать тот же самый зе-осел, что и всех предыдущих?
зебилы выбрали ЗЕ
ЗЕ назначил одно правительство, потом другое.
а стадо, которое голосует за самоуничтожение, народом называть не надо.
Мож ты подскажешь такой пример ?
В Великобритании во время войны избрали Черчилля.
Историю надо учить по книжкам, а не по выступлениям Квартала 95
Саакашвили также уверяет, что и сам Зеленский, и люди из его окружения не замазаны ни в каких коррупционных преступлениях. Они действительно остались чистыми, и не стали частью коррупционного болота.
Кроме того, Зеленский не упивается имеющейся у него властью, хотя это свойственно для всех, кто попадал в этот «мрачный кабинет», расположенный на 4-м этаже известного здания на улице Банковая.
я вже забув хто перший очолював
не влада, а "Лото Забава"
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krot04
@krot04
·https://twitter.com/krot04/status/1276022491157336069 4 ч
Підключення приватного будинку БУДЬЯКОГО РОЗМІРУ з лічільником на вілиці ззовні проводять тількі десятиамперним автоматом. Якщо хочеш вищий, а цей точно буде вибивати, тре заплатить у лапу. А Ви про ціле підприємство. Велкам ту ахметовстан.
Одеса-Анекдоти®
@uanews3
· 15 ч
Хотите знать каких реформ мне не хватает? Или вам все пофиг? Мне на фирму энергетики разрешили подключить 5 киловатт - за то чтоб повысить мощность до 7 киловатт требуют взятку - 1000 баксов. Никого это не интересует. Хрен в Украине будут инвестициииии!!!! Можете хоть всраться!
Вливал-вливал МВФ деньги в Украину, гос долг вырос до небес, что имеет МВФ с того долга?
Высокую вероятность дефолта, вот что имеет.
А что имеет Украина?
На что пошли эти колоссальные деньги, которые являются таки долгом и который отдавать таки придется?
Что создано из того, что можно "пощупать руками" или "попинать ногой", то есть tangible assets?
НИ-ЧЕ-ГО.
На что пошли деньги?
Куда они исчезли?
Эти же адова сумма!
Существующей украинской илитке и этой власти никто денег больше никогда не даст - или меняют илитку, или меняют власть - или пусть последний хрен без соли доедают и они, и лохторат их 73-процентный.
Омелян построил 7 тысяч километров дорог - за это ему дело шьют.
Порошенко им дал безвиз, Томос, ФАПы сельские модернизировал, создал ВСУ - его затаскали по судам, и сняли бы с живого кожу, если бы могли.
Гройсман им оставил бюджет с сурплюсом, построил экспресс до Борисполя - его поливают словами погаными.
И после всего этого инвестиций им? Ссаными тряпками их.