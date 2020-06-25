Кабмин Шмыгаля могут отправить в отставку еще до осени, - "слуга народа" Дануца

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дануца считает, что правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку еще до осени. По его словам, опыт предыдущего Кабмина Алексея Гончарука доказал, что правительства "быстро ломаются".

Об этом Дануца заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Как показала история с экс-премьером Алексеем Гончаруком, любой Кабмин может очень быстро поломаться. Поэтому и Кабмин Шмыгаля тоже очень быстро может поломаться. Могут даже не ждать осени. Может возникнуть какая-то ситуация, как с Гончаруком, и тогда это все быстро закончится", — заявил он.

Дануца напомнил, что в первый раз Кабмин Шмыгаля направил в парламент программу деятельности правительства, которая была некачественно написана.

"На 12 страниц. Но не суть. Она была написана наспех - такие документы вообще нельзя приносить в парламент. По моему мнению, это неуважение к высшему законодательному органу. Сейчас ее переписали. Она стала значительно более качественной. Но, во-первых, осадочек, как говорят остался. А во-вторых, она не стала той программой, которая дает достаточно ответов на глобальные вызовы, перед которыми стоит Украина. Это не только мое мнение, это мнение многих народных депутатов нашей фракции. Мне нравятся некоторые министры в Кабмине Шмыгаля. Я надеюсь, что они проявят себя и мы получим синергию", — добавил он.

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