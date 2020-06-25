34% украинских семей получает субсидии и льготы на оплату коммуналки, - Министерство развития громад и территорий

Помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 34% украинских домохозяйств. Из них 1,8 млн домохозяйств — льготу и 3,2 млн домохозяйств — субсидию.

Об этом заявила заместитель министра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская, сообщает "Урядовий кур'єр", передает Цензор.НЕТ.

В бюджете на 2020 год на эти выплаты предусмотрено 39 млрд грн.

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По словам Хоцяновской в случае, если человек продолжает накапливать задолженность, выплату льготы или субсидии могут приостановить, однако 91-97% из этих людей не имеют долгов за коммуналку.

При этом 9,9 млн домохозяйств, которые не имеют права на получение льгот или субсидий, либо не воспользовались этим правом, либо имеют долги за жилищно-коммунальные услуги.