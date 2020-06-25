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ЖКХ (1332) субсидия (624) тарифы (1790) Министерство развития громад и территорий (73)

34% украинских семей получает субсидии и льготы на оплату коммуналки, - Министерство развития громад и территорий

34% украинских семей получает субсидии и льготы на оплату коммуналки, - Министерство развития громад и территорий

Помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 34% украинских домохозяйств. Из них 1,8 млн домохозяйств — льготу и 3,2 млн домохозяйств — субсидию.

Об этом заявила заместитель министра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская, сообщает "Урядовий кур'єр", передает Цензор.НЕТ.

В бюджете на 2020 год на эти выплаты предусмотрено 39 млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы задолжали за коммуналку более 63 млрд грн, - Министерство развития громад и территорий

По словам Хоцяновской в случае, если человек продолжает накапливать задолженность, выплату льготы или субсидии могут приостановить, однако 91-97% из этих людей не имеют долгов за коммуналку.

При этом 9,9 млн домохозяйств, которые не имеют права на получение льгот или субсидий, либо не воспользовались этим правом, либо имеют долги за жилищно-коммунальные услуги.

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Топ комментарии
+5
Дякуємо Петру Олексійовичу за наше заможнє життя !
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25.06.2020 12:56
+5
Економіка росла, пенсії та зарплати збільшувались. Дякую Порошенку!
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25.06.2020 12:59
+3
вже нажаль родились.......73%
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25.06.2020 13:01
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Дякуємо Петру Олексійовичу за наше заможнє життя !
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25.06.2020 12:56 Ответить
Економіка росла, пенсії та зарплати збільшувались. Дякую Порошенку!
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25.06.2020 12:59 Ответить
Ріс тільки курс долара і петрові магазини
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25.06.2020 13:02 Ответить
А цибуля, цибуля скільки була! А борщовий набір- це ж з розуму зійти можна було! Слава богу що при НАЙВЕЛИЧНІШОМУ все стало дешевше. Доречі, а де ця тварюка чорнорота з Г+Г з індексом борща ділась?
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25.06.2020 13:05 Ответить
Нагадай, соєвий, в скільки разів Петрушка з Гонтарихою гривню девальвували?
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25.06.2020 13:09 Ответить
А ти випадково не економістом працюєш?
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25.06.2020 13:11 Ответить
на просте запитання нездатен відповісти?
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25.06.2020 14:03 Ответить
Так, при Порошенко було заможне життя...Літаків,для того щоб погріли зади все зубожіле насєлєніє( по версіі Коломийського) на курортах світу не вистачало... А тепер маємо реальну статистику: В 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов украинцев прекратится, повышение зарплат маловероятно, - отчет НБУ
В 2020 году из-за кризиса прекратится рост реальных доходов населения, продолжавшийся в течение трех последних лет
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25.06.2020 14:06 Ответить
Ну звичайно. За час каденції Петрушки пенсія збільшилась з 120$ до 60$
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25.06.2020 14:11 Ответить
Порох отримав країну у червні місяці з активними воєнними діями ( ху ло якраз щойно окупувало частину територіі зі словами "нас там нєт", в бюджеті було 108 тис грн.( Це ті крихти, Які ще не встиг докрасти Яник) , а також з повністю порваною та зруйнованою економікою ( коли з кров'ю відірвали Крим та Донбас)... Але країна під керівництвом Пороха вистояла...А це зелене нєдоразумєніє отримало країну з економічним зростанням , 130 млрд.грн. в бюджеті , з інвесторами ,які не побоялись вложити гроші під час війни в Україну....і цей Додік за рік профукав все!!! На сьогодні бюджету вже не вистачає 475 млрд.грн... ( по словам міністра фінансів). Так що запасаємось попкорном і спостерігаємо, як осінню цього Іа будуть гнати пінками та підсрачниками, разом з його дурною прислугою!
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26.06.2020 15:59 Ответить
Де ви побачили економічне зростання при Петрушці? Питро з Гонтарєвою в три рази девальвували гривню. Ви це маєте на увазі?
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26.06.2020 17:14 Ответить
Зебілам ( як і ботам) пояснювати наслідки війни, розпочатої Мордором проти України,не має сенсу...
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27.06.2020 15:24 Ответить
Пи2дёж галимый.
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25.06.2020 12:58 Ответить
А потом дети рождаются низкого качества
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25.06.2020 12:59 Ответить
вже нажаль родились.......73%
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25.06.2020 13:01 Ответить
Это сколько же у нас "бракованных" детей?
И не сосчитать!
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25.06.2020 12:59 Ответить
Брехня, никто не получает. Знакомый дома сидит, жена болеет. Считают что оба получают минималку, а стало быть х вам а не субсидии.
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25.06.2020 13:03 Ответить
Долги по ЖКХ уже за 80лярдов перевалили! КАКАЯ ОХЕРЕННАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ И СУБСИДИЙ!! СКОРО ВСЕ ЗАВАЛИТСЯ ЧТО И ЛОГИЧНО КОГДА У ВЛАСТИ ВОРЫ!!
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25.06.2020 13:06 Ответить
Интересно, сколько из этих 34% получают "серые" или "черные" зарплаты?
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25.06.2020 13:21 Ответить
більш ніж третина має субсидії?

Звідки такі цифри ?
Маю пару десятків знайомих , з якими регулярно спілкуюсь , але субсидіюспоживачів серед них - нема !
А де вони є ?
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25.06.2020 13:50 Ответить
 
 