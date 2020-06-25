Замглавы Минюста Коломиец выкупила на аукционе собаку, которую не смог себе позволить Малюська из-за нехватки денег

Заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец выкупила питбуля на аукционе СЕТАМ.

Об этом она написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Всех очень волновала судьба собачки, которую Минюст продавал с торгов во исполнение решения суда. Докладываю:

1) Домашние собачки продаются на OpenMarket - СЕТАМ с 2015 года. Поэтому заявления некоторых опытных политиков о том, что "при Порошенко такого не было" (со всем уважением к Президенту) это откровенная ложь;

2) Суд принял решение забрать Тору у владельцев, поскольку эта сложная и сильная порода требует воспитания, времени, ответственности. Укушенные соседи и другие животные, страх людей, которые живут рядом с хозяевами Торы показывает, что такого воспитания у нее было, нет и не будет;

3) Это был пятый аукцион, на котором ее выставляли с конца 2019 года. И единственный, на котором были заявлены претенденты на ее покупку.

4) Первые два претендента, чьи ставки были высокими, поступили малодушно и ожидаемо, заявленные средства не заплатив. Действительно, я приняла участие в аукционе, потому что была уверена, что судьба Торы или проблемы людей, которые с ней вынуждены были проживать на одной улице, перестанет всех интересовать уже на следующий день. В принципе, как и не интересовали все пять предыдущих попыток ее продажи через торги. В свою очередь мы сейчас активно ищем кинологическую службу которой Тору можно отдать на перевоспитание, где ей дадут "образование", где о ней будут заботиться и гулять - и это будут делать профессионалы рядом с которыми она научится быть послушной и больше не будет представлять опасности для общества . Наоборот, еще и на работу ее устроим. Обещаю регулярно отчитываться о судьбе Торы и ее успехах на пути исправления!" - написала она.

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Кроме того Коломиец отметила, что изменения в законодательство, которые не только сделают невозможным дальнейшую продажу домашних животных через аукционы еще и решат проблему с судьбой таких как Тора, уже разработаны и поданы.

"Ожидаем принятия КМУ сегодня и ВРУ - уже по мере важности урегулирования этого вопроса для народных депутатов Украины", - добавила замглавы Минюста.

Напомним, в конце мая в Минюсте подтвердили, что продают на аукционе собак. Глава Минюста Малюська рассказал о питбуле, которого выставили на продажу не из-за долгов хозяев, а из-за нападений на прохожих. Он пообещал выкупить его и отдать на перевоспитание.

Позже Малюська рассказал о том, что не смог приобрести конфискованную собаку на аукционе, как он обещал, так как ее уже кто-то купил, а его зарплата не позволила министру конкурировать.

"Действительно, я обещал принять участие в аукционе, зарегистрировался там как участник, но не имел возможности конкурировать с другими участниками: зарплата не позволяет мне заплатить за питбуля больше 11 тысяч, а аукцион закончился именно такими результатами", - сказал Малюська на брифинге.

По данным "ТСН", изначально на торгах стоимость Торы достигла 11 тысяч гривен, но как выяснилось "это были боты, деньги они конечно не перевели". Собаку купили за 500 грн.