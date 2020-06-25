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аукцион (186) Минюст (1720) собаки (196) Малюська Денис (322) Валерия Коломиец (7)

Замглавы Минюста Коломиец выкупила на аукционе собаку, которую не смог себе позволить Малюська из-за нехватки денег

Замглавы Минюста Коломиец выкупила на аукционе собаку, которую не смог себе позволить Малюська из-за нехватки денег

Заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец выкупила питбуля на аукционе СЕТАМ.

Об этом она написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Всех очень волновала судьба собачки, которую Минюст продавал с торгов во исполнение решения суда. Докладываю:

1) Домашние собачки продаются на OpenMarket - СЕТАМ с 2015 года. Поэтому заявления некоторых опытных политиков о том, что "при Порошенко такого не было" (со всем уважением к Президенту) это откровенная ложь;

2) Суд принял решение забрать Тору у владельцев, поскольку эта сложная и сильная порода требует воспитания, времени, ответственности. Укушенные соседи и другие животные, страх людей, которые живут рядом с хозяевами Торы показывает, что такого воспитания у нее было, нет и не будет;

3) Это был пятый аукцион, на котором ее выставляли с конца 2019 года. И единственный, на котором были заявлены претенденты на ее покупку.

4) Первые два претендента, чьи ставки были высокими, поступили малодушно и ожидаемо, заявленные средства не заплатив. Действительно, я приняла участие в аукционе, потому что была уверена, что судьба Торы или проблемы людей, которые с ней вынуждены были проживать на одной улице, перестанет всех интересовать уже на следующий день. В принципе, как и не интересовали все пять предыдущих попыток ее продажи через торги. В свою очередь мы сейчас активно ищем кинологическую службу которой Тору можно отдать на перевоспитание, где ей дадут "образование", где о ней будут заботиться и гулять - и это будут делать профессионалы рядом с которыми она научится быть послушной и больше не будет представлять опасности для общества . Наоборот, еще и на работу ее устроим. Обещаю регулярно отчитываться о судьбе Торы и ее успехах на пути исправления!" - написала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Информация о продаже Минюстом собаки "за долги" - манипуляция. Собаке не повезло с хозяином, - Малюська. ФОТО

Кроме того Коломиец отметила, что изменения в законодательство, которые не только сделают невозможным дальнейшую продажу домашних животных через аукционы еще и решат проблему с судьбой таких как Тора, уже разработаны и поданы.

"Ожидаем принятия КМУ сегодня и ВРУ - уже по мере важности урегулирования этого вопроса для народных депутатов Украины", - добавила замглавы Минюста.

Напомним, в конце мая в Минюсте подтвердили, что продают на аукционе собак. Глава Минюста Малюська рассказал о питбуле, которого выставили на продажу не из-за долгов хозяев, а из-за нападений на прохожих. Он пообещал выкупить его и отдать на перевоспитание.

Позже Малюська рассказал о том, что не смог приобрести конфискованную собаку на аукционе, как он обещал, так как ее уже кто-то купил, а его зарплата не позволила министру конкурировать.

"Действительно, я обещал принять участие в аукционе, зарегистрировался там как участник, но не имел возможности конкурировать с другими участниками: зарплата не позволяет мне заплатить за питбуля больше 11 тысяч, а аукцион закончился именно такими результатами", - сказал Малюська на брифинге.

По данным "ТСН", изначально на торгах стоимость Торы достигла 11 тысяч гривен, но как выяснилось "это были боты, деньги они конечно не перевели". Собаку купили за 500 грн.

Замглавы Минюста Коломиец выкупила на аукционе собаку, которую не смог себе позволить Малюська из-за нехватки денег 01
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Топ комментарии
+3
такой собачкой можно на месяц за газ расчитаться
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25.06.2020 13:02
+3
подія міжнародного маштабу зелена купила суку
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25.06.2020 13:18
+2
Цирк блин. Мы стали окончательно страной долбообов.
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25.06.2020 13:07
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У зама зарплата выше чем у малюськи?
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25.06.2020 13:01 Ответить
Пжлст, пишите коменты те кто "в теме", ибо я нет. Просто хочется лаконично и просто понять что я сейчас постарался прочитать то
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25.06.2020 13:01 Ответить
это были буквы. Обычно ты их просто печатаешь не задумываясь о смысле.
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25.06.2020 13:21 Ответить
такой собачкой можно на месяц за газ расчитаться
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25.06.2020 13:02 Ответить
За подъезд? Или за весь дом?
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25.06.2020 13:12 Ответить
пока народ рассчитывается за газ, Коломийцы смогут себе позволить покупать дорогих собак и не только.
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25.06.2020 13:15 Ответить
С такой собачкой вы больше никогда не увидите работников газконторы.
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25.06.2020 15:05 Ответить
за нєімєнієм жарєних приводів до вкиду з перебивом чергового зє-шкандалю і собака згодиться...
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25.06.2020 13:06 Ответить
Цирк блин. Мы стали окончательно страной долбообов.
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25.06.2020 13:07 Ответить
есть еще срана дворников в парадной форме с бумерангами...
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25.06.2020 13:12 Ответить
Ещё три осталось.

Замглавы Минюста Коломиец выкупила на аукционе собаку, которую не смог себе позволить Малюська из-за нехватки денег - Цензор.НЕТ 9409
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25.06.2020 13:14 Ответить
подія міжнародного маштабу зелена купила суку
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25.06.2020 13:18 Ответить
Как этот Малюска достал своим нытьем про зарплату. Миллионы украинцев живут на намного меньшие деньги и не скулят публично при каждом случае.
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25.06.2020 13:28 Ответить
зеленые уже и собаками хабар берут
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25.06.2020 13:36 Ответить
Жах! Бідна собачка! Живу істоту садисти нахалом відібрали у хазяїна. Собака хотіла бути зі своїм хазяїном. Перетворили живих істот на товар.. нелюди. Хто це придумав, затвердив і робить, хай за знущання над тваринами вас Бог покарає, хай так ваших дітей і всіх нащадків продають і знущаються над ними. Хай все погане, що ви робили, робите і будете робити Бог вам і вашим нащадкам верне і знищить всіх вас вже зараз. І також всіх мисливців проклятих та їх нащадків, хай всіх вас на притравочних станціях загризуть, садисти прокляті. Мучтесь страшно. Бог вам страшний суддя, дефективні озабочені потвлри.
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25.06.2020 15:13 Ответить
 
 