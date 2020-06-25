Венгрия с 29 июня открывает все пункты пропуска на границе с Украиной, - Сийярто
Правительство Венгрии с понедельника, 29 июня, открывает все пункты пропуска на границе с Украиной. Сейчас работает лишь пункт пропуска Захонь-Чоп.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, с понедельника будет возобновлена работа пунктов Лоня-Дзвинково, Берегшурань-Лужанка, Вилок-Тисабеч, Тиса (Чоп)-Захонь.
"В понедельник на следующей неделе мы откроем все пропускные пункты на границе между Венгрией и Украиной. Мы обеспечим передвижения через границу, хотя правила переезда через страну будут еще сохраняться", - сказал Сийярто.
Отметим, въезд в Венгрию без необходимости прохождения карантина украинцам разрешен в таких случаях:
- краткосрочное посещение (до 24 часов) в 30-километровую зону;
- транзитный проезд при наличии у лица документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны.
Напомним, сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто приехал на первое за семь лет заседание украино-венгерской комиссии в Киеве.
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