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Новости Паводки на Западной Украине
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Венгрия (1832) Закарпатье (2537) паводок (294) Сийярто (294)

Венгрия предложила $50 млн на строительство дорог, разрушенных из-за паводка на Закарпатье

Венгрия предложила $50 млн на строительство дорог, разрушенных из-за паводка на Закарпатье

Венгрия готова помочь Украине в борьбе с паводками в западных областях. Также страна предложила финансовую помощь для строительства дорог в Закарпатской области.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Венгерская сторона предложила 50 млн долларов на дороги.

"Мы очень надеемся, что эти деньги будут использованы и дороги будут построены", - сказал Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии отметил, что правительство его страны разработало ряд мер для борьбы против паводков.

"Если Венгрия может чем помочь, мы готовы это сделать", - добавил он.

Также читайте: Венгрия с 29 июня открывает все пункты пропуска на границе с Украиной, - Сийярто

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Топ комментарии
+14
Венгрия предложила $50 млн на строительство дорог, разрушенных из-за паводка в Закарпатье - Цензор.НЕТ 4364
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25.06.2020 13:21
+6
В замен на что ?
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25.06.2020 13:12
+5
Що там блазень днями розповідав далекобійникам - 1 млн $ за 1 км дороги?
Тобто 50 км і саме там, де вони скажуть...
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25.06.2020 13:16
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В замен на что ?
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25.06.2020 13:12 Ответить
Венгрия предложила $50 млн на строительство дорог, разрушенных из-за паводка в Закарпатье - Цензор.НЕТ 4364
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25.06.2020 13:21 Ответить
рысские отвоевали, хунгары откупят.....
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25.06.2020 13:14 Ответить
Що там блазень днями розповідав далекобійникам - 1 млн $ за 1 км дороги?
Тобто 50 км і саме там, де вони скажуть...
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25.06.2020 13:16 Ответить
А что взамен?
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25.06.2020 13:18 Ответить
"По чьом опіум для народа?", тобто гектар української землі для Мукачівської автономії? ******* теж зауважили, що слуги харчуються з перепродажу національних багатств?
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25.06.2020 13:19 Ответить
А потом там пойдут танки НАТО?
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25.06.2020 13:20 Ответить
*****
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25.06.2020 13:48 Ответить
а якщо ***** підлизнути, то подачка може бути більшою
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25.06.2020 13:21 Ответить
"Мы очень надеемся, что эти деньги будут использованы и дороги будут построены"

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25.06.2020 13:22 Ответить
ой, да они через границу пару км. не проконтролируют? Мы еще и должны останемся.
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25.06.2020 13:27 Ответить
мадьяры незнают что на эти деньги
можно построить 1 км зеленой дороги
и то в Кривом Рогу
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25.06.2020 13:25 Ответить
Давай 550млн., а мы подпишем в Будапеште "меморандум" что если вы построите дороги, то по ним не будут ездить лесовозы марки Краз или мотоциклы марки Бугатти.
Правда если все-таки будут ездить, то мы сделаем вот так:

Сиярто, иди ты на(Путина), иди ты на(Путина), иди ты на(Ну ты Понял, Нет?)
"Благобожный благодаритель" блин.
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25.06.2020 13:25 Ответить
Боже скільки тут придурків зібралося? То чому Україна не вкладає в розвиток області а мадяри це роблять? Щось так ця тема мусується кимось. Так би і хотілося комусь розігрівати в Закарпатті війнушку. Але скажу не вийде. В нас живуть толерантні та аполітичні люди яким начхати на лівих і правих та верхніх і нижніх...
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25.06.2020 13:26 Ответить
Угу, только туда поехать - как будто в Корее оказался(в смысле что ничего не понимаешь) и у каждого второго паспорт не здешний.
побольше баек рассказывай.те
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25.06.2020 13:28 Ответить
Слухай Борис ти мені корінному Закарпатцю у кого мама угорка а батько українець (русин) і явільно розмовляю угорською, українською чи російською мовами про якісь байки тут лялякаєш...
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25.06.2020 13:52 Ответить
ну так ви самі сказав шо "Закарпатець".
а які байки? типу у вас комфортно себе може почувати українець? ну ага - розкажи, буду готовий послухати. + МП. ще й до того, чи може "лялякаю"? га?
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25.06.2020 14:07 Ответить
Шановний в нас купа людей з різних куточків України і живуть прекрасно а таким видно як Ви не комфортно жити навіть в Галичині. Будьте попроще у ставленні до людей. Тоді все буде гаразд в житті.
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25.06.2020 14:20 Ответить
Та живите себе, просто у вас у каждого второго(не ври.те) паспорта с 2
Так что не мне оправдываться. - по всей стране преимущественно если не знаешь нашего, но знаешь российский, то даже и перейдут на "общепонятный".
Я раз был в Одессе - как блин в Рашке - чужой. Это комфортно? Это в своей стране? Не думаю. Так и у вас. Хотя в Одессе столько паспортов нету на руках(а это уже угроза).
Живите, г*споди, я бы даже дал автономию вам там - только не кляньчите бабла бо "ой, а нас затопило, Киев, даавай дэнги, дэнги давай", а то у нас леса уже мало - чем хибары латать будем(до следующего паводка или повени или селя, или когда захотим)
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25.06.2020 14:41 Ответить
Борис я особисто в тебе гроші не клянчив. А за паспорта чого стільки строчиш? Чому Україна не забезпечить роботою і умовами проживання людей вдома? За 30 років вже всі ресурси Україна проє...ла і провела деіндустріалізацію. Шаленими темпами перетворюється в аграрно-індустріальну територію третього світу. Тому люди в роблять паспорти що здриснули з ''укруїнського раю''
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25.06.2020 15:02 Ответить
Ось бачите?
Що я й хотів від вас почути.
І оце й усе.
І не треба було тягнути гуму та доводити шо ви всіх годуєте вам всі можуть "скинутись".
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25.06.2020 15:25 Ответить
Одни на Донбассе уже сдрыснули из украинского рая, и теперь последний уй без соли доедают, а то все кричали, что кормят всю Украину.
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25.06.2020 16:24 Ответить
Шановний звідси і без війни зйоб...ть люди масово в Чехію чи Словаччини і дітей забирають і стареньких батьків забирають з ''укруїнського раю''. А знаєте чому? Тому що там можна працювати і просто жити а не виживати. Як в цій ''укруїнській реальності. Ну і забув мадяри теж зйоб...ють. Бо в Угорщині теж набагато кращі умови життя ніж тут в ''Укруїні''.
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25.06.2020 16:54 Ответить
Деревья не вырубывайте и не будет никаких паводков.
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25.06.2020 13:27 Ответить
https://site.ua/kirill.sazonov/29274-posle-vas-hot-potop/
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25.06.2020 13:29 Ответить
В Украине строительство 1 км дороги стоит 5,6 млн долл. Об этом «Автоцентру» сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.(2019 г)

Стоимость строительства одного километра автомобильной дороги зависит от ряда факторов. Это и рельеф местности, по которой будет пролегать дорога, геологические условия, наличие местных строительных материалов (карьеров грунта, щебеночных материалов, песка и т.п.), потребность в устройстве сложных транспортных развязок и прочее. Расчеты производятся отдельно для каждого объекта, исходя из проектно-сметной документации.

$50 млн «делим» $ 5,6 "получаем" Венгрия предложила $50 млн на строительство дорог, разрушенных из-за паводка в Закарпатье - Цензор.НЕТ 8647
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25.06.2020 13:30 Ответить
***** хоть 3 лярда давало яныку... зеле и 50мил хватило.. шлюха дешевая
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25.06.2020 13:42 Ответить
у венгров деньги нужно взять, я щитаю.
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25.06.2020 14:03 Ответить
Хай засунуть свої гроші собі у дупу! Це хабар за розвал України! Буду Президентом, всіх зрадників розстріляю!
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25.06.2020 14:39 Ответить
Не дорого, за шмат української землі, мадяри дають
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25.06.2020 14:55 Ответить
Тепер залишилося прислати також тих, хто буде ці дороги будувати. Якщо дати нашим, то ні доріг ні грошей не побачимо.
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25.06.2020 15:20 Ответить
вартість Берегівського району
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25.06.2020 15:40 Ответить
Вот бы всю Украину так затопило, может тогда всем миром скинутся нам на новые дороги.
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25.06.2020 16:09 Ответить
Хай краще на ті гроші будують в себе українські школи.
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25.06.2020 16:37 Ответить
С такими друганами как венгрия - лучше потерять чем найти.
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25.06.2020 18:00 Ответить
 
 