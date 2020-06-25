Венгрия предложила $50 млн на строительство дорог, разрушенных из-за паводка на Закарпатье

Венгрия готова помочь Украине в борьбе с паводками в западных областях. Также страна предложила финансовую помощь для строительства дорог в Закарпатской области.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Венгерская сторона предложила 50 млн долларов на дороги.

"Мы очень надеемся, что эти деньги будут использованы и дороги будут построены", - сказал Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии отметил, что правительство его страны разработало ряд мер для борьбы против паводков.

"Если Венгрия может чем помочь, мы готовы это сделать", - добавил он.

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