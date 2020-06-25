НСК "Олимпийский" с 28 июня открывается для занятий спортом, - министр спорта Гутцайт

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт на брифинге по итогам 100 дней работы правительства заявил, что НСК "Олимпийский" с 28 июня открывается для занятий спортом.

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sportarena.com.

"С 28 июня мы впервые полностью открываем НСК "Олимпийский", обустраивая большой спортивный опен-спейс, делая большую спортивную зону со множеством площадок. Все они будут бесплатными, и любой желающий может прийти и заняться двигательной активностью", - заявил Гутцайт.

"Федерации смогут выставить свои площадки, для популяризации видов спорта. Мы сделаем все, чтобы все знали и видели - НСК Олимпийский открыт для спорта. Это государственный объект, который построен за бюджетные деньги и должен быть открыт для людей. Уже поставлена волейбольная площадка, будут зоны воркаута, баскетбольная площадки, много других", - добавил министр.

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