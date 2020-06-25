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НСК Олимпийский (37) Гутцайт (60)

НСК "Олимпийский" с 28 июня открывается для занятий спортом, - министр спорта Гутцайт

НСК

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт на брифинге по итогам 100 дней работы правительства заявил, что НСК "Олимпийский" с 28 июня открывается для занятий спортом.

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sportarena.com.

"С 28 июня мы впервые полностью открываем НСК "Олимпийский", обустраивая большой спортивный опен-спейс, делая большую спортивную зону со множеством площадок. Все они будут бесплатными, и любой желающий может прийти и заняться двигательной активностью", - заявил Гутцайт.

"Федерации смогут выставить свои площадки, для популяризации видов спорта. Мы сделаем все, чтобы все знали и видели - НСК Олимпийский открыт для спорта. Это государственный объект, который построен за бюджетные деньги и должен быть открыт для людей. Уже поставлена волейбольная площадка, будут зоны воркаута, баскетбольная площадки, много других", - добавил министр.

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Любо дорого слухати та дивитися на представників пліснявої влади - тут тобі і "опен-спейс" і "айкоси"...
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25.06.2020 13:19 Ответить
Гутцайт объявил открытие готцалок
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25.06.2020 13:30 Ответить
"министр спорта Гутцайт"
--
А неплохо так хомячки с "евреем" Порошенко повоевали
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25.06.2020 13:23 Ответить
А як на рахунок покпзкхи у Гідропарку? Це було правильно, чи правильно зараз? І чому?
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25.06.2020 13:30 Ответить
ну отлично, скоро буем штамповать чемпионов, они будут стране зарабатывать олимпийские медали, а мы на ставках зарабатывать у букмекеров))) https://betonmobile.com.ua/ru/ https://betonmobile.com.ua/ru
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31.08.2020 23:07 Ответить
 
 