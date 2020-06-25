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Венгрия (1832) язык (3550) нацменьшинства (231) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто (294)

Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам нацменьшинств и образования, - Кулеба

Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам нацменьшинств и образования, - Кулеба

Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам национальных меньшинства и образования, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня мы договорились, что комиссия (по вопросам национальных меньшинств. - Ред.) встретится на уровне сопредседателей в ближайшее время, и я гарантировал, дал свое слово Петеру, что мы эту встречу проведем, и наши сопредседатели проведут очень тщательный осмотр ситуации с защитой прав лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам, и подготовят возможные решения для нашего движения вперед и устранения недоразумений", - сказал он на совместном с главой МИД Венгрии Петером Сийярто брифинге в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Кулебы, также главы МИД согласовали дальнейшие шаги о проведении заседания рабочей группы по вопросам образования.

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"Это третья структура, которая должна провести свою встречу до визита премьер-министра Орбана в Украину", - добавил он.

Министр отметил, что украинская сторона настроена на проведение саммита премьер-министра Венгрии Орбана и президента Украины Зеленского в июле.

"Главное для нас сейчас - подготовить по-настоящему содержательную встречу лидеров, Не встречу ради встречи, а встречу ради новой страницы в украинско-венгерских отношениях", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

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Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.

В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

Одна из моделей предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

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Топ комментарии
+11
К венгрии нужно выдвигать претенцзии за оккупацию Украины во время ВОВ и гибель от их рук сотен тысяч мирного начеления Украины.
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25.06.2020 13:28
+8
В Україні національною меншиною можна вважати лише кримських татар.
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25.06.2020 13:27
+8
И снова сдача интересов Украины.
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25.06.2020 13:30
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В Україні національною меншиною можна вважати лише кримських татар.
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25.06.2020 13:27 Ответить
К венгрии нужно выдвигать претенцзии за оккупацию Украины во время ВОВ и гибель от их рук сотен тысяч мирного начеления Украины.
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25.06.2020 13:28 Ответить
И снова сдача интересов Украины.
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25.06.2020 13:30 Ответить
Путь Украинские ОБЩИНЫ разбираются на местах с равной Венгерской общиной по каким законам они там на местах должны жить и не выходить за рамки законов Украины,украинская власть может только контролировать ,чтобы общины жили по законам Украины и не более, я вообще не понимаю ...я вообще не понимаю...Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам нацменьшинств и образования там чего то . Украина как то позорно выглядит перед всем Миром.Все соседи им диктуют,а Московия вообще хочет Украину загнать в прежнее стойло
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25.06.2020 13:37 Ответить
Скільки українських шкіл відкриють в Угорщині?
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25.06.2020 13:47 Ответить
.......жодної!!!
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25.06.2020 14:23 Ответить
Во время войны, 1941-45 хуже немцев были только мадьяры.
Основные каратели .
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25.06.2020 14:03 Ответить
если мадярские фашисты хотят образование на венгерском в закарпатье, то не ворос: организованить образование по субботам и воскресеньям и выставить счет мадярам. как только оплатят на год вперед общеевропейскую цену, то тогда можно начинать.
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25.06.2020 14:09 Ответить
Кулєба, не піддавайся угорський хєрні!!!Один не вірний крок, і це мудиковате творіння сяде Україні на шию!!!
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25.06.2020 14:22 Ответить
У України не має друзів! Кожна країна зараз сама за себе і кожна країна буде відстоювати власні інтереси! На нас всім насрати! Московія, Венгрія, Румунія і Польща завжди готові вставити ніж у спину Україні! Світ любить сильних, а слабких завжди добивають! Ніяких поступок венграм" Потрібно пам'ятати про те, що у нас і з іншими сусідами є територіальни претензії! Якщо підемо на поступки венграм, інші мовчати не будуть! Поступки венграм це національна зрада! За це потрібно розстрілювати!
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25.06.2020 14:36 Ответить
Не забагато кулеба бере на себе зобов'язань?
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25.06.2020 15:03 Ответить
У Украины нет других проблем, что она будет заниматься образованием угорцев?
Вот почему украинцы в Канаде не требуют себе обучения на украинском?
Чего это Угорщина будет сунуть свой нос в вопросы образования в Украине?
Недолугие зеленые козлы вы зачем это творите?
Вот вас потом судить будут по настоящему
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25.06.2020 15:08 Ответить
Анулюйте нахер українську мову і всім ворогам буде добре. Вони вас звали, коли приймали свій мовний закон? Там є щось українське?
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25.06.2020 15:12 Ответить
Краще ви домовлялись з стратегічними нашими партнерами а не європейськими ізгоями,а так зі США хочут вляпатись в касетний скандал за рос. сценарієм,Канаду не підтримала наша делегація в ООН ,з такими друзями як ***** та Лукашенко і ворогів не треба.
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25.06.2020 15:28 Ответить
 
 