Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам нацменьшинств и образования, - Кулеба

Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам национальных меньшинства и образования, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня мы договорились, что комиссия (по вопросам национальных меньшинств. - Ред.) встретится на уровне сопредседателей в ближайшее время, и я гарантировал, дал свое слово Петеру, что мы эту встречу проведем, и наши сопредседатели проведут очень тщательный осмотр ситуации с защитой прав лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам, и подготовят возможные решения для нашего движения вперед и устранения недоразумений", - сказал он на совместном с главой МИД Венгрии Петером Сийярто брифинге в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Кулебы, также главы МИД согласовали дальнейшие шаги о проведении заседания рабочей группы по вопросам образования.

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"Это третья структура, которая должна провести свою встречу до визита премьер-министра Орбана в Украину", - добавил он.

Министр отметил, что украинская сторона настроена на проведение саммита премьер-министра Венгрии Орбана и президента Украины Зеленского в июле.

"Главное для нас сейчас - подготовить по-настоящему содержательную встречу лидеров, Не встречу ради встречи, а встречу ради новой страницы в украинско-венгерских отношениях", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

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Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.

В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

Одна из моделей предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.