Путин и Макрон будут говорить о достижении позитивных подвижек в минском процессе, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона речь пойдет о достижении позитивных подвижек в минском процессе.
Об этом Кулеба сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Контекст классический - Франция является участницей нормандского формата. Поэтому разговоры будут вестись о том, как достигать позитивных подвижек в минском процессе и дойти до момента, когда саммит нормандской четверки станет возможным", - рассказал глава МИД.
По словам министра, во время последнего визита украинской делегации в Париж подчеркивалась настроенность Украины на проведение саммита и на достижение конструктивных договоренностей.
"Нам надо двигаться вперед. Мы надеемся на конструктивную работу Франции по способствованию тому, чтобы Российская Федерация также занимала конструктивную позицию по завершению войны и деоккупации Донбассе", - добавил Кулеба.
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не покликали?
Избиратели "слуг народа" должны быть пожизненно отстранены от участия в голосованиях, ввиду умственной неполноценности.
неужто есть совместные интересы?)))) только не надо тут о политике)))
Гарні коментарі й прес-секретар настроче .