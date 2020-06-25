Путин и Макрон будут говорить о достижении позитивных подвижек в минском процессе, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона речь пойдет о достижении позитивных подвижек в минском процессе.

Об этом Кулеба сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Контекст классический - Франция является участницей нормандского формата. Поэтому разговоры будут вестись о том, как достигать позитивных подвижек в минском процессе и дойти до момента, когда саммит нормандской четверки станет возможным", - рассказал глава МИД.

По словам министра, во время последнего визита украинской делегации в Париж подчеркивалась настроенность Украины на проведение саммита и на достижение конструктивных договоренностей.

"Нам надо двигаться вперед. Мы надеемся на конструктивную работу Франции по способствованию тому, чтобы Российская Федерация также занимала конструктивную позицию по завершению войны и деоккупации Донбассе", - добавил Кулеба.

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