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Путин и Макрон будут говорить о достижении позитивных подвижек в минском процессе, - Кулеба

Путин и Макрон будут говорить о достижении позитивных подвижек в минском процессе, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона речь пойдет о достижении позитивных подвижек в минском процессе.

Об этом Кулеба сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Контекст классический - Франция является участницей нормандского формата. Поэтому разговоры будут вестись о том, как достигать позитивных подвижек в минском процессе и дойти до момента, когда саммит нормандской четверки станет возможным", - рассказал глава МИД.

По словам министра, во время последнего визита украинской делегации в Париж подчеркивалась настроенность Украины на проведение саммита и на достижение конструктивных договоренностей.

"Нам надо двигаться вперед. Мы надеемся на конструктивную работу Франции по способствованию тому, чтобы Российская Федерация также занимала конструктивную позицию по завершению войны и деоккупации Донбассе", - добавил Кулеба.

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Топ комментарии
+7
какие подвижки, если первый пункт не выполнен ?
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25.06.2020 13:34
+6
Правда? И это только продажная зешмаркля знает какие продвижки он там всем наобещал.
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25.06.2020 13:34
+6
Ну что, зелень поганая, вы довольны ? Сильные мира сего раньше разговаривали по всем вопросам с Порохом и с Климкиным. А теперь они договариваются между собой, в то время как ваш дешёвый квартальный клоун где-то зарылся в бункере, из которого свои видосики выплёвывает.

Избиратели "слуг народа" должны быть пожизненно отстранены от участия в голосованиях, ввиду умственной неполноценности.
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25.06.2020 13:41
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Правда? И это только продажная зешмаркля знает какие продвижки он там всем наобещал.
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25.06.2020 13:34 Ответить
какие подвижки, если первый пункт не выполнен ?
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25.06.2020 13:34 Ответить
ну, а ти б хоч кофе підносив, чи пантофлі натирав
не покликали?
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25.06.2020 13:37 Ответить
Я щось пропустив про позитивний рух? Це для кого таким позитивним є відчюступ з українських територій? Для Макрона? Для пуцина? Чи для Єрмака-Зєлєнского?
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25.06.2020 13:37 Ответить
Путин и Макрон будут говорить о достижении позитивных подвижек в минском процессе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8270
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25.06.2020 13:44 Ответить
Иллюстрация к выражению "толочь воду в ступе".
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25.06.2020 13:38 Ответить
,🤫🙄🤔🐸
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25.06.2020 13:39 Ответить
Ну что, зелень поганая, вы довольны ? Сильные мира сего раньше разговаривали по всем вопросам с Порохом и с Климкиным. А теперь они договариваются между собой, в то время как ваш дешёвый квартальный клоун где-то зарылся в бункере, из которого свои видосики выплёвывает.

Избиратели "слуг народа" должны быть пожизненно отстранены от участия в голосованиях, ввиду умственной неполноценности.
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25.06.2020 13:41 Ответить
Проводити переговори про необхідність проведення позитивних переговорів щодо ефективних позитивних рішень майбутніх позитивних переговорів
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25.06.2020 13:42 Ответить
прикольно, о чем могут говорить еврогеец макарон и педофил мокшанский )(уйло?))))
неужто есть совместные интересы?)))) только не надо тут о политике)))
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25.06.2020 13:44 Ответить
Они договариваются как будут делить Украину. Единственным препятствием для их планов являются ВСУ.
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25.06.2020 13:46 Ответить
Почему левые страны обсуждать будут Украину за спиной Украины и одна страна - это РФ, которая напала, а вторая страна, которой вообще срать на Украину. Только Украина должна защищать свою позицию, потому что Макрону срать на земли Украины и Украину! И переговоры с Путиным бесполезны! Путин назад ни сделает ни шагу и он будет двигаться только вперед и продавливать Украину дальше и будет требовать еще особый статус и будет дальше захватывать Украину! Переговоры с Путиным нельзя вообще вести!
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25.06.2020 13:49 Ответить
Путин и Макрон будут говорить о достижении позитивных подвижек в минском процессе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5256
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25.06.2020 13:49 Ответить
Макрон тем более халуй Путинский! До чего они там договорятся понятно.И там интересов Украины точно нету!
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25.06.2020 13:50 Ответить
А для чого нам Куляба,якщо долю окупованих територій вирішують без України ?
Гарні коментарі й прес-секретар настроче .
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25.06.2020 13:58 Ответить
Зустрінуться щоб помовчати.
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25.06.2020 14:03 Ответить
почему опять без зелевовы?
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25.06.2020 14:07 Ответить
Хрен вам без соли обоим.
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25.06.2020 14:09 Ответить
А ты о чем, Кулеба, будешь говорить?
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25.06.2020 14:12 Ответить
При нынешней власти об Украине говорят все, кто угодно. Кроме самих украинцев. Им некогда. Видосики запиливают.
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25.06.2020 14:13 Ответить
петя тоже не был нужен ни кому, а его масштабный обсер с минскими договорнеками это подтверждает, так что релаксируй и наблюдай
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25.06.2020 14:57 Ответить
Судя по безапелляционности, и хамству Вы член партии Шария?
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25.06.2020 16:26 Ответить
большие дяди будут решать так сказать, в других кабинетах, а людям хавать то что навалили тупые зепутаты и прочие говнометы
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25.06.2020 14:59 Ответить
чорт насрав кацапу в "душу"...
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25.06.2020 14:27 Ответить
разве хозяева,занимающиеся дележом Украины докладывают своим "слугам" .как они дальше собираются делить Украину и возвращать ее обратно в обятия одного из зиньтересованых хозяев.который имет на содержании другого французского подельника- хозяина
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25.06.2020 14:42 Ответить
Их послушать.... Так за 6 лет войны подвижки все позитившее и позитившее!!!!! Согласно этому тренду - рашка должна была уже давно вернуть все украинские территории, выплатить контрибуции, а виновных чиновников и убийц выдать трибуналу !
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25.06.2020 15:06 Ответить
Вода в Крым! Особый статус для убийц! Украина колония РФ.- позитивные достижения, некого Ярмака.
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25.06.2020 17:01 Ответить
 
 