Если не остановить рост количества больных COVID-19 - получим пик посреди лета, плохо будет всем, - Зеленский
При соблюдении мер, разработанных правительством Украины для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, не может происходить значительного роста количества больных.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом на страдиционном совещании по противодействию распространения COVID-19 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
В некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Глава Минздрава делает вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина.
В то же время в Министерстве внутренних дел сообщили, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин. Больше всего проблем в МВД связывают с общественным транспортом, где постоянно нарушаются дистанция и масочный режим. Также проблемы существуют со скоплениями людей. В общем уже наложено штрафов более чем на 5 млн гривен.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мер после смягчения правил.
"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", - сказал глава государства.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что на этой неделе было увеличено количество инспекторов, которые проводят проверку заведений и разъясняют населению необходимость соблюдения карантинных мер, с 700 до 2500 человек.
В то же время министр здравоохранения сообщил, что было улучшено качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с COVID-19, и даже после роста количества больныхне будет увеличиваться число тех, кто нуждается в подключении к аппаратам ИВЛ.
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Четверг, 25 Июня 2020, 17:51
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало условное разрешение на продажу антивирусного препарата - ремдесивира - в качестве препарата для лечения коронавируса
Соответствующее заявление размещено на сайте агентства, передает "https://www.dsnews.ua/ ДС " со ссылкой на "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/25/7111518/ Европейская правду ".
"Комитет EMA лекарственных средств для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивир) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым нужен дополнительный кислород", - говорится в заявлении.
Ремдесивир является первым препаратом против COVID-19, рекомендованным для получения разрешения в ЕС.
а дебилы поверили и уже побежали в аптеки
Ремдесивир является первым препаратом против COVID-19, рекомендованным для получения разрешения в ЕС
В целом, исследование показало, что пациенты, получавшие ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо. Этот эффект не наблюдался у пациентов с легкой и умеренной болезнью: время до выздоровления составляло 5 дней как для группы ремдесивира, так и для группы плацебо. Для пациентов с тяжелым заболеванием, которые составляли приблизительно 90% исследуемой популяции, время до выздоровления составляло 12 дней в группе ремдесивира и 18 дней в группе плацебо. Однако во время выздоровления не наблюдалось никакой разницы у пациентов, начавших ремдесивир, когда они уже находились на искусственной вентиляции легких или ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Данные о доле пациентов, умерших до 28 дней после начала лечения, в настоящее время собираются для окончательного анализа.
Принимая во внимание имеющиеся данные, Агентство считает, что соотношение пользы и риска было положительным у пациентов с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород; т.е. пациенты с тяжелым заболеванием. Ремдесивир вводится инфузией (капельно) в вену, и его применение ограничено медицинскими учреждениями, в которых за пациентами можно внимательно следить; функции печени и почек следует контролировать до и во время лечения, в зависимости от ситуации. Лечение следует начинать с инфузии по 200 мг в первый день, после чего следует одна инфузия по 100 мг в день в течение не менее 4 дней и не более 9 дней. некоторые https://112.ua/zdorovie/karta-rasprostraneniya-koronavirusa-v-ukraine-onlayn-531218.html больные коронавирусом рассказывают, что им приходится платить десятки тысяч гривен за лечение. Кроме того, застрахованные граждане жалуются, что компании массово отказываются компенсировать им лечение от Covid-19.Лечение больного может обойтись от 9 ,20 до 150 тысяч гривен. ... основная статья затрат - лечение тяжелой пневмонии, которую вызывает коронавирус. В Минздраве говорят, что оно стоит минимум 98 тысяч гривен.
Собрался консилиум врачей Будем лечить больного Или пусть живет
Журналістом було виконано запити в міські держ. адміністрації України. По усіх містах за перші 5 місяців 2020року померло менше людей, ніж за перші 5 місяців 2019 року. У Львові аж на 600 людей менше.
Але мафія шмигалів, степанових, ляшків тощо продовжує лякати людей страшною епідемією.