Если не остановить рост количества больных COVID-19 - получим пик посреди лета, плохо будет всем, - Зеленский

При соблюдении мер, разработанных правительством Украины для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, не может происходить значительного роста количества больных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом на страдиционном совещании по противодействию распространения COVID-19 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Глава Минздрава делает вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина.

В то же время в Министерстве внутренних дел сообщили, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин. Больше всего проблем в МВД связывают с общественным транспортом, где постоянно нарушаются дистанция и масочный режим. Также проблемы существуют со скоплениями людей. В общем уже наложено штрафов более чем на 5 млн гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мер после смягчения правил.

Читайте: Государство не оставит вас в беде, - Зеленский обратился к пострадавшим от наводнения. ВИДЕО

"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", - сказал глава государства.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что на этой неделе было увеличено количество инспекторов, которые проводят проверку заведений и разъясняют населению необходимость соблюдения карантинных мер, с 700 до 2500 человек.

В то же время министр здравоохранения сообщил, что было улучшено качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с COVID-19, и даже после роста количества больныхне будет увеличиваться число тех, кто нуждается в подключении к аппаратам ИВЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всем желаю по 200 баллов", - Зеленский обратился к выпускникам, которые завтра сдают ВНО. ВИДЕО