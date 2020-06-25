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Новости Коронавирус и карантин
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Если не остановить рост количества больных COVID-19 - получим пик посреди лета, плохо будет всем, - Зеленский

Если не остановить рост количества больных COVID-19 - получим пик посреди лета, плохо будет всем, - Зеленский

При соблюдении мер, разработанных правительством Украины для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, не может происходить значительного роста количества больных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом на страдиционном совещании по противодействию распространения COVID-19 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Глава Минздрава делает вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина.

В то же время в Министерстве внутренних дел сообщили, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин. Больше всего проблем в МВД связывают с общественным транспортом, где постоянно нарушаются дистанция и масочный режим. Также проблемы существуют со скоплениями людей. В общем уже наложено штрафов более чем на 5 млн гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мер после смягчения правил.

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"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", - сказал глава государства.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что на этой неделе было увеличено количество инспекторов, которые проводят проверку заведений и разъясняют населению необходимость соблюдения карантинных мер, с 700 до 2500 человек.

В то же время министр здравоохранения сообщил, что было улучшено качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с COVID-19, и даже после роста количества больныхне будет увеличиваться число тех, кто нуждается в подключении к аппаратам ИВЛ.

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Топ комментарии
+31
пан преЗедент, как ваша супруженька, как её самочуствие? переживает народ...
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25.06.2020 13:43
+20
Якщо не зупинити зростання кількості хворих на COVID-19 - отримаємо пік посеред літа, погано буде всім, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2677
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25.06.2020 13:55
+19
Что там с женой лучше бы расскаал. А то баба да, баба да...
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25.06.2020 13:44
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Не совсем хочется так конечно, но похоже нас только полный апокалипсис продёрнет! И эта скотобазная манера по жене преза кататся по её болезни! Какой там пик?! 1 сентября похоже отменять предстоит! Это не паника. Пошло то что не ждали. Сыпанул увольнятся с рай-поликлиник и рай-больниц младший мед-персонал из числа работающих пенсов. А он то был золотым запасом! Та и по центральным клиникам тоже самое. Вишенка на тортике впереди! Соль скупайте---что бы было чем на хвост себе сыпать. Конюхам помогает!
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25.06.2020 20:27 Ответить
Уже ничего не остановить... Жесткие меры не возможны, а мягкие до лампочки...
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25.06.2020 16:33 Ответить
собрались дегенераты обсудить как такое "невозможное" может быть и ни в одну пустую макитру не придет что ТЕСТИРОВАТЬ блть людей надо было а не графики 3 месяца красивые рисовать пока люди по домам закрытые сидят! У него тестов на душу населения чуть больше чем в Бангладеш, оно сидит гадает - как такое может быть?!?!?
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25.06.2020 17:47 Ответить
Якщо не зупинити зростання кількості хворих на COVID-19 - отримаємо пік посеред літа, погано буде всім, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7431
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25.06.2020 20:57 Ответить
В ЕС ОФИЦИАЛЬНО ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ ПЕРВЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19
Четверг, 25 Июня 2020, 17:51
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало условное разрешение на продажу антивирусного препарата - ремдесивира - в качестве препарата для лечения коронавируса
Соответствующее заявление размещено на сайте агентства, передает "https://www.dsnews.ua/ ДС " со ссылкой на "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/25/7111518/ Европейская правду ".
"Комитет EMA лекарственных средств для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивир) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым нужен дополнительный кислород", - говорится в заявлении.
Ремдесивир является первым препаратом против COVID-19, рекомендованным для получения разрешения в ЕС.
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25.06.2020 17:56 Ответить
ага, только стоимость одной упаковки этого "препарата" - 1000 долларов
а дебилы поверили и уже побежали в аптеки
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25.06.2020 18:02 Ответить
условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым нужен дополнительный кислород", - говорится в заявлении.
Ремдесивир является первым препаратом против COVID-19, рекомендованным для получения разрешения в ЕС

В целом, исследование показало, что пациенты, получавшие ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо. Этот эффект не наблюдался у пациентов с легкой и умеренной болезнью: время до выздоровления составляло 5 дней как для группы ремдесивира, так и для группы плацебо. Для пациентов с тяжелым заболеванием, которые составляли приблизительно 90% исследуемой популяции, время до выздоровления составляло 12 дней в группе ремдесивира и 18 дней в группе плацебо. Однако во время выздоровления не наблюдалось никакой разницы у пациентов, начавших ремдесивир, когда они уже находились на искусственной вентиляции легких или ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Данные о доле пациентов, умерших до 28 дней после начала лечения, в настоящее время собираются для окончательного анализа.
Принимая во внимание имеющиеся данные, Агентство считает, что соотношение пользы и риска было положительным у пациентов с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород; т.е. пациенты с тяжелым заболеванием. Ремдесивир вводится инфузией (капельно) в вену, и его применение ограничено медицинскими учреждениями, в которых за пациентами можно внимательно следить; функции печени и почек следует контролировать до и во время лечения, в зависимости от ситуации. Лечение следует начинать с инфузии по 200 мг в первый день, после чего следует одна инфузия по 100 мг в день в течение не менее 4 дней и не более 9 дней. некоторые https://112.ua/zdorovie/karta-rasprostraneniya-koronavirusa-v-ukraine-onlayn-531218.html больные коронавирусом рассказывают, что им приходится платить десятки тысяч гривен за лечение. Кроме того, застрахованные граждане жалуются, что компании массово отказываются компенсировать им лечение от Covid-19.Лечение больного может обойтись от 9 ,20 до 150 тысяч гривен. ... основная статья затрат - лечение тяжелой пневмонии, которую вызывает коронавирус. В Минздраве говорят, что оно стоит минимум 98 тысяч гривен.
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25.06.2020 18:42 Ответить
о круто, тобто МОЗ ще тисячі 2-3 зелених накручує
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25.06.2020 18:50 Ответить
Дай Бог нам Всем Здоровья

Собрался консилиум врачей Будем лечить больного Или пусть живет
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25.06.2020 19:03 Ответить
залежить від розміру та вмісту гаманця хворого
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25.06.2020 19:12 Ответить
Дебил это ты . Однако Институт клинического и экономического анализа (ICER), базирующийся в Бостоне, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-gilead-sciences-ic/u-s-group-raises-pricing-recommendation-for-gileads-remdesivir-in-covid-19-idUSKBN23V2ER предлагает более низкий ценовой диапазон - от 2 520 до 2 800 долларов. Такое понижение цены будет возможно в случае, если противовоспалительный глюкокортикостероид дексаметазон получит официальное разрешение от регуляторов на использование его в качестве терапии для COVID-19. ,https://liki24.com/search/deksametazon/kharkov/
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26.06.2020 07:09 Ответить
2500 зеленых вместо 4000? совсем другое дело
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26.06.2020 10:41 Ответить
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3154245121287646/

Журналістом було виконано запити в міські держ. адміністрації України. По усіх містах за перші 5 місяців 2020року померло менше людей, ніж за перші 5 місяців 2019 року. У Львові аж на 600 людей менше.

Але мафія шмигалів, степанових, ляшків тощо продовжує лякати людей страшною епідемією.
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25.06.2020 18:01 Ответить
Если не остановить рост количества больных COVID-19 - Зелнский останется без жены.
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25.06.2020 19:50 Ответить
НЕ остановится рост короновируса,государству это очень выгодно,чтобы пройти тест ,надо из кармана выложить, самое меньшее 600 грв,представьте тесты как гумпомощь,а народ платит,скидка только онкобольным,а все остальные без признаков заболевания платят от 600грв до 1850 грв за тестирование.
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25.06.2020 23:45 Ответить
ти зелене лайно краще скажи квиток на ростов вже придбав чи ні???
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26.06.2020 07:32 Ответить
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