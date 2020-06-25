За ними кукловоды стоят, а у нас нет ядерной боеголовки, чтобы ею размахивать: Лукашенко обвинил РФ во вмешательстве во внутренние дела Беларуси
Во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку идет вмешательство извне.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая кадровые решения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Высказываясь о текущей ситуации в стране, Лукашенко отметил, что сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть. Некоторые из таких вбросов, сказал Президент, его просто удивляют: "Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет".
Лукашенко обратил внимание, что информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам. "Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России, - добавил он. - Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это".
"По военнослужащим даже. Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее, - отметил Президент. - Люди, особенно молодежь, которые там сидят (в телеграмм-каналах. - Ред.), этого же не понимают. И они смотрят: даже в Службе безопасности против Президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит".
Президент Беларуси обратил внимание, что оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно.
"Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с Президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - заявил Лукашенко.
"Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем", - добавил Президент
Пожалуйста, подождите...
Смотри как Белорусь голосует в ООН.
Здесь у нас предлагают беларусам поднять майдан против Лукашенко. Но против Лукашенко в Беларуси действительно массовым может быть только пророссийский майдан. Поэтому не надо уговаривать беларусов на майдан.
Александр Лукашенко считает вывод ядерного оружия из Беларуси ошибкой. Он упрекает в этом прежнее руководство страны, которое рассталось с ракетами без каких-либо компенсаций - в отличие от Украины и Казахстана.
ну ииии?
он бредит, либо как всегда развешивает.
что ему толку от МБР, если у Рашки ТЯО тупо за 5 минут могло и может всю Белораху накрыть, еще и покурить время останется.
Лукавый, ни писи, вы же братья , они не могут так с вами, наговариваешь негодяй
Одновременно с Ху*лом или чуть позже.
Белорусы ослепли (или хотят ХЗ) и не видят что Лукашенко заменят московским ставленником...
У них сейчас в соц.сетях эйфория против "таракана" - не достучаться...
Я пробовал...
Теперь те же люди орут - только не Лукашенко! Я за Бабарико!
Вот что в их жизни изменилось, учитывая, что большинство из них если и интересуется политикой, то только поверхностно и в основном по раша-каналам, при этом зарплата в долларах реально выше стала?
Что это если не технология отточенная на других государствах?
А главное на фоне покупки нефти в США и посылается кацапов с их ракетной программой и начала реализации своей...
Да с Порохом та же тема и очень жаль, что большинство украинцев тоже были как зомби а теперь типа учат...
Бабрико ее тепленькой и передаст путину...
Уже в курсе?
Я читал этого парня...https://twitter.com/belamova @belamova
https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm Максим Мирович
https://twitter.com/maxim_nm @maxim_nm
·https://twitter.com/maxim_nm/status/1276168164641067008 3 ч
Друзья, срочно в номер - сегодня (в день рождения Оруэлла) в Беларуси задержали Игоря Лосика
https://twitter.com/belamova @belamova
, автора крупных телеграм-каналов «РБ головного мозга» и «Протесты в мире». Задерживали 9 человек, угрожали выпилить дверь, увезли в неизвестном направлении. Максимальный ретвит.
Вот уж реально если вы не интересуетесь политикой, то политика интересуется вами.
Только что рядом с нами лежала женщина на пляже лет 60 и смотрела по смартфону пропагандонские фильмы против Луки и с умным видом, что-то помечала в блокноте...
Меня реально напрягает эх тот нездоровый психоз.
психоз и какая то магия....
читаю бел.сети и никто, повторяю почти никто не задается вопросом, - а что после Луки?
А если оккупация? А если сдадут суверенитет? Почти никто по серьезному не копается в белье оппозиционеров на предмет их связей с ФСБ..
Снять "таракана" и все - больше НИЧЕГО...
какое вмешательство, они уже все считают своим, а беларуский это просто приполяченый русский.
Что посееш то и пожнеш.
Экспансия рашки всегда заканчивалась анексией и оккупацией.
Как-то очень напоминает нашу предвыборную кампанию, травля на Порошенко начиналась все с фейков рашиской федерации - "в мозги уже вбросили" в итоге они добились, чего хотели - "пофиг кто, лиш бы не Порошенко". В Беларусии сейчас все точно так же - лиш бы не Лукашенко. Так, в лидерах был один, посадили, стал второй, посадили, щас быстро найдеться третий.
Пацька у нас мазохист оказывается.
т.е. его типо обгадят, он поднимет всех мусоров на уши, потратит тугрики, или свои там зайчики, а потом "примет извинения".....
Пацька, это деменция. Это как типо тебе наложить на стол, ты вызываешь санпроверку, все стерилизуется, а потом наложивший скажет: ыыыыы, ыыыызвыыыныыыте
И Пацька такой:
классно Лука прошелся по хумультикам.
И он прав - без него кремль полностью поглатит Беларусь
Лукашенко никогда не сдаст Беларусь Пуйлу. Это уже проверно за более 25 лет. Хотя и ездит на парад в моСКОВИЮ. Тогда как другие претенденты под большущим вопросом - сдадут или нет.
Например Бабарико, которого считают самым главным конкурентом, является главой банка Газпрома в Беларуси. Неужели дурачки вы надеетесь что после избрания он закричит, что Беларусь хочет в ЕС? Наверняка его в президенты продвигает хутин. Поэтому мне все равно, каким путем Лукашенко станет президентом, демократично или нет.
Поэтому те из украинцев, кто тупо обгаживает Лукашенко, есть предателями Украины.
А в Біларусі не може взагалі бути чесних виборів. Бо в Біларусі виборці знаходяться під величезним пресом московської пропаганди. Притому що біларуси більше 350 років знаходились під пресом московського імперіалізму і його ідеології, що зробило біларусів дуже піддатливими до московської пропаганди й зараз. То звідки чесні вибори?
Нам не рассказывают, почему наши предки попали под Польшу... А потому что без объединения с Польшей, в борьбе против агрессивной московии могли потерять всё.
То есть агресивная московия виновата, что наши предки тогда попали под Польшу.
Что он мелет? На что он намекает?
Народ Беларуси сплотился в одну цепь, лука скоро будет в карцере, а приписывать Мордор ни к чему, этот народ уже не победить никому, даже если "таракан 3%" начнёт стрелять.
Так что, (особенно Литвин) будьте спокойны, скоро наша (народа) победа. Трём процентам, против 97-ми нечего дёргаться.
Жыве Беларусь!!!
В Беларуси со стороны претендентов (которые ставленники Кремля) сейчас то же самое. Поэтому, Лукашенко сделал правильно, что запретил публикацию псевдо опросов.
Жыве Беларусь!!!