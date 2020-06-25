РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4221 посетитель онлайн
Новости
12 164 80
Беларусь (7764) выборы (22665) Лукашенко (3538)

За ними кукловоды стоят, а у нас нет ядерной боеголовки, чтобы ею размахивать: Лукашенко обвинил РФ во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

За ними кукловоды стоят, а у нас нет ядерной боеголовки, чтобы ею размахивать: Лукашенко обвинил РФ во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

Во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку идет вмешательство извне.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая кадровые решения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Высказываясь о текущей ситуации в стране, Лукашенко отметил, что сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть. Некоторые из таких вбросов, сказал Президент, его просто удивляют: "Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет".

Лукашенко обратил внимание, что информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам. "Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России, - добавил он. - Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - белорусской оппозиции: "Саша 3%.., усатый таракан. Я пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей". ВИДЕО

"По военнослужащим даже. Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее, - отметил Президент. - Люди, особенно молодежь, которые там сидят (в телеграмм-каналах. - Ред.), этого же не понимают. И они смотрят: даже в Службе безопасности против Президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит".

Президент Беларуси обратил внимание, что оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно.

"Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с Президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - заявил Лукашенко.

"Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем", - добавил Президент
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Там не все так гарно - опозиціонери до Лукашенка - махрові прокацапчуки, так що як не дивно для України можливо Лука - ненайгірший варіант, але усе вирішувати бєларусам.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:11
+14
Без лукашенко беларуссия станет Беларусью...государством...а не губернией паРаши...
показать весь комментарий
25.06.2020 13:59
+11
И каждая собака знает, кто её кормит.
Смотри как Белорусь голосует в ООН.
показать весь комментарий
25.06.2020 13:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
без Лукашенко ********* быстро захватит Беларусь
показать весь комментарий
25.06.2020 13:57 Ответить
Без лукашенко беларуссия станет Беларусью...государством...а не губернией паРаши...
показать весь комментарий
25.06.2020 13:59 Ответить
Там не все так гарно - опозиціонери до Лукашенка - махрові прокацапчуки, так що як не дивно для України можливо Лука - ненайгірший варіант, але усе вирішувати бєларусам.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:11 Ответить
Это смотря кто будет вместо Лукашенко...
показать весь комментарий
25.06.2020 14:12 Ответить
Не факт, среди оппозиционеров в лидерах сейчас любители рашиского мира
показать весь комментарий
25.06.2020 14:45 Ответить
бацька, спасет только НАТО и америцкая ракетная база под Оршей (до Москвы - 300 км) !
показать весь комментарий
25.06.2020 14:02 Ответить
кацапы от туда и не вылазили ..
показать весь комментарий
25.06.2020 14:05 Ответить
Без Лукашенко, Расее прийдется стать нараскорячку, пытаясь одновременно удержать и Украину и Беларусь.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:10 Ответить
Саша 3% разбушевался...картоху во все стороны разбрасывает...
показать весь комментарий
25.06.2020 13:58 Ответить
Лука всех утомил....
показать весь комментарий
25.06.2020 13:58 Ответить
И каждая собака знает, кто её кормит.
Смотри как Белорусь голосует в ООН.
показать весь комментарий
25.06.2020 13:59 Ответить
Мы об этом с Президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - заявил Лукашенко. Источник: https://censor.net/n3204322
показать весь комментарий
25.06.2020 14:34 Ответить
Беларусь в ООН голосует как того хочет совковый беларусский народ. Иначе выйдет майдан 1 млн человек и поставят такого, который будет голосовать как нужно хутину, а может быть и сдадут Беларусь *****..
Здесь у нас предлагают беларусам поднять майдан против Лукашенко. Но против Лукашенко в Беларуси действительно массовым может быть только пророссийский майдан. Поэтому не надо уговаривать беларусов на майдан.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:53 Ответить
В июле 1993 года Беларусь стала первым государством, которое добровольно, "без всяких предварительных условий и оговорок", отказалось от ядерного потенциала, оставшегося на территории страны после распада СССР. Вывод ядерного оружия с территории нашей страны http://mfa.gov.by/mulateral/global_issues/nuclear/ завершился к концу 1996 года.Абсолютно бесплатно
Александр Лукашенко считает вывод ядерного оружия из Беларуси ошибкой. Он упрекает в этом прежнее руководство страны, которое рассталось с ракетами без каких-либо компенсаций - в отличие от Украины и Казахстана.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:01 Ответить
Джавелины за ядрёные ракеты это компенсация так себе откровенно говоря
показать весь комментарий
25.06.2020 14:02 Ответить
ой, там же вроде МБР стояли? а их надо перезаряжать.
ну ииии?
он бредит, либо как всегда развешивает.
что ему толку от МБР, если у Рашки ТЯО тупо за 5 минут могло и может всю Белораху накрыть, еще и покурить время останется.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:53 Ответить
Да что ты крутишься как таракан на сковородке. Хоть сохраняй хорошую мину при плохой игре.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:01 Ответить
"Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем" Источник: https://censor.net/n3204322"
Лукавый, ни писи, вы же братья , они не могут так с вами, наговариваешь негодяй
показать весь комментарий
25.06.2020 14:02 Ответить
Диктатура может удержаться у власти только постоянно закручивая гайки и разрушая собственную страну.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:02 Ответить
Лука, покажи ***** кузькину мать.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:06 Ответить
так военторг вроде рядом .. кацапские вояки за две пол литры что хочешь продадут ..
показать весь комментарий
25.06.2020 14:06 Ответить
Лука, не надо нервничать. Скоро прокатишься на артиллерийском лафете.
Одновременно с Ху*лом или чуть позже.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:07 Ответить
...Мы об этом с Президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече... Типа ***** не знает об этом Само ж ***** это и делает.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:07 Ответить
Может под "поговорим" он имел ввиду "бульбу ему в жэпь засуну за такие дела"?
показать весь комментарий
25.06.2020 14:09 Ответить
Лкашенко диктатор конечно вцепившийся в власть, НО по ходу его действительно мочат сейчас как порошенко недавно....
Белорусы ослепли (или хотят ХЗ) и не видят что Лукашенко заменят московским ставленником...
У них сейчас в соц.сетях эйфория против "таракана" - не достучаться...
Я пробовал...
показать весь комментарий
25.06.2020 14:08 Ответить
Большое видится издалека.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:20 Ответить
А за это лука пусть "благодарит" лишь одного себя, который уничтожил всяческую оппозицию.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:23 Ответить
В Беларуси нет оппозиции и не было. Это все бывшая номенклатура СССР, их дети стремящиеся дорваться до власти и раздерибанить гос предприятия, как это сделала украинская номенклатура СССР. И многие из этой "оппозиции" есть промосковскими.
показать весь комментарий
25.06.2020 15:00 Ответить
Извините, но другого народа и оппозиции у меня для вас нет. Какая есть, такая есть.
показать весь комментарий
25.06.2020 15:27 Ответить
Ты же лично участвовал в "мочении" Порошенко и тогда ты не разбирался, что мочишь, а теперь стал в "мочениях" разбираться!?
показать весь комментарий
25.06.2020 14:27 Ответить
Вспоминаю массовые протесты в 10-м году. Так у нас на заводе все в основном орали в стиле - расстрелять всех нах! Все на деньги запада... Единственная страна на постсовке осталась нормальная и сюда надо влезть со своей "демократией"....
Теперь те же люди орут - только не Лукашенко! Я за Бабарико!
Вот что в их жизни изменилось, учитывая, что большинство из них если и интересуется политикой, то только поверхностно и в основном по раша-каналам, при этом зарплата в долларах реально выше стала?
Что это если не технология отточенная на других государствах?
А главное на фоне покупки нефти в США и посылается кацапов с их ракетной программой и начала реализации своей...
Да с Порохом та же тема и очень жаль, что большинство украинцев тоже были как зомби а теперь типа учат...
показать весь комментарий
25.06.2020 18:18 Ответить
вообщем по-ходу хана Беларуси ...
Бабрико ее тепленькой и передаст путину...
показать весь комментарий
25.06.2020 19:39 Ответить
Даже если не принимать во внимание то, что от Бабарико несёт Москвой, ***** устроит любой кроме Луки. Ибо любой будет в десятки раз слабее Луки.
показать весь комментарий
25.06.2020 21:47 Ответить
при условии если Лука в замен на интеграцию не получил от путина добро на власть...
Уже в курсе?
Я читал этого парня...https://twitter.com/belamova @belamova

https://twitter.com/maxim_nm

https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm

https://twitter.com/maxim_nm Максим Мирович

https://twitter.com/maxim_nm @maxim_nm

·https://twitter.com/maxim_nm/status/1276168164641067008 3 ч

Друзья, срочно в номер - сегодня (в день рождения Оруэлла) в Беларуси задержали Игоря Лосика
https://twitter.com/belamova @belamova
, автора крупных телеграм-каналов «РБ головного мозга» и «Протесты в мире». Задерживали 9 человек, угрожали выпилить дверь, увезли в неизвестном направлении. Максимальный ретвит.
За ними ляльководи стоять, а у нас немає ядерної боєголовки, щоб нею розмахувати: Лукашенко звинуватив РФ у втручанні у внутрішні справи Білорусі - Цензор.НЕТ 5239
показать весь комментарий
25.06.2020 21:53 Ответить
Понимаешь в чём прикол. Раньше я это специально читал. А теперь об этом говорят на работе те, кто не интересуется политикой...
Вот уж реально если вы не интересуетесь политикой, то политика интересуется вами.
Только что рядом с нами лежала женщина на пляже лет 60 и смотрела по смартфону пропагандонские фильмы против Луки и с умным видом, что-то помечала в блокноте...
Меня реально напрягает эх тот нездоровый психоз.
показать весь комментарий
25.06.2020 22:07 Ответить
это да...
психоз и какая то магия....
читаю бел.сети и никто, повторяю почти никто не задается вопросом, - а что после Луки?
А если оккупация? А если сдадут суверенитет? Почти никто по серьезному не копается в белье оппозиционеров на предмет их связей с ФСБ..
Снять "таракана" и все - больше НИЧЕГО...
показать весь комментарий
25.06.2020 22:13 Ответить
кацап из подтишка потчевал лукашенку ******...
показать весь комментарий
25.06.2020 14:10 Ответить
Правильно думает Батько. Сейчас за всеми майданами в мире стоит рашка.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:13 Ответить
иди опохмелись, рузькэ.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:16 Ответить
Швидше рашка стоїть за хаосом, в них завжди непогано виходило "до основания" а от "затем" завжди виходив Гулаг з колгоспом.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:20 Ответить
А...зачем вам ядерная боеголовка? Вы же не бросите ее себе под ноги? Те, которые ею размахивают, тоже не могут бросить себе под ноги.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:16 Ответить
Картофельник опять курнул?
показать весь комментарий
25.06.2020 14:17 Ответить
сраный лукашенка а ***** публично с кацапским народишком ***** публично послать слабо...?
показать весь комментарий
25.06.2020 14:17 Ответить
Лука не дает местным царькам раздеребанить Беларусь как это было сделано у нас
показать весь комментарий
25.06.2020 14:24 Ответить
Так усатый все время и дружил с рашей,
какое вмешательство, они уже все считают своим, а беларуский это просто приполяченый русский.
Что посееш то и пожнеш.
Экспансия рашки всегда заканчивалась анексией и оккупацией.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:25 Ответить
Рашка идёт своим путём, Беларусь тоже, наверное в Китай)
показать весь комментарий
25.06.2020 14:27 Ответить
сасі і баріна любі...
показать весь комментарий
25.06.2020 14:31 Ответить
Какая трогательная речь Лукашенки.... Я аж всплакнул.... Беларусский падишах , оказывается, и выборы честные любит, и хочет независимости своей стране...Забыл, наверное, что путен платит ему и содержит его только в обмен за его послушание, покорность, услужливость и верность....Беларусь уже давно является провинцией расейской *********, такой же содержанкой, как Чечня... О каких равноправных отношениях с кремлёвским маньяком он мечтает? Лукашенко для пукина никто... Даже меньше, чем никто....Так, домашнее животное, которое с задраным хвостом должно тереться о ноги хозяина и нежно мурлыкать или довольно повизгивать....
показать весь комментарий
25.06.2020 14:32 Ответить
Странно, что Вы не видите, что он никогда не мурлыкал. Он всегда вел свою игру во многом выгодную Беларуси как государству. Вы что его осуждаете что он не кричал, что Беларусь идет в Европу? Если бы он такое делал, то в Беларуси вишел бы майдан против Европы 1 млн человек и Беларусь уже была бы в составе московии.
показать весь комментарий
25.06.2020 17:46 Ответить
"Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили"

Как-то очень напоминает нашу предвыборную кампанию, травля на Порошенко начиналась все с фейков рашиской федерации - "в мозги уже вбросили" в итоге они добились, чего хотели - "пофиг кто, лиш бы не Порошенко". В Беларусии сейчас все точно так же - лиш бы не Лукашенко. Так, в лидерах был один, посадили, стал второй, посадили, щас быстро найдеться третий.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:42 Ответить
Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России, - добавил он. - Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это". Источник: https://censor.net/n3204322\\\\\\\\\\\\\

Пацька у нас мазохист оказывается.
т.е. его типо обгадят, он поднимет всех мусоров на уши, потратит тугрики, или свои там зайчики, а потом "примет извинения".....
Пацька, это деменция. Это как типо тебе наложить на стол, ты вызываешь санпроверку, все стерилизуется, а потом наложивший скажет: ыыыыы, ыыыызвыыыныыыте
И Пацька такой:
показать весь комментарий
25.06.2020 14:50 Ответить
"Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем"
классно Лука прошелся по хумультикам.
И он прав - без него кремль полностью поглатит Беларусь
показать весь комментарий
25.06.2020 14:56 Ответить
https://kriminal.tv/news/lukashenko_otkazalsja_stanovitsja_rjadom_s_putinym_vo_vremja_parada_v_set_popalo_ljubopytnoe_video.html Лукашенко отказался становиться рядом с Путиным во время парада: в сеть попало любопытное видео
показать весь комментарий
25.06.2020 15:02 Ответить
Лукашенко раньше темнил, чтобы не злить Хутина. Теперь он четко объявил, что 25 лет держал государственность Беларуси и никогда ее не сдаст. Поэтому Хутин понял, что на Лукашенко надежды нет и его надо менять. И продвигает Бабарико. Бабарико это беларусский Медведчук, а может еще и хуже. Подозреваю, что они с Хутиным о чем то договорились.
показать весь комментарий
25.06.2020 15:02 Ответить
Тоді треба віддати йому належне, білоруського Медведчука Лука посадив моментально н а відміну від наших.
показать весь комментарий
25.06.2020 15:05 Ответить
Да ладно, Батька и так в легкую победит на выборах. Народ прекрасно видит, кто распостраняет фейки и кому это выгодно.
показать весь комментарий
25.06.2020 15:08 Ответить
Ну що догрались, чекайте на російських "візволителів", унітази поховайте.
показать весь комментарий
25.06.2020 15:10 Ответить
Украина очень заинтересована, чтобы государственность Беларуси оставалась навсегда. Чтобы моСКОВИЯ к нам и из севера не заглядывала.
Лукашенко никогда не сдаст Беларусь Пуйлу. Это уже проверно за более 25 лет. Хотя и ездит на парад в моСКОВИЮ. Тогда как другие претенденты под большущим вопросом - сдадут или нет.

Например Бабарико, которого считают самым главным конкурентом, является главой банка Газпрома в Беларуси. Неужели дурачки вы надеетесь что после избрания он закричит, что Беларусь хочет в ЕС? Наверняка его в президенты продвигает хутин. Поэтому мне все равно, каким путем Лукашенко станет президентом, демократично или нет.
Поэтому те из украинцев, кто тупо обгаживает Лукашенко, есть предателями Украины.
показать весь комментарий
25.06.2020 15:08 Ответить
Дивний висновок, ті хто хоче щоб вибори в Білорусі відбулись законно є зрадниками України.
показать весь комментарий
25.06.2020 15:12 Ответить
Тут треба ставити питання, що важливіше закон чи вигода для України, а це вже трохи тхне.
показать весь комментарий
25.06.2020 15:13 Ответить
Зрадниками України є українці які хочуть, щоб московський агент прийшов до влади замість людини, яка більше 25 років не здає країну і не здасть.
А в Біларусі не може взагалі бути чесних виборів. Бо в Біларусі виборці знаходяться під величезним пресом московської пропаганди. Притому що біларуси більше 350 років знаходились під пресом московського імперіалізму і його ідеології, що зробило біларусів дуже піддатливими до московської пропаганди й зараз. То звідки чесні вибори?
показать весь комментарий
25.06.2020 15:39 Ответить
Це теж не вихід, а раптом Лука завтра помре і що робити?
показать весь комментарий
25.06.2020 15:42 Ответить
Всегда найдутся честные люди(вроде меня), так что все будет путем.
показать весь комментарий
25.06.2020 16:18 Ответить
І здається я не писала про законність. Я писала про демократичність. Демократія це коли народ управляє своєю державою. Але яка може бути демократія в країні, коли народу дуже вивертають мозги з сусідньої держави через свою пропаганду.
показать весь комментарий
25.06.2020 15:51 Ответить
Лука ещё тот перец, говоря о "ядерной дубинке" он хорошо понимает откуда это - жжж, и в то-же время собирается поговорить с Путиным,...а нахрена, чего он хочет от него услышать -ихтамнет?
показать весь комментарий
25.06.2020 15:26 Ответить
И куда бы он себе засунул эту бое головку, если бы она у него была? Президент европейской страны, а понятия как у гопника.
показать весь комментарий
25.06.2020 15:36 Ответить
Беларусь должна вместе с Прибалтикой стать в блок с Украиной. Это исторический шанс получить княжество Литовское с центром в Киеве. Но для этого нет элиты,нет здоровых амбиций,ничего нет. Опять у руля писаки,*******.ы,воры и откровенное отребье. Да ,такой шанс бывает редко.С Москвой успешно боролось именно княжество Литовское. И транзит весь по западным границам и порты Балтики и Черного моря и речные артерии и промышленный потенциал и людской. Это мощь. Но не с украинской "ылитой"( местечковыми баронами) это затевать. От обанкротить и распилить,например ЗТМК( запорожский титаномагниевый комбинат),Центэнерго,Океан,шахты это да! Тут все могут. А тут же надо иметь какой то человеческий капитал,а какой он у "ылиты",укравшей в совке сырье и подпольно производивший фальсификат накопив миллионы или тех кто прикапывали в 90-е ( в том числе и цеховиков) людишек в посадках. Эти что ли способны какой то проект предложить?
показать весь комментарий
25.06.2020 15:40 Ответить
Княжество Литовское успешно боролось с московией до поры до времени. После полного подчинения московией Новгорода, московиты очень укрепились.
Нам не рассказывают, почему наши предки попали под Польшу... А потому что без объединения с Польшей, в борьбе против агрессивной московии могли потерять всё.
То есть агресивная московия виновата, что наши предки тогда попали под Польшу.
показать весь комментарий
25.06.2020 16:03 Ответить
Kniazetsvo litovskoje centr byl vsegda Vilnius.kniazy toze byli litovcy.Latvija I Estonija oni nevxodili sostav
показать весь комментарий
25.06.2020 16:14 Ответить
В княжестве Литовском государственным языком был славянский язык. Беларусы считают, что старобеларусский. Религиозным центром был Киев.
показать весь комментарий
25.06.2020 16:27 Ответить
Da rusenov jazyk byl koncialrski,no sami kniazia oni po litovski govorili.Vytautas,Algirdas I drugyje,Jogela korol Polsi takze byl litovcem.Litovskoogo jazyka togda nebylo rukopisi ona pojavilos potom I ispolzyvali rusenov jazyk kak konceliarny oficialny jazyk
показать весь комментарий
25.06.2020 16:35 Ответить
da rusenov on staro beloruski jazyk
показать весь комментарий
25.06.2020 16:36 Ответить
Лукашенко, не суетитесь под клиентом. Вы сбиваете с ритма. Раньше надо было думать.
показать весь комментарий
25.06.2020 15:53 Ответить
Ничего не понял!
Что он мелет? На что он намекает?
показать весь комментарий
25.06.2020 15:57 Ответить
Бацька! "Вали" ***** на радість світу!
показать весь комментарий
25.06.2020 16:00 Ответить
Прочитал все комментарии, ни одного путного не нашёл.
Народ Беларуси сплотился в одну цепь, лука скоро будет в карцере, а приписывать Мордор ни к чему, этот народ уже не победить никому, даже если "таракан 3%" начнёт стрелять.
Так что, (особенно Литвин) будьте спокойны, скоро наша (народа) победа. Трём процентам, против 97-ми нечего дёргаться.
Жыве Беларусь!!!
показать весь комментарий
25.06.2020 16:40 Ответить
Эти опросы фальсифицированные. Еще перед выборами в Украине многие заметили, что опросы не для того, чтобы узнать мнение избирателя, а исключительно для того, чтобы его сформировать. Мошеннические спецтехнологии управления сознанием наивных людей. Используют развитый стадный инстинкт людей.
В Беларуси со стороны претендентов (которые ставленники Кремля) сейчас то же самое. Поэтому, Лукашенко сделал правильно, что запретил публикацию псевдо опросов.

Жыве Беларусь!!!
показать весь комментарий
25.06.2020 16:53 Ответить
Закадычные друзья - это те кто норовит вас взять за кадык. Ну неужели за столько лет А.Г. не понял что кто именно норовит его придавить с милой миной на харе.
показать весь комментарий
25.06.2020 17:54 Ответить
 
 