Шмыгаль: Будем жить в карантине до тех пор, пока не найдем протокол лечения, вакцину или лекарство от коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина будет жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не будет найден протокол лечения, лекарство или вакцина от заболевания коронавирусом.
Об этом Шмыгаль рассказал в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.
"Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших, или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам помочь управлять летальностью", - сказал премьер.
По его словам, сегодня ни одно правительство и ни одна страна не могут спрогнозировать, "когда закончится COVID-19 и когда закончится карантин".
В то же время Шмыгаль подчеркнул, что основная цель сейчас - "довести страну с наименьшими потерями до момента нахождения лекарства".
"Если летальность этой болезни сегодня в Украине между 2,5-2,9%, то классический грипп - это до 1%, около 0,8% людей умирает. Здесь (в случае COVID-19. - Ред.) почти втрое больше. Причем же есть страны, где эта летальность превышает 10%. Это каждый десятый человек - это действительно страшно, это катастрофа", - констатировал он.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.
Пожалуйста, подождите...
Конечно на совести каждого, а как иначе?
Треба мєнтам ще пару ярдиків підкинути з фонду.
Вместе с твоим правительством.
А там - как хочешь, так и живи.
А дела... Дела лежат в папочке у самого незаменимого министра
Софії і Лаври хрести...(с)
.....ну ви мене зрозуміли.
За восемь бед - один ответ.
В тюрьме есть тоже лазарет
(В. Высокцкий)
а любая особь мужского пола потенциально насильник, потому что есть инструмент для действия, так что всех сразу сажать чтобы не было чего?!!
1 Что я болен
2 Что моя болезнь заразна
3 Что я представляю угрозу обществу
А токо потом применять ко мне ограничительные меры!!
Я же тоже могу применить к тебе меры без доказательств твоей вины! уверен тебе не понравится!!
а что еще я должен доказать? просто ради прикола мне интересно!!
Тебе к психиатру нужно.
Начинайте вырабатывать иммунитет в своём окружении прямо сейчас.
1."..Группа Кроу смогла выделить чрезвычайно редкие B-лимфоциты (B cell) - иммунные клетки, которые производят антитела - из восьми образцов крови и вырастить их в пробирке. В семи случаях эти лимфоциты выделили антитела к белкам вируса испанки, из чего следует, что иммунная система переживших пандемию людей все это время - 80 лет - была готова к возвращению вируса.."
2.".У человека на эритроцитах присутствует антиген, известный как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 резус-фактор (Rh). В ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%8B родов или осложнений при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C беременности кровь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F) плода может попасть в кровоток матери и, если у ребёнка резус-фактор положительный, а у матери отрицательный, то в организме матери вырабатываются антитела против резус-фактора..."
Тобто, антитіл, це не розходний матеріал, який виділився під час боротьби і зник. Багато різнвидів антитіл можуть знаходитись в організмі тривалий час, і працювати, розпізнаючи вредоносних агентів. А от щодо атитіл до ковіду, то вчені ще не визначились самі як саме вони почуваються в нашому організмі, і дієздатні вони, і який час зберігають свою дієздатність у боротьбі та розпізнаванні ворога.
З такою логікою взагалі можемо припустити що людство (принаймні, окрема, зацікавлена його частина) навмисно не створює ліків від раку, інсультів, інфарктів, бо ці хвороби для когось є дуже прибутковими((. Але ж я апелюю інформацією, яка є загальновідомою, і викладена у як основна версія виникнення СНІДу.
а как вы объясните данные госстата о смертности, что смертность во время вашей пандемии меньше аналогичного периода прошлого года????!!!!
только что в фэйсбуке прочитал что госстат опубликовал данные о смертности янв-апрель 2020
В свое время вышла замечательная книга инженера Джона Барнса, я ее очень люблю. Так вот, в предисловии автор пишет:
Если вы хотите убрать помеху в вашем устройстве, уберите сам источник помехи, а не занимайтесь ее экранированием.
Это сказал специалист по экранированию.
Когда маски начнут раздавать гражданам Украины в необходимом количестве согласно законодательства.
а я вот знал что власть на шею вскакивает легко и быстро. а вот снимать её оттуда приходится большой кровью иногда.
Надо было границу в феврале закрыть и не пускать больных.
А они навезли преднамеренно для найбольшей эпидемии.
--------------------------------------------------------------------------------------------
А разве кто-то что-то ищет? Ведь денег в казне нет, а эти мероприятия очень дорогие и требуют длительного времени. Нет денег даже на зарплату врачей. Дело дошло до забастовки врачей под Кабмином.
К тому же из фонда Короны передали на строительство дорог 30 млрд. Значит, на эти поиски протоколов забили болт. Почему?
Да потому, чтобы осенью была причина переноса местных выборов.
А это для зеленых важнее, чем какая-то вакцина. Вакцину себе и своим родственникам они с успехом купят и за границей, когда там она появится.
За новим звітом CDC (державної установи з охорони здоров'я в США) підсумкова летальність ковіду прогнозується в середньому на рівні 0,2% та 0,4% при найгіршому сценарії, що відповідає летальності звичайного сезонного грипу.
Журналістом було виконано запити в міські держ. адміністрації України. По усіх містах за перші 5 місяців 2020року померло менше людей, ніж за перші 5 місяців 2019 року. У Львові аж на 600 людей менше.
Але мафія шмигалів, степанових, ляшків тощо продовжує лякати людей страшною епідемією.
+
Самий реалістичний варіант
- Вакцини не буде
- Ліків не буде
Карантин з COVID-19 по 2029 рік. -------- з 7 000 000 сумарно летальних на Землі.
+
+