Шмыгаль: Будем жить в карантине до тех пор, пока не найдем протокол лечения, вакцину или лекарство от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина будет жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не будет найден протокол лечения, лекарство или вакцина от заболевания коронавирусом.

Об этом Шмыгаль рассказал в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших, или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам помочь управлять летальностью", - сказал премьер.

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По его словам, сегодня ни одно правительство и ни одна страна не могут спрогнозировать, "когда закончится COVID-19 и когда закончится карантин".

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что основная цель сейчас - "довести страну с наименьшими потерями до момента нахождения лекарства".

"Если летальность этой болезни сегодня в Украине между 2,5-2,9%, то классический грипп - это до 1%, около 0,8% людей умирает. Здесь (в случае COVID-19. - Ред.) почти втрое больше. Причем же есть страны, где эта летальность превышает 10%. Это каждый десятый человек - это действительно страшно, это катастрофа", - констатировал он.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.