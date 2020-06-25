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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль: Будем жить в карантине до тех пор, пока не найдем протокол лечения, вакцину или лекарство от коронавируса

Шмыгаль: Будем жить в карантине до тех пор, пока не найдем протокол лечения, вакцину или лекарство от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина будет жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не будет найден протокол лечения, лекарство или вакцина от заболевания коронавирусом.

Об этом Шмыгаль рассказал в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших, или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам помочь управлять летальностью", - сказал премьер.

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По его словам, сегодня ни одно правительство и ни одна страна не могут спрогнозировать, "когда закончится COVID-19 и когда закончится карантин".

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что основная цель сейчас - "довести страну с наименьшими потерями до момента нахождения лекарства".

"Если летальность этой болезни сегодня в Украине между 2,5-2,9%, то классический грипп - это до 1%, около 0,8% людей умирает. Здесь (в случае COVID-19. - Ред.) почти втрое больше. Причем же есть страны, где эта летальность превышает 10%. Это каждый десятый человек - это действительно страшно, это катастрофа", - констатировал он.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.
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Топ комментарии
+26
Шмыгаль: Будем жить в карантине до тех пор, пока не найдем протокол лечения, вакцину или лекарство от коронавируса - Цензор.НЕТ 4586
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25.06.2020 14:27
+25
А ведь предупреждали

Шмыгаль: Будем жить в карантине до тех пор, пока не найдем протокол лечения, вакцину или лекарство от коронавируса - Цензор.НЕТ 8216
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25.06.2020 14:27
+23
Або поки доб'ємо економіку до венесуели.Якраз до нового року прозріємо.
Треба мєнтам ще пару ярдиків підкинути з фонду.
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25.06.2020 14:24
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Правила форума Совет форумчан
Это что карантин? Работает всё а ношение маски на совести того кто носит. Ещё и границы с лугандой открыли! Вы там все кукухой поехали?
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25.06.2020 14:23 Ответить
Так имитация всего, любой работы, новый тренд, который задается нынешним президентом Украины. Видосики вместо реальной работы. Впрочем, чего ждать от клоуна, который даже #уем на рояле и то не по настоящему играл.
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25.06.2020 14:29 Ответить
Потрібна обов'язкова медична сертифікація всіх хто з'являється в громадському просторі! Кожні 15 діб ПЛР тест і продовження сертифікату здоров'я, а під час отримання сертифікату аналізи на всі небезпечні хвороби, коронавірус та туберкульоз! Без цього ми не подолаємо коронавірус, епідемую туберкульозу та інші небезпечні хвороби!
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25.06.2020 20:50 Ответить
Шмыгаль: Будем жить в карантине до тех пор, пока не найдем протокол лечения, вакцину или лекарство от коронавируса Ну или ви подохнете от голода
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25.06.2020 22:14 Ответить
Ты предлагаешь маски прибивать гвоздями?
Конечно на совести каждого, а как иначе?
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25.06.2020 14:39 Ответить
Думаю совесть того кто не носит маску также чиста как совесть того кто ее носит. С абсолютно таким же успехом можно к примеру носить шапочку из фольги. А, нет - стоп. От шапочки из фольги вреда меньше, чем от ношения маски в летнюю жару. Ибо она в жаркую погоду мгновенно становится рассадником болезнетворных бактерий, которые так же не полезны организму человека как и ковид. Также может приводить к воспалению кожного покрова и возможно инфицированию тем же герпесом. Или будете менять находу каждые 10 минут?
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25.06.2020 14:44 Ответить
таки воз ещё 17 июня сообщил . что безсимптомные не заражают . а с симптомами сразу на больничку бегут и вот куда здесь впихнуть маски ?
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25.06.2020 16:54 Ответить
Я думаю, что этот пресловутый ВОЗ сам не знает как этот процесс происходит. Просто надувает щеки и делает хорошую мину при плохой игре. У них сейчас подгорает. Можно легко докатиться до роспуска этой вобщем-то, как оказалось, ненужной организации грантоедов и коррупционеров, которые неплохо отрабатывают денежки крупных фармфирм. Даже с этим ковидом уже европейское сообщество полиняло на 7,5 млрд. только на разработку вакцины. А будет она или нет - большой вопрос. Я уже не говорю на сколько она будет действенна.
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25.06.2020 17:05 Ответить
Лучше потратить 20 млрд на разработку вакцины чем давать финподдержку слаборазвитым коррумпированным странам типа нашей, где все равно все разворуется
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25.06.2020 20:01 Ответить
Чем лучше? Как по мне разницы нет где разворуют те коррупционеры или наши. Я думаю, что к моменту ее появления ковид канет в лету. Как куда-то делись эбола, птичий грипп, свинной и другие вирусы, которые были до этого.
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25.06.2020 22:26 Ответить
А какое отношение Вы имеете или Украина имеет к бюджету европейских стран?
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26.06.2020 11:08 Ответить
Чтоб говорить о "тех" коррупционерах посмотрите индекс коррупции по странам и средние зарплаты. И Вам все станет ясно. Каждая страна своим бюджетом распоряжажется по своему усмотрению и не обязана давать подачки другим
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26.06.2020 11:12 Ответить
Отвечу. К примеру, как всегда обычно бывает, придумают там очередную хрень-вакцину, а потом та же ВОЗ настоятельно будет рекомендовать странам третьего мира, к коим мы покуда относимся, проходить обязательную вакцинацию. Поможет эта вакцина или нет - хер проверишь. Только денежки на нее будут выделены уже с НАШЕГО бюджета. Причем по ИХНИМ ценам. Так, надеюсь, понятно?
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28.06.2020 15:09 Ответить
Можешь вменяемо объяснить, зачем носить маску тому, кто здоров, не кашляет и не чихает?
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25.06.2020 19:48 Ответить
Або поки доб'ємо економіку до венесуели.Якраз до нового року прозріємо.
Треба мєнтам ще пару ярдиків підкинути з фонду.
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25.06.2020 14:24 Ответить
сказочный толпойоп...
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25.06.2020 14:24 Ответить
А ведь предупреждали

Шмыгаль: Будем жить в карантине до тех пор, пока не найдем протокол лечения, вакцину или лекарство от коронавируса - Цензор.НЕТ 8216
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25.06.2020 14:27 Ответить
да нет..... город на реке Дону будет для него ближе чем Киев или Кривой рог
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25.06.2020 19:37 Ответить
Шмыгаль: Будем жить в карантине до тех пор, пока не найдем протокол лечения, вакцину или лекарство от коронавируса - Цензор.НЕТ 4586
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25.06.2020 14:27 Ответить
Шмыгаль, да тебя к осени уже в правительстве не будет.
Вместе с твоим правительством.
А там - как хочешь, так и живи.
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25.06.2020 14:27 Ответить
Я думаю, он не переживает по этому поводу. Ему и зарплату на старом месте работы небось до сих пор платят. Просто вернется к Ахметову.
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25.06.2020 14:31 Ответить
Нужно вводить практику - пожизненых посадок с конфискацией. Для чиновников.
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25.06.2020 14:40 Ответить
Идея стара как мир. Роберт Шекли "Билет на планету Транай".
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25.06.2020 15:31 Ответить
Тогда, может, паковал бы вещички уже сейчас да дела сдавал?
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25.06.2020 14:42 Ответить
Пакует он в другом месте
А дела... Дела лежат в папочке у самого незаменимого министра
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25.06.2020 15:32 Ответить
Каштани, каштани, каштани,
Софії і Лаври хрести...(с)
.....ну ви мене зрозуміли.
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25.06.2020 14:38 Ответить
Шмыгаль: Будем жить в карантине до тех пор, пока не найдем протокол лечения, вакцину или лекарство от коронавируса - Цензор.НЕТ 7062
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25.06.2020 14:29 Ответить
Дурень думкой богатеет. Какая вакцина, Шмыгалово? От вирусов вакцин почти нет - исключение редкое оспа, ветрянка и т.п., от которых организм сам вырабатывает иммунитет. А, например, вирус иммунодефицита - уничтожает любой привитый ранее иммунитет - до сих пор нет вакцины, и не будет никогда. Вирус герпеса - почти в каждом организме живет, но болеют не все и вакцины нет до сих пор. Так что, подбери губешки и жди, когда на Западе что нибудь изобретут - то, что временно разрушает ДНК этого вируса.
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25.06.2020 14:31 Ответить
Будет карантин пока либо народ не придет бить морду либо этого шмугаля не попрут нахер!!
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25.06.2020 14:34 Ответить
Как будто Шмыгаль этот вирус запустил. Карантин - это меньшее из зол. Но с нашим народом карантинные меры должны сопровождаться полицейскими рейдами и подкрепляться админарестом до 15 суток: не хоешь самоизолироваться - карантинься две недели в камере.
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25.06.2020 14:38 Ответить
а на каком основании я должне самоизолироватся?! потому что ты так захотел?!! а закон показать можешь?!! кстате постановление КМУ нарушает конституцию так что его не достаточно для самоизоляции!! в конституции записано что можно требовать самоизолироватся токо после введения черезвычайного положения, а как раз ЧП у нас и не вводилось!!
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25.06.2020 14:40 Ответить
В Конституции записано, что каждый имеет право на охрану здоровья. Сейчас мы все потенциально больные. Поэтому самоизоляция - это необходимая мера в рамках реализации прав, закрепленных Конституцией. А те жлобы, которые этого не понимают, должны сидеть в камере или лечиться принудительно.

За восемь бед - один ответ.
В тюрьме есть тоже лазарет

(В. Высокцкий)
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25.06.2020 15:21 Ответить
Любой человек с рождения потенциально больной, так что всех с рождения в самоизоляцию запихивать?!!

а любая особь мужского пола потенциально насильник, потому что есть инструмент для действия, так что всех сразу сажать чтобы не было чего?!!
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25.06.2020 16:06 Ответить
ИМХО, вы путаете наказание с необходимой мерой предосторожности. Если мужик использует свой "инструмент." во вред окружаюшим, то место ему в тюрьме или в специальной больнице..
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25.06.2020 19:16 Ответить
а кто решает что наказание а что мера предосторожности?ты что ле?!! а кто ты такой чтобы такое решать?!!
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25.06.2020 19:51 Ответить
Если ты ходишь и заражаешь других, то ты несешь угрозу обществу. И для таких умников давно придуманы лепрозории и туберкулезные диспансеры и все по конституции.
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25.06.2020 20:09 Ответить
а тебе не кажется что сначала ты должен доказать:
1 Что я болен
2 Что моя болезнь заразна
3 Что я представляю угрозу обществу
А токо потом применять ко мне ограничительные меры!!

Я же тоже могу применить к тебе меры без доказательств твоей вины! уверен тебе не понравится!!
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25.06.2020 20:14 Ответить
Я ничего не должен доказывать. Это ты должен доказать что ты здоров, делай тест каждые 3 дня и носи справку. А иначе штрафы. Как Европе. Все по Конституции. Никто не возмущается
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25.06.2020 20:36 Ответить
опана а то что я в последнии дни никого не насиловал мне не надо доказывать? типа принести справки от всех женщин мира что я с ними не имел контактов половых!!

а что еще я должен доказать? просто ради прикола мне интересно!!
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25.06.2020 20:45 Ответить
Не путайте меры предосторожности с нарушением презумции невиновности. Болезнь - это не вина, а изоляция - не наказание. Если кто-то устраивается на работу или поступает в ВУЗ, он проходит медосмотр, который показывает, может ли он/она учится или работать - и никто никого не обвиняет.
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26.06.2020 13:33 Ответить
раскажи что изоляция это не наказание тем кто в СССР по 20-50 лет просидел в изоляции!!
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26.06.2020 13:49 Ответить
Я - нет. Есть полномочные органы, пусть и решают. Кстати, тут кто-то про Конституцию вспоминал, не мешало бы почитать, там много полезного написано.
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26.06.2020 13:35 Ответить
это какие полномочные органы? те органы которые решили что племянику фирташа можно было расхерячить 4х людей на остановке!! это эти органы будут решать?!!
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26.06.2020 13:50 Ответить
У каждого свои недостатки. Совсем без органов тоже нельзя. Их тоже вылечим.
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26.06.2020 17:11 Ответить
"Пандемія" коронавірусу - це фейк.
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25.06.2020 17:12 Ответить
Розтин покаже.
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25.06.2020 19:17 Ответить
Не в те больницы обращался.
Тебе к психиатру нужно.
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25.06.2020 14:42 Ответить
Этго иммитация карантина. Сегодня до примерно 2:30 ночи во дворе гудела компания человек 5, я дважды полицию вызывал. Сказали - вызовов очень много, реагируют в порядке очереди. Полицию я вызывал, потому что мне эти особи спать мешали, но я думаю, что они были в масках.
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25.06.2020 14:35 Ответить
Ще -1500 грн, шо нє ясно?
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25.06.2020 14:41 Ответить
якеж воно тупе
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25.06.2020 14:38 Ответить
Українці, нас ніхто не врятує - нам треба перехворіти і виробити імунітет. Доечі це стосується як Корона-вірусу, так Зе-вірусу.
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25.06.2020 14:40 Ответить
Удачи!
Начинайте вырабатывать иммунитет в своём окружении прямо сейчас.
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25.06.2020 14:43 Ответить
Я Вам наверное великую тайну открою. Вы его тоже вырабатываете в своем окружении.
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25.06.2020 14:52 Ответить
який був заклик, така і відповідь на той заклик.. А оце "треба виробити імунітет" в вас питань не викликає?
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25.06.2020 16:15 Ответить
Ні, взагалі не виникає. Ми кожного року цей "колективний імунитет" виробляємо до чергового штаму грипу наприклад. Бува, що й двічи на рік. Звісно що вцілому в популяції є певні втрати. Але не ми вигадали такий устрій в природі. Звісно, що шкода втрачених, але так живуть усі створіння на планеті. Доречі, грип теж багато людей забирає щорічно. Тих у кого слабкий імунитет внаслідок хронічних захворюваннь, тих хто вже старий за віком і у кого організм слабкий. Таке життя.
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25.06.2020 16:52 Ответить
так тривалого імунітету немає. Вже через місяць-два навіть антитіла зникають в організмі.
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25.06.2020 14:51 Ответить
А зачем в организме антитела, если они свою работу выполнили? Иммунитет достаточно сложно выстроенная система и кстати далеко еще не изучены все механизмы ее действия. И это далеко не только антитела. Антитела это результат иммунной реакции на патоген. Их назначение его локализовать и уничтожить. Кроме антител в механизме иммунной системы достаточно и других не менее важных участников.
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25.06.2020 15:09 Ответить
а як визначити чи э в людини імунітет, і чи він ще дієвий, якщо вже через 2 місяці не можна навіть визначити, чи хворіла людина на ковід-19 чи ні? Про який колективний імунітет тоді взагалі мова? Всі в курсі що таке антитіла, але яким чином відрізнити людину, яка має імунітет, а яка ні, та і взагалі про який імунітет може йти мова, коли вірус мутує весь час?
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25.06.2020 16:12 Ответить
тобто, питання просте: що свідчить про наявність в людини імунітету до того, чи іншого штаму вірусу?
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25.06.2020 16:16 Ответить
Я не иммунолог. Если Вам интересно - можете сами почитать статьи. По тому, что я читал получается что есть так называемые Т-хелперы, которые как бы "помнят" те части ДНК вируса с которым сталкивались и могут их распознать. Но, опять же, оговорюсь, что я далеко не специалист в данном вопросе. Обычный обыватель. Посему Вам лучше почитать соответствующие статьи. А наличие антител может свидетельствовать только о том, что человек или инфицирован и является носителем вируса или недавно переболел и это остаточные т.с. явления.
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25.06.2020 16:44 Ответить
антитіла здатні ще якийсь час надавати спротив тому ж самому патогену, який вже колись атакував організм. А деякі антитіла зберігаються в людини на все життя, деякі на десятиріччя. Вони запрограмовані на розпізнавання саме тих агентів, завдяки "візиту" яких вони і були створені імунною системою даного організму.
1."..Группа Кроу смогла выделить чрезвычайно редкие B-лимфоциты (B cell) - иммунные клетки, которые производят антитела - из восьми образцов крови и вырастить их в пробирке. В семи случаях эти лимфоциты выделили антитела к белкам вируса испанки, из чего следует, что иммунная система переживших пандемию людей все это время - 80 лет - была готова к возвращению вируса.."
2.".У человека на эритроцитах присутствует антиген, известный как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 резус-фактор (Rh). В ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%8B родов или осложнений при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C беременности кровь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F) плода может попасть в кровоток матери и, если у ребёнка резус-фактор положительный, а у матери отрицательный, то в организме матери вырабатываются антитела против резус-фактора..."

Тобто, антитіл, це не розходний матеріал, який виділився під час боротьби і зник. Багато різнвидів антитіл можуть знаходитись в організмі тривалий час, і працювати, розпізнаючи вредоносних агентів. А от щодо атитіл до ковіду, то вчені ще не визначились самі як саме вони почуваються в нашому організмі, і дієздатні вони, і який час зберігають свою дієздатність у боротьбі та розпізнаванні ворога.
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25.06.2020 16:54 Ответить
Пишут, шо иммунитет, т.е. те самые Т-хелперы, о которых сказано выше, начинают свою работу непосредственно после попадания вирусов в носоглотку и пр. Поэтому до выработки антител дело может и не дойти.
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25.06.2020 17:26 Ответить
в будь якому разі, дякую за бесіду ))
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25.06.2020 16:54 Ответить
Та нема за шо. Просто цей механізм ще до кінця не вивчений. Так що маєм те що маєм. І взагалі, звісно що на мою думку, основне, що допомогає людині одужати, то є імунна система. Все інше може тільки допомогати та знімати симптоматику.
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25.06.2020 17:00 Ответить
Звісно, ніякі ліки не вилікують пацієнта, в якого мертва імунна система. Прикладом цього явища є вірус імунодифіциту людини. Інфікована ВІЛ людина може померти від нежитю.
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01.07.2020 10:10 Ответить
Я не вважаю, що ВІЛ власне вірус. Скоріше СНІД (синдром). Власне він і був анансований як синдром. А потім почалася істерія що це вірус задля того щоб одна фірма змогла захмарно збільшити свої статки та продати ліки під назвою АТЗ, яки розробляли для лікування раку і які виявилися так би мовити вбивцями пацієнтів. Якщо це вірус, то де він? АУУУУУУ! Вакцина від нього є? Щеплення роблять? За 30 років можно було б розробити.
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01.07.2020 10:21 Ответить
ну, може воно і так, але спочатку таки з"явився ВІЛ. А вже він викликає в людини СНІД. Бо синдром - це не хвороба, це загальна назва прояву/проявів і це скоріше наслідок якогось захворювання.
З такою логікою взагалі можемо припустити що людство (принаймні, окрема, зацікавлена його частина) навмисно не створює ліків від раку, інсультів, інфарктів, бо ці хвороби для когось є дуже прибутковими((. Але ж я апелюю інформацією, яка є загальновідомою, і викладена у як основна версія виникнення СНІДу.
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01.07.2020 10:55 Ответить
Саме так. Вперше було оприлюднено на одній з конференцій медиків так званий Синдром Набутого Імунодифициту, який набувається у певної соціально неблагополучної группи людей, які ведуть певний спосіб життя і є набутком таких захворюваннь як гепатит, зловживання наркотиками та інше. А попотім буквально через рік з якогось дива виявили ВІЛ. До того ж дуже цікавий вірус. Передаеться нібито через кров. Але у плода вагітної жінки чомусь ні. Людина може бути носієм спочатку казали 5 років, потім 10, потім 20 років, потім взагалі все стихло, але не хворіє. Чи не дивно? Яки же це вірус, коли не передаєтся, або передається дивним чином. А загальновідома інформація використовується з метою заможних корпорацій. Бо загальновідомо, що незалежних ЗМІ неїснує. Якщо у тебе багато грошей - все можливо. Можливо людям втовкмачити що завгодно. Ось прикладом ковід та його небезпечність і заразність. Безперечно вона є. Але далеко не для всіх і далеко не така вже заразність. Хочаб якщо порівняти з грипом. Як перевірити. Да дуже легко. Наприклад порівняйте скільки ваших рідних та знайомих перехворюе на грип під час епідемії і скільки Ваших рідних та знайомих перехворіло на ковід. Пандемія вже півроку йде. Ось Ви самі і переконаєтесь чи на стільки страшний та заразний ковід. Доречі, коли йде епідемія грипу ніхто не веде статистику в режимі онлайн 24/7. Уявляєте які б були жахливі цифри. https://interfax.com.ua/news/pharmacy/645934.html Тільки приміром в 2018 році в Україні від пневмоній , що були наслідками грипу померло 13 людей. Начебто мало. Але!!!! Водночас від так званих невстановлених пневмоній померло 5095 осіб. І це не було ни ковіду, ні якогось ще вірусу. Звичний щорічний грип. Отака вона офіційна статистика. І така вона загальновідома інформація. Якщо вчені у 21 сторіччі кажуть про темну матерію та темну енергию вже загалом офіційно, то я вже нічому не дивуюсь. А надто коли є дууууже зацікавлені люди.
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01.07.2020 13:01 Ответить
блін, хай ще шималь розкаже нам в чому саме заключається той карантин. В носінні масок? Так це і так люди роблять. Все повідкривалось. Транспорт ніхто не контролює (кількість пасажирів маю на увазі). То в чому ж той карантин?
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25.06.2020 14:50 Ответить
шмыга и степашка!!!!!
а как вы объясните данные госстата о смертности, что смертность во время вашей пандемии меньше аналогичного периода прошлого года????!!!!
только что в фэйсбуке прочитал что госстат опубликовал данные о смертности янв-апрель 2020
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25.06.2020 15:01 Ответить
вы будете жить в карантине...пока нам не надоест
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25.06.2020 15:01 Ответить
Рожденные ползать летать не могут. А если сообщество существ!!!, создавшие коронавирус ..чуть-чуть поменяет код? Будет коронавирус 2020 и ..снова будете ждать вакцину. А если 2021, 2022....2050??? Да вы я смотрю немного припудренные на вакцинах....
В свое время вышла замечательная книга инженера Джона Барнса, я ее очень люблю. Так вот, в предисловии автор пишет:
Если вы хотите убрать помеху в вашем устройстве, уберите сам источник помехи, а не занимайтесь ее экранированием.
Это сказал специалист по экранированию.
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25.06.2020 15:02 Ответить
Житимемо в каратнтині доти, доки не проведемо вибори і не розбиремо фундамент.
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25.06.2020 15:08 Ответить
Неужели и слуганародный велюр тоже будет на карантине?
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25.06.2020 15:10 Ответить
Оленю, давай тебе залишимо дома без роботи, зарплати, службової машини, доки не придумають вакцину. Що тоді скажеш?
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25.06.2020 15:17 Ответить
А денег на это в казне хватит?
Когда маски начнут раздавать гражданам Украины в необходимом количестве согласно законодательства.
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25.06.2020 15:17 Ответить
Жрат твоя семья маску будет? А б/ушными коммуналку оплачивать?
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25.06.2020 18:50 Ответить
Эта говорящая голова вообще знает как много он вещает о ковид?нечем больше заниматься ему и его пресс-службе? такую инфо должны тиражировать спец ведомства.Карантин нужен извне. Вот Лукашенко проговорился...https://fishki.net/3351965-lukashenko-otvetil-na-predlozhenie-mvf-v-vide-940-mln--za-vvedenie-v-belarusi-karantinnyh-mer.html fishki.net/3351965-lukashenko-otvetil-na-predlozhenie-mvf-v-vide-940-mln--za-vvedenie-v-belarusi-karantinnyh-mer.htm
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25.06.2020 15:19 Ответить
***. эпидимиологов на ЦН , как собак нерезанных в Корее! И главный из них - премьер! МВС, МЗО и Госсанслужба - где-то в стороне. А Шмыгалю, видимо, стало скучно играть роль премьера! И выборы приближаются с катастрофической быстротой!
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25.06.2020 15:20 Ответить
Как вакцина, так иммунитет не панацея, так как его срок не превышает 90 дней, скоро это будет очевидно всем!
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25.06.2020 15:22 Ответить
У Шмыгаля божий дар, умеет со всего сделать негатив. Ему бы в войну диктором вместо Левитана - Гитлер был бы рад. Где таких уродов Зеленский находит. Кузница дебилов.
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25.06.2020 15:35 Ответить
В Европе и США так пострадала экономика, что никто не заикается о фазе 1 в предполагаемой зимней эпидемии. Иначе народ помрёт не только от вируса, но и от нужды.
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25.06.2020 15:45 Ответить
помнится, в самом начале этого коронабесия карантинооптимисты ворковали мне, что это всё временно (с подтекстом, что ненадолго). ау! где вы, бодрячки записные?
а я вот знал что власть на шею вскакивает легко и быстро. а вот снимать её оттуда приходится большой кровью иногда.
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25.06.2020 15:45 Ответить
Шмыгаль с Зеленским будут отвечать за заражение украинцев.
Надо было границу в феврале закрыть и не пускать больных.
А они навезли преднамеренно для найбольшей эпидемии.
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25.06.2020 16:02 Ответить
Что за сказочный *******. Нет лекарств от респираторных вирусных инфекций, и раз их нет до сих пор, то вряд ли они появятся в ближайшем будущем. И вакцину можно годами ждать, от страны ничего не останется за это время, все кто умеют что то делать просто уедут в другие страны.
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25.06.2020 16:05 Ответить
даже мильён от зЭ не помогает появлению вакцины...шож делать?
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25.06.2020 16:09 Ответить
Шмыгаль: Будем жить в карантине до тех пор, пока не найдем протокол лечения, вакцину или лекарство от коронавируса

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А разве кто-то что-то ищет? Ведь денег в казне нет, а эти мероприятия очень дорогие и требуют длительного времени. Нет денег даже на зарплату врачей. Дело дошло до забастовки врачей под Кабмином.
К тому же из фонда Короны передали на строительство дорог 30 млрд. Значит, на эти поиски протоколов забили болт. Почему?
Да потому, чтобы осенью была причина переноса местных выборов.
А это для зеленых важнее, чем какая-то вакцина. Вакцину себе и своим родственникам они с успехом купят и за границей, когда там она появится.
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25.06.2020 16:10 Ответить
поясніть хтось цьому олігофрену, що від вірусів ліків не існує, а на виготовлення нормальної вакцини потрібно щонайменше 5 років
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25.06.2020 16:55 Ответить
Гражданин ШмыгАль! Живите "при карантине" сколько хотите. Мы вам не мешаем и не препятствуем. Хотелось бы только примерного равенства. Вот народ сидит без бабла (нет клиентов, посетителей, работы) - а вы, всем скопом, исправно получаете каждый месяц свои зарплаты. А давайте вместе, а? Пока карантин - сидите и вы без зарплат. Потом начнёте получать, когда карантин закончится. Интересно - при таком раскладе - сколько бы месяцев/дней/часов продлилось ваше безумие под названием "карантин"? Именно безумие. Потому-что то, что вы называете "карантин", имеет целью совсем не предотвращение распространения болезни. Достаточно вспомнить "Эпицентр" и не только...
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25.06.2020 16:55 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..☝☝☝
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25.06.2020 17:03 Ответить
Оппа, нарисовался зебилоид, *** сотрешь...
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25.06.2020 17:04 Ответить
То бишь, по зебильному, вечно!
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25.06.2020 17:03 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.conservativereview.com%2Fnews%2Fhorowitz-cdc-confirms-remarkably-low-coronavirus-death-rate-media%2F https://www.conservativereview.com/news/horowitz-cdc-confirms-remarkably-low-coronavirus-death-rate-media/
За новим звітом CDC (державної установи з охорони здоров'я в США) підсумкова летальність ковіду прогнозується в середньому на рівні 0,2% та 0,4% при найгіршому сценарії, що відповідає летальності звичайного сезонного грипу.
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25.06.2020 17:18 Ответить
Где нашли этого недоумка который всё время поёт с трибуны " И как один умрём в борьбе за это".
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25.06.2020 17:48 Ответить
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3154245121287646/

Журналістом було виконано запити в міські держ. адміністрації України. По усіх містах за перші 5 місяців 2020року померло менше людей, ніж за перші 5 місяців 2019 року. У Львові аж на 600 людей менше.

Але мафія шмигалів, степанових, ляшків тощо продовжує лякати людей страшною епідемією.
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25.06.2020 18:01 Ответить
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Самий реалістичний варіант
- Вакцини не буде
- Ліків не буде
Карантин з COVID-19 по 2029 рік. -------- з 7 000 000 сумарно летальних на Землі.

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25.06.2020 23:01 Ответить
 
 