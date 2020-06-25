Полсотни больных, 14 из которых инфицированы COVID-19, остаются в затопленной больнице Галича

На Прикарпатье в Галицкой ЦРБ, которую затопило после сильных дождей, остаются около 50 пациентов, из них 14 инфицированы COVID-19.

Об этом в Ивано-Франковске на брифинге сообщил начальник управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В Галиче начинают работы по откачке воды. Что касается больницы, там удалось провести эвакуацию больных. Пациенты, которых могли выписать, отпустили домой. Остальные были готовы к эвакуации. Но вода не поднялась. Больницу не обесточили. Сейчас в больнице остаются около 50 больных, из которых 14 - больные COVID-19 ", - сообщил Чернецкий.

По его словам, вода в Галиче постепенно спадает. Во второй половине дня спасатели начнут откачивать воду.

"В Галицком и Тисменицком районах также подтоплена нефтебаза и несколько солнечных электростанций. Впрочем, больше всего пострадали жилые дома и сельхозугодья ", - отметил Чернецкий.

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