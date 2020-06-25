Изнасилование в полиции Кагарлыка: Нардепы "Голоса" и "Слуги народа" требуют предоставить потерпевшей круглосуточную охрану

Группа народных депутатов "Слуги народа" и "Голоса" требует обеспечить круглосуточную личную охрану женщине, которая стала жертвой изнасилования в полиции Кагарлыка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом нардеп "Слуги народа" Анастасия Радина сказала на пресс конференции в четверг.

"Мы требуем сейчас от Национальной полиции, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины предоставить госпоже Неле ту охрану, которую они обещали дать еще месяц назад. И под охраной мы имеем в виду не тревожную кнопку", - отметила нардеп.

Радина уточнила, что ключевым требованием является круглосуточная охрана для потерпевшей, которая "обеспечит ей тот уровень безопасности, который должен получить каждый гражданин".

В то же время народный депутат "Голоса" Александра Устинова добавила, что сразу после пресс-конференции группа народных депутатов отправится в Министерство внутренних дел, где потребует предоставить охрану потерпевшей.

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"Мы после этого с народными депутатами едем в Министерство внутренних дел, и мы оттуда не уйдем, пока Неле (потерпевшей. - Ред.) не будет обеспечена личная охрана", - сказала она.

По словам Устиновой, сейчас девушка, которая живет в селе, "получает угрозы через знакомых".

Необходимость защиты потерпевшей подчеркнула и одна из ее адвокатов Елена Сотник. Она отметила, что, написав заявление в правоохранительные органы, "Неля сделала смелый шаг".

"Я хочу, чтобы мы все ее поддержали, потому к полиции обращаюсь - она является самым важным, ценным свидетелем по этому делу. Мы обязаны ее защитить. Вы обязаны ее защитить", - сказала Сотник.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

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