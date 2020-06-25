32 педагога не допущены к проведению ВНО во Львове из-за позитивных ИФА-тестов, - Садовый

Во Львове к проведению ВНО было привлечено 1645 учителей, 32 педагога не допустили к проведению из-за болезни.

Об этом на своей странице в Telegram написал мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня проводим первую сессию ВНО по математике. Все 1645 учителей, привлеченные к проведению оценивания, прошли ИФА-тестирование. 32 работников заменили из-за болезни", - написал он.

"Наша обязанность сделать все необходимое, чтобы дети думали об учебе, а не волновались из-за опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу", - добавил Садовый.

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Напомним, за сутки на Львовщине выявили 204 новых случая COVID-19, всего 4 627 инфицированных и 123 умерших.

Как сообщалось, по состоянию на 25 июня в Украине лабораторно подтверждены 40 008 случаев COVID-19. За сутки - 994 новых случая. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 16 человек умерли от болезни. Общее количество случаев коронавирусной болезни в Украине превысило 40 тыс