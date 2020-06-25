Киев и 12 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 25 июня Киев и 12 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 25 июня показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в: Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой областях, а также в городе Киев.

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