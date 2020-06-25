Паводок на Буковине: Черемош разрушает еще одну дамбу - может затопить несколько сел

В Черновицкой области вода в реке Черемош начала спадать. Но во время спада вода из Черемоша стремительно разрушает еще одну дамбу № 9А. Если она прорвется, то затопит два села и хутор.

Об этом Укринформу рассказал начальник бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сирет Андрей Кавуля, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент в Выжницком районе работают две аварийных бригады по сохранению и невыходу воды в пойму. Ситуация является критической в селах Банилив и Слобода-Банилив, есть вероятность подтопления хутора Серафимец. Потому что вода, когда сходит, еще больше разрушает дамбы и укрепления. Поэтому сейчас есть повреждения по Выжницкому району и в самом городе Выжница. этой ночью во время спада воды начала разрушаться новая дамба 9А и сейчас там работает аварийная бригада, местные жители и все пытаются сохранить эту дамбу. Потому что если она прорвется, то ситуация будет критической для сел Банилив и Слобода-Банилив", - сказал Кавуля.

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Он сообщил, что после полного прохождения паводка специалисты смогут подсчитать убытки от прорывов плотин и укреплений и смогут приступить к налаживанию и восстановлению поврежденных участков.

"Надеемся, с понедельника уже можно будет считать, сколько потребуется ресурсов на исправление поврежденных участков дамб и укреплений. Будем обращаться в резервный фонд для помощи в этой ситуации. Ведь речь идет о десятках может даже и сотнях миллионов гривен", - добавил руководитель бассейнового управления.

Он отметил, что по предварительной информации по состоянию на 25 июня на территории Черновицкой области уже есть 29 поврежденных гидросооружений. Все они имеют разную степень повреждения. Есть дамбы аварийные, которые повреждены, но стоят и сдерживают воду, а есть дамбы, полностью разрушенные.