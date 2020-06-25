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Новости Паводки на Западной Украине
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Паводок на Буковине: Черемош разрушает еще одну дамбу - может затопить несколько сел

Паводок на Буковине: Черемош разрушает еще одну дамбу - может затопить несколько сел

В Черновицкой области вода в реке Черемош начала спадать. Но во время спада вода из Черемоша стремительно разрушает еще одну дамбу № 9А. Если она прорвется, то затопит два села и хутор.

Об этом Укринформу рассказал начальник бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сирет Андрей Кавуля, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент в Выжницком районе работают две аварийных бригады по сохранению и невыходу воды в пойму. Ситуация является критической в селах Банилив и Слобода-Банилив, есть вероятность подтопления хутора Серафимец. Потому что вода, когда сходит, еще больше разрушает дамбы и укрепления. Поэтому сейчас есть повреждения по Выжницкому району и в самом городе Выжница. этой ночью во время спада воды начала разрушаться новая дамба 9А и сейчас там работает аварийная бригада, местные жители и все пытаются сохранить эту дамбу. Потому что если она прорвется, то ситуация будет критической для сел Банилив и Слобода-Банилив", - сказал Кавуля.

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Он сообщил, что после полного прохождения паводка специалисты смогут подсчитать убытки от прорывов плотин и укреплений и смогут приступить к налаживанию и восстановлению поврежденных участков.

"Надеемся, с понедельника уже можно будет считать, сколько потребуется ресурсов на исправление поврежденных участков дамб и укреплений. Будем обращаться в резервный фонд для помощи в этой ситуации. Ведь речь идет о десятках может даже и сотнях миллионов гривен", - добавил руководитель бассейнового управления.

Он отметил, что по предварительной информации по состоянию на 25 июня на территории Черновицкой области уже есть 29 поврежденных гидросооружений. Все они имеют разную степень повреждения. Есть дамбы аварийные, которые повреждены, но стоят и сдерживают воду, а есть дамбы, полностью разрушенные.

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Топ комментарии
+3
Треба вирубати всі ліси, щоб сонце висушило всі річки і тоді не буде потопів
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25.06.2020 14:47
+3
Та й стаття зовсім не про Галичину, це інший регіон, хоча неосвідченому люмпену все рівно.
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25.06.2020 15:00
+3
Когда обосрешся, то знай- бендеровцы тектоническим оружием по тебе отработали.
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25.06.2020 15:20
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Браты Гадюкины вспомнились, Вниз по Черемошу, как в воду смотрели.
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25.06.2020 14:34 Ответить
Що за Выжница, російською Вижница.
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25.06.2020 14:37 Ответить
https://youtu.be/KzmGRWGvrmU Лесовоз переезжает Черемош.

Пилите, Шура!!! Они золотые.
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25.06.2020 14:38 Ответить
Треба вирубати всі ліси, щоб сонце висушило всі річки і тоді не буде потопів
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25.06.2020 14:47 Ответить
Хренасе у вас підгорає, як без мізків взагалі живеться? А можете надати поіменний перелік знищених деревень на Донбасі, хоча на Донбасі ніколи не було деревень.
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25.06.2020 14:56 Ответить
Та й стаття зовсім не про Галичину, це інший регіон, хоча неосвідченому люмпену все рівно.
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25.06.2020 15:00 Ответить
Ваня дурачок вивчи географію де Буковина а де Галичина.
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25.06.2020 15:11 Ответить
Когда обосрешся, то знай- бендеровцы тектоническим оружием по тебе отработали.
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25.06.2020 15:20 Ответить
Подумаєш ще одна дамба! Ще один відосік.
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25.06.2020 15:29 Ответить
 
 