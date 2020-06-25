Украина и Турция планируют договориться о заключении соглашения о социальном обеспечении

Украина планирует договориться с Турцией относительно заключения соглашения между странами о социальном обеспечении.

Соответствующий проект указа президента о делегации Украины для участия в переговорах с Турцией относительно заключения соглашения между странами о социальном обеспечении был одобрен на заседании правительства в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Главой делегации предполагается назначить заместителя министра социальной политики Виталия Музиченко.

Отмечается, что подписание такого соглашения на законодательном уровне защитит социально-трудовые права украинских граждан, которые пребывают в Турции и турецких граждан, которые пребывают в Украине.

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