Кабмин выделил 82 млн грн МВД на борьбу с последствиями паводка на западе Украины

Кабинет Министров Украины выделил 82 млн грн Министерству внутренних дел (МВД) для ликвидации последствий наводнения в западных областях Украины.

Как инфорует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг.

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в частности, выделено 41 млн грн, на Национальную гвардию – 22 млн грн и на Национальную полицию 19 млн грн.

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Напомним, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область). Разрушены 117 км автодорог, подтоплены 285 населенных пунктов и почти 10 тыс. домов.