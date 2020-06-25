Кабмин выделил 82 млн грн МВД на борьбу с последствиями паводка на западе Украины
Кабинет Министров Украины выделил 82 млн грн Министерству внутренних дел (МВД) для ликвидации последствий наводнения в западных областях Украины.
Как инфорует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг.
Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в частности, выделено 41 млн грн, на Национальную гвардию – 22 млн грн и на Национальную полицию 19 млн грн.
Напомним, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область). Разрушены 117 км автодорог, подтоплены 285 населенных пунктов и почти 10 тыс. домов.
Пожалуйста, подождите...
У них большой опыт по распилу и недетский аппетит.
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3206709542723097?__cft__[0]=AZXUcAeaFAaevGNAOHjGMw4Tzo9q8T6MhxGlcSUxvL-SGCYQpVlyotMBZxr_uhb6H8m3oEtQny0CbSBzsNLnZP5PvYuiGy_v9PAgC_eaDbWZVu770r2Yfo3OdWFl6-E4QlQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
"Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила".
Рівно 117 років тому народився автор цього вислову та роману "1984" Ерік Артур Блер, більш відомий як Джордж Орвелл. Цей роман не можна читати без жаху та відрази до тоталітаризму, постійного спостереження за людьми і деформації мови. На жаль, події останніх місяців в Україні змушують проводити паралелі з творчістю Орвелла.
Звісно, трансформації у суспільстві відбуваються не за один день. Але маленькі, на перший погляд незначні і непомітні кроки у напрямку перетворення України на поліцейську державу вже простежуються:
1. Під час карантину влада скоротила видатки на всі сфери, крім поліції. Офіс Генерального прокурора та МВС виявилися недоторканими під час урізання державного бюджету. В той же час деякі програми у сфері культури, туризму, музейної справи та книговидавництва були повністю закриті. Виникає питання, а на яку державу хоче перетворити Україну нинішня влада: освічену та культурну чи поліцейську та повністю підконтрольну?
2. Навіть після абсолютно ганебних для поліції подій у Кагарлику керівництво відомства не залишило свої посади. Натомість Аваков заявляв, що подібні ситуації трапляються у всіх країнах світу. Але тут міністру варто було б пригадати, що в Європейському суді з прав людину розглядаються тисячі скарг від українців, які заявляють, що їх катували у відділках поліції, СІЗО, в'язниці. Такою ж кричущою кількістю звернень до ЄСПЛ можуть "похизуватися" хіба що Росія та Туреччина.
3. Єдина глобальна реакція на ці події - штат Кагарлицького відділу поліції розформували. Про глобальну переатестацію поліцейських мови не йде. Натомість судді і прокурори, які на відміну від рядового поліцейського повинні мати фахову вищу освіту та кілька років стажу, постійно знаходяться у стані скорочень та переатестацій. Цілком очевидне питання: чому до цих відомств таке різне ставлення?
4. Обов'язок громадян носити при собі документи. Карантин став чудовим приводом для посилення поліцейського контролю. Зокрема, на громадян поклали обов'язок мати при собі документи, що посвідчують особу. Але у профільний закон, яким керується поліція, потрібних змін не внесли, і жодних законних підстав для вибіркової перевірки документів у поліцейських насправді немає. Але чи це зупиняє їх?
5. І останнє - звичайних поліцейських вже мало. Кличко вважає, що столиці потрібна ще й "муніципальна поліція", і вимагає від ради прийняття відповідного закону. Такий орган, якщо він буде створений, підпорядковуватиметься лише місцевому самоврядуванню. Але чи доцільно в умовах порушення територіальної цілісності створювати "кишенькові" підрозділи у містах?
Мабуть, якби Джордж Орвелл надихався ********* подіями в Україні, він би написав так: "Мир - це повзуча капітуляція, свобода - це поліцейський контроль, незнання людьми своїх прав - це сила свавільної влади".
Павло Жебрівський