Шмыгаль анонсировал выездные заседания Кабмина в регионах: Чтобы лучше чувствовать людей и понимать, что решения мы принимаем для них
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет проводить выездные заседания в регионах Украины один раз в месяц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время заседания Кабмина.
Шмыгаль отметил, что пришлось отменить визит в Черниговскую область.
"Такие поездки станут для нас более частой практикой. Я думаю, мы будем раз в месяц проводить выездные заседания Кабинета Министров, чтобы мы с вами могли лучше чувствовать регионы нашей страны, лучше чувствовать людей, проблематику, понимать, что решения, которые мы принимаем, они для людей. Люди с ними живут на обычном бытовом уровне, на уровне бизнеса, банков и других учреждений", - отметил премьер.
Шмыгаль считает, что выездные заседания будут эффективным инструментом для понимания Кабинетом Министров реальных последствий тех "решений, которые принимаются в кабинетах".
Пожалуйста, подождите...
У квітні ще гірше - зафіксовано падіння на 16,2%.
За січень-травень 2020 у порівнянні з 2019 промвиробництво скоротилося на 8,7%.
В добувної промисловості і розроблення кар'єрів падіння склало 6,6%, у переробній промисловості мінус 10%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря падіння на 6,9%
- На поляне в регионах...
Яка чухня. Спілкуватися Шмигаль буде з представниками місцевої влади. А з реальними людьми - максимум 10 хв. І що?
Слабо?
І на чиїй же кухні ви ті засідання будете проводити, щоб бути ближчими до народу? За чий кошт будете виїжджати?
Кажіть вже прямо: будемо "решать" і "крьішевать" напряму, без посередників... А може ще й занесуть, щоб "рішення" правильне зробить. Бо треба ж якось "прибарахлятись"!