Шмыгаль анонсировал выездные заседания Кабмина в регионах: Чтобы лучше чувствовать людей и понимать, что решения мы принимаем для них

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет проводить выездные заседания в регионах Украины один раз в месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время заседания Кабмина.

Шмыгаль отметил, что пришлось отменить визит в Черниговскую область.

"Такие поездки станут для нас более частой практикой. Я думаю, мы будем раз в месяц проводить выездные заседания Кабинета Министров, чтобы мы с вами могли лучше чувствовать регионы нашей страны, лучше чувствовать людей, проблематику, понимать, что решения, которые мы принимаем, они для людей. Люди с ними живут на обычном бытовом уровне, на уровне бизнеса, банков и других учреждений", - отметил премьер.

Шмыгаль считает, что выездные заседания будут эффективным инструментом для понимания Кабинетом Министров реальных последствий тех "решений, которые принимаются в кабинетах".

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