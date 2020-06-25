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Кабмин (13505) Шмыгаль Денис (2588)

Шмыгаль анонсировал выездные заседания Кабмина в регионах: Чтобы лучше чувствовать людей и понимать, что решения мы принимаем для них

Шмыгаль анонсировал выездные заседания Кабмина в регионах: Чтобы лучше чувствовать людей и понимать, что решения мы принимаем для них

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет проводить выездные заседания в регионах Украины один раз в месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время заседания Кабмина.

Шмыгаль отметил, что пришлось отменить визит в Черниговскую область.

"Такие поездки станут для нас более частой практикой. Я думаю, мы будем раз в месяц проводить выездные заседания Кабинета Министров, чтобы мы с вами могли лучше чувствовать регионы нашей страны, лучше чувствовать людей, проблематику, понимать, что решения, которые мы принимаем, они для людей. Люди с ними живут на обычном бытовом уровне, на уровне бизнеса, банков и других учреждений", - отметил премьер.

Шмыгаль считает, что выездные заседания будут эффективным инструментом для понимания Кабинетом Министров реальных последствий тех "решений, которые принимаются в кабинетах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль: Будем жить в карантине до тех пор, пока не найдем протокол лечения, вакцину или лекарство от коронавируса

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Топ комментарии
+7
Гребаное шапито...
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25.06.2020 14:49
+5
билеты на них будете продавать?
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25.06.2020 14:53
+4
Лишние и бессмысленные затраты за счёт бюджета.
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25.06.2020 14:53
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Гребаное шапито...
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25.06.2020 14:49 Ответить
Звичайно. Бо щоб "краще чути людей", потрібно отримувати зарплати і пенсії, як у людей - по 3-5 тисяч гривень і пересуватися, як люди-у забитих маршрутках.
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25.06.2020 14:58 Ответить
Понятно, что решения вы принимаете только для себя.
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25.06.2020 14:49 Ответить
Ну а пока Вова едет в Херсон. Но это только пока...
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25.06.2020 14:49 Ответить
Кордони закриті, а зелена шобла хоче розваг. Покатушкам регіони будуть дуже раді.
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25.06.2020 14:50 Ответить
Обсяги промис. виробництва в травні 2020 у порівнянні з аналогічним місяцем 2019 скоротилися на 12,2%.
У квітні ще гірше - зафіксовано падіння на 16,2%.
За січень-травень 2020 у порівнянні з 2019 промвиробництво скоротилося на 8,7%.

Шмыгаль анонсировал выездные заседания Кабмина в регионах: Чтобы лучше чувствовать людей и понимать, что решения мы принимаем для них - Цензор.НЕТ 6952
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25.06.2020 14:51 Ответить
Автомобілебудування (травень 2019) скоротилося в 4 рази !
В добувної промисловості і розроблення кар'єрів падіння склало 6,6%, у переробній промисловості мінус 10%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря падіння на 6,9%
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25.06.2020 14:53 Ответить
Лишние и бессмысленные затраты за счёт бюджета.
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25.06.2020 14:53 Ответить
Це робиться заради агітації до місцевих виборів. Для зелених ці трати з бюджету зовсім не беззмістовні.
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25.06.2020 16:47 Ответить
билеты на них будете продавать?
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25.06.2020 14:53 Ответить
Кабмин-95. Сегодня в вашем городе!
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25.06.2020 15:10 Ответить
Будут агитировать за СН и вешать видосики на уши зелохторату.
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25.06.2020 14:55 Ответить
Один уже обещал все важные вопросы решать на референдумах.
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25.06.2020 14:56 Ответить
- Почему весь Кабмин пустой ? Где они ???
- На поляне в регионах...
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25.06.2020 15:02 Ответить
Смливе рішення. Бо тільки за один дерибан землі можуть того... погано зустріти.
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25.06.2020 15:04 Ответить
Коли будете у Луцьку? Я парочку камішків підготую
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25.06.2020 15:09 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53109550?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Сергія Шкарлета призначили в.о. міністра освіти в обхід Ради ,по такой схеме взмахом руки можно и Днепровскую воду подать в Крым германским оккупационным войскам, ой не так оккупационным войскам московской Орды
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25.06.2020 15:11 Ответить
"Щоб краще відчувати людей і розуміти..."
Яка чухня. Спілкуватися Шмигаль буде з представниками місцевої влади. А з реальними людьми - максимум 10 хв. І що?
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25.06.2020 15:19 Ответить
а давайте махнёте в Широкино или Авдееевку или там где войска отвели/развели...
Слабо?
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25.06.2020 15:20 Ответить
скоро за словосочетание - слуга народа - будут бить в лицо - а какая разница))
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25.06.2020 15:30 Ответить
Ну а шо!? Посидеть "с пацанами" где-нибудь в очередном ресторанчике, попить пивасика, ужраться рябчиками и креветками, закусить шашлыками и назвать эту халяву "выездным заседанием", разве это не круто!?
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25.06.2020 15:48 Ответить
Совки, курва!
І на чиїй же кухні ви ті засідання будете проводити, щоб бути ближчими до народу? За чий кошт будете виїжджати?
Кажіть вже прямо: будемо "решать" і "крьішевать" напряму, без посередників... А може ще й занесуть, щоб "рішення" правильне зробить. Бо треба ж якось "прибарахлятись"!
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25.06.2020 16:02 Ответить
"Если хочешь жить в уюте - спи всегда в чужой каюте". Там никто не найдёт, не потревожит и не проконтролирует.
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25.06.2020 16:46 Ответить
Шмигаль анонсував виїзні засідання Кабміну в регіонах: Щоб краще відчувати людей і розуміти, що рішення ми ухвалюємо для них - Цензор.НЕТ 9124
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25.06.2020 18:14 Ответить
ПНХ ты.
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25.06.2020 20:34 Ответить
Головне щоб розвідника-піаніста-дальнобойщика Зесранця не забув з собою взяти
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26.06.2020 00:17 Ответить
конченные депутаты должны жить в своих областях, ходить на постоянную работу, а на заседания оформлять командировку и ехать голосовать, а после заседания обратно на рабочее место.
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26.06.2020 14:34 Ответить
 
 