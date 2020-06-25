Пьяный водитель сбил 13-летнюю девочку на обочине дороги на Киевщине: ребенок в тяжелом состоянии в реанимации. ФОТОрепортаж

Полиция Киевщины задержала нетрезвого водителя, который на обочине сбил ребенка. Нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пострадавший ребенок сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в с. Ковалевка Васильковского района. Водитель автомобиля внезапно выехал на обочину дороги, где совершил наезд на 13-летнюю велосипедистку. Девочка ехала вместе с сестрой, которая не пострадала.

Полиция задержала 33-летнего водителя на месте происшествия. Во время освидетельствования на состояние алкогольного опьянения алкотестер зафиксировал 2,7 промилле.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Кроме того, вчера в пгт. Долина водитель ВАЗ-2106 сбил 5-летнего мальчика, когда тот перебегал по "зебре". Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу с переломом ноги.



Фото: сайт полиции