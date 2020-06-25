Пьяный водитель сбил 13-летнюю девочку на обочине дороги на Киевщине: ребенок в тяжелом состоянии в реанимации. ФОТОрепортаж
Полиция Киевщины задержала нетрезвого водителя, который на обочине сбил ребенка. Нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пострадавший ребенок сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в с. Ковалевка Васильковского района. Водитель автомобиля внезапно выехал на обочину дороги, где совершил наезд на 13-летнюю велосипедистку. Девочка ехала вместе с сестрой, которая не пострадала.
Полиция задержала 33-летнего водителя на месте происшествия. Во время освидетельствования на состояние алкогольного опьянения алкотестер зафиксировал 2,7 промилле.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Кроме того, вчера в пгт. Долина водитель ВАЗ-2106 сбил 5-летнего мальчика, когда тот перебегал по "зебре". Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу с переломом ноги.
Пожалуйста, подождите...
за синьку за рулём - пожизненное лишение прав - точка..
всё остальное - от лукавого
http://advokatvkrakove.pl/lisheniye-voditelskikh-prav-v-polshe/ (это что бы не обвиняли в балобольстве)
"Я трошки, я себе контролюю, я вже не вперше, та все буде норм, чого ти починаєш? Чо ти очкуєш? Та я п'яним іду краще, ніж тверезим..."
Набором цих фраз можна книгу написати.
Не на Рашке, ибо там окажется, что если за рулем не велосипеда "непростой", то = пьяная девочка нахально повредила машину культурного водителя в форменном пиджаке или в черном платье с крестом, более того - нагло вцепилась в горло, залила бедолаге в рот какую-то жидкость, как потом экспертиза показала, содержащую кокаин и прочее кроме этила и ВНЕЗАПНО ударилась головой о стойку, показала язык(травму душевную создала) и .... погибла, или стала инвалидом.
Ну и на дело Зайцевой посмотрим(мы же не Рашка, не?) - кто помнит, даже недавно новость была - кайфует себе вна зоне.(6 человек уже не живут)
Всегда пожалуйста.
и никогда не найду ни одного оправдания, ни одной причины чтобы оправдать потенциального убийцу !!! (хрен бы - самоубийцу...а то ведь невинные страдают!!)
https://youtu.be/Jsbmm1E3huM
дурдом!!!!