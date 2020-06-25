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Пьяный водитель сбил 13-летнюю девочку на обочине дороги на Киевщине: ребенок в тяжелом состоянии в реанимации. ФОТОрепортаж

Пьяный водитель сбил 13-летнюю девочку на обочине дороги на Киевщине: ребенок в тяжелом состоянии в реанимации. ФОТОрепортаж

Полиция Киевщины задержала нетрезвого водителя, который на обочине сбил ребенка. Нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пострадавший ребенок сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в с. Ковалевка Васильковского района. Водитель автомобиля внезапно выехал на обочину дороги, где совершил наезд на 13-летнюю велосипедистку. Девочка ехала вместе с сестрой, которая не пострадала.

Полиция задержала 33-летнего водителя на месте происшествия. Во время освидетельствования на состояние алкогольного опьянения алкотестер зафиксировал 2,7 промилле.

Пьяный водитель сбил 13-летнюю девочку на обочине дороги на Киевщине: ребенок в тяжелом состоянии в реанимации 01

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Пьяный водитель сбил 13-летнюю девочку на обочине дороги на Киевщине: ребенок в тяжелом состоянии в реанимации 02

Кроме того, вчера в пгт. Долина водитель ВАЗ-2106 сбил 5-летнего мальчика, когда тот перебегал по "зебре". Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу с переломом ноги.

Пьяный водитель сбил 13-летнюю девочку на обочине дороги на Киевщине: ребенок в тяжелом состоянии в реанимации 03
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+18
и камеры тут не помогут..
за синьку за рулём - пожизненное лишение прав - точка..
всё остальное - от лукавого
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25.06.2020 15:04
+10
Выпил, ну, иди ты пешком, сядь в маршрутку, в конце концов, толкай свою машину руками, НО не садись за руль!
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25.06.2020 15:04
+10
ненавижу пьянь за рулем!
и никогда не найду ни одного оправдания, ни одной причины чтобы оправдать потенциального убийцу !!! (хрен бы - самоубийцу...а то ведь невинные страдают!!)
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25.06.2020 15:08
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и камеры тут не помогут..
за синьку за рулём - пожизненное лишение прав - точка..
всё остальное - от лукавого
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25.06.2020 15:04 Ответить
будут без прав ездить, менять фамилии....
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25.06.2020 15:11 Ответить
У нас в Польше за пьяную езду срок дают до 3х лет или штраф, но космический.

http://advokatvkrakove.pl/lisheniye-voditelskikh-prav-v-polshe/ (это что бы не обвиняли в балобольстве)
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25.06.2020 15:19 Ответить
П'яний, машина не заведеться. https://www.euromaster.fr/particulier/entretien-auto/prestations-auto***********-antidemarrage
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25.06.2020 16:38 Ответить
Выпил, ну, иди ты пешком, сядь в маршрутку, в конце концов, толкай свою машину руками, НО не садись за руль!
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25.06.2020 15:04 Ответить
Да таксистів двох визвати щоб один за кермо сів,і безпечніше і дешевше.Вже нарешті і в нас бачать п'яного за кермом відразу викликають поліцію,нажаль не всі,але по трішки доходить.П'яний за кермом злочинець.
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25.06.2020 16:07 Ответить
Так не виходить, чи не доходить людям.
"Я трошки, я себе контролюю, я вже не вперше, та все буде норм, чого ти починаєш? Чо ти очкуєш? Та я п'яним іду краще, ніж тверезим..."
Набором цих фраз можна книгу написати.
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25.06.2020 19:31 Ответить
Нормально бы публиковать норм. прав. акты. и прочее - сколько за такое грозит "там"(на Западе).
Не на Рашке, ибо там окажется, что если за рулем не велосипеда "непростой", то = пьяная девочка нахально повредила машину культурного водителя в форменном пиджаке или в черном платье с крестом, более того - нагло вцепилась в горло, залила бедолаге в рот какую-то жидкость, как потом экспертиза показала, содержащую кокаин и прочее кроме этила и ВНЕЗАПНО ударилась головой о стойку, показала язык(травму душевную создала) и .... погибла, или стала инвалидом.

Ну и на дело Зайцевой посмотрим(мы же не Рашка, не?) - кто помнит, даже недавно новость была - кайфует себе вна зоне.(6 человек уже не живут)
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25.06.2020 15:07 Ответить
http://advokatvkrakove.pl/lisheniye-voditelskikh-prav-v-polshe/
Всегда пожалуйста.
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25.06.2020 15:20 Ответить
ненавижу пьянь за рулем!
и никогда не найду ни одного оправдания, ни одной причины чтобы оправдать потенциального убийцу !!! (хрен бы - самоубийцу...а то ведь невинные страдают!!)
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25.06.2020 15:08 Ответить
***, как это достало. Чуть ли не каждый день пьяные водители кого-то сбивают или сами разбиваются. Вот что толкает этих удотов пьяными за руль садиться. Ну выпил - ляг и проспись. Так нет же. Обязательно нужно сесть и поехать. Дебилы.
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25.06.2020 15:17 Ответить
я теж вважаю ,що хто п'яний за кермом лишати прав..або такий штраф шо йому того автомобіля вже не захочеться..п'яний водій не тільки вбиває себе а нівчому не винних людей--кожен може опинитись на місці постраждалих
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25.06.2020 15:25 Ответить
Пьяные делятся на две категории - одни ложатся спать а другие ищут приключений. Иногда они их находят, но к сожалению не только для себя.
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25.06.2020 15:28 Ответить
потрібно якусь систему контролю стану водія. Якшо реакції водія вповільнені, то відкючаєця педаль газу і подаєтця сигнал - світловий, звуковий та вібро - розбудити воділу та зупинити транспорт. Якшо є можливість автопілота - включаєця автопілот
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25.06.2020 15:28 Ответить
Цікава історія виходить. По синьці трапляється неймовірна кількість ДТП з потерпілими. Але держава тільки пальчиком гримає. А от техогляд увести для всіх категорій автомобілів, так просто із штанів вискакує. Бо то ж гарантований дохід своїм людям у кишеню. І типу - ніяка не корупція. А чи хто задавався питанням, чи спробував для себе відповісти на питання про кількість ДТП (відсоток від загальної кількості) на дорогах загального користування з причини неналежного технічного стану ТЗ? Просто погугліть. І тоді прийдете до висновку, що пріоритети безпеки поставлені з ніг на голову. От так і живемо.
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25.06.2020 15:38 Ответить
это тоже сегодня, и тоже в Днепре, но правда на Правом берегу...
https://youtu.be/Jsbmm1E3huM

дурдом!!!!
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25.06.2020 16:29 Ответить
там без лесапеда но легкавуха как игрушечная..там же тонна веса
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25.06.2020 16:43 Ответить
Только самосуды спасут нас от этой беды.
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25.06.2020 20:20 Ответить
 
 