18-летний киевлянин без причины угрожал жителям Оболони и нанес два ножевых ранения мужчине. ФОТО
Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении 18-летнему киевлянину по факту покушения на умышленное убийство.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что преступление произошло в Оболонском районе столицы.
Находясь во дворе жилого дома, молодой человек сначала безосновательно цеплялся к местным жителям, высказывал угрозы в их адрес, провоцировал с ними конфликт. Затем, заметив 53-летнего мужчину, который собирал бутылки, начал нецензурно выражаться в его сторону и угрожать, после чего внезапно нанес последнему удар ножом в живот. В дальнейшем, преследуя уже раненого мужчину, подозреваемый нанес ему еще один удар ножом в спину.
Вырвавшись из рук нападавшего, пострадавший успел позвать на помощь, после чего потерял сознание.
Благодаря слаженным действиям правоохранителей злоумышленник был задержан по "горячим следам". Сейчас 18-летнему парню сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и избрана безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей.
Обстоятельства совершения преступления устанавливаются. Досудебное следствие продолжается.
Пожалуйста, подождите...
На ровному місці тюрму собі знайшов.
Бо ти забув безкоштовний туберкульоз, гепатит, проблем з зубами та іньші хвороби які безкоштовно теж там "гуляють" , відсутність жінок, умови яких доведеться жити. А як що для тебе їжа те чим годують ув'язнених в Україні то тут no comments.
А это и есть причина...
для чого давати цю новину зараз?
Так и тут - видать ублюдок из "модных" "ауе"-шников.
тупо на мужика напал, он "по-понятиям" если выйдет, то даже и заикаться не будет что сидел, ибо его любой сидун спросит насчет - кем бы. а в ответ только песня.... но не как соловью.
наркота..
а копам похеру
или ментовский сынок
Покарання було б ідентичне скоєному: раз, в живіт, раз, в спину.
а давай по законам Тумба-Мутумба жить? тебе понравится - убил соплеменника - заплати вождю двух рабов и мешок галет с бочкой рома.
А ти, Козлов.
Хорошу людину, так не назвуть.
У вас за границей, вот даже бы я имя/фамилию бы не прочитал с пятнадцатого раза))
Бросай читать комиксы.
А если читать охота - ну, Лео Таксиля или Марка Твена почитай за "ветхий завет".
особенно прикольно как тысячами вырезали сами же себя, просто некоторые части народа были поближе к законам.... ну и вишенка - за смешную провинность - десятки тысяч мором морил милостивый "бох".
совет: не думай что все настолько такие же что комиксы про Микки Мауса ставят ниже чем комиксы про моисеев и прочих ходаков по пустыне, размером "5 дней ходу" - как "40 лет валандались по пустыне" - смешно же ей - б*
Ну, а потім Фертрегт, Класична механіка, Теорія відносності, Релятивістська механіка і т .д.
А тобі рекомендую почитати Курта Гьоделя «Онтологія Буття». Дуже цікава річ.
Тобі сподобається.
але казки якраз про манну небесну та 7000 р. планеті.
ну-ну і шо ви хотів сказати?
шо мені потрібно вірити в те шо 20к. здорових биків біснувались в бунтівній провінції та всім було попри мешти?
чо рєчь то нє рАзвіл?
за шо сперечатись будемо(ми тихенько, не баньте)?
Тоже и с паленым спиртом. Ну может в целом формула производства проще - меньше вероятность получить неведомую хрень, и спирт понятней организму, хотя белка тоже бывает.
и овощ убьет и его тупо признают невменяемым - тогда уже промах т.н. "правозащ. органов" - чего покупают или делают.
ну реально же жесть - кацапы(хотя да, побольше бы) тупо чудят под этим всем.
мож там от человека зависит, но блин, вот в новости - где гарантия что не попадешь на такого быка, которому чет померещилось то?
это стремно.
так что.... тупо за хлебушком мона пойти к себе в летнюю кухню и метеорит убьет..... ну ладно, не смешно же.
но это так ведь.
но в больших городах таких "подарков" ясно что много.вато. даже Кличко не сможет всегда отбить "перо под ребро". ну, это если статистически, просто на него мало кто полезет, то есть на чувака типо его. разве что попутает от "ломки".
блин, я за это и говорил. или брешу, не? они же какую-то дрянь кидают в себя, так что да, никто не застрахован, а я просто православный и во всем уповаю на святого Буффало Уайта)
В спину!!! Дебилы, утверждающие, что Стерненко догнал и зарезал.