18-летний киевлянин без причины угрожал жителям Оболони и нанес два ножевых ранения мужчине. ФОТО

Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении 18-летнему киевлянину по факту покушения на умышленное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что преступление произошло в Оболонском районе столицы.

Находясь во дворе жилого дома, молодой человек сначала безосновательно цеплялся к местным жителям, высказывал угрозы в их адрес, провоцировал с ними конфликт. Затем, заметив 53-летнего мужчину, который собирал бутылки, начал нецензурно выражаться в его сторону и угрожать, после чего внезапно нанес последнему удар ножом в живот. В дальнейшем, преследуя уже раненого мужчину, подозреваемый нанес ему еще один удар ножом в спину.

Вырвавшись из рук нападавшего, пострадавший успел позвать на помощь, после чего потерял сознание.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей злоумышленник был задержан по "горячим следам". Сейчас 18-летнему парню сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и избрана безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей.

Обстоятельства совершения преступления устанавливаются. Досудебное следствие продолжается.