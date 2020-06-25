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Киев (24762) нападение (2137) прокуратура (4926)

18-летний киевлянин без причины угрожал жителям Оболони и нанес два ножевых ранения мужчине. ФОТО

18-летний киевлянин без причины угрожал жителям Оболони и нанес два ножевых ранения мужчине. ФОТО

Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении 18-летнему киевлянину по факту покушения на умышленное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что преступление произошло в Оболонском районе столицы.

Находясь во дворе жилого дома, молодой человек сначала безосновательно цеплялся к местным жителям, высказывал угрозы в их адрес, провоцировал с ними конфликт. Затем, заметив 53-летнего мужчину, который собирал бутылки, начал нецензурно выражаться в его сторону и угрожать, после чего внезапно нанес последнему удар ножом в живот. В дальнейшем, преследуя уже раненого мужчину, подозреваемый нанес ему еще один удар ножом в спину.

Вырвавшись из рук нападавшего, пострадавший успел позвать на помощь, после чего потерял сознание.

18-летний киевлянин без причины угрожал жителям Оболони и нанес два ножевых ранения мужчине 01

Благодаря слаженным действиям правоохранителей злоумышленник был задержан по "горячим следам". Сейчас 18-летнему парню сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и избрана безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей.

Обстоятельства совершения преступления устанавливаются. Досудебное следствие продолжается.
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Топ комментарии
+25
Наркота.
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25.06.2020 15:03
+21
такий самий неадекват в ************...правда сцИкун


18-летний киевлянин без причины угрожал жителям Оболони и нанес два ножевых ранения мужчине - Цензор.НЕТ 4639
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25.06.2020 15:08
+16
**#нько, хворий або нареотики.
На ровному місці тюрму собі знайшов.
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25.06.2020 15:05
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Наркота.
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25.06.2020 15:03 Ответить
сто пудов! "соли, спайсы!"....
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25.06.2020 15:16 Ответить
Не факт . Мог в проигрыш отрабатывать , или тестостерон в голову ударил, или просто идиота понесло . Кроме наркоты масса других объяснений.
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25.06.2020 15:21 Ответить
**#нько, хворий або нареотики.
На ровному місці тюрму собі знайшов.
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25.06.2020 15:05 Ответить
а многие о тюрьме и мечтают, три раза кормят, бесплатная гостиница + круглосуточная охрана.
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25.06.2020 16:17 Ответить
Хворі так, мріють.
Бо ти забув безкоштовний туберкульоз, гепатит, проблем з зубами та іньші хвороби які безкоштовно теж там "гуляють" , відсутність жінок, умови яких доведеться жити. А як що для тебе їжа те чим годують ув'язнених в Україні то тут no comments.
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25.06.2020 17:45 Ответить
Бешеный пес
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25.06.2020 15:05 Ответить
18-летний киевлянин без причины угрожал жителям Оболони и нанес два ножевых ранения мужчине - Цензор.НЕТ 5525
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25.06.2020 15:05 Ответить
Как же без причины?? Наркота...да и это явный избиратель зеленского...что означает что мозгов у него нет и не было никогда...
А это и есть причина...
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25.06.2020 15:06 Ответить
такий самий неадекват в ************...правда сцИкун


18-летний киевлянин без причины угрожал жителям Оболони и нанес два ножевых ранения мужчине - Цензор.НЕТ 4639
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25.06.2020 15:08 Ответить
Привет! Год назад ему было 17 лет и есть определенный процент молодых людей, которые при любой власти стремятся в тюрьму.
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25.06.2020 15:13 Ответить
У него работа такая: истерить в каждой новости про Зеленского.
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25.06.2020 15:16 Ответить
Ну не у всех же работа...как тебя..целовать в засос сраку осла оманского...
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25.06.2020 15:28 Ответить
Ты не отвлекайся. Шлифуй шоколадный глаз.
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25.06.2020 15:34 Ответить
18-річний киянин без причини погрожував мешканцям Оболоні та завдав два ножові поранення чоловікові - Цензор.НЕТ 203
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25.06.2020 15:54 Ответить
Ти без цього посрати не можеш? У тебе з ранку і до 15:34 закріп? Сходи до метеоролога. Це лікар, який лікує хворих на метеоризм.
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25.06.2020 16:07 Ответить
ПНХ.
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25.06.2020 19:04 Ответить
О, козломокшань ще й мекає.
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26.06.2020 15:15 Ответить
Стопудово. При Петрі наркоманів не було вааще. )))
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25.06.2020 15:19 Ответить
Були, але вони не займали держпосади.
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25.06.2020 17:09 Ответить
це трапилось ще зранку 19 червня...нiчого собi оперативнiсть...)
для чого давати цю новину зараз?
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25.06.2020 15:06 Ответить
пересмотрел фильмов про дидов москальских. 18 лет, а уже зашкварился!!
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25.06.2020 15:09 Ответить
Где-то, мож и тут писали - кенток с Луганска, или откуда-то оттуда - всем рассказывал: вот щас натворю, сяду, выйду авторитетом и вам всем половой орган бабушки.... натворил, сел, вышел.....(в селе хорошо знают этот звук по утрам... )

Так и тут - видать ублюдок из "модных" "ауе"-шников.
тупо на мужика напал, он "по-понятиям" если выйдет, то даже и заикаться не будет что сидел, ибо его любой сидун спросит насчет - кем бы. а в ответ только песня.... но не как соловью.
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25.06.2020 15:36 Ответить
Та таких стайок агресивного малолітнього м'яса по Києву багато зараз... Час їх вчити, не шугані просто
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25.06.2020 20:02 Ответить
"Сообщено о подозрении" не законы а хе..ня. Такие дела должны решаться в течении недели и в клетку.
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25.06.2020 15:14 Ответить
18-річний киянин без причини погрожував мешканцям Оболоні та завдав два ножові поранення чоловікові - Цензор.НЕТ 5275но потом не скули.те
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25.06.2020 15:38 Ответить
таж бачив подібного не так давно..
наркота..
а копам похеру
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25.06.2020 15:15 Ответить
"правильный ребенок" какого-то Слуги Народа
или ментовский сынок
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25.06.2020 15:15 Ответить
Мабуть ранувато відмінили на цій території Ветхозавітний закон «Око за око, зуб за зуб»...
Покарання було б ідентичне скоєному: раз, в живіт, раз, в спину.
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25.06.2020 15:19 Ответить
ты еврей?
а давай по законам Тумба-Мутумба жить? тебе понравится - убил соплеменника - заплати вождю двух рабов и мешок галет с бочкой рома.
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25.06.2020 15:39 Ответить
Ні, я не єврей.
А ти, Козлов.
Хорошу людину, так не назвуть.
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25.06.2020 15:43 Ответить
так.... кто бы говорил то
У вас за границей, вот даже бы я имя/фамилию бы не прочитал с пятнадцатого раза))

Бросай читать комиксы.
А если читать охота - ну, Лео Таксиля или Марка Твена почитай за "ветхий завет".
особенно прикольно как тысячами вырезали сами же себя, просто некоторые части народа были поближе к законам.... ну и вишенка - за смешную провинность - десятки тысяч мором морил милостивый "бох".
совет: не думай что все настолько такие же что комиксы про Микки Мауса ставят ниже чем комиксы про моисеев и прочих ходаков по пустыне, размером "5 дней ходу" - как "40 лет валандались по пустыне" - смешно же ей - б*
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25.06.2020 15:57 Ответить
Бро, Таксіля, Еффеля, і Еммануйїла Ярославського, я перечитав -передивився, десь до 11, 12 років. Коли ще цікавився казками.
Ну, а потім Фертрегт, Класична механіка, Теорія відносності, Релятивістська механіка і т .д.
А тобі рекомендую почитати Курта Гьоделя «Онтологія Буття». Дуже цікава річ.
Тобі сподобається.
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25.06.2020 16:41 Ответить
щас найду.

але казки якраз про манну небесну та 7000 р. планеті.
ну-ну і шо ви хотів сказати?

шо мені потрібно вірити в те шо 20к. здорових биків біснувались в бунтівній провінції та всім було попри мешти?
чо рєчь то нє рАзвіл?
за шо сперечатись будемо(ми тихенько, не баньте)?
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25.06.2020 16:49 Ответить
Бро, от не протиночі сказано, уяви, що зостанеться в переданнях людей Землі, через 7000 років, після масованого обміну ядерними ударами?
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25.06.2020 21:53 Ответить
ну шо шо, Мохенджо-Московіто зостанеться... гггг
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25.06.2020 21:59 Ответить
Скорее всего наркота соли и прочая синтетика. Но нельзя исключать что и просто кукушка поехала. Знал одного такого. Психика юношеских разборок не выдержала. а тут еще весна- переходный период-гормоны. Короче он пару месяцев по наклонной, обещал всем отомстить, говорил за ним следят, прослушка и т.д. Ниче, забрали в больничку подлечили вроде более менее без загонов вернулся, но все равно какой-то уже не такой...
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25.06.2020 15:44 Ответить
может да..... новость была, мож не тут - таксист курнул ихних этих "спайсов", чуть не убил жену, а дочь поймал(2 года) и ..... скушал часть. потом стандарт - "духи попросили". т.е. это какое-то ужас что может быть. что там подсыпают то. но настолько кукуха улетела - по-любому признали наверное невменяхой, но от этого кормятся там мусора, так что наверное чел заехал надолго. может и тут так же.
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25.06.2020 16:01 Ответить
Химия. Фишка в том что они какбы и синтезируют аналог наркотика хим путем но реакция всегда не чистая. Тоесть из ингредиентов получается 98% нужной хрени, а остальное побочный мусор который до нуля не чистится. Вот и не известно что в итоге получится и как на эту смесь организм отреагирует.
Тоже и с паленым спиртом. Ну может в целом формула производства проще - меньше вероятность получить неведомую хрень, и спирт понятней организму, хотя белка тоже бывает.
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25.06.2020 16:55 Ответить
не знаю, но пару раз смотрел - вообще как под х.з. что такое, "бутиратом" тупо овощи.

и овощ убьет и его тупо признают невменяемым - тогда уже промах т.н. "правозащ. органов" - чего покупают или делают.
ну реально же жесть - кацапы(хотя да, побольше бы) тупо чудят под этим всем.

мож там от человека зависит, но блин, вот в новости - где гарантия что не попадешь на такого быка, которому чет померещилось то?
это стремно.
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25.06.2020 17:10 Ответить
Значит готовься что попадешь на такого, не попадешь то повезло но был готов.
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25.06.2020 18:34 Ответить
та ясно шо в полусовке должен каждый быть готов в т.ч. как тут была новость - бабку во Львове тупо убила бурулька, или сосулька, как где грят, с костела или собора упала. попам просто было впадлу чистить крышу.
так что.... тупо за хлебушком мона пойти к себе в летнюю кухню и метеорит убьет..... ну ладно, не смешно же.
но это так ведь.
но в больших городах таких "подарков" ясно что много.вато. даже Кличко не сможет всегда отбить "перо под ребро". ну, это если статистически, просто на него мало кто полезет, то есть на чувака типо его. разве что попутает от "ломки".

блин, я за это и говорил. или брешу, не? они же какую-то дрянь кидают в себя, так что да, никто не застрахован, а я просто православный и во всем уповаю на святого Буффало Уайта)
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25.06.2020 18:49 Ответить
П№идор. Скорее всего отмажут ...Характеристика , все дела , ранее не судим , хорошая семья....и т.д .
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25.06.2020 16:07 Ответить
триперныйимбецил
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25.06.2020 16:45 Ответить
В дальнейшем, преследуя уже раненого мужчину, подозреваемый нанес ему еще один удар ножом в спину.Источник: https://censor.net/n3204348

В спину!!! Дебилы, утверждающие, что Стерненко догнал и зарезал.
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25.06.2020 17:37 Ответить
так Стерненко особливо цинічний.
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25.06.2020 20:19 Ответить
Считаю, 18 лет его потолок
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25.06.2020 18:16 Ответить
Та ладно. Еще неизвестно как все обернется! Может будущий президент?!
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25.06.2020 18:36 Ответить
В Домбабве разве шо
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25.06.2020 18:46 Ответить
Мені цікаво які бачить варіанти вирішення таких інцидентів мусорське цензоровське бидло яке проти самосуду? Чому у відповідь на агресивну поведінку або на псину без намордника, винним буде той хто захищає себе та інших?? Це ще за мусорське **********
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25.06.2020 20:00 Ответить
На Стерненку продемонстрували злочинність самозахисту, ось і перші квіточки полізли.
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25.06.2020 20:13 Ответить
Це він просто наслухався Галини Третьякової і вирішив почати боротьбу з "неякісними дітьми".
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25.06.2020 20:11 Ответить
 
 