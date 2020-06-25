Антикоррупционный суд избирает Омеляну меру пресечения: САП просит о личном обязательстве

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просит избрать экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства.

Соответствующее ходатайство было оглашено в Высшем антикоррупционном суде, где сейчас началось заседание по избранию меры пресечения бывшему чиновнику, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Омеляну сообщено о подозрении. В связи с этим мы обращаемся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде личного обязательства", - объявила прокурор.

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Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.



До этого Федерация работодателей транспорта Украины обращалась к премьер-министру Украины о возможности снижения на 20% размеров портовых сборов в Украине до уровня сравнимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Комментируя эту инициативу, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявлял, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.