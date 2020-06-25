Антикоррупционный суд избирает Омеляну меру пресечения: САП просит о личном обязательстве
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просит избрать экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства.
Соответствующее ходатайство было оглашено в Высшем антикоррупционном суде, где сейчас началось заседание по избранию меры пресечения бывшему чиновнику, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Омеляну сообщено о подозрении. В связи с этим мы обращаемся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде личного обязательства", - объявила прокурор.
Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.
До этого Федерация работодателей транспорта Украины обращалась к премьер-министру Украины о возможности снижения на 20% размеров портовых сборов в Украине до уровня сравнимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Комментируя эту инициативу, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявлял, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.
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Цікаво б було спитати військових, які голосували за опудало: чи подобається їм виконувати зрадницькі накази московської маріонетки
Корабельная Сосна.
Конечно, с точки зрения колониальной администрации, которая сейчас у власти, это тяжкое преступление.
Ау, шавки австрийских Хозяев ! Вы уверены что сумеете свалить из страны ? Границы ведь закрыты. Что если неизбежная военная хунта вас просто развесит вдоль Крещатика ?
Последний мой бумажный пароход.
Good-bуe Америка, оооо,
Где я не был никогда.
Прощай навсегда.
Возьми банджо,
Сыграй мне на прощанье.
Ла-ла-ла-
Ла-ла-ла.
Чи не дурість намагатись Омеляна за це судити???
І більше привидів не знайшли???
Тобто й тут брехали за корупцію...
Реальне гасло зе-банди.
Была огромная....... гиперлупа!