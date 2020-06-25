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юстиция (758) Омелян (712) Антикоррупционный суд (1177)

Антикоррупционный суд избирает Омеляну меру пресечения: САП просит о личном обязательстве

Антикоррупционный суд избирает Омеляну меру пресечения: САП просит о личном обязательстве

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просит избрать экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства.

Соответствующее ходатайство было оглашено в Высшем антикоррупционном суде, где сейчас началось заседание по избранию меры пресечения бывшему чиновнику, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Омеляну сообщено о подозрении. В связи с этим мы обращаемся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде личного обязательства", - объявила прокурор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Омелян не имел права уменьшать портовые сборы приказом. Он нарушил требования Бюджетного кодекса, - НАБУ

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.

До этого Федерация работодателей транспорта Украины обращалась к премьер-министру Украины о возможности снижения на 20% размеров портовых сборов в Украине до уровня сравнимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Комментируя эту инициативу, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявлял, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.

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Топ комментарии
+13
Гипер луп вам из семи *****! Зебил, ответит за политические репрессии! Не успеет бежать на тамбов!!!
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25.06.2020 15:20
+12
https://censor.net/news/3203465/snijenie_portovyh_sborov_kotorogo_dobilsya_eksministr_omelyan_bylo_dostijeniem_eva
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25.06.2020 15:27
+10
Просто перестать стрелять: окупанти мінують ділянки, які залишили ЗСУ за наказом Зеленського Антикоррупционный суд избирает Омеляну меру пресечения: САП просит о личном обязательстве - Цензор.НЕТ 2493
Цікаво б було спитати військових, які голосували за опудало: чи подобається їм виконувати зрадницькі накази московської маріонетки
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25.06.2020 15:21
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Гипер луп вам из семи *****! Зебил, ответит за политические репрессии! Не успеет бежать на тамбов!!!
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25.06.2020 15:20 Ответить
- Пришлось оставить любимой записку: «Выезжаю с докладом в Новохоперск.http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=26&page=22#_ftn222 К обеду не жди. Твой Суслик». (с)
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25.06.2020 15:48 Ответить
Просто перестать стрелять: окупанти мінують ділянки, які залишили ЗСУ за наказом Зеленського Антикоррупционный суд избирает Омеляну меру пресечения: САП просит о личном обязательстве - Цензор.НЕТ 2493
Цікаво б було спитати військових, які голосували за опудало: чи подобається їм виконувати зрадницькі накази московської маріонетки
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25.06.2020 15:21 Ответить
Антикоррупционный суд избирает Омеляну меру пресечения: САП просит о личном обязательстве - Цензор.НЕТ 2514
Корабельная Сосна.
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25.06.2020 15:22 Ответить
И два дуба или дубА
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25.06.2020 15:26 Ответить
два додика
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25.06.2020 15:27 Ответить
https://censor.net/news/3203465/snijenie_portovyh_sborov_kotorogo_dobilsya_eksministr_omelyan_bylo_dostijeniem_eva
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25.06.2020 15:27 Ответить
Антикоррупционный суд избирает Омеляну меру пресечения: САП просит о личном обязательстве - Цензор.НЕТ 924
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25.06.2020 15:30 Ответить
Прийде розплата цим скотам, любителям "любителям русского міра".
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25.06.2020 15:31 Ответить
Омелян отремонтировал 7000 км дорог.
Конечно, с точки зрения колониальной администрации, которая сейчас у власти, это тяжкое преступление.

Ау, шавки австрийских Хозяев ! Вы уверены что сумеете свалить из страны ? Границы ведь закрыты. Что если неизбежная военная хунта вас просто развесит вдоль Крещатика ?
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25.06.2020 15:32 Ответить
Я что-то запутался, САП или НАБУ? Или они там все у него коррупцию вдруг обнаружии?
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25.06.2020 15:46 Ответить
В терпком воздухе крикнет
Последний мой бумажный пароход.
Good-bуe Америка, оооо,
Где я не был никогда.
Прощай навсегда.
Возьми банджо,
Сыграй мне на прощанье.
Ла-ла-ла-
Ла-ла-ла.
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25.06.2020 15:46 Ответить
Після зменьшення тарифів чи не збільшився суднозахід та вантажепереробка у портах??? Прибутки збільшились???
Чи не дурість намагатись Омеляна за це судити???
І більше привидів не знайшли???
Тобто й тут брехали за корупцію...
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25.06.2020 16:25 Ответить
как там дела с герусом, который через центрэнерго обогатил каломойшу на 1 млрд за счет украинцев?
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25.06.2020 16:33 Ответить
Патриотам тюрьмы !!!
Реальне гасло зе-банди.
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25.06.2020 16:38 Ответить
ЗеБанду геть!
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25.06.2020 16:58 Ответить
У капитана ********
Была огромная....... гиперлупа!
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25.06.2020 17:02 Ответить
Если вы такие умные , почему янек до селе портит воздух? А вот на Емельяна, Савченко Рубан Тимошенко и других нормальных у вас и сил и средств хватает.
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25.06.2020 17:44 Ответить
Завдяки Омеляну ( коректно говорити постанові КАБМІНУ) сьогодні наші Чорноморські порти, в першу чергу порт Південний, показують рекордну перевалку генеральних вантажів. Порт Південний РЕКОРДНУ з моменту заснування у 70-их роках
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25.06.2020 18:58 Ответить
 
 