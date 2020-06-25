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Крым (26001) парад (593) посольство (1076) США (24808) Донбасс (26950)

США о "военных парадах" в оккупированном Крыму: Продолжим делать цену агрессии РФ высокой

США о

Посольство США в Украине выражает глубокую обеспокоенность в связи проведением Российской Федерацией "военных парадов" на территории оккупированного Крыма.

Об этом заявляет посольство США на странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы присоединяемся к Министерству иностранных дел Украины и выражаем глубокую обеспокоенность относительно российских военных парадов, проводимых на суверенной украинской территории 24 июня. Вместе с нашими украинскими партнерами мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы будем продолжать делать так, чтобы цена следования дорогой агрессии была очень высокой для России", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 24 июня 2020 года РФ без согласования с украинской стороной провела так называемые "парады" подразделений Черноморского флота РФ по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом на временно оккупированных территориях АР Крым и Севастополя.

Также "парады" были проведены на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, во время которых была продемонстрирована военная техника, в частности, 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ- 21 "Град", зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", танки Т-72, БТР-80, БМП-1, является грубым нарушением обязательств российской стороны перед Минскими соглашениями.

США о военных парадах в оккупированном Крыму: Продолжим делать цену агрессии РФ высокой 01
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Топ комментарии
+6
Эти обеспокоенность просто так не проявляют. Ждите действий.
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25.06.2020 15:30
+5
Это всего лишь дипломатичная формулировка. Более высокая степень: "глубокая обеспокоенность". Формы типа "А то глаз нажопу натяну" в дипломатии не приняты.
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25.06.2020 15:38
+4
обеспокоенность?
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25.06.2020 15:27
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обеспокоенность?
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25.06.2020 15:27 Ответить
Эти обеспокоенность просто так не проявляют. Ждите действий.
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25.06.2020 15:30 Ответить
Это всего лишь дипломатичная формулировка. Более высокая степень: "глубокая обеспокоенность". Формы типа "А то глаз нажопу натяну" в дипломатии не приняты.
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25.06.2020 15:38 Ответить
Є тут "дипломати"
США про "військові паради" в окупованому Криму: Продовжимо робити ціну агресії РФ високою - Цензор.НЕТ 3761
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25.06.2020 16:39 Ответить
А от Зеленского я даже обеспокоиности не услышал.
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25.06.2020 16:41 Ответить
Народєц знаходиться під тяжким пресом пропогондонської машини.
Кацапаи змогли навіть зазомбувати вже зомбованих. Вата там така придуркувата, що капєц.
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25.06.2020 15:31 Ответить
Розмови про "високу ціну" дуже мені не подобаються , бо цими розмовами українців схиляють до думки , що Батьківщину можна продавати , але "задорого".
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25.06.2020 15:31 Ответить
У дипломатів такі правила. Замість "Будеш с%ка ви#обуватися - отримаєш пі@дюлей" їх вчать говорити "За свої дії ви заплатите високу ціну".
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25.06.2020 16:27 Ответить
А що є "не продаж Батьківщини"? Напевно військовий шлях деокупації? Так після його початку, "висока ціна" для окупанта не буде означати нічого. Усі негаразди із шлунком москалі спишуть на війну, а не на )(.йла та самих себе.
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25.06.2020 17:00 Ответить
Достаточно перестать обслуживать Боинги Аэрофлота, что летают в Крым. А то наши ковбойцы на голубом глазу разрешили полеты в оккупированный Крым, а наша банановая Республика годами не чешется.
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25.06.2020 15:34 Ответить
Так будут летать Аэробусы... (ну или Суперджеты)
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25.06.2020 17:14 Ответить
Суперджети хай літають, хоч по десять на день. Суперджет повний моцкалоти це, дуже добре.
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25.06.2020 23:23 Ответить
America the best!
Дякуємо!
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25.06.2020 15:35 Ответить
ну хоть посольство ... Крим це українська територія
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25.06.2020 15:41 Ответить
Канада тоже начнет "благодарить" "слуг" кремлевских в Украине за "голос" о непредоставлении ей места быть непостоянным членом совета безопасности ООН...
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25.06.2020 15:47 Ответить
Кацапня - готовьте многие лярды баксов, дорогие эти парады будут для вас, ах ...но дорогие.



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25.06.2020 15:48 Ответить
Крым - становится горячей сковородкой на крысином масле, крысяне, побежавшие на рейхферендум за путинскую замануху, кажется стали подозревать, что скоро их будут жарить не переворачивая.
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25.06.2020 15:48 Ответить
я тоже обеспокоен пойду рвать вишни обрекосы черешню и копать червей с утра а так все норм
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25.06.2020 16:47 Ответить
обрекосы это хорошо. А как у вас кружовником, мальвиной и смиродиной?
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25.06.2020 17:04 Ответить
смородина в июле а малина наверно тже или август и этот деликатес он так не растет в отличие от смородины
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25.06.2020 19:49 Ответить
Как грамотно изъясняются, чертяки! Зебил учись.
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25.06.2020 17:00 Ответить
таки почем абонемент ?
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25.06.2020 18:11 Ответить
США про "військові паради" в окупованому Криму: Продовжимо робити ціну агресії РФ високою - Цензор.НЕТ 3024
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25.06.2020 22:17 Ответить
 
 