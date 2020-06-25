США о "военных парадах" в оккупированном Крыму: Продолжим делать цену агрессии РФ высокой

Посольство США в Украине выражает глубокую обеспокоенность в связи проведением Российской Федерацией "военных парадов" на территории оккупированного Крыма.

Об этом заявляет посольство США на странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы присоединяемся к Министерству иностранных дел Украины и выражаем глубокую обеспокоенность относительно российских военных парадов, проводимых на суверенной украинской территории 24 июня. Вместе с нашими украинскими партнерами мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы будем продолжать делать так, чтобы цена следования дорогой агрессии была очень высокой для России", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 24 июня 2020 года РФ без согласования с украинской стороной провела так называемые "парады" подразделений Черноморского флота РФ по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом на временно оккупированных территориях АР Крым и Севастополя.

Также "парады" были проведены на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, во время которых была продемонстрирована военная техника, в частности, 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ- 21 "Град", зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", танки Т-72, БТР-80, БМП-1, является грубым нарушением обязательств российской стороны перед Минскими соглашениями.