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Продажи конфискованных диких и домашних животных на аукционах больше не будет, - Малюська

Продажи конфискованных диких и домашних животных на аукционах больше не будет, - Малюська

Кабинет Министров Украины принял постановление Минюста о внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В частности, Порядок дополняется положениями, которые регулируют реализацию животных, которые были конфискованы у хозяев по решению суда. Так, отныне коты, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться приютам для животных или другим учреждениям для содержания животных.

Также не будут выставляться на продажу дикие животные. Они безвозмездно передаются приютам для животных, зоологическим паркам, или другим учреждениям для содержания животных.

"До сегодняшнего дня правила, регулирующие конфискацию имущества по решению суда, не предусматривали никаких особенностей для ситуаций, когда конфисковывать приходилось диких или домашних животных (например, за ненадлежащее обращение с такими животными). Применялась общая процедура - конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе. Смысла в такой "конфискации" было крайне мало. Часто животное за копейки выкупал предыдущий владелец (который с ней неподобающе вел себя до этого). А даже если животное попадало к кому-то другому, то критерием отбора такого нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благосостоянии животных речь не шла. Сегодня мы проблему решили. Продажи диких и домашних животных на аукционах больше не будет", - отметил министр юстиции Денис Малюська.

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Автор: 
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Топ комментарии
+6
Так уже и не надо, Коломойский скупил всех животных в слуге урода, Кабмине и ОПе
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25.06.2020 15:42
+3
і як тепер за газ платить?
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25.06.2020 15:38
+3
Господи!
"Так, отныне коты, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться приютам для животных"
Он что, реально такой идиот? За ЧЕЙ СЧЁТ будут содержаться там "безвозмездно переданные" животные?
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25.06.2020 16:03
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і як тепер за газ платить?
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25.06.2020 15:38 Ответить
манюська ты тараканов еще продавай!)
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25.06.2020 15:39 Ответить
ти педебіл?ти читати не вмієш,що це роками існувало?
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25.06.2020 16:26 Ответить
Так уже и не надо, Коломойский скупил всех животных в слуге урода, Кабмине и ОПе
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25.06.2020 15:42 Ответить
А Петя - всех пресмыкающихся. Теперь у них более короткое прозвище: пе...
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25.06.2020 15:46 Ответить
Йой, біда бідезна! Страшна і чорна!
Як тоді продати песика, щоб за газ заплатити?
Ви, Зю!-упирі, або хрестика зніміть, або ж, пардон, труси вдягніть...
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25.06.2020 15:54 Ответить
Господи!
"Так, отныне коты, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться приютам для животных"
Он что, реально такой идиот? За ЧЕЙ СЧЁТ будут содержаться там "безвозмездно переданные" животные?
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25.06.2020 16:03 Ответить
Он хохол, не зйим так понадкусюю. Если вы их в приют будете бесплатно отдавать, так может не забирать их у хозяев??? Не???
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25.06.2020 16:07 Ответить
Манюська . заруби себе на носу ! Взрослые животные ( собаки . кошки ) ничего не стоят .Когда ты конфисковал и кинул собаку на аукцион я понял что ты идиот .
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25.06.2020 16:11 Ответить
пля - где можно было накопать столько явных тупых обоссанных дебилов...
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25.06.2020 16:19 Ответить
так ти перший
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25.06.2020 16:27 Ответить
Хорошо придумал этот малюск, теперь ждём беляшей с котятиной и собачатиной и прочей частной живностью. А мне сейчас захотелось котлет с бегемотятины.
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25.06.2020 17:37 Ответить
Повинен все рівно бути механізм передачі тварини в приватні руки.Притулки не безмежні за кількістю місць та ресурсами.Також є дикі тварини які розповсюджені і зоопарки їх не хочуть брати,що з ними робити.Постанова мін.юста викликає більше питань ніж відповідей.
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25.06.2020 20:41 Ответить
Піар-акція закінчилася
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25.06.2020 20:48 Ответить
 
 