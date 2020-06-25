Продажи конфискованных диких и домашних животных на аукционах больше не будет, - Малюська

Кабинет Министров Украины принял постановление Минюста о внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В частности, Порядок дополняется положениями, которые регулируют реализацию животных, которые были конфискованы у хозяев по решению суда. Так, отныне коты, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться приютам для животных или другим учреждениям для содержания животных.

Также не будут выставляться на продажу дикие животные. Они безвозмездно передаются приютам для животных, зоологическим паркам, или другим учреждениям для содержания животных.

"До сегодняшнего дня правила, регулирующие конфискацию имущества по решению суда, не предусматривали никаких особенностей для ситуаций, когда конфисковывать приходилось диких или домашних животных (например, за ненадлежащее обращение с такими животными). Применялась общая процедура - конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе. Смысла в такой "конфискации" было крайне мало. Часто животное за копейки выкупал предыдущий владелец (который с ней неподобающе вел себя до этого). А даже если животное попадало к кому-то другому, то критерием отбора такого нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благосостоянии животных речь не шла. Сегодня мы проблему решили. Продажи диких и домашних животных на аукционах больше не будет", - отметил министр юстиции Денис Малюська.

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