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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль: Мы вошли в серьезную волну заболеваемости, контроль за соблюдением карантина будет усилен

Шмыгаль: Мы вошли в серьезную волну заболеваемости, контроль за соблюдением карантина будет усилен

Кабинет министров Украины усиливает контроль соблюдения карантинных ограничений.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на "Урядовый портал".

"От недели к неделе продолжается рост (количества больных COVID-19. - Ред.). Загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, в которых загруженность больниц составляет более 50%. К сожалению, это очень негативный сигнал и это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - отметил Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в четверг, 25 июня.

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В некоторых регионах, сообщил премьер, пришлось разворачивать больницы второй волны на прием больных коронавирусом.

"Украинские медики и эпидемиологи говорят нам об одной главной причине - люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти, чтобы не потерять какие-то политические очки, продолжают ослаблять ограничения, оставшиеся на местном уровне. На сегодняшний день мы получили во многих областях четкий конкретный результат по росту заболеваемости, хотя при такой модели карантина, которую мы ввели, в других странах заболеваемость не растет, а держится на умеренном уровне", - подчеркнул Шмыгаль.

В связи с этим правительство с понедельника начало акцию по наложению штрафов, пока что преимущественно на учреждения, которые не соблюдают карантинные ограничения.

"Но уважаемые граждане, мы будем усиливать контроль соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, дезинфекционных мероприятий. Это очень важно, чтобы мы не провалились в такую волну эпидемии, которая была в Италии и Испании. Прошу всех быть бдительными, ответственными и очень взвешенно относиться к требованиям карантина", - настаивает премьер-министр.

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"Если мы хотим уберечь экономику страны от падения и не закрывать страну, не делать полную остановку и не вводить такой карантин, как это было в марте, есть единственный путь - всем вместе соблюдать требования адаптивной модели карантина - маски, дезинфекция, социальная дистанция", - заключил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.
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Топ комментарии
+11
вы обосрались. вы угробили экономику, украли у народа весну, убили массу народа и очень многим попортили психику и в результате получили НИЧЕГО!
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25.06.2020 15:47
+6
Министр Кабинета министров, Главарь, послушай.те.
если вы будете штрафовать граждан антиконституционно, ибо гос-во должно обеспечивать засобами инд. захисту, на випадок надз. ситуац., то ты тупо не на своем месте.

давай, деда оштрафуй.те, который идет себе купить маску(ну пусть анальгину), потому что он без маски, потому что вы ему не выдали(раз в 2часа менять надо?) комплект - оштрафуй на годовую пенсию. Ты министр из Марса?
Конституцию почитай.те.
Вообще озверели - даже любой идет купить за свои деньги маску, которой его по закону обеспечить должен ТЫ, но его не впускают в аптеку, т.к. он...... правильно! "без маски", то такого "министра" **** * * *** * * ****(©Подревянский)
Че ты мелешь то?
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25.06.2020 15:48
+5
Серйозна хвиля захворюванності буде коли вимре третина населення. А це так, статистична похибка
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25.06.2020 15:46
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Серйозна хвиля захворюванності буде коли вимре третина населення. А це так, статистична похибка
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25.06.2020 15:46 Ответить
вы обосрались. вы угробили экономику, украли у народа весну, убили массу народа и очень многим попортили психику и в результате получили НИЧЕГО!
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25.06.2020 15:47 Ответить
Только ты ошибся, они та какраз свое не упустили и все получили.
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25.06.2020 16:03 Ответить
Когда был лёгкий насморк - закрыли всю страну. Начали кашлять - открыли рестораны
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25.06.2020 15:48 Ответить
Министр Кабинета министров, Главарь, послушай.те.
если вы будете штрафовать граждан антиконституционно, ибо гос-во должно обеспечивать засобами инд. захисту, на випадок надз. ситуац., то ты тупо не на своем месте.

давай, деда оштрафуй.те, который идет себе купить маску(ну пусть анальгину), потому что он без маски, потому что вы ему не выдали(раз в 2часа менять надо?) комплект - оштрафуй на годовую пенсию. Ты министр из Марса?
Конституцию почитай.те.
Вообще озверели - даже любой идет купить за свои деньги маску, которой его по закону обеспечить должен ТЫ, но его не впускают в аптеку, т.к. он...... правильно! "без маски", то такого "министра" **** * * *** * * ****(©Подревянский)
Че ты мелешь то?
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25.06.2020 15:48 Ответить
это очень негативный сигнал и это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - отметил Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в четверг, 25 июня.--- кто зарабатывае на серезных волнах ,серезные монеты,тот и должен серезные волны создавать и "красные"зоны" с предполагаемыми (планируемыми)"зе" пиками очередными...
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25.06.2020 15:52 Ответить
Кстати, где уголовное дело за нецелевое использование финансовой помощи Европы? Денюжку дали на борьбу с ковидом, а зеленский денюжку потратил на асфальт?
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25.06.2020 15:53 Ответить
Австрийский врач Пир -ковид это старый знакмый за своею никчемностью знаком узкому кругу специалистов и ежегодно занимает10% процентов среди таких же160 штамов грипа и в
этом году тоже самое. Ковид в голове и кто то за это ответит-
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25.06.2020 15:55 Ответить
без вопросов - поезжает пусть в инкубаторий реанимацию и подождет полчаса.
некоторые уже лизали ручки дверей, вроде уже прекратили, хотя у них и Аллах и "вера" и прочие древние артефакты.
Кстати, был сайт Зетатолк - вот х.з. есть ли или нет еще? правда там высрали что это мы сбили самолет тогда. я так и думал что сайтишка гебнявый.
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25.06.2020 16:11 Ответить
Так звана "пандемія" - це фейк. За рік в Україні помирає коло 600 тис. людей, на цьому фоні 1 тис. померлих від барановірусу це статистична похибка. А так то шанси померти є завжди https://www.facebook.com/DiscoveryChannelUkraine/posts/1615807245159614/ DiscoveryChannelUkraine список із 13 речей, які можуть стати причиною смерті
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25.06.2020 17:04 Ответить
туфта.
знаєте хто найуспішніший убивця людей?

це..... ось цей чувак
Шмигаль: Ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності, контроль за дотриманням карантину буде посилено - Цензор.НЕТ 4820
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25.06.2020 17:14 Ответить
Я просто навів посилання з безглуздими причинами смерті, типу від падіння кокосу(150 людей в рік).
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25.06.2020 17:21 Ответить
ну я то читав, шо ще в ванні гинуть більше аніж в авіатрафунках.
але крєпче - рейтинг хто найбільше вбиває людей - люди тут не на першому місці(крім Путіна)
хоча.... іди ще не скінчились (с) Путін ще не напав.
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25.06.2020 17:29 Ответить
Шмыгаль: Мы вошли в серьезную волну заболеваемости, контроль за соблюдением карантина будет усилен - Цензор.НЕТ 7900
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25.06.2020 16:02 Ответить
не, ну если в марте сотни тыс. впустили и ничего(Дубинский правда подзагрузил унитаз и много ругался), так что хуже не будет.
мне напр. побоку. особенно смотря на попов - то обосрались и мол заболели(почти никто не подох), то о5 визжат и колотят в колокольчики - иди сюда я тя каааак благословлю - совсем с короной будешь.
и тоже ниче.
так что чет тут не то. это как с мировыми будто аферами - такое чувство что "кто-то" питается эмоциями(я не эзотерик, но реально что-то ..... ну как, выглядит нелогично же, не?)
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25.06.2020 16:07 Ответить
А не легше було б просто розповсюджувати інструкції щоб житлові і інші приміщення перевітрювались? Я таких маразмів влітку як на батькивщині не бачів ніде. Коли людм холодно в 30 тепла то це серйозна хвороба.
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25.06.2020 16:19 Ответить
Дядько Білл з тіткою Меліндою і корпарацією NIH дав на лапу зелені і сказав треба чмирити населення. Уряд засунув хабар в кишені і взяв під козирець.
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25.06.2020 16:33 Ответить
Давайдосвидания, шестёрка ахметовская.
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25.06.2020 16:41 Ответить
Где я могу получить получить маски в необходимом объеме, согласно законодательства?
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25.06.2020 16:54 Ответить
Вся проблема кукловодов зебуина в том, что они все пытаются удержать падающий рейтинг бубочки, не понимая, что в условиях пандемии, экономического кризиса и войны это сделать невозможно.
Бубочка уже сбитый летчик, но в планы кукловодов это не входило, поэтому они мечутся: то введут очень жесткий карантин, чтобы удержать рейтинг биомассы, которая сильно испугалась короны в начале марта, то полностью ослабят карантин, когда тупая биомассе он надоест. Т.е. они не применяют необходимые согласно времени и ситуации меры, а идут на поводу у своей тупой биомассы, которая сегодня одно думает, завтра другое, а они как флюгеры, в погоне за лайками и рейтингом готовы стелиться перед тупой 73 процентной толпой.
Только эта истеричная толпа будет ненавидеть власть все более и более и попытки удержать рейтинг вместо адекватным ситуации мерам приведут только к еще большему падению экономики, увеличению заболеваемости и падению рейтинга.
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25.06.2020 16:56 Ответить
Слухайте, в харківський і полтавський пару знайомих кажуть що місцеві лікарі-сепаратисти кажуть що все брехня ніякого вірусу немає. Що люди ходять по базарах, ТРЦ, сусідах агітують що все це брехня і нічого немає. Так що ви хочете при таких розкладах?
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25.06.2020 18:25 Ответить
НА СЕЙЧАС 2,9 % СМЕРТНОСТЬ, но это показатель к общей чисельности заболеваемости, а какой будет % когда закончать болеть все ? НЕИЗВЕСТНО.
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25.06.2020 20:25 Ответить
Буть проклят весь твой род до седьмого колена. Пусть предки тех, кого ты мучишь с того света отплатят тебе и твоему роду. Желаю удачи.
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25.06.2020 20:42 Ответить
 
 