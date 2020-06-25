Шмыгаль: Мы вошли в серьезную волну заболеваемости, контроль за соблюдением карантина будет усилен
Кабинет министров Украины усиливает контроль соблюдения карантинных ограничений.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на "Урядовый портал".
"От недели к неделе продолжается рост (количества больных COVID-19. - Ред.). Загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, в которых загруженность больниц составляет более 50%. К сожалению, это очень негативный сигнал и это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - отметил Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в четверг, 25 июня.
В некоторых регионах, сообщил премьер, пришлось разворачивать больницы второй волны на прием больных коронавирусом.
"Украинские медики и эпидемиологи говорят нам об одной главной причине - люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти, чтобы не потерять какие-то политические очки, продолжают ослаблять ограничения, оставшиеся на местном уровне. На сегодняшний день мы получили во многих областях четкий конкретный результат по росту заболеваемости, хотя при такой модели карантина, которую мы ввели, в других странах заболеваемость не растет, а держится на умеренном уровне", - подчеркнул Шмыгаль.
В связи с этим правительство с понедельника начало акцию по наложению штрафов, пока что преимущественно на учреждения, которые не соблюдают карантинные ограничения.
"Но уважаемые граждане, мы будем усиливать контроль соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, дезинфекционных мероприятий. Это очень важно, чтобы мы не провалились в такую волну эпидемии, которая была в Италии и Испании. Прошу всех быть бдительными, ответственными и очень взвешенно относиться к требованиям карантина", - настаивает премьер-министр.
"Если мы хотим уберечь экономику страны от падения и не закрывать страну, не делать полную остановку и не вводить такой карантин, как это было в марте, есть единственный путь - всем вместе соблюдать требования адаптивной модели карантина - маски, дезинфекция, социальная дистанция", - заключил он.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.
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если вы будете штрафовать граждан антиконституционно, ибо гос-во должно обеспечивать засобами инд. захисту, на випадок надз. ситуац., то ты тупо не на своем месте.
давай, деда оштрафуй.те, который идет себе купить маску(ну пусть анальгину), потому что он без маски, потому что вы ему не выдали(раз в 2часа менять надо?) комплект - оштрафуй на годовую пенсию. Ты министр из Марса?
Конституцию почитай.те.
Вообще озверели - даже любой идет купить за свои деньги маску, которой его по закону обеспечить должен ТЫ, но его не впускают в аптеку, т.к. он...... правильно! "без маски", то такого "министра" **** * * *** * * ****(©Подревянский)
Че ты мелешь то?
этом году тоже самое. Ковид в голове и кто то за это ответит-
инкубаторийреанимацию и подождет полчаса.
некоторые уже лизали ручки дверей, вроде уже прекратили, хотя у них и Аллах и "вера" и прочие древние артефакты.
Кстати, был сайт Зетатолк - вот х.з. есть ли или нет еще? правда там высрали что это мы сбили самолет тогда. я так и думал что сайтишка гебнявый.
знаєте хто найуспішніший убивця людей?
це..... ось цей чувак
але крєпче - рейтинг хто найбільше вбиває людей - люди тут не на першому місці(крім Путіна)
хоча....
іди ще не скінчились (с)Путін ще не напав.
мне напр. побоку. особенно смотря на попов - то обосрались и мол заболели(почти никто не подох), то о5 визжат и колотят в колокольчики - иди сюда я тя каааак благословлю - совсем с короной будешь.
и тоже ниче.
так что чет тут не то. это как с мировыми будто аферами - такое чувство что "кто-то" питается эмоциями(я не эзотерик, но реально что-то ..... ну как, выглядит нелогично же, не?)
Бубочка уже сбитый летчик, но в планы кукловодов это не входило, поэтому они мечутся: то введут очень жесткий карантин, чтобы удержать рейтинг биомассы, которая сильно испугалась короны в начале марта, то полностью ослабят карантин, когда тупая биомассе он надоест. Т.е. они не применяют необходимые согласно времени и ситуации меры, а идут на поводу у своей тупой биомассы, которая сегодня одно думает, завтра другое, а они как флюгеры, в погоне за лайками и рейтингом готовы стелиться перед тупой 73 процентной толпой.
Только эта истеричная толпа будет ненавидеть власть все более и более и попытки удержать рейтинг вместо адекватным ситуации мерам приведут только к еще большему падению экономики, увеличению заболеваемости и падению рейтинга.