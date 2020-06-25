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Зеленский провел заседание новосозданного Комитета по вопросам разведки: "Я иду с вами в разведку"

Зеленский провел заседание новосозданного Комитета по вопросам разведки:

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Комитета по вопросам разведки, образованного 17 июня 2020 Указом Главы государства № 230/2020.

Перед комитетом поставлены приоритетные задачи, определены главные направления работы, пути усиления разведывательных возможностей государства в условиях противодействия гибридным угрозам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Была отмечена важная роль Комитета по вопросам разведки для выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский создал Комитет по вопросам разведки

"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", – подчеркнул Президент Украины.

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Топ комментарии
+59
Ой, дурак. Шо воно курить? Баба да, Баба да?
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25.06.2020 15:52
+44
"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", - подчеркнул Президент Украины.



Обьясните на человеческом, что это было щас
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25.06.2020 15:53
+42
ну как что... вислюк снова обкурился айкосом и почувствовал себя "разведчиком": будет проводить разведку очередных корабельных сосен
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25.06.2020 16:07
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це вже не треш... ЦЕ ХОРРОР.
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25.06.2020 18:26 Ответить
Генератор случайных фраз и порывистых необдуманных действий
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25.06.2020 18:27 Ответить
Чувак,ты демаскируешь группу во-первых..И во-вторых,я тебе не няня
Зеленський провів засідання новоствореного Комітету з питань розвідки: "Я йду з вами в розвідку" - Цензор.НЕТ 4301
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25.06.2020 18:38 Ответить
а где же хлавный разведчик СБУ - якобы муж Лукашихи. 6 лет его не видно, не слышно - никто не знает, где он? ауууу...
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25.06.2020 20:50 Ответить
скажите ему кто нибудь шо он не в квартале.
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25.06.2020 21:06 Ответить
Танунахуй!!! Он там смешить всех собрался? Так у него и без разведки нефигово выходит...
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25.06.2020 21:51 Ответить
Свят свят. Урыл-бы напарничка. Админ, наш Президент - гандон. Баньте.
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25.06.2020 21:58 Ответить
не ходи, всю группу спалят по запаху…
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25.06.2020 22:51 Ответить
Парня нормально кроет... Он уже целой армии стоит... Может оно имело ввиду слив инфы в родную ПаРашу? Тогда да, угробит целую армию.
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25.06.2020 23:49 Ответить
Може Янелоху одразу в Моссад податися? Там же всі свої.
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25.06.2020 23:58 Ответить
Уявляю як він йде в розвідку з піаніном
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26.06.2020 00:11 Ответить
Ти, Клоуне, підеш на куй.
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26.06.2020 08:22 Ответить
Нарик вместо маски,должен носить черные очки, тогда не будет видно ослиных глаз,смотрящих в одну точку
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26.06.2020 08:50 Ответить
Увеличил дожу походу ..
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26.06.2020 08:58 Ответить
А кто ж с тобой в разведку пойдет? Настоящий разведчик побрезгует с тобой в одном поле...
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26.06.2020 10:22 Ответить
Вопрос с употреблением веществ изменяющих сознание снят.
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26.06.2020 15:29 Ответить
Лучше иди нахер вместе со своими собратьями.
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12.12.2020 07:10 Ответить
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