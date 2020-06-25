Зеленский провел заседание новосозданного Комитета по вопросам разведки: "Я иду с вами в разведку"

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Комитета по вопросам разведки, образованного 17 июня 2020 Указом Главы государства № 230/2020.

Перед комитетом поставлены приоритетные задачи, определены главные направления работы, пути усиления разведывательных возможностей государства в условиях противодействия гибридным угрозам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Была отмечена важная роль Комитета по вопросам разведки для выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества.

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"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", – подчеркнул Президент Украины.