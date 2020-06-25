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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Госпогранслужба (6131) карантин (16728) Донбасс (26950) КПВВ (330) коронавирус (17040)

Три десятка украинцев застряли в "серой зоне" на Донбассе, потому что не могут установить приложение "Дій вдома"

Три десятка украинцев застряли в

Пограничники имеют право пропускать на подконтрольную территорию через КПВВ "Новотроицкое" только тех, у кого установлено на смартфоне приложение "Дій вдома". В серой зоне очень слабый мобильный интернет, и часть людей не может установить приложение.

Об этом сообщил в Telegram внефракционный народный депутат Муса Магомедов со ссылкой на заявление гуманитарной миссии "Проліска", информирует Цензор.НЕТ.

"Более 30 человек застряли в "серой зоне". Их выпустили из неподконтрольной территории, но из-за отсутствия смартфонов, и, соответственно программы "Дій вдома", в Украину они не попали. Сейчас этот вопрос решаем вместе с Минреинтеграции и руководством Донецкой области", - написал Магомедов.

Эту информацию подтвердила изданию "Новости Донбасса" пресс-офицер Донецкого погранотряда ГПСУ Валерия Карпиленко. По ее словам, украинские пограничники действуют согласно постановлению правительства, которое обязывает иметь приложение "Дій вдома".

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Она отметила, что пограничники в этой ситуации "делают все, что могут". В частности, помогают связаться с родственниками. Бывают случаи, когда родственники привозят человеку смартфон под КПВВ. Также сотрудники Госпогранслужбы, Нацполиции и ГСЧС раздают Wi-Fi для того, чтобы люди скачали приложение. Если человек не умеет этого делать, то они ему помогают. При этом также есть категория людей, которая отказывается переходить на подконтрольную Украине территорию, надеясь попасть в ОРДО.

Карпиленко отметила, что "застрявшие" люди ночуют в шатре ГСЧС. Ежедневно на ночь остается 30-40 человек. Их состав и количество меняется, так как части граждан удается решить проблему с отсутствием приложения.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты не пропускают людей в ОРДЛО, ссылаясь на карантинные мероприятия, - ГПСУ

Сейчас вопрос "застрявших" людей решают министерство по вопросам реинтеграции и Донецкая облгосадминистрация.

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Топ комментарии
+10
Не понял! Теперь каждый обязан иметь смартфон? И обязан установить троян?
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25.06.2020 15:59
+9
Країна в смартфоні, ****!
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25.06.2020 15:53
+9
Може вони просто засранці?
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25.06.2020 15:57
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Країна в смартфоні, ****!
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25.06.2020 15:53 Ответить
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25.06.2020 15:54 Ответить
Може вони просто засранці?
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25.06.2020 15:57 Ответить
А хтож, ще на реХВерендуми бiгаэ, та горлаэ- хутiнВведi?!!!
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25.06.2020 16:16 Ответить
технологии)). на белорусской границе такая-же история.
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25.06.2020 15:59 Ответить
Не понял! Теперь каждый обязан иметь смартфон? И обязан установить троян?
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25.06.2020 15:59 Ответить
и плюс к тому иметь мобильный проплаченый интернет !
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25.06.2020 22:06 Ответить
А я подумал что не могут к нам попасть потому что предатели!?
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25.06.2020 16:01 Ответить
Застряли из-за приложения??? Ну и заголовки, хай они себе это дырявое приложение в жопу засунут рекламируют его везде.
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25.06.2020 16:01 Ответить
И чувства добрые я лирой пробуждал.

Неа, По просьбам ватников, после 14 дней самоизоляции, с плеймаркета можно будет загрузить новую, прикольную игру "Тонет Закарпатье - и хер с ним"
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25.06.2020 18:39 Ответить
журналист идиот - пишет про плохой интернет в серой зоне, а походу бредущие к нам за пенсиями и пособиями домбасеры вообще с допотопными нокияяя 1110 (колйоровыми но пыжжеными). На которых вообще никакой интернет не кОчается. Цензор, в этом тоже виноват Зеленский.
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25.06.2020 16:10 Ответить
ну какие еще украинцы? сепары с двумя паспортами.
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25.06.2020 16:16 Ответить
Какие там сепары, просто ДИ-БИ-ЛО-И-ДЫ, теперь лугандонские!
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25.06.2020 16:20 Ответить
Сепарати́зм (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. separatus - відокремлення) - політика і практика відокремлення, відділення частини території (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) сецесії ) держави з метою створення суверенної державиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-1 [
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25.06.2020 16:27 Ответить
Нехай вводять систему «відрізані вуха»- кількість відрізаних кацапських вух напряму залежить до дозволеного часу перебування в вільній Україні.
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25.06.2020 16:48 Ответить
А мне людей жалко. Считаю что там много тех, кто в свое время не посчитал возможным лезть голой жопой на пулеметы. А сбежать в Украину не дало наше "заботливое государство", т.к. не предоставило для этого никаких условий. А финансовый жирок есть, мягко говоря, не у всех работяг.
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25.06.2020 16:58 Ответить
Тоді хай сидить вдома.
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25.06.2020 20:06 Ответить
Вот реально..смартфон не всем нужен, смартфон не всем по карману...на строительных монтажах ты просто можешь его раздавить....
В то же время например в подрядных организациях компании киевстар, где люди занимаются монтажем ты не сможешь работать ели у тебя нет смартфона!!! При этом слово Смартфон ключевое..Ибо те кто имел айфон не смогут установить прогу от киевстар, без которой монтажник не сможет быстро найти повреждения на линии, а так же получить премию за выполненные работы, и + составить отчет о растраченых материалах...
И как все догадались выдавать казенный никто не собирается...
А зарплата в последнее время в пределах 5-6 грн...
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25.06.2020 21:11 Ответить
И это только первые цветочки на ниве диджитализма. А вожди объявили поголовную оцифровку в стране где пенсы это основное население.
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25.06.2020 17:26 Ответить
Херня какая-то, я в другой стране был без украинской симки. Я без Дія не пускали на посадку в самолёт. Но ничего, разобрался и заехал. Нет мозгов заранее разобраться или попросить кого-то помочь? Теперь новости про них читаем и обсуждаем зраду.
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25.06.2020 18:50 Ответить
Статью внимательно читайте."В серой зоне слабый интернет".
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25.06.2020 20:58 Ответить
Не понял! С какой стати кто-то обязан в свой собственный смартфон какую-то зерню устанавливать?
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25.06.2020 21:07 Ответить
*херню
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25.06.2020 21:08 Ответить
Це приклад зебілізма, який перетворюється в дебілізм
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25.06.2020 20:25 Ответить
Все же их положение не такое как у пострадавших от наводнения, как-то перебьются с помощью руководства "рыспублик".
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25.06.2020 21:19 Ответить
Може в них кнопочні , з чорно-білим екранчиком телефони , тому й інтернет "слабий" .
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25.06.2020 21:51 Ответить
"Диджитализаторы хреновы"... (с)
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25.06.2020 23:37 Ответить
Хлопчики, а вам не здається, що це йде, як "нав"язування послуги"?... Тобто держава, у особі Кабміну, нав"язує послугу приватного підприємства? Хто там кричав про "боротьбу з корупцією"?...
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26.06.2020 10:06 Ответить
твари у власти как в дыре так и в украине.
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26.06.2020 17:25 Ответить
 
 