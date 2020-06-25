Три десятка украинцев застряли в "серой зоне" на Донбассе, потому что не могут установить приложение "Дій вдома"

Пограничники имеют право пропускать на подконтрольную территорию через КПВВ "Новотроицкое" только тех, у кого установлено на смартфоне приложение "Дій вдома". В серой зоне очень слабый мобильный интернет, и часть людей не может установить приложение.

Об этом сообщил в Telegram внефракционный народный депутат Муса Магомедов со ссылкой на заявление гуманитарной миссии "Проліска", информирует Цензор.НЕТ.

"Более 30 человек застряли в "серой зоне". Их выпустили из неподконтрольной территории, но из-за отсутствия смартфонов, и, соответственно программы "Дій вдома", в Украину они не попали. Сейчас этот вопрос решаем вместе с Минреинтеграции и руководством Донецкой области", - написал Магомедов.

Эту информацию подтвердила изданию "Новости Донбасса" пресс-офицер Донецкого погранотряда ГПСУ Валерия Карпиленко. По ее словам, украинские пограничники действуют согласно постановлению правительства, которое обязывает иметь приложение "Дій вдома".

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Она отметила, что пограничники в этой ситуации "делают все, что могут". В частности, помогают связаться с родственниками. Бывают случаи, когда родственники привозят человеку смартфон под КПВВ. Также сотрудники Госпогранслужбы, Нацполиции и ГСЧС раздают Wi-Fi для того, чтобы люди скачали приложение. Если человек не умеет этого делать, то они ему помогают. При этом также есть категория людей, которая отказывается переходить на подконтрольную Украине территорию, надеясь попасть в ОРДО.

Карпиленко отметила, что "застрявшие" люди ночуют в шатре ГСЧС. Ежедневно на ночь остается 30-40 человек. Их состав и количество меняется, так как части граждан удается решить проблему с отсутствием приложения.

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Сейчас вопрос "застрявших" людей решают министерство по вопросам реинтеграции и Донецкая облгосадминистрация.